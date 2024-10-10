Türkiye Avrupa'nın 4. Büyük Gaz Piyasası - Son Dakika
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Dünya

Türkiye Avrupa'nın 4. Büyük Gaz Piyasası

Türkiye Avrupa\'nın 4. Büyük Gaz Piyasası

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yıllık 50 milyar metreküp doğal gaz tüketimi ile Avrupa'da 4. sırada olduğunu açıkladı.

10.10.2024 17:02
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de hanelerde, sanayide ve enerji üretiminde yıllık toplam 50 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz tüketildiğini söyleyerek, "Bu da Türkiye'yi Avrupa'daki 4'ncü büyük gaz piyasası yapıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda 'Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları' oturumunda konuştu.

Bakan Bayraktar, İstanbul Finans Merkezi'nde ticareti yapılabilecek ciddi miktarda fazladan gaz kapasitesine sahip olunduğunu belirterek, Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi GazProm'la bu proje için çok yakın çalıştıklarını ve önümüzdeki birkaç ay içinde bu konuda bazı somut gelişmeler yaşanacağını kaydetti.

ENERJİDE DÖNÜŞÜM

Küresel ısınmayı azaltmak için kömürden doğal gaza geçmek gerektiğine işaret eden Bayraktar, doğal gazdan enerji üretmenin kendilerine esneklik, rekabetçilik ve uygulanabilirlik gibi avantajlar sağladığını söyleyerek, yenilenebilir enerjiye entegrasyon için de doğal gaza ihtiyaç bulunduğunu ve yenilenebilir kaynakların doğası gereği kesintili olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de hanelerde, sanayide ve enerji üretiminde yıllık toplam 50 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz tüketildiğinin anlatan Bakan Bayraktar, "Bu da Türkiye'yi Avrupa'daki 4'ncü büyük gaz piyasası yapıyor" dedi.

2030'DA 3 KATINA ÇIKACAK

Bayraktar, Rusya, Azerbaycan ve İran'dan gaz ithal ettiklerini, bunun yanı sıra altyapıya önemli yatırım yaptıklarını belirterek, gazlaştırma kapasitesini büyük oranda artırdıklarını ve böylece LNG olarak ihtiyacın tedarik edilebildiğini aktardı. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşıladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "2026'da 7,5 milyar metreküp gaz üretimine ulaşacağız ve uzun vadede 2030'da bu üretimi 3 katına çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Rusya'dan Türk Akım ve Mavi Akım yoluyla yaklaşık 31,5 milyar metreküp, Azerbaycan'dan Bakü-Tiflis- Erzurum ve TANAP ile 12, 5 milyar metreküp, İran'dan da yaklaşık 11 milyar metreküp gaz alabildiklerini kaydederek, "Karadeniz'de bizim kendi doğal gaz boru hattımızı da eklerseniz, boru hatlarıyla yaklaşık 63 milyar metreküp gazı Türkiye'ye getirebiliyoruz. Bu bizim tüketimimizin üstünde" diye konuştu.

SOMUT GELİŞMELER GÖRECEĞİZ

Yeniden gazlaştırma terminalleriyle ek olarak 20-25 milyar metreküp gazı farklı tedarikçilerden sağlayabildiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Halihazırda 80-85 milyar metreküp giriş kapasitesine sahibiz ve bizim tüketimimiz yaklaşık 50 milyar metreküp. İstanbul Finans Merkezi'nde, İstanbul Gaz Merkezi'nde ticareti yapılabilecek ciddi miktarda fazladan gaz kapasitesine sahibiz. GazProm'la bu proje için çok yakın çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içinde bu konuda bazı somut gelişmeler göreceğiz. Bu hem tedarikçiler hem de tüketiciler için yeni fırsatlar yaratacak bir ortam oluşturacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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