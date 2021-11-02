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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

02.11.2021 18:44
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,09-1,17-34,24
Acıpayam Selüloz15,76-0,63-7,45
Adel Kalemcilik24,66-3,75-26,14
Adese Gayrimenkul1,150,00-58,93
Afyon Çimento3,560,28-30,33
AGESA Hayat Emeklilik20,282,4218,35
Ak Enerji1,90-2,06-14,03
Akbank6,072,02-10,18
Akçansa15,16-2,38-5,85
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-1,06-22,19
Akfen GMYO5,59-8,21114,11
Akın Tekstil31,42-3,02-1,07
Akiş GMYO1,82-0,55-34,82
Akmerkez GMYO37,28-1,27-39,70
Aksa23,46-0,5969,82
Aksa Enerji7,310,5596,51
Aksigorta7,010,00-15,63
Aksu Enerji18,300,49142,47
Alarko Carrıer288,10-1,81-20,75
Alarko GMYO22,78-0,70-10,07
Alarko Holding9,971,2217,00
Albaraka Türk1,75-2,23-9,79
Alcatel Lucent Teletaş27,323,33-7,89
Alkim Kağıt14,50-5,2312,02
Alkim Kimya16,95-1,1720,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,48-0,670,96
Altınyunus Çeşme52,35-2,154,78
Anadolu Efes23,581,5510,39
Anadolu Grubu Holding27,260,294,35
Anadolu Hayat Emek.9,80-1,7121,96
Anadolu Isuzu20,10-2,4311,67
Anadolu Sigorta5,92-0,17-18,01
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,80-2,44

Anel Elektrik2,310,43-13,92
Arçelik34,381,5420,81
ARD Bilişim Teknolojileri49,041,872,00
Arena Bilgisayar9,33-3,22-14,42
Armada Bilgisayar54,55-0,2711,15
Arsan Tekstil4,73-2,6718,67
Arzum Ev Aletleri17,11-1,44-29,19
Aselsan16,32-0,97-10,58
Ata GMYO3,89-2,75-29,40
Atakule GMYO2,67-2,2014,05
Atlantis Yatırım Holding6,110,169,89
Atlas Yat. Ort.1,31-1,50-25,14
ATP Bilgisayar50,605,64

Avrasya GMYO1,84-1,60-29,75
Avrasya Petrol ve Tur.2,330,00-27,19
Avrupa Yatırım Holding6,19-0,963,17
Aydem Enerji6,90-0,43

Ayen Enerji6,23-0,4815,16
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,964,5076,96
Aygaz17,96-0,9426,60
Bagfaş21,04-0,475,20
Bak Ambalaj19,02-2,76-3,82
Balatacılar Balatacılık7,914,49-4,00
Bantaş Ambalaj3,21-0,622,67
Banvit64,95-0,6124,90
Başkent Doğalgaz GMYO34,58-9,99

Baştaş Başkent Çimento9,34-0,43-46,23
Batı Çimento15,200,53222,72
Batısöke Çimento2,47-0,401,23
Bayrak Taban Sanayi7,44-1,46-29,88
Bera Holding9,40-1,47-53,65
Berkosan Yalıtım7,70-0,65-13,68
Beşiktaş Futbol Yat.6,12-1,6151,49
Beyaz Filo8,96-0,88-11,10
Bilici Yatırım15,012,46171,27
Bim Mağazalar64,050,08-10,16
Biotrend Çevre ve Enerji22,34-9,55

Birko Mensucat1,020,99-8,11
Birleşim Mühendislik10,484,07

Birlik Mensucat2,060,98-40,46
Bizim Mağazaları12,48-1,34-16,66
BMS Çelik Hasır7,98-1,97

Boğaziçi Beton Sanayi4,48-3,66

Borusan Mannesmann23,78-2,46-14,46
Borusan Yat. Paz.331,00-2,53-27,14
Bosch Fren Sistemleri820,40-1,98-33,28
Bossa27,20-1,6652,38
Brisa22,78-1,8117,65
Burçelik22,180,825,52
Burçelik Vana21,28-2,39-57,15
Bursa Çimento3,850,26-22,65
Carrefoursa39,20-1,51-45,40
Casa Emtia Petrol116,40-2,189,81
Ceo Event Medya8,310,3629,24
Coca Cola İçecek87,852,9938,33
Cosmos Yat. Holding10,962,8135,98
Credıtwest Faktorıng4,85-1,02-17,38
Çan2 Termik14,35-3,37

Çelebi169,00-1,46-7,41
Çelik Halat6,531,24-28,22
Çemaş Döküm1,16-2,52-31,87
Çemtaş14,61-2,99-7,01
Çimbeton207,10-2,68-30,15
Çimentaş26,380,08-27,05
Çimsa29,06-5,3463,26
Çuhadaroğlu Metal9,300,9822,25
Dagi Giyim2,79-2,79-18,09
Dagi Yatırım Holding11,79-1,09-8,60
Dardanel2,90-3,01-45,54
Datagate Bilgisayar13,14-6,28-18,44
Demısaş Döküm9,240,3342,69
Denge Holding1,33-3,62-56,21
Deniz GMYO1,66-2,35-9,88
Derimod8,76-0,23-10,06
Derlüks Yatırım Holding5,132,40-41,84
Desa Deri8,160,74-16,22
Despec Bilgisayar9,22-4,46-29,40
Deva Holding23,460,09-2,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,97-0,811,81
Diriteks Diriliş Tekstil3,96-0,506,17
Ditaş Doğan17,70-0,8436,09
DO-CO874,901,1138,87
Doğan Burda64,409,99186,99
Doğan Holding2,730,37-8,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,290,88-1,67
Doğusan4,37-3,96-0,23
Doğuş GMYO8,89-1,338,81
Doğuş Otomotiv34,46-2,3832,93
Döktaş Dökümcülük31,46-0,132,74
Duran Doğan Basım15,90-1,0651,57
Dyo Boya9,70-0,92-13,76
Eczacıbaşı İlaç5,90-2,80-18,08
Eczacıbaşı Yatırım37,48-1,3739,23
E-Data Teknoloji9,54-2,65

Edip Gayrimenkul3,74-3,1112,65
Ege Endüstri1.292,70-1,55-22,35
Ege Gübre180,00-2,6025,47
Ege Profil32,78-2,96-12,93
Ege Seramik13,58-4,8440,54
Egeplast22,90-1,38-31,23
Ekiz Kimya6,060,17-15,01
Emek Elektrik3,00-2,285,07
Eminiş Ambalaj18,18-1,73-50,65
Emlak Konut GMYO2,030,00-4,00
Enerjisa Enerji11,52-2,54-0,09
Enka İnşaat10,830,1953,80
Erbosan122,809,94202,80
Ereğli Demir Çelik19,09-3,1045,32
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,34-1,76

Ersu Gıda4,871,25-1,42
Escar Turizm Taşımacılık22,982,13

Escort Teknoloji4,93-6,27-24,96
Esenboğa Elektrik28,40-2,1449,27
Etiler Gıda4,89-1,0122,86
Euro Kapital Yat. Ort.4,35-3,3313,89
Euro Trend Yat. Ort.3,351,21-5,32
Euro Yat. Ort.3,49-0,57-21,42
Euro Yatırım Holding1,77-2,75-37,68
Europap Tezol Kağıt14,082,10

Fade Gıda7,39-8,0842,07
Fenerbahçe Futbol30,46-0,783,04
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,34-0,85-20,62
F-M İzmit Piston108,50-3,56-11,50
Fonet Bilgi Teknolojileri13,000,00-0,23
Ford Otosan193,100,3158,10
Formet Metal ve Cam1,27-3,05-48,23
Frigo Pak Gıda23,569,9912,30
Galata Wind Enerji4,41-0,45

Galatasaray Sportif4,216,053,95
Garanti Bankası10,160,300,09
Garanti Faktoring12,72-2,9014,29
Garanti Yat. Ort.2,770,36-13,87
Gedik Y. Men. Değ.7,021,3018,46
Gediz Ambalaj16,32-0,7321,79
Gelecek Varlık Yönetimi13,39-0,22

Gen İlaç12,670,08

Gentaş3,21-0,62-28,88
Gersan Elektrik5,83-2,67-5,05
Girişim Elektrik Sanayi23,443,63

Global Men. Değ.5,970,17-0,67
Global Yat. Holding1,82-1,09-48,20
Good-Year7,93-1,61-0,48
Göltaş Çimento38,46-2,09-6,30
Gözde Girişim6,78-2,45-15,04
GSD Denizcilik3,98-6,5763,44
GSD Holding2,39-4,40-4,78
Gübre Fabrik.68,00-2,72-20,98
Güler Yat. Holding2,55-0,78-26,36
Halk GMYO2,63-1,13-13,71
Hatay Tekstil17,03-2,0724,89
Hedef Girişim2,77-2,469,71
Hedef Holding3,779,91

Hektaş9,00-2,4968,47
HUB Girişim9,67-1,83-46,87
Hürriyet Gzt.2,372,1612,86
ICBC Turkey Bank5,33-1,48-18,00
İdeal Finansal Teknolojiler41,48-1,47208,17
İdealist GMYO2,09-2,79-11,93
İhlas Ev Aletleri0,950,00-49,01
İhlas Gayrimenkul0,850,00-32,00
İhlas Gazetecilik0,87-2,25-64,68
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,830,00-27,19
İndeks Bilgisayar6,60-1,6442,06
Info Yatırım4,61-1,50-1,30
İntema35,700,00-10,53
Inveo Yatırım Holding28,98-0,07100,25
İpek Doğal Enerji12,95-3,29-0,99
İskenderun Demir Çelik13,69-0,4451,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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