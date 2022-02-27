Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200 - Son Dakika
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Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200

27.02.2022 17:24

Başkent Kiev'de halk ve Ukrayna ordusu direnişini sürdürürken Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Bodnar, "Rus tarafının can kaybının 4 bin 200 kişi" olduğunu belirtti.

Putin'in Donbas bölgesini tanımasının ardından verdiği talimatla harekete geçen Rus ordusunun Ukrayna işgali 4. gününde de devam ediyor. Ukrayna güçlerinin kararlı direnişi ile karşılaşarak demoralize olmanın eşine gelen Rus ordusu, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamasına göre 4 bin 200 can kaybıyla birlikte 26 helikopter, 27 uçak, 146 tank, 50 topçu silahı, 2 tane gemi kaybetti.

İşte savaşın 4. gününde anbean gelişmeler;

ZELENSKİY RUS HEYETİYLE GÖRÜŞME YAPACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi.

PUTİN, ÖZEL SAVAŞ GÖREVİ DURUMUNA GEÇİLMESİ EMRİ VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer caydırıcı güçlerine, Batı ile yaşanan gerilimler nedeniyle yüksek alarma geçime talimatı verdi. Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

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HARKOV'DA RUS ASKERLERİ GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkov şehirleri çevresinde şiddetli çatışmalar gece boyunca sürdü. Rus askerlerinin sabah saatlerinde Harkov'a girdiği bildirildi. Harkov Belediye Başkanı, Rus askerlerinin geri püskürtüldüğünü ve kentin tamamen Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı.

"KİMİ VURACAĞIMIZI BİLMİYORUZ, HEPSİ BİZE BENZİYOR"

Amerikan haber kanalı ABC News'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, bir Rus askerinin telsiz görüşmesinde "Kimi vuracağımızı bilmiyoruz, hepsi bize benziyor" dediğini duyduğunu söyledi.

Yetkili ayrıca bazı Rus güçlerinin yönünü şaşırdığını ve Ukraynalılar'a karşı verilen savaşın düşündüklerinden daha zor olduğunu fark ettiğini söyledi.

"RUS ASKERLERİ DEMORALİZE OLDU"

Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Yüzde yüz gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar!" denildi.

BM BİLANÇOYU AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığını belirten OCHA, bunun nedeninin ise birçok can kaybı raporunun henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti.

Ukrayna ordusundan kararlı direniş! Rus güçlerinin kayıpları tahminlerin çok ötesinde

FRANSA'DAN RUS ASKERLER İÇİN BELARUS'A BASKI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.

UKRAYNA, DONBAS'TA KAYBETTİĞİ KENTİ GERİ ALDI

Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk'a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

PETROL DEPOSUNA BALİSTİK FÜZE

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Vasilkiy bölgesindeki bir petrol deposu da balistik füzelerle vuruldu.

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GECE SAATLERİNDE KİEV YAKINLARINDA İKİ BÜYÜK PATLAMA

CNN'in haberine göre; Kiev'in güney batısında gerçekleşen iki patlama gökyüzünü aydınlattı. Patlamalarda birinin kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi. İkinci patlama ise Kiev'in batısında, şehrin ikinci büyük havalimanı yolunda yaşandı.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200
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Son Dakika Dünya Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200 - Son Dakika
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