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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

03.11.2021 19:06
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,02-1,38-35,14
Acıpayam Selüloz15,58-1,14-8,50
Adel Kalemcilik23,76-3,65-28,84
Adese Gayrimenkul1,14-0,87-59,29
Afyon Çimento3,52-1,12-31,12
AGESA Hayat Emeklilik21,264,8324,07
Ak Enerji1,921,05-13,12
Akbank6,202,14-8,26
Akçansa14,91-1,65-7,40
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-1,07-23,02
Akfen GMYO5,32-4,83103,77
Akın Tekstil30,82-1,91-2,96
Akiş GMYO1,78-2,20-36,25
Akmerkez GMYO36,64-1,72-40,73
Aksa22,94-2,2266,06
Aksa Enerji7,27-0,5595,43
Aksigorta7,152,00-13,95
Aksu Enerji18,29-0,05142,34
Alarko Carrıer284,60-1,21-21,71
Alarko GMYO22,58-0,88-10,86
Alarko Holding10,000,3017,35
Albaraka Türk1,929,71-1,03
Alcatel Lucent Teletaş26,72-2,20-9,91
Alkim Kağıt14,26-1,6610,17
Alkim Kimya16,57-2,2417,63
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,45-2,03-1,08
Altınyunus Çeşme52,00-0,674,08
Anadolu Efes23,921,4411,98
Anadolu Grubu Holding28,062,937,41
Anadolu Hayat Emek.10,204,0826,94
Anadolu Isuzu19,85-1,2410,28
Anadolu Sigorta5,920,00-18,01
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,06-3,56

Anel Elektrik2,30-0,43-14,30
Arçelik34,500,3521,23
ARD Bilişim Teknolojileri50,102,164,20
Arena Bilgisayar9,27-0,64-14,97
Armada Bilgisayar54,05-0,9210,13
Arsan Tekstil4,750,4219,17
Arzum Ev Aletleri16,88-1,34-30,15
Aselsan16,24-0,49-11,01
Ata GMYO3,87-0,51-29,76
Atakule GMYO2,65-0,7513,19
Atlantis Yatırım Holding6,201,4711,51
Atlas Yat. Ort.1,29-1,53-26,29
ATP Bilgisayar47,72-5,69

Avrasya GMYO1,79-2,72-31,66
Avrasya Petrol ve Tur.2,27-2,58-29,06
Avrupa Yatırım Holding6,240,814,00
Aydem Enerji6,85-0,72

Ayen Enerji5,97-4,1710,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,76-1,0075,18
Aygaz18,191,2828,22
Bagfaş20,66-1,813,30
Bak Ambalaj19,050,16-3,67
Balatacılar Balatacılık8,294,800,61
Bantaş Ambalaj3,13-2,490,11
Banvit64,950,0024,90
Başkent Doğalgaz GMYO31,14-9,95

Baştaş Başkent Çimento9,17-1,82-47,21
Batı Çimento14,88-2,11215,92
Batısöke Çimento2,37-4,05-2,87
Bayrak Taban Sanayi7,28-2,15-31,39
Bera Holding9,420,21-53,55
Berkosan Yalıtım7,44-3,38-16,59
Beşiktaş Futbol Yat.5,99-2,1248,27
Beyaz Filo8,76-2,23-13,09
Bilici Yatırım14,67-2,27165,12
Bim Mağazalar64,550,78-9,46
Biotrend Çevre ve Enerji22,400,27

Birko Mensucat1,01-0,98-9,01
Birleşim Mühendislik10,39-0,86

Birlik Mensucat2,00-2,91-42,20
Bizim Mağazaları12,480,00-16,66
BMS Çelik Hasır7,90-1,00

Boğaziçi Beton Sanayi4,45-0,67

Borusan Mannesmann23,58-0,84-15,18
Borusan Yat. Paz.331,100,03-27,11
Bosch Fren Sistemleri813,00-0,90-33,89
Bossa27,10-0,3751,82
Brisa22,50-1,2316,20
Burçelik21,64-2,432,95
Burçelik Vana20,86-1,97-57,99
Bursa Çimento3,78-1,82-24,06
Carrefoursa38,66-1,38-46,16
Casa Emtia Petrol112,30-3,525,94
Ceo Event Medya8,360,6030,02
Coca Cola İçecek90,503,0242,50
Cosmos Yat. Holding10,81-1,3734,12
Credıtwest Faktorıng4,63-4,54-21,12
Çan2 Termik13,00-9,41

Çelebi171,501,48-6,04
Çelik Halat6,33-3,06-30,42
Çemaş Döküm1,15-0,86-32,46
Çemtaş14,801,30-5,80
Çimbeton203,70-1,64-31,30
Çimentaş26,00-1,44-28,10
Çimsa28,16-3,1058,20
Çuhadaroğlu Metal9,21-0,9721,07
Dagi Giyim2,72-2,51-20,15
Dagi Yatırım Holding11,51-2,37-10,78
Dardanel2,88-0,69-45,92
Datagate Bilgisayar12,99-1,14-19,37
Demısaş Döküm8,62-6,7133,12
Denge Holding1,30-2,26-57,20
Deniz GMYO1,64-1,20-10,97
Derimod8,68-0,91-10,88
Derlüks Yatırım Holding5,01-2,34-43,20
Desa Deri8,170,12-16,12
Despec Bilgisayar9,09-1,41-30,40
Deva Holding23,08-1,62-4,07
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,82-1,370,42
Diriteks Diriliş Tekstil3,85-2,783,22
Ditaş Doğan17,760,3436,55
DO-CO877,000,2439,21
Doğan Burda70,809,94215,51
Doğan Holding2,72-0,37-9,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,519,617,77
Doğusan4,35-0,46-0,68
Doğuş GMYO8,70-2,146,49
Doğuş Otomotiv33,74-2,0930,15
Döktaş Dökümcülük28,80-8,46-5,94
Duran Doğan Basım15,45-2,8347,28
Dyo Boya9,57-1,34-14,91
Eczacıbaşı İlaç5,84-1,02-18,91
Eczacıbaşı Yatırım36,84-1,7136,85
E-Data Teknoloji9,37-1,78

Edip Gayrimenkul3,760,5313,25
Ege Endüstri1.305,901,02-21,56
Ege Gübre177,80-1,2223,94
Ege Profil32,70-0,24-13,14
Ege Seramik13,50-0,5939,72
Egeplast22,86-0,17-31,35
Ekiz Kimya5,99-1,16-15,99
Emek Elektrik2,93-2,332,62
Eminiş Ambalaj18,602,31-49,51
Emlak Konut GMYO1,99-1,97-5,89
Enerjisa Enerji11,691,481,38
Enka İnşaat10,870,3754,36
Erbosan135,009,93232,88
Ereğli Demir Çelik18,95-0,7344,25
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,27-2,10

Ersu Gıda4,972,050,61
Escar Turizm Taşımacılık22,30-2,96

Escort Teknoloji4,90-0,61-25,42
Esenboğa Elektrik27,88-1,8346,53
Etiler Gıda4,77-2,4519,85
Euro Kapital Yat. Ort.4,14-4,838,39
Euro Trend Yat. Ort.3,26-2,69-7,86
Euro Yat. Ort.3,46-0,86-22,10
Euro Yatırım Holding1,73-2,26-39,08
Europap Tezol Kağıt13,72-2,56

Fade Gıda7,11-3,7936,69
Fenerbahçe Futbol30,40-0,202,84
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,32-0,85-21,30
F-M İzmit Piston107,30-1,11-12,48
Fonet Bilgi Teknolojileri12,97-0,23-0,46
Ford Otosan202,004,6165,39
Formet Metal ve Cam1,23-3,15-49,86
Frigo Pak Gıda2,79-4,087,72
Galata Wind Enerji4,706,58

Galatasaray Sportif4,14-1,662,22
Garanti Bankası10,382,172,26
Garanti Faktoring11,99-5,747,73
Garanti Yat. Ort.2,71-2,17-15,73
Gedik Y. Men. Değ.6,83-2,7115,25
Gediz Ambalaj15,90-2,5718,66
Gelecek Varlık Yönetimi13,20-1,42

Gen İlaç12,46-1,66

Gentaş3,17-1,25-29,76
Gersan Elektrik5,75-1,37-6,35
Girişim Elektrik Sanayi22,98-1,96

Global Men. Değ.5,83-2,35-3,00
Global Yat. Holding1,80-1,10-48,76
Good-Year7,82-1,39-1,86
Göltaş Çimento38,24-0,57-6,83
Gözde Girişim7,125,01-10,78
GSD Denizcilik3,93-1,2661,39
GSD Holding2,37-0,84-5,58
Gübre Fabrik.68,200,29-20,74
Güler Yat. Holding2,51-1,57-27,51
Halk GMYO2,62-0,38-14,04
Hatay Tekstil16,72-1,8222,62
Hedef Girişim2,73-1,448,13
Hedef Holding3,40-9,81

Hektaş9,030,3369,03
HUB Girişim9,47-2,07-47,97
Hürriyet Gzt.2,35-0,8411,90
ICBC Turkey Bank5,32-0,19-18,15
İdeal Finansal Teknolojiler38,62-6,89186,92
İdealist GMYO2,05-1,91-13,61
İhlas Ev Aletleri0,93-2,11-50,08
İhlas Gayrimenkul0,83-2,35-33,60
İhlas Gazetecilik0,84-3,45-65,90
İhlas Haber Ajansı5,06

İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,77-7,23-32,46
İndeks Bilgisayar6,721,8244,64
Info Yatırım4,59-0,43-1,72
İntema34,42-3,59-13,73
Inveo Yatırım Holding28,02-3,3193,61
İpek Doğal Enerji12,76-1,47-2,45
İskenderun Demir Çelik13,51-1,3149,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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