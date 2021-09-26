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TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi - Son Dakika

TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi

26.09.2021 19:51

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022'yi Samsun'da düzenleyeceklerini belirterek, "TEKNOFEST Karadeniz 2022'de Samsun merkezli olarak Karadeniz'in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere haiz...

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022'yi Samsun'da düzenleyeceklerini belirterek, "TEKNOFEST Karadeniz 2022'de Samsun merkezli olarak Karadeniz'in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere haiz şehirlerimizde gerçekleştirilecek." dedi.

Bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullanan değil, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirmek için gayret ettiklerini belirterek, TEKNOFEST'in de milli teknoloji hamlesi vizyonuyla hayata geçirdikleri uygulamalardan biri olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'teki çocukların heyecanının görmeye değer olduğunu dile getiren Varank, "Siz değerli misafirlerimizle, çocuklarımızın ve gençlerimizin aileleriyle birlikte çok güzel bir TEKNOFEST geçirdik. TEKNOFEST'le geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, teknisyenlerini yetiştirmek üzere gerçekten büyük bir gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'te bu yıl yaptıkları yeniliklerin birinin de saygın bilim insanlarını festivale davet etmek olduğu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar hocamız, o yaşına rağmen sadece TEKNOFEST'e geldi. Gençlerimize örnek olmak, onlara rol model olmak için bizimle vakit geçirdi. Onlara yoldaşlık etti. İşte TEKNOFEST'e katılan her bir gencimiz, her bir çocuğumuz, her bir öğrencimiz aslında geleceğin Aziz Sancar'ı olacak, geleceğin Selçuk Bayraktar'ı olacak.

Biz gerçekten dünyaya adalet dağıtmış medeniyetler kurmuş bir milletiz. Bizim yapmamız gereken, her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın bize aşıladığı gibi, öz güvenli olabilmektir. 'Biz yapamayız, biz edemeyiz.' değil, 'En iyisini biz yaparız, en güzelini biz yaparız, en iyisini biz başarırız.' demektir. İşte TEKNOFEST'e gençlerimize bunu aşılamaya çalışıyoruz."

Varank, festivalde bütün paydaşların büyük bir gayret ortaya koyduğunu ifade ederek, "TEKNOFEST ateşi inşallah Büyük Taarruz'un, büyük zaferin 100. yılında Samsun'dan yayılacak ve TEKNOFEST, Karadeniz'de ve tüm ülkede teknoloji ateşini yakacak." ifadesini kullandı.

"Yurt dışındaki ilk TEKNOFEST'i kardeş toprağımız, can Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivali büyük bir coşkuyla ve şenlik havasında tamamladıklarını ifade etti.

Bir kez daha milletin sevdasına kavuşmak için yüz binlerle kişinin TEKNOFEST'te buluştuğunu aktaran Bayraktar, " Her yıl olduğu gibi yine büyük bir umutla doğduk diyebilirim. Ülkemizin yarınlarını oluşturacak genç şampiyonlarıyla ve onların projeleriyle tanıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin gururu Aziz Sancar hocamız ve tüm devlet erkanı festivale geldi." diye konuştu.

Anadolu'nun milli teknoloji hamlesi çağrısına sessiz kalamayarak ve 2 yıl önce verdikleri bir kararla, TEKNOFEST'i bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'da düzenleme kararı aldıklarını hatırlatan Bayraktar, festivalin geçen yıl Gaziantep'te büyük bir coşkuyla yapıldığını anımsattı.

Bayraktar, gelecek yıl düzenlenecek festivale ilişkin şunları söyledi:

"TEKNOFEST 2022'yi, milli mücadele meşalesinin yandığı, bir ulusun kahramanlık destanının başlangıcı olan Samsun'da düzenleyeceğiz. TEKNOFEST Karadeniz 2022'de Samsun merkezli olarak Karadeniz'in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere haiz şehirlerimizde gerçekleştirilecek. TEKNOFEST Karadeniz. şimdiden çocuklarımıza, gençlerimize, Samsun'umuza, Karadeniz'e, Anadolu'ya, ülkemize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun."

TEKNOFEST'in ülkeyi kuşattığı gibi ülke sınırlarını da aştığını ifade eden Bayraktar, "Şimdiden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Endonezya'nın arasında bulunduğu birçok ülke TEKNOFEST'i kendi topraklarında düzenlemek istiyor. İnşallah önümüzdeki yıl yurt dışındaki ilk TEKNOFEST'i kardeş toprağımız, can Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz." dedi.

TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi
TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi
TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi
TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi
TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi
TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi
TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi
TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi
TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi

Mustafa Varank, Havacılık, Uzay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi - Son Dakika Ekonomi


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