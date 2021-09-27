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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

27.09.2021 18:44
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,182,37-33,07
Acıpayam Selüloz15,450,46-9,27
Adel Kalemcilik26,20-1,73-23,47
Adese Gayrimenkul1,180,85-57,86
Afyon Çimento3,430,00-32,88
AGESA Hayat Emeklilik17,42-0,63-0,94
Ak Enerji1,730,00-21,72
Akbank5,190,97-23,20
Akçansa13,810,80-14,24
Akdeniz Yatırım Hold.2,09-7,93-13,03
Akfen GMYO4,529,9873,13
Akın Tekstil31,900,060,44
Akiş GMYO1,720,58-38,40
Akmerkez GMYO36,86-0,65-40,38
Aksa20,540,8848,68
Aksa Enerji13,83-1,7185,89
Aksigorta7,153,32-13,95
Aksu Enerji11,49-0,0952,24
Alarko Carrıer299,60-0,23-17,58
Alarko GMYO21,44-1,20-15,36
Alarko Holding8,751,162,68
Albaraka Türk1,63-1,21-15,98
Alcatel Lucent Teletaş22,86-1,04-22,93
Alkim Kağıt14,382,5711,10
Alkim Kimya15,840,7012,45
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,791,70-18,26
Altınyunus Çeşme51,20-1,542,48
Anadolu Efes20,301,10-4,97
Anadolu Grubu Holding22,440,36-14,10
Anadolu Hayat Emek.9,22-0,5414,74
Anadolu Isuzu17,076,69-5,17
Anadolu Sigorta6,030,00-16,49
Anel Elektrik2,550,39-19,56
Arçelik32,522,0714,27
ARD Bilişim Teknolojileri45,58-1,81-5,20
Arena Bilgisayar9,570,63-12,22
Armada Bilgisayar51,90-1,335,75
Arsan Tekstil4,352,599,13
Arzum Ev Aletleri19,081,98-21,04
Aselsan14,740,41-19,23
Ata GMYO3,75-1,32-31,94
Atakule GMYO2,81-5,0720,03
Atlantis Yatırım Holding4,852,11-12,77
Atlas Yat. Ort.1,42-1,39-18,86
ATP Bilgisayar35,805,05

Avrasya GMYO2,10-0,47-19,83
Avrasya Petrol ve Tur.2,51-1,95-21,56
Avrupa Yatırım Holding5,660,00-5,67
Aydem Enerji6,710,15

Ayen Enerji4,880,00-9,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,401,4363,13
Aygaz14,780,484,18
Bagfaş19,00-3,75-5,00
Bak Ambalaj20,660,104,47
Balatacılar Balatacılık9,80-3,9218,93
Bantaş Ambalaj3,52-1,1212,58
Banvit66,000,0026,92
Başkent Doğalgaz GMYO27,800,43

Baştaş Başkent Çimento9,24-2,74-46,80
Batı Çimento11,560,17145,44
Batısöke Çimento2,941,0320,49
Bayrak Taban Sanayi8,895,58-16,21
Bera Holding10,08-0,49-50,30
Berkosan Yalıtım8,200,37-8,07
Beşiktaş Futbol Yat.5,83-5,2044,31
Beyaz Filo8,47-0,35-15,97
Bilici Yatırım17,00-2,69207,23
Bim Mağazalar64,25-1,00-9,88
Biotrend Çevre ve Enerji37,660,05

Birko Mensucat1,081,89-2,70
Birleşim Mühendislik9,75-0,10

Birlik Mensucat2,113,94-39,02
Bizim Mağazaları11,34-0,70-26,17
BMS Çelik Hasır8,101,12

Boğaziçi Beton Sanayi5,04-0,20

Borusan Mannesmann22,820,26-17,91
Borusan Yat. Paz.338,10-3,10-25,57
Bosch Fren Sistemleri819,10-1,49-33,39
Bossa27,96-0,9256,64
Brisa21,26-0,849,80
Burçelik24,026,3814,27
Burçelik Vana22,721,52-54,25
Bursa Çimento3,581,99-28,08
Carrefoursa43,100,80-39,97
Casa Emtia Petrol128,907,4221,60
Ceo Event Medya8,400,7230,64
Coca Cola İçecek82,402,1129,75
Cosmos Yat. Holding10,414,1029,16
Credıtwest Faktorıng4,33-3,78-26,24
Çan2 Termik12,851,18

Çelebi165,40-0,06-9,38
Çelik Halat6,060,33-33,39
Çemaş Döküm1,160,00-31,87
Çemtaş12,76-0,16-18,78
Çimbeton207,20-0,19-30,12
Çimentaş27,200,74-24,78
Çimsa26,86-0,2250,90
Çuhadaroğlu Metal7,530,94-1,02
Dagi Giyim3,310,00-2,83
Dagi Yatırım Holding12,11-0,57-6,12
Dardanel2,663,50-50,05
Datagate Bilgisayar12,53-0,08-22,22
Demısaş Döküm6,540,771,00
Denge Holding1,553,33-48,97
Deniz GMYO1,93-1,034,77
Derimod9,80-0,310,62
Derlüks Yatırım Holding4,891,87-44,56
Desa Deri8,700,93-10,68
Despec Bilgisayar9,57-2,15-26,72
Deva Holding21,620,46-10,14
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,12-1,073,20
Diriteks Diriliş Tekstil4,59-9,8223,06
Ditaş Doğan17,230,0632,48
DO-CO723,502,4114,84
Doğan Burda21,04-0,28-6,24
Doğan Holding2,530,40-15,62
Doğtaş Kelebek Mobilya2,30-2,95-1,24
Doğusan5,938,6135,39
Doğuş GMYO11,7710,0044,06
Doğuş Otomotiv34,942,5234,78
Döktaş Dökümcülük29,50-0,61-3,66
Duran Doğan Basım13,34-3,4027,17
Dyo Boya10,02-0,10-10,91
Eczacıbaşı İlaç5,76-1,03-20,02
Eczacıbaşı Yatırım37,74-0,0540,20
E-Data Teknoloji9,99-6,20

Edip Gayrimenkul3,690,5411,14
Ege Endüstri1.187,80-2,62-28,66
Ege Gübre165,00-3,1715,02
Ege Profil26,480,30-30,75
Ege Seramik13,303,9137,65
Egeplast26,400,08-20,72
Ekiz Kimya6,07-0,49-14,87
Emek Elektrik2,45-0,81-14,19
Eminiş Ambalaj19,000,00-48,43
Emlak Konut GMYO1,78-0,56-15,82
Enerjisa Enerji10,360,19-10,15
Enka İnşaat10,47-0,6648,68
Erbosan97,100,21139,43
Ereğli Demir Çelik16,84-0,1228,19
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,73-7,21

Ersu Gıda4,203,70-14,98
Escar Turizm Taşımacılık21,502,09

Escort Teknoloji5,40-1,10-17,81
Esenboğa Elektrik32,24-0,9269,45
Etiler Gıda5,250,0031,91
Euro Kapital Yat. Ort.6,047,8658,14
Euro Trend Yat. Ort.3,39-1,17-4,19
Euro Yat. Ort.3,08-0,32-30,65
Euro Yatırım Holding2,02-1,46-28,87
Europap Tezol Kağıt15,510,71

Fade Gıda8,21-0,1257,83
Fenerbahçe Futbol32,601,7510,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,35-0,84-20,28
F-M İzmit Piston102,50-1,25-16,39
Fonet Bilgi Teknolojileri11,520,70-11,59
Ford Otosan161,701,1932,39
Formet Metal ve Cam1,273,25-48,23
Frigo Pak Gıda20,266,07-3,43
Galata Wind Enerji3,550,00

Galatasaray Sportif3,27-1,21-19,26
Garanti Bankası8,921,13-12,13
Garanti Faktoring14,315,1428,57
Garanti Yat. Ort.2,190,00-31,90
Gedik Y. Men. Değ.7,359,8724,03
Gediz Ambalaj15,98-2,3219,25
Gen İlaç13,803,76

Gentaş3,000,33-33,53
Gersan Elektrik5,470,55-10,91
Girişim Elektrik Sanayi25,224,04

Global Men. Değ.6,14-0,652,16
Global Yat. Holding2,05-0,49-41,65
Good-Year7,580,80-4,87
Göltaş Çimento36,801,55-10,34
Gözde Girişim5,86-0,34-26,57
GSD Denizcilik3,18-1,2430,59
GSD Holding2,411,69-3,98
Gübre Fabrik.47,440,94-44,87
Güler Yat. Holding2,471,23-28,67
Halk GMYO2,39-2,45-21,59
Hatay Tekstil16,04-0,6817,63
Hedef Girişim2,751,108,92
Hektaş8,26-0,6054,61
HUB Girişim10,150,00-44,23
Hürriyet Gzt.2,522,0220,00
ICBC Turkey Bank5,701,97-12,31
İdeal Finansal Teknolojiler51,703,40284,10
İdealist GMYO2,270,00-4,34
İhlas Ev Aletleri0,94-1,05-49,55
İhlas Gayrimenkul0,87-1,14-30,40
İhlas Gazetecilik0,94-1,05-61,84
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,780,00-31,58
İndeks Bilgisayar6,130,4931,94
Info Yatırım3,854,90-17,57
İntema33,70-0,18-15,54
Inveo Yatırım Holding104,209,97135,64
İpek Doğal Enerji11,401,15-12,84
İskenderun Demir Çelik11,590,7028,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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