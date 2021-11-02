Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,09 -1,17 -34,24 Acıpayam Selüloz 15,76 -0,63 -7,45 Adel Kalemcilik 24,66 -3,75 -26,14 Adese Gayrimenkul 1,15 0,00 -58,93 Afyon Çimento 3,56 0,28 -30,33 AGESA Hayat Emeklilik 20,28 2,42 18,35 Ak Enerji 1,90 -2,06 -14,03 Akbank 6,07 2,02 -10,18 Akçansa 15,16 -2,38 -5,85 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -1,06 -22,19 Akfen GMYO 5,59 -8,21 114,11 Akın Tekstil 31,42 -3,02 -1,07 Akiş GMYO 1,82 -0,55 -34,82 Akmerkez GMYO 37,28 -1,27 -39,70 Aksa 23,46 -0,59 69,82 Aksa Enerji 7,31 0,55 96,51 Aksigorta 7,01 0,00 -15,63 Aksu Enerji 18,30 0,49 142,47 Alarko Carrıer 288,10 -1,81 -20,75 Alarko GMYO 22,78 -0,70 -10,07 Alarko Holding 9,97 1,22 17,00 Albaraka Türk 1,75 -2,23 -9,79 Alcatel Lucent Teletaş 27,32 3,33 -7,89 Alkim Kağıt 14,50 -5,23 12,02 Alkim Kimya 16,95 -1,17 20,32 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,48 -0,67 0,96 Altınyunus Çeşme 52,35 -2,15 4,78 Anadolu Efes 23,58 1,55 10,39 Anadolu Grubu Holding 27,26 0,29 4,35 Anadolu Hayat Emek. 9,80 -1,71 21,96 Anadolu Isuzu 20,10 -2,43 11,67 Anadolu Sigorta 5,92 -0,17 -18,01 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,80 -2,44 Anel Elektrik 2,31 0,43 -13,92 Arçelik 34,38 1,54 20,81 ARD Bilişim Teknolojileri 49,04 1,87 2,00 Arena Bilgisayar 9,33 -3,22 -14,42 Armada Bilgisayar 54,55 -0,27 11,15 Arsan Tekstil 4,73 -2,67 18,67 Arzum Ev Aletleri 17,11 -1,44 -29,19 Aselsan 16,32 -0,97 -10,58 Ata GMYO 3,89 -2,75 -29,40 Atakule GMYO 2,67 -2,20 14,05 Atlantis Yatırım Holding 6,11 0,16 9,89 Atlas Yat. Ort. 1,31 -1,50 -25,14 ATP Bilgisayar 50,60 5,64 Avrasya GMYO 1,84 -1,60 -29,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,33 0,00 -27,19 Avrupa Yatırım Holding 6,19 -0,96 3,17 Aydem Enerji 6,90 -0,43 Ayen Enerji 6,23 -0,48 15,16 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,96 4,50 76,96 Aygaz 17,96 -0,94 26,60 Bagfaş 21,04 -0,47 5,20 Bak Ambalaj 19,02 -2,76 -3,82 Balatacılar Balatacılık 7,91 4,49 -4,00 Bantaş Ambalaj 3,21 -0,62 2,67 Banvit 64,95 -0,61 24,90 Başkent Doğalgaz GMYO 34,58 -9,99 Baştaş Başkent Çimento 9,34 -0,43 -46,23 Batı Çimento 15,20 0,53 222,72 Batısöke Çimento 2,47 -0,40 1,23 Bayrak Taban Sanayi 7,44 -1,46 -29,88 Bera Holding 9,40 -1,47 -53,65 Berkosan Yalıtım 7,70 -0,65 -13,68 Beşiktaş Futbol Yat. 6,12 -1,61 51,49 Beyaz Filo 8,96 -0,88 -11,10 Bilici Yatırım 15,01 2,46 171,27 Bim Mağazalar 64,05 0,08 -10,16 Biotrend Çevre ve Enerji 22,34 -9,55 Birko Mensucat 1,02 0,99 -8,11 Birleşim Mühendislik 10,48 4,07 Birlik Mensucat 2,06 0,98 -40,46 Bizim Mağazaları 12,48 -1,34 -16,66 BMS Çelik Hasır 7,98 -1,97 Boğaziçi Beton Sanayi 4,48 -3,66 Borusan Mannesmann 23,78 -2,46 -14,46 Borusan Yat. Paz. 331,00 -2,53 -27,14 Bosch Fren Sistemleri 820,40 -1,98 -33,28 Bossa 27,20 -1,66 52,38 Brisa 22,78 -1,81 17,65 Burçelik 22,18 0,82 5,52 Burçelik Vana 21,28 -2,39 -57,15 Bursa Çimento 3,85 0,26 -22,65 Carrefoursa 39,20 -1,51 -45,40 Casa Emtia Petrol 116,40 -2,18 9,81 Ceo Event Medya 8,31 0,36 29,24 Coca Cola İçecek 87,85 2,99 38,33 Cosmos Yat. Holding 10,96 2,81 35,98 Credıtwest Faktorıng 4,85 -1,02 -17,38 Çan2 Termik 14,35 -3,37 Çelebi 169,00 -1,46 -7,41 Çelik Halat 6,53 1,24 -28,22 Çemaş Döküm 1,16 -2,52 -31,87 Çemtaş 14,61 -2,99 -7,01 Çimbeton 207,10 -2,68 -30,15 Çimentaş 26,38 0,08 -27,05 Çimsa 29,06 -5,34 63,26 Çuhadaroğlu Metal 9,30 0,98 22,25 Dagi Giyim 2,79 -2,79 -18,09 Dagi Yatırım Holding 11,79 -1,09 -8,60 Dardanel 2,90 -3,01 -45,54 Datagate Bilgisayar 13,14 -6,28 -18,44 Demısaş Döküm 9,24 0,33 42,69 Denge Holding 1,33 -3,62 -56,21 Deniz GMYO 1,66 -2,35 -9,88 Derimod 8,76 -0,23 -10,06 Derlüks Yatırım Holding 5,13 2,40 -41,84 Desa Deri 8,16 0,74 -16,22 Despec Bilgisayar 9,22 -4,46 -29,40 Deva Holding 23,46 0,09 -2,49 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,97 -0,81 1,81 Diriteks Diriliş Tekstil 3,96 -0,50 6,17 Ditaş Doğan 17,70 -0,84 36,09 DO-CO 874,90 1,11 38,87 Doğan Burda 64,40 9,99 186,99 Doğan Holding 2,73 0,37 -8,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,29 0,88 -1,67 Doğusan 4,37 -3,96 -0,23 Doğuş GMYO 8,89 -1,33 8,81 Doğuş Otomotiv 34,46 -2,38 32,93 Döktaş Dökümcülük 31,46 -0,13 2,74 Duran Doğan Basım 15,90 -1,06 51,57 Dyo Boya 9,70 -0,92 -13,76 Eczacıbaşı İlaç 5,90 -2,80 -18,08 Eczacıbaşı Yatırım 37,48 -1,37 39,23 E-Data Teknoloji 9,54 -2,65 Edip Gayrimenkul 3,74 -3,11 12,65 Ege Endüstri 1.292,70 -1,55 -22,35 Ege Gübre 180,00 -2,60 25,47 Ege Profil 32,78 -2,96 -12,93 Ege Seramik 13,58 -4,84 40,54 Egeplast 22,90 -1,38 -31,23 Ekiz Kimya 6,06 0,17 -15,01 Emek Elektrik 3,00 -2,28 5,07 Eminiş Ambalaj 18,18 -1,73 -50,65 Emlak Konut GMYO 2,03 0,00 -4,00 Enerjisa Enerji 11,52 -2,54 -0,09 Enka İnşaat 10,83 0,19 53,80 Erbosan 122,80 9,94 202,80 Ereğli Demir Çelik 19,09 -3,10 45,32 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,34 -1,76 Ersu Gıda 4,87 1,25 -1,42 Escar Turizm Taşımacılık 22,98 2,13 Escort Teknoloji 4,93 -6,27 -24,96 Esenboğa Elektrik 28,40 -2,14 49,27 Etiler Gıda 4,89 -1,01 22,86 Euro Kapital Yat. Ort. 4,35 -3,33 13,89 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 1,21 -5,32 Euro Yat. Ort. 3,49 -0,57 -21,42 Euro Yatırım Holding 1,77 -2,75 -37,68 Europap Tezol Kağıt 14,08 2,10 Fade Gıda 7,39 -8,08 42,07 Fenerbahçe Futbol 30,46 -0,78 3,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,34 -0,85 -20,62 F-M İzmit Piston 108,50 -3,56 -11,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,00 0,00 -0,23 Ford Otosan 193,10 0,31 58,10 Formet Metal ve Cam 1,27 -3,05 -48,23 Frigo Pak Gıda 23,56 9,99 12,30 Galata Wind Enerji 4,41 -0,45 Galatasaray Sportif 4,21 6,05 3,95 Garanti Bankası 10,16 0,30 0,09 Garanti Faktoring 12,72 -2,90 14,29 Garanti Yat. Ort. 2,77 0,36 -13,87 Gedik Y. Men. Değ. 7,02 1,30 18,46 Gediz Ambalaj 16,32 -0,73 21,79 Gelecek Varlık Yönetimi 13,39 -0,22 Gen İlaç 12,67 0,08 Gentaş 3,21 -0,62 -28,88 Gersan Elektrik 5,83 -2,67 -5,05 Girişim Elektrik Sanayi 23,44 3,63 Global Men. Değ. 5,97 0,17 -0,67 Global Yat. Holding 1,82 -1,09 -48,20 Good-Year 7,93 -1,61 -0,48 Göltaş Çimento 38,46 -2,09 -6,30 Gözde Girişim 6,78 -2,45 -15,04 GSD Denizcilik 3,98 -6,57 63,44 GSD Holding 2,39 -4,40 -4,78 Gübre Fabrik. 68,00 -2,72 -20,98 Güler Yat. Holding 2,55 -0,78 -26,36 Halk GMYO 2,63 -1,13 -13,71 Hatay Tekstil 17,03 -2,07 24,89 Hedef Girişim 2,77 -2,46 9,71 Hedef Holding 3,77 9,91 Hektaş 9,00 -2,49 68,47 HUB Girişim 9,67 -1,83 -46,87 Hürriyet Gzt. 2,37 2,16 12,86 ICBC Turkey Bank 5,33 -1,48 -18,00 İdeal Finansal Teknolojiler 41,48 -1,47 208,17 İdealist GMYO 2,09 -2,79 -11,93 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,87 -2,25 -64,68 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,83 0,00 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,60 -1,64 42,06 Info Yatırım 4,61 -1,50 -1,30 İntema 35,70 0,00 -10,53 Inveo Yatırım Holding 28,98 -0,07 100,25 İpek Doğal Enerji 12,95 -3,29 -0,99 İskenderun Demir Çelik 13,69 -0,44 51,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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