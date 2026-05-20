Yapay Zeka ile Cinsel İstismar Skandalı

20.05.2026 18:20
Hong Kong Üniversitesi'nde bir erkek öğrenci, kadınların fotoğraflarını kullanarak yapay zeka ile pornografik içerikler oluşturdu.

Hong Kong Üniversitesi'nde (HKU) hukuk fakültesinde son sınıf öğrencisi olan Siu Kwong (gerçek adı değil), yapay zekâ kullanılarak pornografik görüntülerinin yaratıldığını öğrendiği an duruma inanamadı. Hemen ardındansa içini büyük bir korku kapladı.

Üretilen sahte içerikler arasında, bikinili fotoğraflar, çıplak vücut içeren görüntüler ve açık cinsel sahneler vardı.

Siu Kwong bunların gerçek olmadığını bilmesine rağmen etkisinden kurtulamadı.

"Sanki insanlar vücudumu görüyorlarmış gibi hissettim. Sokakta çıplak yürüyormuş gibiydim" dedi.

Siu Kwong ile 17 kadın öğrencinin daha sosyal medya fotoğrafları, sınıflarındaki bir erkek tarafından hesaplardan indirilerek, yapay zeka ile pornografik görüntüler oluşturmak için kullanılmıştı.

Bu haber boyunca bu erkekten X olarak söz edeceğiz.

İstismar edilen kadınlar, onurlarının ve güvenlik duygularının, N-Klasör Vakası olarak anılan bu olayda derin şekilde ihlal edildiğini söylüyor. Aynı zamanda Hong Kong yasalarındaki bariz bir boşluğu da gösterdiğine işaret ediyorlar.

X adını verdiğimiz kişi, üniversite personeline görüntüleri kendisinin oluşturduğunu itiraf etmesine rağmen, sonrasında ciddi bir sonuçla karşılaşmadı. Kendisine hukuki bir suçlama yöneltilmedi.

Mağdurlarsa kendilerini hukuki olarak ve üniversite bünyesinde bir belirsizlik içinde buldu.

Birden fazla klasör

Kadınlar, fotoğraflarının bu şekilde kullanıldığını ilk olarak, o sırada X ile ilişki içinde olan başka bir kız öğrenciden öğrendi.

BBC News Çince Servisi'nin iletişime geçtiği bu kadın, fotoğrafları erkek arkadaşı olan X'in dizüstü bilgisayarında bulduğunu doğruladı.

Aralarında Siu Kwong, Emily ve Sze Wai'nin (hepsi takma isim) de bulunduğu, bazısı aynı hukuk fakültesinden tanıdığı kadınların isimleriyle etiketlenmiş klasörleri keşfetmişti.

Diğer klasörlerde X'in tanıştığı ve bildiği kadınlar da vardı. Örneğin eski bir öğretmen, bir okul arkadaşının kız arkadaşı ve çocukluk arkadaşı.

Yaşananların sonuçlarıyla yaşamak

Emily, olaydan önce X ile arkadaştı; okul projelerinde birlikte çalışıyor ve sosyal ortamlarda birlikte vakit geçiriyorlardı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ihanete uğradığını ve istismar edildiğini hissetti.

Yaşadıklarını teknolojiyi kullanarak, rızasız soyma eylemi olarak tanımladı.

Üç kadın olayı okul yönetimine bildirdi. X ile ortak derslerinin ayrılması talebinde bulundular.

Ancak okul yönetimi harekete geçmedi. Bu da Emily ile diğerlerinin X ile aynı ortamda bulunmaktan kaçınamayacağı anlamına geliyordu.

Emily, "Ne zaman yanımdan geçse, gerçekten de geri çekilmek istiyordum" diye anlattı.

Bir keresinde gelip tam yanına oturmuştu.

Haftalar sonra öğretim görevlileri nihayet durumdan etkilenen öğrencilerin ders değiştirmek isteyip istemediklerini sordu.

Sze Wai için en rahatsız edici olan, sıradan fotoğraflarının nasıl bu şekilde kullanılabildiğiydi.

Arkadaşlarıyla yemek yerken veya sıradan sosyalleşmelerde çekilen masum fotoğrafları değiştirilmişti. Yüzü korunurken vücudunun geri kalanı açık görüntülerle değiştirilmişti.

"Bu görüntüler sızdırılsaydı, insanlar gerçek mi yoksa sahte mi olduklarını öğrenmekle uğraşmazlardı" diye yaşadığı endişeyi anlattı.

Sze Wai bir süre sosyal medyayı kullanmayı tamamen bıraktı.

Bugün geldiği noktayı, "Üzerinde ne kadar çok düşündüysem, bunun kaçınılmaz olduğunu o kadar çok anladım. Bunun olmasını nasıl engelleyebileceğinizi bile bilmiyorsunuz" diye anlattı.

Üniversitenin cevabı

Mağdurlar, Hong Kong Üniversitesi'nden (HKU) X hakkında disiplin kurulu soruşturması başlatılması için başvuru yaptı.

Öğrencilerin anlatımına göre, üniversite yönetimi başvurularının ciddiyetini kabul etti. Ancak hukuki danışmanlık sonrası mevcut kuralların bu tür davranışlar için disiplin cezası uygulanmasına izin vermediği sonucunu onlara açıkladı.

Bunun yerine, üniversite, X'in eylemleri itiraf ettiğini, kendisine uyarı mektubu verildiğini ve mağdurlardan özür dilemesi gerektiğini ifade eden iki kamuoyu açıklaması yayımladı.

Üniversite yönetimi, gizlilik ve mahremiyet endişelerini gerekçe göstererek, olay hakkında bir güncelleme isteğine karşı daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Bu karar kadınları şaşkına çevirdi.

Kadın öğrenciler, devamsızlık kayıtları üzerinde oynama yapmak gibi nispeten küçük akademik suistimallerin bile resmi sonuçları olabildiğine işaret ederek, gelinen noktada, X'in akademik dosyasında yaşananların resmi bir kaydının yer almayacağını söyledi.

Soruşturmadan başka bir anlamlı sonuç çıkmayacağına da inanıyorlar.

Olayla ilgili, kişisel veri ihlallerine karşı koruma sağlayan Hong Kong'daki ilgili kurum (PCPD) ceza soruşturması başlatan tek yetkili kurum oldu.

BBC News Çince Servisi'ne açıklama yapan kurum, soruşturma sonucunda daha fazla işlem yapılması için herhangi bir kanıt bulunamadığını doğruladı.

BBC, X ile telefon, kısa mesaj, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla iletişime geçmeye çalıştı ancak henüz bir yanıt alamadı.

Yasal boşluk

Hong Kong yasalarına göre, gizlice film çekmek ve rıza olmadan özel görüntülerin dağıtılması suç teşkil ediyor.

Ancak görüntülerin yayınlanmaması veya yayınlanma tehdidi olmaması durumunda, deepfake pornografik görüntülerin üretimi açıkça yasaklanmış değil.

Buna karşılık, , Tayvan ve İngiltere, dağıtılmamış veya yayımlanmamış olsa bile, rızasız deepfake cinsel içerikli materyallerin oluşturulmasını farklı derecelerde suç kapsamında değerlendiriyor.

Çin hükümeti ise, cinsel içerikli deepfake'lere açıkça atıfta bulunmasa da, başkalarının haklarını ihlal eden içerik oluşturmak için yapay zeka teknolojisinin kullanımını yasakladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, internet üzerindeki platformların bildirimi yapılan rızasız cinsel içerikleri 48 saat içinde kaldırmaları gerekiyor.

Hong Kong'da cinsel şiddet mağdurlarına yönelik çalışan dernekte görevli olan Cheryl Yip, bu kararların bir yaklaşım değişimini yansıttığına inanıyor.

"Temel sorun niyetten ziyade rızadır" diyor.

Cheryl Yip ciddi yaptırımın da aynı derecede önemli olduğunu ekliyor.

Eleştirilerin odağında

Aylarca süren hukuk mücadelelerinin sonuçsuz kalması sonrası, deepfake görüntüleri yaratılan kadın öğrencilerin, eğitimini aldıkları hukuk sistemine karşı güvenleri sarsıldı.

Sonunda açıklama yapmaya ve davalarına kamuoyunun dikkatin çekmeye karar verdiler.

Bu kamuoyu ilgisi, desteğin yanı sıra eleştirileri de getirdi.

Kadınlar aşırı feminist, ahlak bekçisi ve "düşünce polisi" gibi davranmakla da suçlandı.

Bazıları durum yasalar kapsamında değilse X'in neyi yanlış yaptığını dahi sorguladı.

Ancak Siu Kwong, bu davayı, aile içi şiddet vakalarının geçmişteki algısıyla karşılaştırdı. Geçmişte yasa dışı olmamasının "doğru olduğu anlamına gelmediğini" söyledi.

Emily, "doğru ve yanlış arasındaki ahlaki bir sorunun, erkek ve kadın arasında bir savaş alanı olarak yanlış yorumlanmasının" üzücü olduğunu söyledi.

Malezya'da ortaokul öğrencilerini de kapsayan büyük ölçekli bir deepfake pornografi skandalına ait haberleri okuduktan sonra konuşma cesaretini bulduğunu da açıkladı.

Daha genç mağdurların sessiz kalmayı reddettiğini görmek, yalnız olmadığını fark etmesini sağladı.

Aslında bu olay, daha geniş bir küresel olguyu yansıtıyor.

ABD merkezli siber güvenlik şirketi Security Hero'nun yaptığı bir araştırmaya göre, 2019 ile 2023 yılları arasında internetteki deepfake videolarının sayısı beş kattan fazla arttı.

Bu içeriklerin neredeyse tamamı pornografikti ve neredeyse tamamında kadınlar kullanılıyordu.

Teknolojideki gelişmeler, tek bir net yüz fotoğrafıyla artık dakikalar içinde gerçekçi deepfake videolarının oluşturulabileceği anlamına geliyor.

BBC News Çince Servisi'nin sorularına yanıt veren Hong Kong hükümeti ve polisi, mevcut mevzuatın prensipte interneti de kapsadığını savundu. Yetkililerin teknoloji geliştikçe yasaların etkinliğini gözden geçirmeye devam edeceği açıklandı.

Ancak Siu Kwong ve diğer öğrenciler için bu yanıt yeterli değil.

Onların odak noktası, mevcut yasanın ne olduğu değil, ne olması gerektiği.

Mağdurlar bu mücadeleyi sürdürmeyi amaçlıyorlar.

Emily, "Sanki gerçek hayatta uygulamalı bir hukuk dersi almış gibi, fazladan bir ders kredisi almış gibi hissediyorum" diyor.

"İnsanların bana cesur demesini istemiyorum. Bu olayda ben mağdurum, ama zayıf değilim" diye devam ediyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. Yapay zekayı nasıl kullandığımız hakkında

Kaynak: BBC

