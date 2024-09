Tropikal Meyve Şenliği Mersin\'de Yapıldı

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 'Tropikal Meyve Şenliği'ne katıldı. Başkan Seçer, 'Lezzetli Tatlar' ve 'En İri Ejder Meyvesi' yarışmalarında başarılı olan üreticilere ödül takdimi yaptı.

'Tropikal meyveler bereketli Mersin topraklarını çok sevdi, üreticimize bol kazanç getirdi' sloganıyla Anamur Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen şenlikte; 'Lezzetli Tatlar' ve 'En İri Ejder Meyvesi Yarışması' da yapıldı. Başkan Seçer, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ile birlikte alanda yer alan stantları gezerken, stant sahiplerine 'hayırlı işler' dileklerinde bulundu.

Şenlikte, Anamurlu yerel üreticilerin desteklenmesi amacıyla üretici stantları yer aldı. Vatandaşlara ücretsiz olarak ejder meyvesi ve ejder meyvesi fidesi, muz ve çilek kurusu, muz dondurması, papaya ve passiflora reçeli, ejder marmelatı ile avokado dağıtımı yapıldı.

"Bizim milletimiz çalışkandır"

Anamur'u ve Anamurluları çok sevdiğini belirterek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, ilçenin merkeze uzak olmasına karşın gönüllerinin her daim bir arada olduğunu söyledi. Anamurluların çalışkan bir toplum olduğunu söyleyen Seçer, çiftçilerin her zaman akıllı yöneticiler tarafından baş tacı edildiğine dikkat çekti. Tarımın emek yoğunluklu bir sektör olduğunu ve Türkiye'nin de tarihten beri coğrafyasında bulunan binlerce çeşit endemik bitkilerin yanı sıra bereketli toprakları ve çalışkan, üretken insanları ile hep tarım toplumu olduğunu vurgulayan Seçer, "Bunun yanında bölgemiz daha bir değerli, bu bölge içerisinde de Anamur bir kat daha değerlidir. Öyle güzel bir coğrafyada yaşadığınızın farkında mısınız? Siz ne şanslı insanlarsınız Anamurlular. Yakışıklı Toros dağlarına sırtınızı dayamışsınız, burada güzel Akdeniz, sere serpe mavideniz. Her tarafta bereket var. Çalış, üret, alın teri dök, mutlaka başarılı olursunuz. Çalışmıyor mu çiftçi, elbette çalışıyor. Fazlasıyla çalışıyor, üretiyor. Bizim milletimiz çalışkandır" dedi.

"Üretmediğiniz yerde tükenirsiniz."

Ülkelerde hükümeti yöneten siyasilerin kimilerinin oy kaygısıyla, kimilerinin de bilinçle çiftçilerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çektiğini aktaran Seçer, "Çünkü ana karnından itibaren insanlar iyi beslenecek, çocuk iyi beslenecek, delikanlı iyi beslenecek. Sağlıklı nesiller oluşacak, zeki çocuklarımız olacak. Bunu akıllı yöneticiler bilir. Üretmediğiniz yerde tükenirsiniz. Tarihte bir adım geriye giderseniz, önceden sanayi toplumuydu, şimdi teknoloji toplumu. Teknoloji gelişmişliği belirler ama eğer aç kalırsanız yaşayamazsınız. Sanayiniz ve teknolojiniz yetersiz kalabilir. Tarım bu derece önemlidir" ifadelerine yer verdi.

"Harcadığımız her para sizin"

Geçmiş yıllarda Anamur'da sadece muz yetiştiriciliği yapıldığını ancak gelinen noktada birçok tropikal meyvenin üretimine başlanıldığını belirten Seçer, "Çeşitlilik artmış, bu gayet güzel. Bu desteklenerek, tanıtım ve eğitimle olacak. Bizim tarım dairemiz iyi çalışıyor. Çiftçi ile iç içe. Çiftçinin derdini, hastalığını, sızısını, acısını biliyor, reçeteyi iyi yazıyor. Nerede, ne zaman destek yapacağını biliyor. Biz de israf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek yok. Dinimizde de hukukta da vicdan da yok, insafta da yok. Harcadığımız her para sizin" diye konuştu.

"Bu yönetici ziraatın, üretimin, üreticinin, çiftçinin değerini biliyor"

Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılında çiftçilere 119 milyon TL doğrudan destek verdiklerini aktaran Seçer, bu rakamın önümüzdeki yıl için yüzde 80 artış ile 215 milyon TL'ye yükseltileceğini söyledi. Seçer, "Çünkü bu yönetici ziraatın, üretimin, üreticinin, çiftçinin değerini biliyor. Topluma katkılarını biliyor. Her alanda desteğe devam edeceğiz. Bilinçli üreticiyi önemsiyorum. Bilinçsiz üretici kaliteli üretim yapamaz. Onun için kooperatifler önemsenecek. Kooperatifler Şube Müdürlüğümüz var. Kadın kooperatiflerimizde şube müdürleri vasıtasıyla iletişim kuruyorlar ve bizden eğitim alıyorlar. Daha doğru, daha efektif, daha rasyonel çalışmaları lazım" sözlerine yer verdi.

"Tarıma daha da fazla önem vereceğiz, üretenin yanında olacağız"

Tarıma daha da fazla önem vereceklerinin altını çizen Seçer, fide-fidan desteklerinin yanı sıra her yıl 60 aileye 25 küçükbaş hayvan desteklerinin de sürdüğünü belirtti. Seçer, aynı zamanda arıcılıktan balıkçılığa her alanda tarımı desteklediklerini kaydederek, "İşte böyle olur tarımsal proje; üretecek, kendi kendini besleyecek ve onlarca, yüzlerce, binlerce insana katkı sunacak" dedi. Çalışmak ve üretmek zorunda olduklarını söyleyen Seçer, "Üreten, alın teri döken bizim kabulümüzdür. Biz ona saygı duyarız ve yanında oluruz, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer tarafından yarışmalarda başarılı olan kişilere ödül takdimi yapıldı. Gün boyu süren etkinlikler akşam Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile devam etti. Son dönemin sevilen pop şarkılarını seslendiren orkestra, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. - MERSİN