Bakan Uraloğlu, ocak ayı dış ticaret verilerinin açıklandığı programda konuştu Açıklaması

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilinciyle, son 23 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 282 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak, milletin refahını yükseltmek ve küresel bir aktör olan Türkiye'nin gücüne güç katmayı hedeflediklerini söyledi.

Güçlü liderlik ve siyasi istikrarın, ekonomik gelişmenin en önemli unsuru olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu noktada güçlü iradesiyle sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda ülkemize çağ atlatan Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, rekabetçi bir ekonomi inşa ederek, Türkiye Yüzyılı'na üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırarak girdik çok şükür." diye konuştu.

Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme performansıyla yüzde 3,6 olan dünya ortalamasının oldukça üstünde bir büyüme performansı sergilediğine dikkati çekti.

2002 yılında kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 500 dolar civarında olduğunu aktaran Uraloğlu, 2024 yılında bu rakamın 15 bin doları aştığına işaret ederek, "2028'de de inşallah 20 bin dolarlar seviyesine çıkacağını görebiliyoruz. Ülkemizin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ilkelerine bağlı kalarak, başarı hikayeleri yazmayı da inşallah beraberce sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"2024 yılında ihracatta rekorumuzu tazeledik." diyen Bakan Uraloğlu, 31 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 54 kentte ihracatın arttığını aktardı.

Trabzon'un yaklaşık 1,3 milyar dolar civarında ihracatıyla 2024 yılında ülkenin en çok ihracat yapan illerinden bir tanesi olduğunu aktaran Uraloğlu, "Trabzon ayrıca Doğu Karadeniz'de en fazla ihracat yapan il oldu. Geçen yıl 324 bin 438 tona ulaşan fındık ihracatımızın yüzde 32'lik kısmını tek başına Trabzon'dan yaparak ülkemizin 836 milyon 599 bin dolarlık döviz girdisi sağlanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Trabzon'dan 2024'te 22 ülkeye yapılan su ürünleri ihracatı da bir önceki yıla göre yüzde 21 artış gerçekleştirerek 145 milyon 272 bin 581 dolara ulaştığına işaret ederek, "Hiç şüphesiz Trabzon her zaman ülkemizin kalkınma sürecinin tüm aşamalarında kendine önemli bir rol edinmiştir ve Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiye geçiş serüvenine katkı sağlamaya devam etmiştir." ifadesini kullandı.

"Ulaşım olmadan ticaret olmaz"

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) yeni fikirlere, yenilikçiliğe verdiği önemle de adından söz ettirdiğini, ülkenin çok önemli kuruluşlarından bir tanesi olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"TİM, bu misyon ve vizyonuyla, ihracatçılarımızın sorunlarının çözümünde her daim öncü rol oynamış, onlara dünyanın dört bir yanında rehberlik etmektedir. Kuşkusuz önümüzdeki süreçte bu çalışmalar daha çok önem arz edecektir. Çünkü bir yandan dünyadaki ticaret dengeleri ve ticari anlayışları kökten değişirken, diğer yandan küresel piyasalar her geçen gün daha fazla arzla karşılaşmaktadır. Şahsen, şunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiği inancındayım. Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Ulaşım olmadan ticaret olmaz."

Ulaştırma ve haberleşme altyapısına 282 milyar dolarlık yatırım

Uraloğlu, güvenli, hızlı ve kolay ulaşım üretim sürecine katkılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Yol sayesinde yatırım gelir. Nasıl ki toprağı bereketlendiren nehirler geçtikleri yerlere canlılık getiriyorlarsa, ulaştırma projeleri de böyledir. Bir bölgeye ne kadar güvenli ve hızlı ulaşabilirseniz o bölgede o kadar sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Örneğin İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün hayata geçmesiyle otoyol güzergahı üzerindeki OSB sayısının kısa sürede neredeyse ikiye katlandığını görüyoruz. Gerçekten bu anlamda kıymetli. Ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilinciyle de son 23 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 282 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik."

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüleri gibi mega projeleri hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanları ve yüksek hızlı demir yolu hatlarıyla donattık ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdık. Ülkemiz içindeki çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek üzere de çok ciddi çalışmaları sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye olarak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndan Zengezur Koridoru'na kadar birçok projeyle Orta Koridor'un etkinliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz üzere Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı demiryolu taşımacılığına yeni bir yön vermiştir. Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridor ile Orta Koridor üzerindeki taşımacılık rotalarına alternatif ve doğrudan bir seçenek sunmayı amaçlıyoruz. Yine, Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi için de çalışmalarımıza hızlıca devam ediyoruz. "

Bu kapsamda yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı öngördüklerini ifade eden Uraloğlu, "Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz." dedi.

"Ürettiği şeyi aranan marka haline getiren girişimciler kazanıyor"

Uraloğlu, uluslararası ticarette önemli diğer hususlarda kaliteli üretim, inovasyon ve markalaşma olduğuna işaret ederek, "Günümüzün insanları artık her şeyin en iyisini, en kalitelisini ve aynı zamanda en ucuzunu alma gayreti içerisindeler. Bu nedenle markaya yatırım yapan, ürettiği şeyi aranan marka haline getiren işletmeciler, girişimciler kazanıyor. Şunu demek istiyorum, Trabzon'umuzda bin bir çeşit ürün var ama bunları üretirken markalaşmaya da mutlaka beraberce önem vermemiz gerekir. Ürünün aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa alıcı gelir elbette." şeklinde konuştu.

Artık en kuzeyden en güneye, en doğudan en batıya ulaşılabilir, erişilebilir bir Türkiye olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Trabzon'un çok gelişmiş bir ulaşım altyapısı olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 153 milyar liralık yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2002 yılında 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 245 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 89 kilometreden 519 kilometreye yükselttik. Karadeniz Sahil Yolu ile Sarp Sınır Kapısı'na kadar bölünmüş yollarla bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamlayarak başta İran olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşımını sağlamış olduk. Yıllar süren meşhur Tanjant Yolu'nu bitirmek bize nasip oldu. Kanuni Bulvarı projesinde sona yaklaştık."

Trabzon Güney Çevre Yolu'nu da başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Vakfıkebir Organize Sanayi Yolu, Araklı-Dağbaşı-Uğrak Yolu gibi 22 karayolu projesinde de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı demiryolu projemiz ile de Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun,Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine inşallah bağlayacağız."

Uraloğlu, sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışma yürüttüklerini belirterek, "Dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binalarımızın açılışlarını geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirdik. Şu anda iç hatlar terminalimiz ile dış hatlar giden yolcu terminalimizdeki tadilatları da bitirmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 2025 yılı içerisinde de inşallah bunları tamamlamış olacağız." açıklamasında bulundu.

Türk üreticisi ve ihracatçısının yapıcılığına olan inançlarının tam olduğunu belirten Uraloğlu, "İhracat kültürümüz giderek genişlemekte, ihracat tabana ve yurdun her bir sathına yayılmaktadır. Hiç şüpheniz olmasın ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her daim yatırımlarımız ile siz değerli ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.