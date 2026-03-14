Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu: Projelerimizle dev bir tasarruf sağlıyoruz
14.03.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da açılışı yapılan Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol- Şarkikaraağaç Yolu projelerine ilişkin, "Bu projelerimizle toplamda zamandan 128,2 milyon lira, akaryakıttan 47,5 milyon lira olmak üzere yıllık 175,7 milyon liralık dev bir tasarruf sağlarken, karbon emisyonlarını 2 bin 332 ton azaltarak Isparta'nın doğasını koruma altına aldık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, köprülü kavşağa ismi verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın hatırasını yaşatmanın, şehitlerin emaneti olan toprakları yakışır eserle taçlandırmanın onur kaynağı olduğunu söyledi. Isparta'nın özellikle gül ve lavanta üretimiyle dünya çapında tanındığını anlatan Bakan Uraloğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi ve sağlık yatırımlarıyla kentin yoğun nüfus hareketliliğine ev sahipliği yaptığını aktardı.

'İKİ YENİ ESER DAHA KAZANDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından biri olan Isparta'nın ulaşım alt yapısını güçlendirmenin, kentin tarımsal, ticari ve turistik potansiyelini Türkiye'nin geleceğine taşımanın önemli önceliklerinden olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak şehrin ekonomik canlılığını artırmak, çiftçilerin ürünlerini hızlıca pazarlara ulaştırmak, öğrencilerin, esnafın ve ziyaretçilerin güvenli seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz çalıştıklarından bahsetti. Uraloğlu, "Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu'nu hizmete açarak Isparta'ya iki yeni eser daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

'PEK ÇOK ÖNEMLİ PROJEYİ TAMAMLADIK'

Bakan Uraloğlu, "Isparta'nın ulaşım ve iletişim alt yapısına son 24 yılda yaklaşık 35,4 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 234 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 481 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol yaparak hemşehrilerimizi güvenli ve konforlu yolculukla tanıştırdık. Keçiborlu- Burdur, Keçiborlu- Dinar, Isparta- Barla- Şuhut, Isparta- Atabey- Gönen, Isparta- Eğirdir, Ağlasun- Isparta- Keçiborlu ve Aksu yolları ile Isparta Miryokefalon Farklı Seviyeli Kavşağı gibi pek çok önemli projeyi tamamladık. Şu anda da Çünür Yeni Otogar Kavşağı ve Bağlantı Yolları, Isparta-Burdur (Dostluk) Yolu ve Eğirdir – Gelendost-Şarkikaraağaç gibi devam eden 6 projelerimizle Isparta'mızın bağlantılarını daha da güçlendiriyoruz" diye konuştu.

'YILLIK TOPLAM 100 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ'

Çünür Mahallesi-Yeni Otogar bağlantısındaki Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı'ndaki çalışmalara değinen Bakan Uraloğlu, "180 metre uzunluğunda ve 32 metre platform genişliğinde köprü yaklaşımlarında her iki tarafta 360 metre uzunluğunda toprakarme dolgu ile farklı seviyeli kavşak haline getirdik. Bu uygulama ile Isparta- Afyon Devlet Yolu'nda trafik akışını kesintisiz hale getirdik. Artan trafiğin neden olduğu yoğunluğu ve gecikmeleri önemli ölçüde azalttık. Proje sayesinde kavşak noktasında oluşan bekleme sürelerini ve dur- kalk kaynaklı zaman kayıplarını büyük oranda ortadan kaldırdık. Zamandan 83 milyon lira, akaryakıttan 17 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 100 milyon lira tasarruf edeceğiz. Akıcı trafik düzeni sayesinde karbon emisyonunu yıllık 846 ton azaltarak doğanın korunmasına ve iklim dostu ulaşım hedeflerimize katkı sağlayacağız" dedi.

'AKDENİZ'İ, İÇ ANADOLU'YA BAĞLAYAN ÖNEMLİ BİR ULAŞIM GÜZERGAHINI GÜÇLENDİRDİK'

Isparta- Konya Devlet Yolu üzerindeki 22 kilometre uzunluğundaki Dörtyol- Şarkikaraağaç Yolu'nda sathi kaplamalı bölünmüş yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek sürüş ve seyahat konforunu arttırdıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Güzergahın çeşitli noktalarında iyileştirmeler gerçekleştirdik. Bu proje ile Akdeniz'i, İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir ulaşım güzergahını güçlendirdik. Şarkikaraağaç ilçemizi, il merkezine daha güvenli ve konforlu bağladık. Zamandan 45,2 milyon lira, akaryakıttan 30,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 75,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Akıcı trafik sayesinde karbon salınımını yıllık 1486 ton azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim dostu ulaşım hedeflerimize katkı sağlayacağız" diye konuştu.

'HAFTALIK KARŞILIKLI 5 UÇUŞ OPERASYONU GERÇEKLEŞİYOR'

Bakan Uraloğlu, "Isparta demir yolu ağının tamamını yeniledik ve modernize ettik. Afyonkarahisar- Karakuyu- Isparta- Burdur Sinyalizasyon Projesi'ni hayata geçirdik. Kaklık- Karakuyu arasındaki kesimi geçen yıl sinyalli olarak işletmeye açtık. Karakuyu- Burdur- Isparta kesimindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nın iç- dış hat gelen yolcu salonunu yenileyerek Isparta'ya yakışır bir havalimanı kazandırdık. 2002 yılında yaklaşık 3 bin olan yolcu trafiği, 2025 yılında 70 bine yaklaştı. Bugün Isparta'dan İstanbul Havalimanı'na haftalık karşılıklı 5 uçuş operasyonu gerçekleşiyor" dedi.

YILLIK 175,7 MİLYON LİRALIK DEV TASARRUF

Açılışı yapılan 2 projeyle Isparta'nın ulaşım alt yapısını çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde baştan sona modernize ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, projelerle bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesine güçlü bir ivme kazandırdıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Bu projelerimizle toplamda zamandan 128,2 milyon lira, akaryakıttan 47,5 milyon lira olmak üzere yıllık 175,7 milyon liralık dev bir tasarruf sağlarken, karbon emisyonlarını 2 bin 332 ton azaltarak Isparta'nın doğasını koruma altına aldık. Böylece gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir Isparta mirası bıraktık. Bu yol ve kavşak sadece bir ulaşım projesi değil; Isparta'nın gül kokusunu, tarım bereketini, eğitim ve turizm potansiyelini Türkiye'nin kalkınmasına dönüştüren, şehitlerimizin hatırasını yaşatan bir kalkınma hamlesidir" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, Şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın oğlu Orhan Kağan, eşi Gizem, annesi Ayşe ile kız kardeşi Gizem Topbaş ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Şarkikaraağaç, Politika, Isparta, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:46:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.