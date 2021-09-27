Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,18
|2,37
|-33,07
|Acıpayam Selüloz
|15,45
|0,46
|-9,27
|Adel Kalemcilik
|26,20
|-1,73
|-23,47
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,43
|0,00
|-32,88
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,42
|-0,63
|-0,94
|Ak Enerji
|1,73
|0,00
|-21,72
|Akbank
|5,19
|0,97
|-23,20
|Akçansa
|13,81
|0,80
|-14,24
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,09
|-7,93
|-13,03
|Akfen GMYO
|4,52
|9,98
|73,13
|Akın Tekstil
|31,90
|0,06
|0,44
|Akiş GMYO
|1,72
|0,58
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|36,86
|-0,65
|-40,38
|Aksa
|20,54
|0,88
|48,68
|Aksa Enerji
|13,83
|-1,71
|85,89
|Aksigorta
|7,15
|3,32
|-13,95
|Aksu Enerji
|11,49
|-0,09
|52,24
|Alarko Carrıer
|299,60
|-0,23
|-17,58
|Alarko GMYO
|21,44
|-1,20
|-15,36
|Alarko Holding
|8,75
|1,16
|2,68
|Albaraka Türk
|1,63
|-1,21
|-15,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,86
|-1,04
|-22,93
|Alkim Kağıt
|14,38
|2,57
|11,10
|Alkim Kimya
|15,84
|0,70
|12,45
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,79
|1,70
|-18,26
|Altınyunus Çeşme
|51,20
|-1,54
|2,48
|Anadolu Efes
|20,30
|1,10
|-4,97
|Anadolu Grubu Holding
|22,44
|0,36
|-14,10
|Anadolu Hayat Emek.
|9,22
|-0,54
|14,74
|Anadolu Isuzu
|17,07
|6,69
|-5,17
|Anadolu Sigorta
|6,03
|0,00
|-16,49
|Anel Elektrik
|2,55
|0,39
|-19,56
|Arçelik
|32,52
|2,07
|14,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,58
|-1,81
|-5,20
|Arena Bilgisayar
|9,57
|0,63
|-12,22
|Armada Bilgisayar
|51,90
|-1,33
|5,75
|Arsan Tekstil
|4,35
|2,59
|9,13
|Arzum Ev Aletleri
|19,08
|1,98
|-21,04
|Aselsan
|14,74
|0,41
|-19,23
|Ata GMYO
|3,75
|-1,32
|-31,94
|Atakule GMYO
|2,81
|-5,07
|20,03
|Atlantis Yatırım Holding
|4,85
|2,11
|-12,77
|Atlas Yat. Ort.
|1,42
|-1,39
|-18,86
|ATP Bilgisayar
|35,80
|5,05
|Avrasya GMYO
|2,10
|-0,47
|-19,83
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,51
|-1,95
|-21,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,66
|0,00
|-5,67
|Aydem Enerji
|6,71
|0,15
|Ayen Enerji
|4,88
|0,00
|-9,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,40
|1,43
|63,13
|Aygaz
|14,78
|0,48
|4,18
|Bagfaş
|19,00
|-3,75
|-5,00
|Bak Ambalaj
|20,66
|0,10
|4,47
|Balatacılar Balatacılık
|9,80
|-3,92
|18,93
|Bantaş Ambalaj
|3,52
|-1,12
|12,58
|Banvit
|66,00
|0,00
|26,92
|Başkent Doğalgaz GMYO
|27,80
|0,43
|Baştaş Başkent Çimento
|9,24
|-2,74
|-46,80
|Batı Çimento
|11,56
|0,17
|145,44
|Batısöke Çimento
|2,94
|1,03
|20,49
|Bayrak Taban Sanayi
|8,89
|5,58
|-16,21
|Bera Holding
|10,08
|-0,49
|-50,30
|Berkosan Yalıtım
|8,20
|0,37
|-8,07
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,83
|-5,20
|44,31
|Beyaz Filo
|8,47
|-0,35
|-15,97
|Bilici Yatırım
|17,00
|-2,69
|207,23
|Bim Mağazalar
|64,25
|-1,00
|-9,88
|Biotrend Çevre ve Enerji
|37,66
|0,05
|Birko Mensucat
|1,08
|1,89
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,75
|-0,10
|Birlik Mensucat
|2,11
|3,94
|-39,02
|Bizim Mağazaları
|11,34
|-0,70
|-26,17
|BMS Çelik Hasır
|8,10
|1,12
|Boğaziçi Beton Sanayi
|5,04
|-0,20
|Borusan Mannesmann
|22,82
|0,26
|-17,91
|Borusan Yat. Paz.
|338,10
|-3,10
|-25,57
|Bosch Fren Sistemleri
|819,10
|-1,49
|-33,39
|Bossa
|27,96
|-0,92
|56,64
|Brisa
|21,26
|-0,84
|9,80
|Burçelik
|24,02
|6,38
|14,27
|Burçelik Vana
|22,72
|1,52
|-54,25
|Bursa Çimento
|3,58
|1,99
|-28,08
|Carrefoursa
|43,10
|0,80
|-39,97
|Casa Emtia Petrol
|128,90
|7,42
|21,60
|Ceo Event Medya
|8,40
|0,72
|30,64
|Coca Cola İçecek
|82,40
|2,11
|29,75
|Cosmos Yat. Holding
|10,41
|4,10
|29,16
|Credıtwest Faktorıng
|4,33
|-3,78
|-26,24
|Çan2 Termik
|12,85
|1,18
|Çelebi
|165,40
|-0,06
|-9,38
|Çelik Halat
|6,06
|0,33
|-33,39
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,00
|-31,87
|Çemtaş
|12,76
|-0,16
|-18,78
|Çimbeton
|207,20
|-0,19
|-30,12
|Çimentaş
|27,20
|0,74
|-24,78
|Çimsa
|26,86
|-0,22
|50,90
|Çuhadaroğlu Metal
|7,53
|0,94
|-1,02
|Dagi Giyim
|3,31
|0,00
|-2,83
|Dagi Yatırım Holding
|12,11
|-0,57
|-6,12
|Dardanel
|2,66
|3,50
|-50,05
|Datagate Bilgisayar
|12,53
|-0,08
|-22,22
|Demısaş Döküm
|6,54
|0,77
|1,00
|Denge Holding
|1,55
|3,33
|-48,97
|Deniz GMYO
|1,93
|-1,03
|4,77
|Derimod
|9,80
|-0,31
|0,62
|Derlüks Yatırım Holding
|4,89
|1,87
|-44,56
|Desa Deri
|8,70
|0,93
|-10,68
|Despec Bilgisayar
|9,57
|-2,15
|-26,72
|Deva Holding
|21,62
|0,46
|-10,14
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,12
|-1,07
|3,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,59
|-9,82
|23,06
|Ditaş Doğan
|17,23
|0,06
|32,48
|DO-CO
|723,50
|2,41
|14,84
|Doğan Burda
|21,04
|-0,28
|-6,24
|Doğan Holding
|2,53
|0,40
|-15,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,30
|-2,95
|-1,24
|Doğusan
|5,93
|8,61
|35,39
|Doğuş GMYO
|11,77
|10,00
|44,06
|Doğuş Otomotiv
|34,94
|2,52
|34,78
|Döktaş Dökümcülük
|29,50
|-0,61
|-3,66
|Duran Doğan Basım
|13,34
|-3,40
|27,17
|Dyo Boya
|10,02
|-0,10
|-10,91
|Eczacıbaşı İlaç
|5,76
|-1,03
|-20,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,74
|-0,05
|40,20
|E-Data Teknoloji
|9,99
|-6,20
|Edip Gayrimenkul
|3,69
|0,54
|11,14
|Ege Endüstri
|1.187,80
|-2,62
|-28,66
|Ege Gübre
|165,00
|-3,17
|15,02
|Ege Profil
|26,48
|0,30
|-30,75
|Ege Seramik
|13,30
|3,91
|37,65
|Egeplast
|26,40
|0,08
|-20,72
|Ekiz Kimya
|6,07
|-0,49
|-14,87
|Emek Elektrik
|2,45
|-0,81
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|19,00
|0,00
|-48,43
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|-0,56
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,36
|0,19
|-10,15
|Enka İnşaat
|10,47
|-0,66
|48,68
|Erbosan
|97,10
|0,21
|139,43
|Ereğli Demir Çelik
|16,84
|-0,12
|28,19
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,73
|-7,21
|Ersu Gıda
|4,20
|3,70
|-14,98
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,50
|2,09
|Escort Teknoloji
|5,40
|-1,10
|-17,81
|Esenboğa Elektrik
|32,24
|-0,92
|69,45
|Etiler Gıda
|5,25
|0,00
|31,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,04
|7,86
|58,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,39
|-1,17
|-4,19
|Euro Yat. Ort.
|3,08
|-0,32
|-30,65
|Euro Yatırım Holding
|2,02
|-1,46
|-28,87
|Europap Tezol Kağıt
|15,51
|0,71
|Fade Gıda
|8,21
|-0,12
|57,83
|Fenerbahçe Futbol
|32,60
|1,75
|10,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|-0,84
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|102,50
|-1,25
|-16,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,52
|0,70
|-11,59
|Ford Otosan
|161,70
|1,19
|32,39
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|3,25
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|20,26
|6,07
|-3,43
|Galata Wind Enerji
|3,55
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,27
|-1,21
|-19,26
|Garanti Bankası
|8,92
|1,13
|-12,13
|Garanti Faktoring
|14,31
|5,14
|28,57
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|0,00
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,35
|9,87
|24,03
|Gediz Ambalaj
|15,98
|-2,32
|19,25
|Gen İlaç
|13,80
|3,76
|Gentaş
|3,00
|0,33
|-33,53
|Gersan Elektrik
|5,47
|0,55
|-10,91
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,22
|4,04
|Global Men. Değ.
|6,14
|-0,65
|2,16
|Global Yat. Holding
|2,05
|-0,49
|-41,65
|Good-Year
|7,58
|0,80
|-4,87
|Göltaş Çimento
|36,80
|1,55
|-10,34
|Gözde Girişim
|5,86
|-0,34
|-26,57
|GSD Denizcilik
|3,18
|-1,24
|30,59
|GSD Holding
|2,41
|1,69
|-3,98
|Gübre Fabrik.
|47,44
|0,94
|-44,87
|Güler Yat. Holding
|2,47
|1,23
|-28,67
|Halk GMYO
|2,39
|-2,45
|-21,59
|Hatay Tekstil
|16,04
|-0,68
|17,63
|Hedef Girişim
|2,75
|1,10
|8,92
|Hektaş
|8,26
|-0,60
|54,61
|HUB Girişim
|10,15
|0,00
|-44,23
|Hürriyet Gzt.
|2,52
|2,02
|20,00
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|1,97
|-12,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|51,70
|3,40
|284,10
|İdealist GMYO
|2,27
|0,00
|-4,34
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|-1,05
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|-1,14
|-30,40
|İhlas Gazetecilik
|0,94
|-1,05
|-61,84
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|0,00
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,13
|0,49
|31,94
|Info Yatırım
|3,85
|4,90
|-17,57
|İntema
|33,70
|-0,18
|-15,54
|Inveo Yatırım Holding
|104,20
|9,97
|135,64
|İpek Doğal Enerji
|11,40
|1,15
|-12,84
|İskenderun Demir Çelik
|11,59
|0,70
|28,26
(Sürecek)
Kaynak: AA
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