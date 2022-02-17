Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediyelere "indirim" talimatı: İndirimli su faturaları geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisine girme noktasında bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmemizi sağlayacak radikal bir dönüşüm hamlesinin içindeyiz. Bunu da başaracağız. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz" dedi.

"SU FİYATLARINI KDV İNDİRİMİ KADAR DÜŞÜRÜN"

Konuşmasının devamında AK Partili belediye başkanlarına seslenen ve salondaki belediye başkanlarının ayağa kalmasını isteyen Cumhurbaşkanı, "AK Partili belediyelere çağrıda bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz en ana muhalefetiz ne şuyuz, ne buyuz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır" diye konuştu.

"2023 DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Unutulmamalıdır ki 2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Eskinin köhne devirlerine dönüş ile aydınlık geleceğe yürüyüş arasında kritik bir tercih yapacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı.

"HER KESİMİN GELİRLERİNİ ARTIRIYORUZ"

Türkiye'nin önünü kesmek için hem kendi siyasi ve ekonomik güçlerini kullanıyorlar, hem de içerideki araçlarını seferber ediyorlar. 2023 bir kader seçimidir. Her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor, bedeller ödüyoruz. Ekonomik dalgalanmalar ve hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere her kesimin gelirlerini artırarak insanlarımızın yanında olduğunu göstermeye çalışıyoruz.

"MAALESEF BAHTIMIZA KILIÇDAROĞLU CHP'Sİ ÇIKTI"

Tüm dolaşan teftiş ekiplerimizle sizlerin sırtınıza bineceğiz. Belediyelerimiz, çarşıyı pazarı denetime alacaklar. Fırsatçılık ve açgözlülüğe geçit vermeyeceğiz. 20 yıl biz milletimize zulmetedik. Nasıl milletimizi huzurlu kıldıysak, yine milletimizi huzulur kılacağız. Bizim için bölgemizde ve dünyamızda kim olduğunu bildiğimiz rakiplerimizle mücadele etmek kolay değil. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar biz bu tuzakları biliyoruz. Bizi zorlayan içimizdeki hainlerdir. Türkiye asırlardır ne çektiyse, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir. Bugün de aynı dertten muzdaribiz. CHP ve başındaki zat, milletin felaketinden, insanların sıkıntısından medet uman zihniyettedir. Biz bu can sıkıcı tablodan üzüntü duymadan edemiyoruz. Maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP'si gibi bir muhalefet çıktı.

"HDP'Yİ NEDEN YANINIZA ALMADINIZ? ONU MASANIN ALTINDA MI BIRAKTINIZ?"

Son günlerde Kılıçdaroğlu karşıma çık diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz Kılıçdaroğlu'nun karşısına sandıkta çok çıktık. Referandumda ilk sınavında Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdük. Kılıçdaroğlu'nu 10 seçimde de sandığa gömdük. Bay Kemal senin kıratın buna yetmez. Yuvarlık masalarda toplanıyorsunuz. Size buradan sesleniyorum, o masadan bir şey çıkmaz. HDP'yi neden yanınıza almadınız? Onu masanın altında mı bıraktınız?

Bunlar her seçimden sonra genel başkanlığı bırakacağını ifade etmişse de her sözü gibi bu da yalan çıktı. Kılıçdaroğlu hangi proje için CHP'nin başına getirildiyse, misyonunu tamamlamadığı için partinin başından indirilmiyor.

"MİLLETİMİZE NE SÖZ VERDİYSEK YERİNE GETİRECEĞİZ"

Türkiye bugünkü konumuna kolay ulaşmadı. Bu demokrasi ve kalkınma mücadelesini tarihimizin en üst düzeyine çıkarmak kolay olmadı. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirmeden bu mücadelemizi bırakmayacağız. Biz milletimize ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Biz hiçbir zaman zihinleri de gözleri de kalpleri de dışarıya bakanlar gibi olmadık. Ve işte ülkemizi bu seviyeye getirdik. Diplomasiden güvenliğe kadar her konuda ülkemizin haklarına sahip çıkıyoruz. Dün bu ülkeyi sadece soğuk savaş kamplaşmasının sınır gücü olarak görenler, savunmadan sanayiye her konuda ortaklık arayışına girmişlerdir.

"YÜKSELİŞMİZE ENGEL OLAMAYANLAR FAYDALANMAK İÇİN SIRAYA GİRECEK"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin yükselişine engel olamayanlar, yarın bu büyüklükten yararlanmak için sıraya gireceklerdir. Bu değişimin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Siz kendi ülkelerinin yükselişini engellemek için paçalarından sarılıp aşağı çekenlere aldanmayın. Onların istediği darbe yönetimleridir, onların istediği ekonomik krizlerdir. Bunlar Türkiye düşmanlarına selam çakıyorlar. Bunların derdi ülke ve millete hizmet değildir. Eğer öyle olsaydı ülkenin ve milletin hayrına bir projelerini görürdük. Tek vaatleri eski Türkiye'yi geri getirmek. Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık günlerine geri getirmesine izin vermeyeceğiz. İnşallah bu sıkıntıları atlatıp ülkemizi 2023 hedefine ulaştırdığımızda döktümüz alın terlerinin karşılığını almış olacağız.

"YALAN YANLIŞ BİLGİLERLE MEVCUDU KARALAYARAK İLERLEYEMEZSİNİZ"

Sadece yalan yanlış bilgilerle, mevcudu karalayarak elde edilecek bir yol yoktur. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Türkiye'nin hedefine ulaşabilmesi eğitimle mümkün olabilirdi. Bu yılı kesintisiz yüz yüze eğitimle tamamladık. Eğitimin lokomotifi olan öğretmenleri de ihmal etmek. Öğretmen sayımızı 1.2 milyona çıkardık.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN TEKNOFEST GELECEĞİNE ULAŞMASINI SAĞLAMAK"

Mesleki eğitim kanununda önemli değişiklikler yaptık. Bu düzenlemelerin ardından mesleki eğitimdeki öğrencilerin sayısı 330 bine yükseldi. İnşallah yıl sonuna kadar bu sayıyı 1 milyona çıkartacağız. Yakında temel eğitimde 10 bin okul projesini başlatacağız. Amacımız çocuklarımızın TEKNOFEST geleceğini ulaşmasını sağlamak."