Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 2,37 -33,07 Acıpayam Selüloz 15,45 0,46 -9,27 Adel Kalemcilik 26,20 -1,73 -23,47 Adese Gayrimenkul 1,18 0,85 -57,86 Afyon Çimento 3,43 0,00 -32,88 AGESA Hayat Emeklilik 17,42 -0,63 -0,94 Ak Enerji 1,73 0,00 -21,72 Akbank 5,19 0,97 -23,20 Akçansa 13,81 0,80 -14,24 Akdeniz Yatırım Hold. 2,09 -7,93 -13,03 Akfen GMYO 4,52 9,98 73,13 Akın Tekstil 31,90 0,06 0,44 Akiş GMYO 1,72 0,58 -38,40 Akmerkez GMYO 36,86 -0,65 -40,38 Aksa 20,54 0,88 48,68 Aksa Enerji 13,83 -1,71 85,89 Aksigorta 7,15 3,32 -13,95 Aksu Enerji 11,49 -0,09 52,24 Alarko Carrıer 299,60 -0,23 -17,58 Alarko GMYO 21,44 -1,20 -15,36 Alarko Holding 8,75 1,16 2,68 Albaraka Türk 1,63 -1,21 -15,98 Alcatel Lucent Teletaş 22,86 -1,04 -22,93 Alkim Kağıt 14,38 2,57 11,10 Alkim Kimya 15,84 0,70 12,45 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,79 1,70 -18,26 Altınyunus Çeşme 51,20 -1,54 2,48 Anadolu Efes 20,30 1,10 -4,97 Anadolu Grubu Holding 22,44 0,36 -14,10 Anadolu Hayat Emek. 9,22 -0,54 14,74 Anadolu Isuzu 17,07 6,69 -5,17 Anadolu Sigorta 6,03 0,00 -16,49 Anel Elektrik 2,55 0,39 -19,56 Arçelik 32,52 2,07 14,27 ARD Bilişim Teknolojileri 45,58 -1,81 -5,20 Arena Bilgisayar 9,57 0,63 -12,22 Armada Bilgisayar 51,90 -1,33 5,75 Arsan Tekstil 4,35 2,59 9,13 Arzum Ev Aletleri 19,08 1,98 -21,04 Aselsan 14,74 0,41 -19,23 Ata GMYO 3,75 -1,32 -31,94 Atakule GMYO 2,81 -5,07 20,03 Atlantis Yatırım Holding 4,85 2,11 -12,77 Atlas Yat. Ort. 1,42 -1,39 -18,86 ATP Bilgisayar 35,80 5,05 Avrasya GMYO 2,10 -0,47 -19,83 Avrasya Petrol ve Tur. 2,51 -1,95 -21,56 Avrupa Yatırım Holding 5,66 0,00 -5,67 Aydem Enerji 6,71 0,15 Ayen Enerji 4,88 0,00 -9,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 1,43 63,13 Aygaz 14,78 0,48 4,18 Bagfaş 19,00 -3,75 -5,00 Bak Ambalaj 20,66 0,10 4,47 Balatacılar Balatacılık 9,80 -3,92 18,93 Bantaş Ambalaj 3,52 -1,12 12,58 Banvit 66,00 0,00 26,92 Başkent Doğalgaz GMYO 27,80 0,43 Baştaş Başkent Çimento 9,24 -2,74 -46,80 Batı Çimento 11,56 0,17 145,44 Batısöke Çimento 2,94 1,03 20,49 Bayrak Taban Sanayi 8,89 5,58 -16,21 Bera Holding 10,08 -0,49 -50,30 Berkosan Yalıtım 8,20 0,37 -8,07 Beşiktaş Futbol Yat. 5,83 -5,20 44,31 Beyaz Filo 8,47 -0,35 -15,97 Bilici Yatırım 17,00 -2,69 207,23 Bim Mağazalar 64,25 -1,00 -9,88 Biotrend Çevre ve Enerji 37,66 0,05 Birko Mensucat 1,08 1,89 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,75 -0,10 Birlik Mensucat 2,11 3,94 -39,02 Bizim Mağazaları 11,34 -0,70 -26,17 BMS Çelik Hasır 8,10 1,12 Boğaziçi Beton Sanayi 5,04 -0,20 Borusan Mannesmann 22,82 0,26 -17,91 Borusan Yat. Paz. 338,10 -3,10 -25,57 Bosch Fren Sistemleri 819,10 -1,49 -33,39 Bossa 27,96 -0,92 56,64 Brisa 21,26 -0,84 9,80 Burçelik 24,02 6,38 14,27 Burçelik Vana 22,72 1,52 -54,25 Bursa Çimento 3,58 1,99 -28,08 Carrefoursa 43,10 0,80 -39,97 Casa Emtia Petrol 128,90 7,42 21,60 Ceo Event Medya 8,40 0,72 30,64 Coca Cola İçecek 82,40 2,11 29,75 Cosmos Yat. Holding 10,41 4,10 29,16 Credıtwest Faktorıng 4,33 -3,78 -26,24 Çan2 Termik 12,85 1,18 Çelebi 165,40 -0,06 -9,38 Çelik Halat 6,06 0,33 -33,39 Çemaş Döküm 1,16 0,00 -31,87 Çemtaş 12,76 -0,16 -18,78 Çimbeton 207,20 -0,19 -30,12 Çimentaş 27,20 0,74 -24,78 Çimsa 26,86 -0,22 50,90 Çuhadaroğlu Metal 7,53 0,94 -1,02 Dagi Giyim 3,31 0,00 -2,83 Dagi Yatırım Holding 12,11 -0,57 -6,12 Dardanel 2,66 3,50 -50,05 Datagate Bilgisayar 12,53 -0,08 -22,22 Demısaş Döküm 6,54 0,77 1,00 Denge Holding 1,55 3,33 -48,97 Deniz GMYO 1,93 -1,03 4,77 Derimod 9,80 -0,31 0,62 Derlüks Yatırım Holding 4,89 1,87 -44,56 Desa Deri 8,70 0,93 -10,68 Despec Bilgisayar 9,57 -2,15 -26,72 Deva Holding 21,62 0,46 -10,14 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,12 -1,07 3,20 Diriteks Diriliş Tekstil 4,59 -9,82 23,06 Ditaş Doğan 17,23 0,06 32,48 DO-CO 723,50 2,41 14,84 Doğan Burda 21,04 -0,28 -6,24 Doğan Holding 2,53 0,40 -15,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,30 -2,95 -1,24 Doğusan 5,93 8,61 35,39 Doğuş GMYO 11,77 10,00 44,06 Doğuş Otomotiv 34,94 2,52 34,78 Döktaş Dökümcülük 29,50 -0,61 -3,66 Duran Doğan Basım 13,34 -3,40 27,17 Dyo Boya 10,02 -0,10 -10,91 Eczacıbaşı İlaç 5,76 -1,03 -20,02 Eczacıbaşı Yatırım 37,74 -0,05 40,20 E-Data Teknoloji 9,99 -6,20 Edip Gayrimenkul 3,69 0,54 11,14 Ege Endüstri 1.187,80 -2,62 -28,66 Ege Gübre 165,00 -3,17 15,02 Ege Profil 26,48 0,30 -30,75 Ege Seramik 13,30 3,91 37,65 Egeplast 26,40 0,08 -20,72 Ekiz Kimya 6,07 -0,49 -14,87 Emek Elektrik 2,45 -0,81 -14,19 Eminiş Ambalaj 19,00 0,00 -48,43 Emlak Konut GMYO 1,78 -0,56 -15,82 Enerjisa Enerji 10,36 0,19 -10,15 Enka İnşaat 10,47 -0,66 48,68 Erbosan 97,10 0,21 139,43 Ereğli Demir Çelik 16,84 -0,12 28,19 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,73 -7,21 Ersu Gıda 4,20 3,70 -14,98 Escar Turizm Taşımacılık 21,50 2,09 Escort Teknoloji 5,40 -1,10 -17,81 Esenboğa Elektrik 32,24 -0,92 69,45 Etiler Gıda 5,25 0,00 31,91 Euro Kapital Yat. Ort. 6,04 7,86 58,14 Euro Trend Yat. Ort. 3,39 -1,17 -4,19 Euro Yat. Ort. 3,08 -0,32 -30,65 Euro Yatırım Holding 2,02 -1,46 -28,87 Europap Tezol Kağıt 15,51 0,71 Fade Gıda 8,21 -0,12 57,83 Fenerbahçe Futbol 32,60 1,75 10,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 -0,84 -20,28 F-M İzmit Piston 102,50 -1,25 -16,39 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,52 0,70 -11,59 Ford Otosan 161,70 1,19 32,39 Formet Metal ve Cam 1,27 3,25 -48,23 Frigo Pak Gıda 20,26 6,07 -3,43 Galata Wind Enerji 3,55 0,00 Galatasaray Sportif 3,27 -1,21 -19,26 Garanti Bankası 8,92 1,13 -12,13 Garanti Faktoring 14,31 5,14 28,57 Garanti Yat. Ort. 2,19 0,00 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 7,35 9,87 24,03 Gediz Ambalaj 15,98 -2,32 19,25 Gen İlaç 13,80 3,76 Gentaş 3,00 0,33 -33,53 Gersan Elektrik 5,47 0,55 -10,91 Girişim Elektrik Sanayi 25,22 4,04 Global Men. Değ. 6,14 -0,65 2,16 Global Yat. Holding 2,05 -0,49 -41,65 Good-Year 7,58 0,80 -4,87 Göltaş Çimento 36,80 1,55 -10,34 Gözde Girişim 5,86 -0,34 -26,57 GSD Denizcilik 3,18 -1,24 30,59 GSD Holding 2,41 1,69 -3,98 Gübre Fabrik. 47,44 0,94 -44,87 Güler Yat. Holding 2,47 1,23 -28,67 Halk GMYO 2,39 -2,45 -21,59 Hatay Tekstil 16,04 -0,68 17,63 Hedef Girişim 2,75 1,10 8,92 Hektaş 8,26 -0,60 54,61 HUB Girişim 10,15 0,00 -44,23 Hürriyet Gzt. 2,52 2,02 20,00 ICBC Turkey Bank 5,70 1,97 -12,31 İdeal Finansal Teknolojiler 51,70 3,40 284,10 İdealist GMYO 2,27 0,00 -4,34 İhlas Ev Aletleri 0,94 -1,05 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,87 -1,14 -30,40 İhlas Gazetecilik 0,94 -1,05 -61,84 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,78 0,00 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,13 0,49 31,94 Info Yatırım 3,85 4,90 -17,57 İntema 33,70 -0,18 -15,54 Inveo Yatırım Holding 104,20 9,97 135,64 İpek Doğal Enerji 11,40 1,15 -12,84 İskenderun Demir Çelik 11,59 0,70 28,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

F.Bahçe resmen dolandırılmış! Hollandalı şirket Zajc'ın parasını basit bir hileyle cebe indirmiş

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı

Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı

Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar

TOGG'un paylaşımı heyecanlan uyandırdı! Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor

Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil