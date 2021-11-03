Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,02
|-1,38
|-35,14
|Acıpayam Selüloz
|15,58
|-1,14
|-8,50
|Adel Kalemcilik
|23,76
|-3,65
|-28,84
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|-0,87
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,52
|-1,12
|-31,12
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,26
|4,83
|24,07
|Ak Enerji
|1,92
|1,05
|-13,12
|Akbank
|6,20
|2,14
|-8,26
|Akçansa
|14,91
|-1,65
|-7,40
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-1,07
|-23,02
|Akfen GMYO
|5,32
|-4,83
|103,77
|Akın Tekstil
|30,82
|-1,91
|-2,96
|Akiş GMYO
|1,78
|-2,20
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|36,64
|-1,72
|-40,73
|Aksa
|22,94
|-2,22
|66,06
|Aksa Enerji
|7,27
|-0,55
|95,43
|Aksigorta
|7,15
|2,00
|-13,95
|Aksu Enerji
|18,29
|-0,05
|142,34
|Alarko Carrıer
|284,60
|-1,21
|-21,71
|Alarko GMYO
|22,58
|-0,88
|-10,86
|Alarko Holding
|10,00
|0,30
|17,35
|Albaraka Türk
|1,92
|9,71
|-1,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,72
|-2,20
|-9,91
|Alkim Kağıt
|14,26
|-1,66
|10,17
|Alkim Kimya
|16,57
|-2,24
|17,63
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,45
|-2,03
|-1,08
|Altınyunus Çeşme
|52,00
|-0,67
|4,08
|Anadolu Efes
|23,92
|1,44
|11,98
|Anadolu Grubu Holding
|28,06
|2,93
|7,41
|Anadolu Hayat Emek.
|10,20
|4,08
|26,94
|Anadolu Isuzu
|19,85
|-1,24
|10,28
|Anadolu Sigorta
|5,92
|0,00
|-18,01
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,06
|-3,56
|Anel Elektrik
|2,30
|-0,43
|-14,30
|Arçelik
|34,50
|0,35
|21,23
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,10
|2,16
|4,20
|Arena Bilgisayar
|9,27
|-0,64
|-14,97
|Armada Bilgisayar
|54,05
|-0,92
|10,13
|Arsan Tekstil
|4,75
|0,42
|19,17
|Arzum Ev Aletleri
|16,88
|-1,34
|-30,15
|Aselsan
|16,24
|-0,49
|-11,01
|Ata GMYO
|3,87
|-0,51
|-29,76
|Atakule GMYO
|2,65
|-0,75
|13,19
|Atlantis Yatırım Holding
|6,20
|1,47
|11,51
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|-1,53
|-26,29
|ATP Bilgisayar
|47,72
|-5,69
|Avrasya GMYO
|1,79
|-2,72
|-31,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,27
|-2,58
|-29,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,24
|0,81
|4,00
|Aydem Enerji
|6,85
|-0,72
|Ayen Enerji
|5,97
|-4,17
|10,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,76
|-1,00
|75,18
|Aygaz
|18,19
|1,28
|28,22
|Bagfaş
|20,66
|-1,81
|3,30
|Bak Ambalaj
|19,05
|0,16
|-3,67
|Balatacılar Balatacılık
|8,29
|4,80
|0,61
|Bantaş Ambalaj
|3,13
|-2,49
|0,11
|Banvit
|64,95
|0,00
|24,90
|Başkent Doğalgaz GMYO
|31,14
|-9,95
|Baştaş Başkent Çimento
|9,17
|-1,82
|-47,21
|Batı Çimento
|14,88
|-2,11
|215,92
|Batısöke Çimento
|2,37
|-4,05
|-2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|7,28
|-2,15
|-31,39
|Bera Holding
|9,42
|0,21
|-53,55
|Berkosan Yalıtım
|7,44
|-3,38
|-16,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,99
|-2,12
|48,27
|Beyaz Filo
|8,76
|-2,23
|-13,09
|Bilici Yatırım
|14,67
|-2,27
|165,12
|Bim Mağazalar
|64,55
|0,78
|-9,46
|Biotrend Çevre ve Enerji
|22,40
|0,27
|Birko Mensucat
|1,01
|-0,98
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|10,39
|-0,86
|Birlik Mensucat
|2,00
|-2,91
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|12,48
|0,00
|-16,66
|BMS Çelik Hasır
|7,90
|-1,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,45
|-0,67
|Borusan Mannesmann
|23,58
|-0,84
|-15,18
|Borusan Yat. Paz.
|331,10
|0,03
|-27,11
|Bosch Fren Sistemleri
|813,00
|-0,90
|-33,89
|Bossa
|27,10
|-0,37
|51,82
|Brisa
|22,50
|-1,23
|16,20
|Burçelik
|21,64
|-2,43
|2,95
|Burçelik Vana
|20,86
|-1,97
|-57,99
|Bursa Çimento
|3,78
|-1,82
|-24,06
|Carrefoursa
|38,66
|-1,38
|-46,16
|Casa Emtia Petrol
|112,30
|-3,52
|5,94
|Ceo Event Medya
|8,36
|0,60
|30,02
|Coca Cola İçecek
|90,50
|3,02
|42,50
|Cosmos Yat. Holding
|10,81
|-1,37
|34,12
|Credıtwest Faktorıng
|4,63
|-4,54
|-21,12
|Çan2 Termik
|13,00
|-9,41
|Çelebi
|171,50
|1,48
|-6,04
|Çelik Halat
|6,33
|-3,06
|-30,42
|Çemaş Döküm
|1,15
|-0,86
|-32,46
|Çemtaş
|14,80
|1,30
|-5,80
|Çimbeton
|203,70
|-1,64
|-31,30
|Çimentaş
|26,00
|-1,44
|-28,10
|Çimsa
|28,16
|-3,10
|58,20
|Çuhadaroğlu Metal
|9,21
|-0,97
|21,07
|Dagi Giyim
|2,72
|-2,51
|-20,15
|Dagi Yatırım Holding
|11,51
|-2,37
|-10,78
|Dardanel
|2,88
|-0,69
|-45,92
|Datagate Bilgisayar
|12,99
|-1,14
|-19,37
|Demısaş Döküm
|8,62
|-6,71
|33,12
|Denge Holding
|1,30
|-2,26
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,64
|-1,20
|-10,97
|Derimod
|8,68
|-0,91
|-10,88
|Derlüks Yatırım Holding
|5,01
|-2,34
|-43,20
|Desa Deri
|8,17
|0,12
|-16,12
|Despec Bilgisayar
|9,09
|-1,41
|-30,40
|Deva Holding
|23,08
|-1,62
|-4,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,82
|-1,37
|0,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,85
|-2,78
|3,22
|Ditaş Doğan
|17,76
|0,34
|36,55
|DO-CO
|877,00
|0,24
|39,21
|Doğan Burda
|70,80
|9,94
|215,51
|Doğan Holding
|2,72
|-0,37
|-9,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,51
|9,61
|7,77
|Doğusan
|4,35
|-0,46
|-0,68
|Doğuş GMYO
|8,70
|-2,14
|6,49
|Doğuş Otomotiv
|33,74
|-2,09
|30,15
|Döktaş Dökümcülük
|28,80
|-8,46
|-5,94
|Duran Doğan Basım
|15,45
|-2,83
|47,28
|Dyo Boya
|9,57
|-1,34
|-14,91
|Eczacıbaşı İlaç
|5,84
|-1,02
|-18,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,84
|-1,71
|36,85
|E-Data Teknoloji
|9,37
|-1,78
|Edip Gayrimenkul
|3,76
|0,53
|13,25
|Ege Endüstri
|1.305,90
|1,02
|-21,56
|Ege Gübre
|177,80
|-1,22
|23,94
|Ege Profil
|32,70
|-0,24
|-13,14
|Ege Seramik
|13,50
|-0,59
|39,72
|Egeplast
|22,86
|-0,17
|-31,35
|Ekiz Kimya
|5,99
|-1,16
|-15,99
|Emek Elektrik
|2,93
|-2,33
|2,62
|Eminiş Ambalaj
|18,60
|2,31
|-49,51
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|-1,97
|-5,89
|Enerjisa Enerji
|11,69
|1,48
|1,38
|Enka İnşaat
|10,87
|0,37
|54,36
|Erbosan
|135,00
|9,93
|232,88
|Ereğli Demir Çelik
|18,95
|-0,73
|44,25
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,27
|-2,10
|Ersu Gıda
|4,97
|2,05
|0,61
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,30
|-2,96
|Escort Teknoloji
|4,90
|-0,61
|-25,42
|Esenboğa Elektrik
|27,88
|-1,83
|46,53
|Etiler Gıda
|4,77
|-2,45
|19,85
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,14
|-4,83
|8,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,26
|-2,69
|-7,86
|Euro Yat. Ort.
|3,46
|-0,86
|-22,10
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|-2,26
|-39,08
|Europap Tezol Kağıt
|13,72
|-2,56
|Fade Gıda
|7,11
|-3,79
|36,69
|Fenerbahçe Futbol
|30,40
|-0,20
|2,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,32
|-0,85
|-21,30
|F-M İzmit Piston
|107,30
|-1,11
|-12,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,97
|-0,23
|-0,46
|Ford Otosan
|202,00
|4,61
|65,39
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|-3,15
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|2,79
|-4,08
|7,72
|Galata Wind Enerji
|4,70
|6,58
|Galatasaray Sportif
|4,14
|-1,66
|2,22
|Garanti Bankası
|10,38
|2,17
|2,26
|Garanti Faktoring
|11,99
|-5,74
|7,73
|Garanti Yat. Ort.
|2,71
|-2,17
|-15,73
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,83
|-2,71
|15,25
|Gediz Ambalaj
|15,90
|-2,57
|18,66
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,20
|-1,42
|Gen İlaç
|12,46
|-1,66
|Gentaş
|3,17
|-1,25
|-29,76
|Gersan Elektrik
|5,75
|-1,37
|-6,35
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,98
|-1,96
|Global Men. Değ.
|5,83
|-2,35
|-3,00
|Global Yat. Holding
|1,80
|-1,10
|-48,76
|Good-Year
|7,82
|-1,39
|-1,86
|Göltaş Çimento
|38,24
|-0,57
|-6,83
|Gözde Girişim
|7,12
|5,01
|-10,78
|GSD Denizcilik
|3,93
|-1,26
|61,39
|GSD Holding
|2,37
|-0,84
|-5,58
|Gübre Fabrik.
|68,20
|0,29
|-20,74
|Güler Yat. Holding
|2,51
|-1,57
|-27,51
|Halk GMYO
|2,62
|-0,38
|-14,04
|Hatay Tekstil
|16,72
|-1,82
|22,62
|Hedef Girişim
|2,73
|-1,44
|8,13
|Hedef Holding
|3,40
|-9,81
|Hektaş
|9,03
|0,33
|69,03
|HUB Girişim
|9,47
|-2,07
|-47,97
|Hürriyet Gzt.
|2,35
|-0,84
|11,90
|ICBC Turkey Bank
|5,32
|-0,19
|-18,15
|İdeal Finansal Teknolojiler
|38,62
|-6,89
|186,92
|İdealist GMYO
|2,05
|-1,91
|-13,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,93
|-2,11
|-50,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-2,35
|-33,60
|İhlas Gazetecilik
|0,84
|-3,45
|-65,90
|İhlas Haber Ajansı
|5,06
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-7,23
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,72
|1,82
|44,64
|Info Yatırım
|4,59
|-0,43
|-1,72
|İntema
|34,42
|-3,59
|-13,73
|Inveo Yatırım Holding
|28,02
|-3,31
|93,61
|İpek Doğal Enerji
|12,76
|-1,47
|-2,45
|İskenderun Demir Çelik
|13,51
|-1,31
|49,51
(Sürecek)
Kaynak: AA
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