İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı

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İstanbul Boğazı\'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'Osman Gazi\'yi Karadeniz\'e uğurladı
29.05.2025 16:39  Güncelleme: 17:12
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İstanbul Boğazı\'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'Osman Gazi\'yi Karadeniz\'e uğurladı
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Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'den el sallayarak platformu uğurlarken, Osman Gazi'nin Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini iki katına çıkarması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu 'Osman Gazi'yi, Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurladı.

İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul Boğazı'ndan geçişine başladı. Osman Gazi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişini de tamamladı. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracak platform, Karadeniz'deki 20 yıllık görevi için 1 yıl sonra görev yerine ulaşacak.

İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı

ERDOĞAN EL SALLAYARAK UĞURLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'na uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracak platformu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı törenle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden el sallayarak uğurladı.

İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı

"VATANDAŞLARIMIZI ÇOK DAHA RAHATLATACAĞIZ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Orada denizin altında araştırmalar yapıp oralardan doğal gaz çıkararak vatandaşlarımızı çok daha rahatlatacağız" dedi.

İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı

GEÇİŞİNİ 11 SAATTE TAMAMLAYACAK

Mehter ekibinin performans sergilediği törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de yer aldı. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçişini 11 saatte tamamlaması beklenen platformun 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Security Specialist:
    Sayın Çumhurbaşkanım R.T.Erdoğan durmak yok yola devam. Saygılarımla :) 28 35 Yanıtla
  • Engin Engo:
    DOĞALGAZZ A ZAM GELECEK =)=) HAYIRLI OLSUN 31 12 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    VATANDAŞI RAHATLATMAK DERKEN 22100 TL Mİ YOKSA 14500 TL Mİ :d YENİ ZAMLAR GELİYOR BUNLAR GAZ ALMA OPERASYONU SIKISTIKCA GAZ CIKARIP ARDINDAN ZAM YAPIYORLAR BÜTÇE AÇIK VERİYOR HALK FATURAYI ODUYOR 24 8 Yanıtla
  • alos :
    EMEKLİYİDE DÜNYADA CEHENNEME YOLLADI. 18 6 Yanıtla
  • özer bergin:
    Ege ve akdenizde arama yapın görelim. 12 4 Yanıtla
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