Üye Girişi
Bilenler beri gelsin! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette neden 5,90 lira? - Son Dakika

Bilenler beri gelsin! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette neden 5,90 lira?

29.12.2021 12:33

Üreticinin de tüketicinin de en büyük sorunu, bahçedeki fiyatla marketlerdeki fiyat arasında giderek açılan uçurum. Türkiye'nin narenciye deposu Mersin'de bile dalında 1,5 liraya satılan portakal, zincir markette 5,90 liraya satılıyor.

Mersinli üreticiler, bahçe ve tarladaki fiyatla marketlerdeki fiyatlar arasında uçurum olmasından yana dertli. Onca emek ve zahmetle yetiştirdikleri ürünlerin, Mersin içindeki zincir marketlerde bile alış fiyatının 4-5 katına satılmasına tepki gösteren üreticiler, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90

"KİLOGRAM MALİYETİ 1,4 LİRA, SATIŞ BEDELİMİZ İSE 1,5 LİRA"

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi çiftçilerinden 50 yaşındaki Levent Korucu, dalında 1,5 liraya zincir markete sattığı portakalın fiyatını, aynı zincir markete alışverişe gittiğinde 5,90-6,00 liraya görüp isyan eden üreticilerden biri. Akdeniz ilçesi Hebilli Mahallesindeki portakal bahçesinde, işçilerle birlikte portakal hasadı yapan Korucu, içinde bulundukları durumu anlattı. 15 yaşından bu yana çiftçilik yaptığını vurgulayan Korucu, çiftçilerin bir çıkmazda olduklarını söyledi. Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğünün kendisine sunduğu proje kapsamında, her yıl üretim maliyetlerini çıkarma adına defter tuttuğunu ve bu yıl da söz konusu raporları verdiğini dile getiren Korucu, "Bu yılki ürünün kilogram maliyeti 1,3-1,4 lira civarında. Bugünkü satış bedelimiz ise 1,5 lira. Dalında 1,5 liraya alıyorlar. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılık yapıyor zincir marketler alım yapıyor" diye konuştu.

Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90

"ZİNCİR MARKETTE 5,90'DAN SATILIYOR"

Zincir marketlere teklif sunduğunda ürünün kalitesine göre 1,5-1,6 lira fiyat verdiklerini söyleyen Korucu, "Ancak ailem, çocuklarım var, aynı zincir markete alışverişe gittiğimde rafta 5,50-5,90 lira, hatta bazen bunun da üzerinde satıyorlar. Burada işçi arkadaşlarımız da var, bu ürünü ben de kesiyorum. Bunun maliyetini ben de biliyorum; 50 kuruş. Bu ürünü buradan kes, markete indir nakliye dahil 50 kuruş maliyeti var. 1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya. Bu sorunun çözülmesi lazım. Ben satamadığım için muzdaribim, tüketici yiyemediği için muzdarip. Çözülmesini istiyoruz ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Korucu, Hebilli'deki 10 dönüm portakal bahçesinde bu yıl 80 ton meyvesi olduğunu, kendisine maliyetinin ise 112 bin lirayı bulduğunu kaydederek, ürünü maliyetine satabildiğini söyledi.

Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90

"2 LİRAYA MAL ETTİĞİNİ 4 LİRAYA SATSIN"

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da muzdarip oldukları en önemli konulardan birinin de fiyatlar arasındaki uçurum olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Çitçimiz, şu anda bu ürünü 1,5 liradan veriyor. Bunun 50-60 kuruş civarında da toplama, yani işçilik maliyeti var. Market bunu 2 liradan alıyor. Biraz önce marketlerden bilgi aldırdım; 5,90 lira markette portakal. Bu marketlerin kar marjlarıyla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Yüzde yüz kazansın, 2 liraya mal ettiğini 4 liraya satsın, tüketici de makul seviyede bu ürünü yiyebilsin. Biz bunu istiyoruz" dedi.

Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90
Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90
Bilenler beri gelsin! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette neden 5,90 lira?
Bilenler beri gelsin! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette neden 5,90 lira?
Bilenler beri gelsin! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette neden 5,90 lira?
YORUMLAR
500

Akdeniz, Mersin, Tarım, İsyan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilenler beri gelsin! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette neden 5,90 lira? - Son Dakika Ekonomi


Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı         
12:43
Sanofi Türkiye'den örnek hareket! Babalık iznini 14 haftaya yükseltiyor Sanofi Türkiye'den örnek hareket! Babalık iznini 14 haftaya yükseltiyor         
12:38
Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı! Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!         
12:33
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor         
11:02
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
12:17 Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış
12:13 Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!
12:03 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar
11:44 Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı
11:43 Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 12:51:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bilenler beri gelsin! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette neden 5,90 lira? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement