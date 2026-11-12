Dönmez, yüksek teknoloji ihracatının pandemiden beri yüzde 87,5 büyüdüğünü söyledi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin yıllık ihracatının 300 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Pandemiden bu yana yüksek teknoloji ihracatımız yüzde 87,5 büyüme kaydetmiştir. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 44,2'ye çıkmıştır." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), SAHA İstanbul ve Suudi Arabistan Askeri Sanayileri (SAMI) tarafından Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Dönmez, Türkiye'nin yıllık ihracatının 300 milyar dolara yaklaştığını, Kovid-19 salgınından bu yana yüksek teknoloji ihracatının yüzde 87,5 büyüme kaydettiğini belirterek, "Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 44,2'ye çıkmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin yıllık ihracatının yaklaşık 260 milyar dolarlık bölümünün imalat sanayisinden kaynaklandığını ifade eden Dönmez, Türkiye'nin bu performansıyla bölgede ve dünyada önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin AR-GE alanında önemli mesafe katettiğini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AR-GE harcama toplamı 24,8 milyar dolara ulaştı ve milli gelirin yüzde 1,5'ini geçmiş durumdayız. Bu önemli bir eşiktir. Gelişmişlik eşiği yüzde 1 gibi düşünebilirsiniz. Yüzde 1'in altında olan ülkelerin hiçbiri gelişmiş ülke statüsüne girmiyor. Türkiye bu açıdan önemli bir adım atmış durumdadır. Dolayısıyla Türkiye'de muazzam bir AR-GE ekosistemi var. AR-GE personel sayısı Türkiye'de 318 bin. Bu tablo Türkiye'nin yalnızca üreten değil, teknolojiyi geliştiren ve geliştirdiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen bir ülke olduğunu gösteriyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak AR-GE merkezleri, teknoparklar ve yatırım teşvikleri alanlarında faaliyet yürüttüklerini anlatan Dönmez, savunma sanayisi şirketlerinin yatırım teşviklerini de bakanlık olarak verdiklerini ve bu şirketlerle gurur duyduklarını dile getirdi.

Dönmez, yatırım taahhütlü avans kredisi adı altında bir finansman mekanizmasının bulunduğunu belirterek, savunma sanayisi şirketleri ile diğer sanayi kuruluşlarının da bu imkandan yararlandığını kaydetti.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğine işaret eden Dönmez, 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının bugün 10 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Dönmez, bu artışın büyük bir gelişme olduğunu vurgulayarak, savunma ve havacılık alanında 4 binden fazla şirket ve araştırma kurumunda 100 bini aşkın nitelikli personelin sadece savunma sanayisi ve havacılık alanında görev yaptığını bildirdi.

Bakanlık olarak savunma ve havacılık sanayisine yönelik 1200'den fazla yatırım teşvik belgesi verdiklerini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"80 AR-GE ve tasarım merkezi var, geçen yıl 71 milyar lira devlet desteği sağlanmıştır bunlara. Bu 80 AR-GE ve tasarım merkezinin yine tamamı savunma sanayisi ve havacılık alanındadır. Teknoparklarımızda faaliyet gösteren yüzlerce firmanın binlerce araştırmacısı bu alanda çalışmaktadır. TÜBİTAK aracılığıyla 2 bin 200'ü aşkın savunma projesine, 4 binden fazla bilim insanı ile gencimize 65 milyar lira destek sağladık. TÜBİTAK enstitülerinde AR-GE faaliyetlerimize devam ediyoruz."

Uluslararası işbirliklerinin Türkiye açısından önemine işaret eden Dönmez, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi dostluk ve güçlü ilişkilerin sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarında yeni bir boyut kazanacağını ifade etti.

Dönmez, 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalandığını belirterek, Avrupa'da yaygınlaşan "Made in Europe" yaklaşımına değindi.

Avrupa'da ülkeler bazında üretim anlayışının ötesinde ortak bir üretim ekosisteminin öne çıktığını anlatan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'da Made in Europe dalgası var. Made in Europe, Made in France, Made in UK, Made in Belgium, Made in Germany değil, Made in Europe var. Biz de inşallah bu Mekke Anlaşması'yla Made in Mekke Alliance deriz. Çünkü bu bir ekosistem, birbirimizi tamamlamamız lazım."

"İstanbul, uluslararası ticaretin önemli buluşma merkezlerinden biri"

İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul'un dünya ticaretindeki önemine dikkati çekerek, kentin uluslararası iş dünyasının önemli buluşma merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Dünyanın birçok ülkesinden iş insanları ve şirket temsilcilerinin her hafta İstanbul'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Gül, Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda ilgili kurumların bir araya gelmesinin önemine işaret etti.

Gül, SAHA İstanbul'un savunma sanayisindeki kümelenmeyi üst seviyeye taşıyarak Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini hem kendi bünyesindeki kuruluşlara hem de uluslararası paydaşlara aktaran bir konuma geldiğini ifade etti.

Savunma sanayisinde işbirliğinin tecrübe ve birikim gerektirdiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"DEİK'in bu anlamda tecrübesi çok fazla. Suudi dostlarımızın bu anlamda tecrübeleri çok fazla. Bu iş, tecrübe işi, birikim işi, işbirliği işi. Beşeri sermayeden AR-GE'ye kadar birike birike ortaya çıkan bir ekosistem. İstanbul'umuzda yapılan bu görüşmelerin, birebir gerçekleştirilen görüşmelerin hayırlara vesile olacağına inanıyorum."

"Savunma sanayisindeki işbirliği iki ülkenin sanayileşme ve teknolojik derinleşme hedeflerine katkı sağlayacak"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayisi alanında geliştirilecek işbirliklerinin iki ülkenin sanayileşme ve teknolojik derinleşme hedeflerine önemli katkılar sunacağını belirtti.

İki ülke arasında ortaya çıkan potansiyeli karşılıklı fayda sağlayacak bir iş ortaklığına dönüştürmeyi amaçladıklarını kaydeden İkinci, bu ortaklığın her iki ülkenin savunma sanayisi ihtiyaçlarının karşılanmasına ciddi katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

İkinci, ortaklık kapsamında geliştirilecek ürünlerin dost ve müttefik ülkeler açısından da önemli bir potansiyel oluşturacağını dile getirdi.

Mekke Anlaşması ile ortaya konulan ortak iradenin savunma alanında somut projelerin ve uzun vadeli işbirliklerinin önünü açtığını vurgulayan İkinci, şöyle devam etti:

"Ortak üretimden teknoloji transferine, sanayi kapasitemizin geliştirilmesinden yeni yatırımlara kadar her alanda kararlı adımlar atmak için şu anda siyasi olarak çok ciddi bir motivasyon ve çok ciddi bir destek görmekteyiz. Bizlere düşen aslında bu desteği somut adımlarla sahada sonuca dönüştürmek ve bu konuda her iki ülkenin de savunma sanayisinde istediği noktaya ulaşabilmesi için gayret göstermektir."

Savunma sanayisindeki işbirliğinin yalnızca büyük ölçekli kuruluşlarla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkati çeken İkinci, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ'lerin), alt yüklenicilerin, mühendislik firmalarının ve teknoloji girişimlerinin de bu sürece dahil edilmesini hedeflediklerini bildirdi.

İkinci, SAHA İstanbul'un savunma sanayisi ekosistemindeki rolüne değinerek, "SAHA İstanbul olarak her düzeyde 1300'ü aşkın firmamızla Avrupa'nın en büyük teknoloji kümelenmesini oluşturuyoruz." dedi.

Savunma sanayisinin geleceğinde öne çıkacak teknolojilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İkinci, otonom sistemler, entegre hava ve füze savunma sistemleri, roket ve füze itki teknolojileri ile uzay teknolojilerinin gelecek dönemde önemli rol oynayacağını vurguladı.

İkinci, bu alanlarda gerçekleştirilecek ortak AR-GE ve mühendislik çalışmalarının iki ülkeye önemli fırsatlar sunacağını belirterek, "Bu alanda yürüteceğimiz ortak AR-GE çalışmalarının da aslında mühendislik çalışmalarının da her iki ülkeye bu alanlarda çok hızlı bir şekilde hareket etme ve sonuç alma fırsatı yaratacağını değerlendirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Askeri Sanayileri (SAMI) Üst Yöneticisi (CEO) Thamer AlMuhid de Türkiye ile savunma sanayisi alanındaki işbirliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini bildirerek, yürütülecek çalışmaların Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda şekillenmesini istediklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki sanayi işbirliğinin devlet desteğiyle daha da güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade eden AlMuhid, "Hepimiz beraber işbirliği yapacağız. Aynı zamanda sanayi sistemini devlet desteğiyle pekiştirerek Türkiye Cumhuriyeti ile bu işbirliğini daha da güçlendirmek istiyoruz. Savunma sanayisi sistemini de daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

AlMuhid, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında farklı sektörlerde önemli işbirliği fırsatlarının bulunduğuna dikkati çekerek, bu fırsatların yalnızca savunma sanayisiyle sınırlı olmadığını vurguladı.

Sivil savunma ve diğer sektörlerde de ortak çalışmalar gerçekleştirilebileceğini belirten AlMuhid, "Önümüzde çok büyük fırsatlar var. Sadece savunma sanayisinde değil, sivil savunma ve farklı sektörlerde de işbirlikleri yapabiliriz. Özellikle Türkiye'deki yerel şirketlerle işbirliği yaparak bu süreci daha sistematik bir şekilde ilerletebiliriz." dedi.

DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü ise iki ülke arasında gerçekleştirilen ikinci toplantının savunma sanayisi alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Süngü, Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını ifade ederek, bölgenin zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çekti.

Savunma sanayisinde işbirliğinin önemine işaret eden Süngü, "Şu anda bölgemiz gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Savunma sanayisi konusunda taş üstüne taş koymamız gerekiyor. Dolayısıyla ben de bir taş koymak istedim ve böyle bir konsey oluşturduk." dedi.

Süngü, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik ve ticari boyutla sınırlı olmadığını vurgulayarak, Suudi Arabistan'ın Türkiye açısından özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.