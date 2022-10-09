13. Boğaziçi Zirvesi, 10-11 Kasım'da İstanbul'da yapılacak

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin 13'üncüsü 10-11 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

UİP açıklamasından görüşlerine yer verilen (UİP) Kurucu su Cengiz Özgencil, ana teması "Büyük Dönüşüm" olarak belirlenen zirveye 70'in üzerinde ülkeden konuşmacı ve katılımcı geleceğini belirterek, zirveye şu ana kadar 43 ülkenin konuşmacı konfirmasyonunun geldiğini bildirdi.

Şimdiye kadar ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Kıbrıs, Bulgaristan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Malezya, Endonezya, Azerbaycan, Kazakistan ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülkeden konuşmacının konfirmasyon gönderdiğini aktaran Özgencil, Rusya'dan da konuşmacı beklediklerini kaydetti.

Her ülkeden ayrı ayrı heyetlerin de geleceğini belirten Özgencil, bu ayın sonuna kadar zirveye katılacakların tam olarak belirleneceğini bildirdi.

Boğaziçi Zirvesi'nin, 13. yılında da Türkiye menfaatlerinin ön planda tutularak bağımsız ve güçlü bir şekilde adım adım ilerlediğini vurgulayan Özgencil, "Zirve, ekonomiye yön veren bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Düzenlenecek olan 23 panel ile ekonomiden kültür-sanata, teknolojiden dijitalleşmeye, enerjiden tarım ve gıda güvenliğine kadar birçok konuya ışık tutulacak." ifadelerini kullandı.

Özgencil, Boğaziçi Zirvesi'nde önceki yıllarda olduğu gibi yine çok önemli ekonomik iş birliklerine ve yatırımlara imza atılacağını kaydetti.

"Zirve, önemli ekonomik iş birliklerine ve anlaşmalara ev sahipliği yapacak"

Cengiz Özgencil, salgının başlamasıyla 2020 yılında toplantı yasağından dolayı hiçbir organizasyonun yapılmadığını hatırlatarak, 2021'in mart ayında bir önceki yılın zirvesini, aralık ayında ise 2021 yılı zirvesini bütün sağlık kurallarına riayet ederek fiziki olarak gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bu yıl Kovid-19'dan tam çıkış dolayısıyla zirveye çok yoğun bir ilgi olduğunu aktaran Özgencil, salgından sonraki yeni dünya düzeninde Türkiye'nin artan öneminin bütün dünya tarafından yakından izlendiğini belirtti.

Özgencil, "Boğaziçi Zirvesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli ekonomik iş birliklerine ve anlaşmalara ev sahipliği yapacak. Zirve, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını göstermek ve yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için çok önemli fırsatlar sunacak. Değişen dünyada güçlü tedarik zinciri ve jeopolitik önemi ile gözde ülkelerden biri haline gelen Türkiye yabancı yatırımcıların gözdesi konumunda. Son dönemde ülke ekonomisine giderek artan yabancı ilgisinin Boğaziçi Zirvesi'nde de devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvenin bir düşünce kuruluşu olduğunu belirten Özgencil, organizasyonun diğer bir ayağının ise UİP çatısı altında yapılan B2B görüşmeleri olduğunu bildirdi.

Özgencil, A ve B statüsündeki iş insanlarının B2B görüşmeleriyle bir araya gelerek önemli ve yüksek meblağlı iş anlaşmalarının başlangıcını yaptığını ve ticari ilişkilerin de kolaylaştığını vurguladı.

Salgının ardından Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş ve tıkanan enerji koridorlarının, bölgede ara buluculuğu ile öne çıkan Türkiye'nin önemini bir kez daha vurguladığını belirten Özgencil, zirvenin Türkiye ekonomisi için adeta bir gövde gösterisine dönüşeceğini kaydetti.

Geçmiş 12 yılda olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerden konusunda uzman kişilerin bir araya gelerek fikir ve önerilerini Boğaziçi Zirvesi'nde anlattığını bildiren Özgencil, bu kadar yüksek profilli katılımcıyı İstanbul'da ağırlayacak olmalarının büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

Dünyanın içerisinden geçtiği bu zor günlerde "Büyük Dönüşüm" çatısı altında çok önemli paneller düzenleyeceklerini aktaran Özgencil, bu panellerde daha adil ve eşitlikçi bir dünyaya ulaşmak ve yeni dünya düzenini anlamak için çok önemli fikirlerin ortaya konulacağını kaydetti.

Zirve, "Büyük Dönüşüm" yuvarlak masa toplantısı ile başlayacak

Verilen bilgiye göre, 10 Kasım'da başlayacak olan zirvede paneller 2 ayrı salonda gerçekleşecek. Zirve, "Büyük Dönüşüm" yuvarlak masa toplantısı ile başlayacak.

Zirvede, " Metaverse, Kurumsal Yönetim ve Şirketlerin Geleceği", "Alternatif Turizm ve Yatırım Fırsatları", "Türkiye'deki Yatırım Fırsatları", "UNDP", "Güvenliğin Yeni Açısı: Tarım ve Gıda", "Barınmanın Ticari Yolları (İnşaat)", "Gelecek On Yılda Enerji", "Teknolojide Bir Limit Var Mı?", "NATO'da Önemli Müttefik: Türkiye", "AB Adaylarının Güvenlik İkilemleri: Batı Balkanlar", "Fintech ve Paranın Dijitalleşmesi", " Körfez İşbirliği Konseyi'nin Entegrasyon Süreci", "Uluslararası Ticaret Yolları (Su, Hava, Kara)", "Cinsiyet Perspektifinden Ekonomide Kadın", "Türk-Arap Diyaloğu", " Güney Amerika'yı Tekrar Keşfetmek", "Savunma Endüstrisi ve Ulusal Güvenlik", "Vatandaşlık ve Yatırım: Gayrimenkul Değeri Üzerinden Kimlik İnşası", "Sanata Evet" başlıklı paneller yapılacak.