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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

16.12.2021 13:46
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)52.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)52.193,101,3528,87
İş Bankası (C)8,632,9827,05
İş Bankası (Kur.)664.400,00

74,84
İş Fin.Kir.3,821,33-1,04
İş Girişim9,360,00-50,61
İş GMYO2,791,829,84
İş Y. Men. Değ.23,361,3940,74
İş Yat. Ort.3,190,31-5,15
İşbir Holding60,009,9911,78
İşbir Sentetik Dokuma12,332,15

Işık Plastik5,12-1,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,971,04-14,91
İttifak Holding1,380,73-38,12
İz Hayvancılık Tarım20,801,4615,56
İzmir Demir Çelik2,882,13-12,98
İzmir Fırça6,962,2025,18
Jantsa Jant Sanayi73,351,1776,97
Kafein Yazılım21,26-0,28-0,37
Kalekim Kimyevi Maddeler18,601,53

Kaplamin27,76-0,50-17,87
Kardemir (A)10,36-0,9674,12
Kardemir (B)10,33-1,1596,02
Kardemir (D)11,57-0,34100,17
Karel Elektronik13,856,05105,97
Karsan Otomotiv4,200,4829,23
Karsu Tekstil8,890,683,98
Kartal Yenilenebilir Enerji14,681,24

Kartonsan63,800,63-32,61
Katmerciler Ekipman1,480,68-14,56
Kent Gıda183,100,00-48,51
Kerevitaş Gıda5,241,55-20,36
Kervan Gıda13,620,5933,07
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO2,08-3,26-17,13
Kızılbük GYO32,702,89

Klimasan Klima11,79-1,4239,73
Koç Holding35,76-0,3974,84
Konfrut Gıda4,920,0016,45
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,900,58196,19
Konya Çimento1.177,00-0,764,16
Konya Kağıt7,780,65

Koray GMYO7,170,4261,12
Kordsa Teknik Tekstil40,260,15158,91
Koza Altın143,100,0747,98
Koza Madencilik22,760,2646,93
Körfez GMYO6,330,489,14
Kristal Kola1,650,00-45,99
Kron Telekomünikasyon41,621,2212,98
Kuştur Kuşadası Turizm230,00-2,2546,22
Kuyas Yatırım4,39-1,3590,87
Kütahya Porselen111,900,36121,80
Kütahya Şeker Fabrikası30,820,20

Lider Faktoring4,283,6325,51
Link Bilgisayar30,761,52-2,65
Logo Yazılım50,100,5260,89
Lokman Hekim Sağlık13,28-0,6088,86
Lüks Kadife58,151,22102,51
Makina Takım3,57-0,284,69
Manas Enerji Yönetimi15,952,57

Margün Enerji9,901,12

Marka Yatırım Holding3,880,26-39,66
Marmaris Altınyunus285,50-0,52156,98
Marshall242,20-0,62-21,03
Martı GMYO0,990,00-61,23
Martı Otel1,83-0,54-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım23,06-0,17

Mavi Giyim78,851,4152,78
Mazhar Zorlu Holding35,38-0,4512,39
Meditera Tıbbi Malzeme48,903,34

Mega Polietilen6,260,48-18,28
Menderes Tekstil2,35-0,42-23,95
Mercan Kimya10,32-0,67

Merit Turizm32,063,75209,48
Merko Gıda5,20-6,81-39,81
Metemtur Yatırım3,993,37-50,65
Metro Holding1,232,50-34,30
Metro Petrol ve Tesisleri2,440,83-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-0,56-22,78
Mia Teknoloji34,941,87

Migros Ticaret48,083,3112,34
Milpa4,01-0,25-12,83
Mistral GMYO4,471,59-4,40
MLP Sağlık36,86-2,3385,51
MMC San. ve Tic. Yat.3,95-1,25-14,13
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,730,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,68-1,70-26,75
Mondi Tire Kutsan10,89-0,8243,29
Nasmed Egepol8,34-0,83

Naturel Enerji40,340,1013,61
Naturelgaz7,902,20

Net Holding5,870,3471,14
Netaş Telekom.19,910,40-29,10
Niğbaş Niğde Beton18,409,98-64,62
Nuh Çimento47,480,59-1,14
Nurol GMYO7,931,678,78
Odaş Elektrik1,541,99-47,32
Orçay Ortaköy Çay Sanayi22,200,27

Orge Enerji Elektrik7,07-0,1453,28
Orma Orman Mahsulleri37,98-0,05158,02
Osmanlı Menkul31,340,711,94
Ostim Endüstriyel Yat1,770,57-24,16
Otokar415,300,6836,48
Otto Holding28,982,04175,21
Oyak Çimento8,150,37-7,18
Oyak Yat. Ort.7,300,975,77
Oyak Yatırım Menkul44,000,00

Oylum Sınai Yatırımlar7,10-6,2150,74
Özak GMYO7,181,1340,78
Özbal Çelik Boru22,88-0,52249,31
Özderici GMYO1,700,00-23,42
Özerden Plastik7,68-0,13-14,67
Pamel Elektrik86,352,98305,02
Panora GMYO9,041,5753,98
Papilon Savunma14,781,16-35,00
Park Elek.Madencilik6,040,1712,48
Parsan36,800,4451,44
Pasifik GYO16,39

PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,690,51

Pegasus104,00-0,3839,41
Peker GMYO1,050,96-55,11
Penguen Gıda4,03-3,12-20,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım448,102,89

Pera GMYO1,350,00-22,93
Pergamon Dış Ticaret26,321,3943,60
Petkim10,33-0,39107,43
Petrokent Turizm5.788,005,01538,57
Pınar Et ve Un22,100,730,99
Pınar Su3,77-0,53-7,24
Pınar Süt21,060,19-6,61
Plastikkart18,370,4428,96
Polisan Holding3,220,94-16,25
Politeknik Metal589,209,7245,22
Prizma Press Matbaacılık3,96-0,50-27,74
QNB Finans Fin. Kir.79,201,34-36,79
QNB Finansbank41,840,10-40,53
QUA Granite Hayal Yapı13,990,65

Rainbow Polikarbonat13,05-1,95

Ral Yatırım Holding13,450,00202,93
Ray Sigorta14,321,85-7,31
Reysaş GMYO3,692,2213,82
Reysaş Lojistik5,580,547,85
Rhea Girişim1,980,00-46,77
Rodrigo Tekstil16,039,9516,92
Royal Halı3,401,80-1,16
RTA Laboratuvarları21,940,00-27,54
Sabancı Holding15,932,8444,48
Safkar Ege Soğutmacılık7,880,90-27,57
Sanel Mühendislik5,14-0,3950,29
Sanifoam Sünger33,802,18148,53
Sanko Pazarlama10,37-0,6711,89
Saray Matbaacılık4,26-0,70-51,43
Sarkuysan22,220,00155,48
Sasa Polyester55,306,65269,05
Say Yenilenebilir Enerji30,200,67254,88
Sekuro Plastik18,28-7,0230,95
Selçuk Ecza Deposu12,350,98-8,05
Selçuk Gıda4,621,99-7,23
Selva Gıda Sanayi10,681,14

Senkron Güvenlik23,82-0,75-9,29
Serve Film Prodüksiyon13,70-0,36-14,38
Servet GMYO99,000,0026,28
Seyitler Kimya15,700,3216,61
Silverline Endüstri5,360,75-37,67
Sinpaş GMYO4,090,25-2,15
Smartiks Yazılım5,35-0,56-39,62
Sodaş Sodyum Sanayii32,60-0,2423,79
Söktaş2,84-0,35-12,64
Sönmez Filament40,989,98-22,95
Sönmez Pamuklu10,204,29-30,88
Sumaş Suni Tahta86,802,1270,16
Şeker Fin. Kir.5,221,36-18,44
Şekerbank1,230,82-18,54
Şişe Cam16,270,25127,25
Şok Marketler Ticaret16,480,6732,05
T. Halk Bankası5,683,092,16
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,160,00-19,07
T.S.K.B.1,756,710,20
T.Tuborg22,000,0024,08
Tat Gıda12,33-0,486,65
TAV Havalimanları39,462,0785,26
Tek-Art Turizm1,400,00-30,69
Tekfen Holding26,140,1559,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,32-0,14-15,47
Temapol Polimer Plastik15,941,0138,61
Tetamat Gıda Yatırımları302,5010,0039,85
TGS Dış Ticaret16,270,9328,01
Tofaş Oto. Fab.92,652,32199,73
Torunlar GMYO4,610,6618,21
Trabzon Liman40,980,4927,58
Trabzonspor Sportif6,890,58182,38
Trend GMYO6,670,30-46,94
TSKB GMYO2,910,00-39,71
Tuğçelik15,61-1,5193,19
Tukaş8,070,88-16,72
Turcas Petrol4,50-1,32-7,22
Tureks Turizm Taşımacılık12,82-2,66

Turkcell22,401,2750,17
Tümosan Motor ve Traktör20,30-1,1744,28
Tüpraş193,50-0,0579,17
Türk Hava Yolları23,620,6082,96
Türk İlaç Serum12,100,58

Türk Prysmian Kablo66,005,68447,15
Türk Telekom10,702,0035,45
Türk Traktör231,000,8335,59
Türker Proje Gayrimenkul134,601,2819,22
Türkiye Sigorta5,79-0,52-6,28
Ufuk Yatırım19,702,7147,01
Ulaşlar Turizm Yat.3,560,00-16,04
Ulusal Faktoring2,471,23

Ulusoy Elektrik68,00-0,4432,42
Ulusoy Un Sanayi7,000,0037,57
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,80-0,55-23,08
Utopya Turizm15,32-0,20-60,52
Uzertaş Boya33,300,36-41,17
Ülker Bisküvi22,280,54-0,17
Ünlü Yatırım Holding6,80-1,02

Vakıf Fin. Kir.5,682,5366,67
Vakıf GMYO1,890,00-21,21
Vakıf Yat. Ort.5,980,50-18,75
Vakıflar Bankası4,322,86-8,28
Vakko Tekstil10,70-0,6570,75
Vanet Gıda6,50-4,27-15,91
VBT Yazılım22,080,73

Verusa Holding52,750,0017,01
Verusaturk Girisim24,380,2586,84
Vestel29,56-0,4078,24
Vestel Beyaz Eşya8,070,5081,82
Viking Kağıt7,102,16-21,11
Yapı ve Kredi Bank.3,953,1331,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,520,68-10,14
Yataş13,160,53-7,00
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,96-28,41
Yeni Gimat GMYO22,340,9092,72
Yeo Teknoloji56,250,18

Yeşil GMYO0,90-1,10-34,78
Yeşil Yapı1,070,94-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,030,00-52,53
Yibitaş İnşaat Malzeme14.345,603,21-8,04
Yonga Mobilya27,200,74-8,69
Yükselen Çelik6,250,3220,30
Yünsa13,672,32-1,59
Ziraat GMYO2,821,81

Zorlu Enerji1,810,56-28,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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