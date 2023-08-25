ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Faiz oranlarını artırmaya hazırız - Son Dakika

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Faiz oranlarını artırmaya hazırız

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Faiz oranlarını artırmaya hazırız
Son Güncelleme: 25.08.2023 21:51

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hedefe doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutacaklarını belirterek, faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." dedi.

Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda para politikası ve fiyat istikrarına ilişkin konuştu.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell sinyali verdi, borsa hareketlendi

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 2

Bu yılki teması "Küresel Ekonomide Yapısal Değişimler" olan sempozyumdaki konuşmasında Powell, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için çalışacakları" mesajını vereceğini kaydetti.

Powell, geçen yıl para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırdıklarını anımsatarak, enflasyonun zirve noktasından inmiş olsa da hala çok yüksek olduğunu ifade etti. Uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarına dikkati çeken Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." diye konuştu.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell sinyali verdi, borsa hareketlendi

"ÇEKİRDEK TÜKETİCİ ENFLASYONU HALA YÜKSEK"

Powell, manşet enflasyonundaki düşüşün iyi bir haber olduğunu ancak gıda ve enerji fiyatlarının değişkenliğini koruyan küresel faktörlerden etkilendiğini ve enflasyonun nereye doğru gittiği konusunda yanıltıcı sinyaller verebildiğini anlattı.

Yıllık bazda çekirdek tüketici enflasyonunun hala yüksek olduğuna değinen Powell, fiyat istikrarına geri dönmek için hala kat edilmesi gereken çok yol olduğuna dikkati çekti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell sinyali verdi, borsa hareketlendi

Powell, tüketici enflasyonunun mallar, konut hizmetleri ve konut dışı hizmetler bileşenlerine değinerek, özellikle taşıt gibi dayanıklı mallar olmak üzere temel mal enflasyonunun, hem sıkılaşan para politikasının hem de arz talep dengesizliklerinin çözülmesinin etkisiyle düştüğünü bildirdi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell sinyali verdi, borsa hareketlendi

YUMUŞAMA BEKLENTİSİ

Konut sektörü enflasyonunun para politikası değişikliklerine tepki vererek konut başlangıçlarının, satışların ve fiyat artışlarının azalmasına neden olduğuna işaret eden Powell, çekirdek enflasyonun önemli bir bölümünü oluşturan konut dışı hizmet enflasyonunun da hafif düşüş gösterdiğini ancak daha fazla ilerleme sağlaması gerektiğini anlattı. Powell, ekonomik görünümün, Kovid-19 salgınına bağlı çarpıklıkların gevşemesinin enflasyonu düşürmeye devam edeceğini ancak kısıtlayıcı para politikasının daha büyük bir rol oynayacağını gösterdiğini belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye geri çekilmesinin, trendin altında bir ekonomik büyüme döneminin yanı sıra iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşamayı gerektirmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell sinyali verdi, borsa hareketlendi

"BÜYÜMENİN TRENDİN ÜZERİNDE OLMASI , DAHA FAZLA SIKILAŞTIRMA GEREKTİREBİLİR"

Kısıtlayıcı para politikasının etkisinin daha yüksek reel getirilerde ve sıkılaştırılmış borç verme standartlarında açıkça görüldüğünü dile getiren Powell, bunun da ekonomik büyümenin yavaşlamasına katkıda bulunduğunun altını çizdi.
Powell, ekonominin beklendiği gibi soğumayabileceğine dair işaretlere karşı dikkatli olduklarını vurgulayarak, "Büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna dair ek kanıtlar, enflasyondaki ilerlemeyi riske atabilir ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir." şeklinde konuştu.

İş gücü piyasasındaki yeniden dengelenmenin devam etmesini beklediklerini kaydeden Powell, iş gücü piyasasındaki sıkılığın artık azalmadığına dair kanıtların da para politikası tepkisi gerektirebileceğinden bahsetti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell sinyali verdi, borsa hareketlendi

"ÇOK FAZLA ŞEY YAPMAK DA EKONOMİYE GEREKSİZ ZARAR VEREBİLİR"

Powell, mevcut politika duruşunun kısıtlayıcı olduğunu, ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu düşündüklerini belirterek, nötr faiz oranını kesin olarak tespit edememeleri nedeniyle para politikası kısıtlamalarının kesin seviyesi konusunda belirsizlik olduğunu ifade etti.

Mevcut belirsizliklerin Fed'in para politikasını çok fazla ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevini zorlaştırdığına işaret eden Powell, "Çok az şey yapmak, hedefin üzerinde enflasyonun sabitleşmesine neden olabilir ve sonuçta para politikasının istihdama yüksek bir maliyetle daha kalıcı enflasyonu ekonomiden uzaklaştırmasını gerektirebilir. Çok fazla şey yapmak da ekonomiye gereksiz zarar verebilir." dedi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell sinyali verdi, borsa hareketlendi

"FİYAT İSTİKRARINA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Powell, gelecek toplantılarda, verilerin bütünlüğüne ve gelişen görünüm ile risklere dayanarak değerlendirmede bulunacaklarını vurgulayarak, "Bu değerlendirmeye dayanarak, daha fazla sıkılaştırmaya mı yoksa politika faizini sabit tutup gelecek verileri mi bekleyeceğimize karar verirken dikkatli ilerleyeceğiz. Herkesin yararına olacak şekilde güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilir olduğu bir döneme ulaşmak için fiyat istikrarına ihtiyacımız olacak. İş bitene kadar buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell sinyali verdi, borsa hareketlendi

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan gelen mesajların etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 azalarak 451,39 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell sinyali verdi, borsa hareketlendi

Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artarak 7.338,58 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 7.229,60 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 artışla 15.631,82 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,49'luk yükselişle 28.208,45 puandan kapandı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,139 azalışla 1,079 seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Faiz oranlarını artırmaya hazırız - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Faiz oranlarını artırmaya hazırız - Son Dakika
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