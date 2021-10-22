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Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı - Son Dakika

Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı

22.10.2021 17:33

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası rekor üstüne rekor kıran dolar, muhalefetin ardından AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın da tepkisini çekti. Yüksek kur politikasının bir izahı olması gerektiğini belirten Tayyar, "Toplum tepkili, zihinler karışık. O halde politikanın mimarları, kamuoyunu ayrıntılı şekilde aydınlatmalı, güven vermeli, umutlandırmalıdır. Buna fazlasıyla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası dün 200 baz puanla piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimine gitti. Karar sonrası yükselişini hızlandıran dolar, rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Kur bugün ise 9,66 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN TEPKİ

Dolardaki yükseliş sonrası sosyal medyada konu hakkında binlerce tweet atıldı. Kurda gelinen noktaya vatandaşlar ve muhalefetin ardından AK Partili isimlerden de tepki geldi. AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yüksek kur politikasının bir izahı olması gerektiğini söyledi.

Tayyar paylaşımında şunları söyledi:

"Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının mutlaka bir izahı olsa gerek. Toplum tepkili, zihinler karışık. O halde politikanın mimarları, kamuoyunu ayrıntılı şekilde aydınlatmalı, güven vermeli, umutlandırmalıdır. Buna fazlasıyla ihtiyacımız var."

Rekor üstüne rekor kıran dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı

MUHALEFET NE DEMİŞTİ?

Kurdaki ani yükselişe muhalefet de sessiz kalmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık..." ifadesini kullandı.

Rekor üstüne rekor kıran dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Talimatla 200 puan indi. Tekrar ediyorum: Talimatla." yorumunda bulundu.

Rekor üstüne rekor kıran dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "TCMB enflasyon ile mücadele edeceğine siyasetin güdümüne girmiş savruluyor. Milleti 1 ayda %15 fakirleştirdiğiniz yetmedi mi? Asgari ücreti pula döndürüp işçiyi namerde muhtaç ettiğiniz yetmedi mi? KOİ müteahhitlerine yaptığınız garanti ödemelerini %50 arttırmanız yetmedi mi?" paylaşımında bulundu.

Rekor üstüne rekor kıran dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise "Verin kardeşinize yetkiyi, görün etkiyi dediler. Gördük. Dolar 9,60'ın üzerinde. Her saniye fakirleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rekor üstüne rekor kıran dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Bankası, Şamil Tayyar, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı - Son Dakika
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