Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
03.03.2026 10:38
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
İstanbul'da, 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B.'nin sırtından bıçaklayıp katlettiği 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Katil öğrencinin, geçen yıl da okulda bir kavgaya karıştığı ve Fatma öğretmenin disiplin kurulunda, "Can güvenliğimiz yok" diyerek öğrencisi F.S.B. hakkında meslektaşlarını uyardığı öğrenildi.

İstanbul Çekmeköy'deki, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in öldürüldüğü kahreden olayla ilgili yeni detayları ortaya çıktı.

KATİL ÖĞRETMENİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPMIŞ

Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan F.S.B. 2 gün önce babası tarafından Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkarıldı. Hastaneden çıkan şüpheli, iddiaya göre okulun ders programını kontrol ederek, hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip, buna göre plan yaptı.

Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!

AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B. doğrudan sınıfa yöneldi. Saat 11.00 sıralarında sınıfa giren saldırgan, ilk olarak öğretmen Fatma Nur Çelik'e bıçakla saldırdı. Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K. ve öğretmen Z.A. da yaralandı. Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı belirtildi. İhbarla okula gelen polis ekiplerince F.S.B. gözaltına alınırken yaralılar da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Fatma Nur Çelik yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer öğretmen Z.A. ile öğrenci S.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!

OĞLU İÇİN PAYLAŞTIĞI NOT YÜREK BURKTU

İlkokul 5. sınıfa giden bir çocuğu olduğu öğrenilen Fatma Nur Çelik açtığı YouTube hesabında oğlu için şu notu paylaşmış:

"Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma "Bak, seninle biz bu yollardan geçtik" demek istiyorum… Hiç müzik eğitimi almadım; sadece dinleyerek öğrenmeye çalıştıklarımı yayınlamak istedim… Destek verenlere teşekkürlerimle…"

Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okul güvenliğine dikkat çekmek ve şiddete tepki göstermek amacıyla bugün İstanbul'daki eğitim kurumlarında bir günlük iş bırakacaklarını duyurdu.

Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK" DİYE UYARMIŞ

İHA'da yer alan habere göre, şüphelinin geçtiğimiz yıl okulda başka bir kavgaya karıştığı, hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in daha önce yapılan bir disiplin kurulu toplantısında saldırgan hakkında "Can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SES YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ

DHA'daki habere göre Çelik'in üniversite yıllarında okullar arası düzenlenen ses yarışmasının bölge finaline katıldığı ve yarışmada birinci olduğu öğrenildi. Çelik'in, yıllar sonra arkadaşının arşivinde bulunan prova kaydını sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Paylaşımında, "Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostum da prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" ifadelerini kullandığı görüldü.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çekmeköy'de lise öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için yayınladığı taziye mesajında, "Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir.

Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Millî Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

MEB: İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhâl sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir.

Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

İstanbul, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

  • Metin şen Metin şen:
    eğitim sistemimiz bu hale getirildi.okullarda bişe kutuplaşma yapılıyor.Hala da inadına kutuplaşma yapılıyor.Eğitimin kalitesi ile uğraşacaklarına zil olarak ilahi okunsun derdindeler 17 46 Yanıtla
    Kağan Türksoy Kağan Türksoy:
    Atma ziya 8 6
    eser demir eser demir:
    Kağan sen kudurduna göre haklı 1 2
  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    ne olcak ölen öldüğü ile kalacak. ülkede ne eğitim ne hukuk ne adalet ne ekonomi var !!! 21 9 Yanıtla
    Mert kursun Mert kursun :
    he ekonomi liselide ekonomiden yaptı az için ekonomi düzelir 1 0
  • Murat Hantal Murat Hantal:
    Allah rahmet eylesin. Bunlar hep zorunlu eğitim sisteminin sebepleri. Okumak istemeyen suçlu tiplein akıl hastanesinde geçirmesi gereken rehabilitasyon süreçleri, okullarda geçiyor. Olan gencecik öğretmenlere ve öğrencilere oluyor. 11 2 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    deve sdiği ysf okullarda ilahiyle uğraşacağına öğretmenleri koru 0 0 Yanıtla
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
