Asgari ücret zammına siyasiler ne dedi? Erdoğan'ın açıklamalarından sonra paylaşımlar üst üste geldi

Aralık ayı boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazarlıklardan bir sonuç alamadı. Milyonlarca insanın beklediği asgari ücret için Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından birçok siyasi isimden jet hızında açıklamalar geldi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: BİRİ İSTEDİ DİYE ÖYLE OLDU

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, " Saray, TÜİK'in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine "biri istedi" diye, öyle oldu. Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye'yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

AHMET DAVUTOĞLU: HİÇBİR ANLAMI OLMAYACAKTIR

Twitter hesabı üzerinden ekonomik gidişatı eleştiren asgari ücret konusuna değinen Davutoğlu, "Kötü ekonomi yönetiminizin faturasını milletimize ödetiyorsunuz. Yeni asgari ücret, derde derman olmaktan uzak. Enflasyonla mücadele etmeden ücretlere yapılan artışın hiçbir anlamı olmayacaktır." dedi.

Diğer siyasi isimlerden gelen yorumlar şöyle:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapılan zammın etkisiz olacağına işaret ederek "Bir kez daha "Dağ fare doğurdu" Sırtlarındaki küfede milyarca doları taşıyorlar ama emekçinin alın terinin hakkını taşıyamıyorlar! Bu iktidar, bu anlayış ve bu zihniyet değişmeden sonuç değişmeyecek! Asgari değil, "İnsanca Yaşam Ücreti" için geri sayım başlamıştır…" dedi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET AKIN

"Asgari ücret yine sefalet ücreti oldu. Bu yıl sadece elektrik yüzde 90, doğalgaz yüzde 164 zamlandı. AKP iktidarının 8 bin 506 TL asgari ücretiyle vatandaşlarımız yüzde 142,6 zamlanan enerji fiyatları altında yine ezildi. Yazıklar olsun…"

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET EROZAN

"Cidden utanma yok bunlarda… Erdoğan: "Biz iktidara geldiğimizde 184 TL olan asgari ücret 30 kat artmıştır"… diyor. AKP'nin iktidara geldiği gün 27 TL olan çeyrek altın, bugün 65 kat artarak 1800 TL"

İYİ PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ DURMUŞ YILMAZ

"Bütün umutlarını hiç bir şey yapmadan düşecek olan baz etkine bağlamışlar. 3 ocak 2023 te Aralık 2022 enflasyonu açıklandığında sergileyecekleri şenliğe (!) hazırlanalım."

TİP SÖZCÜSÜ SERA KADIGİL

"Patronlar ve sözcüleri baş başa vermiş, milyonlarca çalışanın maaşını belirlemişler, 8 bin 500 TL… Çünkü çalıyorlar! İşçiden çalıp patronlara veriyorlar. Bu düzen değişecek."