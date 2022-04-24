CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Dönmez'in "Gittiği evde elektrik var" sözlerine karşılık ev sahibinin videosunu paylaştı: Elektriğim dün geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde bir aileyi ziyaret etmişti.

"NEDEN IŞIKLARI AÇMADINIZ?"

Bu ziyaretin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun gittiği evin elektriklerinin kesik olmadığını açıkladı. Bakan Dönmez, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" dedi.

"KESİNTİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Bu açıklamanın ardından Bakan Dönmez yeni bir paylaşım yaparak kastettiği evinde Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ev olduğunu belirtti. Bakan Dönmez, açıklamasında, "Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

"ÖDEYİN YOKSULUN FATURALARINI"

Kılıçdaroğlu, Bakan Dönmez'in açıklamasından sonra Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda, "Beşli çetenin bakanı önce 'evimin elektriği kesik değilmiş' algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah'a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİĞİMİ DÜN AÇTILAR"

Ev sahibi Güllü D, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, "Dün Sayın Genel Başkan evime geldikten sonra bugün kaymakamlık tarafından benim elektriğim açıldı. Saat 9-10 civarlarında. Kaymakamlık tarafından arandım. Evimi ziyaret ettiler, baktılar. Yardım edeceklerini söyleyip kişisel bilgilerimi istediler. Hepsini de verdim. Genel Başkan ve bana yardımda bulunmak isteyenlere teşekkür ediyorum. Kaymakama da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI: 4 AYDIR KESİK DEĞİL

Keçiören Kaymakamlığından 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen konutta ikamet eden vatandaşa ilişkin açıklama yapıldı. Keçiören Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde ikamet eden Güllü K. isimli vatandaşımızla ilgili olarak yapılan araştırmada; vatandaşımızın ikametgahının elektriğinin iddia edildiği şekliyle 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığı, vatandaşımıza 2021 yılında 2 kez yaptığı pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 Şubat ayında doğalgaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 TL destek sağlandığı, ailenin, bugüne kadar pandemi ve doğalgaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır" denildi.

SİGORTA KUTUSU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun faturayı ödeyemediği için elektriği kesik olduğu iddia edilen aileyi ziyareti esnasında sigorta kutusunun hafif açık şekilde duruyor olması dikkat çekmişti.