Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi

Haberin Videosunu İzleyin
Ukrayna\'dan ABD\'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
19.08.2025 08:18  Güncelleme: 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ukrayna\'dan ABD\'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Haber Videosu

Dünyanın kilitlendiği Beyaz Saray'daki zirvede, Ukrayna güvenlik garantileri sonrası ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı ve 50 milyar dolarlık bir insansız hava aracı üretim anlaşması teklif etti.

Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD ev sahipliğindeki görüşmede, Ukrayna "barışın güvencesi" amacıyla silah satın alımı ile insansız hava aracı üretim anlaşması önerisinde bulundu.

RUSYA TOPRAK TAVİZLERİ İÇEREN ANLAŞMALARI KABUL ETMEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Ukrayna'nın pozisyonuna ilişkin açıklayıcı metin dağıtıldı. Buna göre Ukrayna, Rusya'ya toprak tavizleri içeren anlaşmaları kabul etmeyeceğini bildirdi ve "tam bir barış anlaşmasına" için ilk adım olarak ateşkes sağlanması konusundaki tutumunu yineledi.

Metinde, "kalıcı bir barışın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e verilen tavizlere ve karşılıksız hediyelere değil, gelecekteki saldırıları önleyecek güçlü bir güvenlik çerçevesine dayanması gerektiği" aktarıldı.

Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi

50 MİLYAR DOLARLIK İHA ÜRETİM ANLAŞMASI

Ukrayna, Rusya ile barışın sağlanmasının ardından ABD'nin sağladığı garantiler karşılığında bu ülkeden 100 milyar dolarlık silah satın almayı taahhüt etti. Metinde, söz konusu satın almaya ilişkin finansmanın Avrupa tarafından sağlanacağı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, ABD ile 50 milyar dolarlık bir insansız hava aracı üretim anlaşması yapacağını belirtti.

Metinde, Ukrayna'nın anlaşma kapsamında hangi silahları tedarik etmek istediği net olarak tanımlanmadı. Söz konusu teklifler doğrultusunda Kiev yönetiminin, "uzun vadeli barış çerçevesini güvence altına alma" hedefiyle ABD'den silah satın alımı ve insansız hava aracı üretim anlaşması önerdiği iddia edildi. ABD basınına göre, Beyaz Saray'da görüşme trafiğinin uzaması sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Fox News'e vermesi planlanan röportajı iptal edildi.

Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi

GÖRÜŞME

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Beyaz Saray, Teknoloji, Politika, Ukrayna, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ayhan Murat:
    zelenski İsrail’in adamı 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    kırımı verme salak zelenski usa alaskayi versin salakmisin sen Ukraynalı 0 0 Yanıtla
  • Halil Gürhan:
    Putin ile trump arasındaki anlaşmaya bakılırsa trump bazı çıkarlarından vazgeçti azerbaycan,iran,suriye bu ülkelerde rusya egemenliğinde artış gözlenebilir.Trump edeceği zararı ukraynaya şart koştuğu silah anlaşmalarıyla telefi etmeye çalışıyor. 0 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bu donkişot ülkenin içinden geçti Tıranp bununla görüşmesi bile abes 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hasat başladı, kilosu 1500 TL’den satılıyor Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Motosiklet tutkusu Eda’yı hayattan kopardı Motosiklet tutkusu Eda'yı hayattan kopardı
Yargıtay’dan emsal karar Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı
MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru’dan Serdar Ortaç’a uyarı MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru'dan Serdar Ortaç'a uyarı
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 09:07:53. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.