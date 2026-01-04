Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü - Son Dakika
Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü

Venezuela saldırısı Trump\'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü
04.01.2026 18:03
Venezuela saldırısı Trump\'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü
ABD ordusunun dün Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalamasının ardından çok sayıda ülkede protesto gösterileri düzenlendi. Arjantin, İngiltere ve Yunanistan'da sokağa çıkanlar, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. ABD'de de ise New York'taki Times Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, ABD yönetimine askeri müdahaleye son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD, Arjantin, İngiltere ve Yunanistan'da çok sayıda kişi ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına karşı sokağa çıkarak Donald Trump'a tepki gösterdi.

ABD ordusunun dün Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülkeden çıkarması, dünya gündeminde bomba etkisine neden oldu.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE PROTESTO GÖSTERİLERİ

Maduro ve eşinin Brooklyn'deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne sevk edilmesinin ardından ABD'nin eylemlerini kınayan çok sayıda kişi ABD, Arjantin, İngiltere ve Yunanistan'da sokaklara döküldü.

LONDRA'DA KİTLESEL GÖSTERİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösteren kalabalık, ABD aleyhinde sloganlar attı. Ben Woodward adlı gösterici, "Bu açıkça emperyalist bir saldırganlıktır. Eğer bu ülkeyi kontrol edemezlerse, yaptırımlar, tehditler ve sonunda bombalar ve adam kaçırmalarla zorbalık yaparlar. Venezuela'da gördüğümüz şey tam olarak budur" dedi.

Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü
Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü

"ABD'NİN VENEZUELA'YI BOMBALAMA EYLEMİ BİR DEVLET TERÖRİZMİDİR"

Londra'daki protestoya katılan Reagan Gray ise, "ABD'nin Venezuela'yı bombalama eylemi bir devlet terörizmidir. Bu, emperyalist devlet terörizmidir. Bu eylem, onların başından beri hedefledikleri şeyi gerçekleştirmek için yani demokratik yollarla seçilmiş bir yönetimin devrilmesi için yapıldı. Böylece ABD, Venezuela altınına, Venezuela petrolüne ve kaynaklarına el koyabilecekti" şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN'DA SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki protesto gösterisinde ise "Latin Amerika'da ABD hegemonyasını tamamlama planı hayata geçiriliyor" vurgusu yapıldı. Protestoya katılan Yannis Simopoulos, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmeyi amaçladıklarını iddia etseler de niyetleri açık. Başkan Trump'ın bizzat kendisinin de söylediği gibi, Venezuela'nın maden zenginliklerini sömürmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü

Öte yandan Arjantin'de de protesto gösterileri düzenlendi.

TİMES MEYDANI'NI DOLDURDULAR

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısının yankıları sürerken, New York'ta binlerce kişi savaşa karşı protesto düzenledi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD'nin Venezuela politikasına sert tepki gösterdi.

Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri adımının ardından savaş zıttı gruplar, ülke genelinde protesto çağrısı yaptı. New York'taki eylem, bu çağrıların en geniş katılımlılarından biri olarak öne çıktı.

Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü

Protestoya farklı etnik gruplardan, sendikalardan ve sivil toplum kuruluşlarından katılım olduğu gözlendi.

Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü
Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü

