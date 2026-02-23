Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor - Son Dakika
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor
23.02.2026 10:18  Güncelleme: 10:24
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor
Petrol fiyatlarının 70 dolar seviyesine yükselmesinin ardından akaryakıta zam göründü. Salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam bekleniyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Küresel petrol piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ VAR

Brent petrol son dönemde 70 dolar bandını aşarak son 7 ayın en yüksek seviyelerine çıktı ve akaryakıt maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin yansıması olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNİN FİYATI 61 LİRAYI AŞACAK

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.

İl il güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 57.17 TL

Motorin litre fiyatı: 57.89 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 57.00 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 58.10 TL

Motorin litre fiyatı: 59.02 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 58.37 TL

Motorin litre fiyatı: 59.30 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

    Yorumlar (6)

  • DENEME DERS DENEME DERS:
    Depoları doldurunca oluyor mu 3 0 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    yalaka editöre göre oluyor 1 0
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    uçuyoduk hani gabardan ağzımıza petrol fışkırıyordu :)) 2 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN Ahmet PEHLİVAN:
    SonradA enflasyon düşüyor petrol 60 ıle 70 arasında gıdıyor gelıyor ama her gıttıgınde zam düştüğünde indırım unutuluyor bırakın bu işlerı bütçe açık var 2 0 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Her şeye zam gelecek desene neyse benim için sorun yok ben zenginim makarnayı yiyen düşünsün hahahahaha 0 0 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    İngiltere'de 1 senedir değişmiyor. Brent petrol nedense hep Türkiye'yi vuruyor. 0 0 Yanıtla
