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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

11.10.2021 18:31
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,49-0,72-29,07
Acıpayam Selüloz16,890,54-0,81
Adel Kalemcilik25,440,24-23,81
Adese Gayrimenkul1,180,00-57,86
Afyon Çimento3,659,94-28,57
AGESA Hayat Emeklilik20,262,8418,23
Ak Enerji1,891,07-14,48
Akbank5,321,14-21,28
Akçansa15,22-0,20-5,48
Akdeniz Yatırım Hold.1,92-1,03-20,10
Akfen GMYO6,439,91146,28
Akın Tekstil30,900,52-2,71
Akiş GMYO1,750,57-37,33
Akmerkez GMYO36,740,22-40,57
Aksa20,300,4046,95
Aksa Enerji6,501,7274,73
Aksigorta7,010,72-15,63
Aksu Enerji15,349,96103,25
Alarko Carrıer293,901,31-19,15
Alarko GMYO22,101,38-12,75
Alarko Holding8,29-0,36-2,72
Albaraka Türk1,810,00-6,70
Alcatel Lucent Teletaş23,300,00-21,44
Alkim Kağıt14,692,8713,49
Alkim Kimya16,691,5818,48
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,462,10-0,40
Altınyunus Çeşme57,003,6414,09
Anadolu Efes21,10-0,09-1,22
Anadolu Grubu Holding24,320,83-6,91
Anadolu Hayat Emek.10,10-1,9425,69
Anadolu Isuzu17,840,62-0,89
Anadolu Sigorta6,390,95-11,50
Anel Elektrik2,482,48-21,77
Arçelik32,020,1312,51
ARD Bilişim Teknolojileri44,060,05-8,36
Arena Bilgisayar9,592,13-12,04
Armada Bilgisayar49,362,190,57
Arsan Tekstil4,390,0010,14
Arzum Ev Aletleri17,18-0,98-28,90
Aselsan15,820,32-13,32
Ata GMYO3,86-2,03-29,95
Atakule GMYO2,801,8219,60
Atlantis Yatırım Holding5,58-0,360,36
Atlas Yat. Ort.1,400,00-20,00
ATP Bilgisayar33,90-1,28

Avrasya GMYO2,05-0,97-21,74
Avrasya Petrol ve Tur.2,54-1,55-20,63
Avrupa Yatırım Holding6,671,5211,17
Aydem Enerji6,79-1,31

Ayen Enerji5,002,46-7,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,540,7664,37
Aygaz16,863,4418,85
Bagfaş22,00-3,0810,00
Bak Ambalaj19,070,10-3,57
Balatacılar Balatacılık9,519,9415,41
Bantaş Ambalaj3,353,727,14
Banvit64,000,0023,08
Başkent Doğalgaz GMYO29,904,47

Baştaş Başkent Çimento9,16-1,51-47,27
Batı Çimento13,66-2,84190,02
Batısöke Çimento2,49-2,352,05
Bayrak Taban Sanayi10,622,210,09
Bera Holding10,180,69-49,80
Berkosan Yalıtım7,77-1,65-12,89
Beşiktaş Futbol Yat.5,94-0,3447,03
Beyaz Filo9,394,57-6,84
Bilici Yatırım14,90-3,75169,28
Bim Mağazalar62,851,62-11,85
Biotrend Çevre ve Enerji25,402,09

Birko Mensucat1,060,00-4,50
Birleşim Mühendislik9,10-0,33

Birlik Mensucat2,15-0,92-37,86
Bizim Mağazaları12,872,96-14,05
BMS Çelik Hasır8,420,12

Boğaziçi Beton Sanayi4,48-1,32

Borusan Mannesmann23,261,39-16,33
Borusan Yat. Paz.333,002,75-26,70
Bosch Fren Sistemleri818,403,70-33,45
Bossa27,001,1251,26
Brisa21,640,5611,76
Burçelik22,680,097,90
Burçelik Vana21,500,94-56,71
Bursa Çimento3,50-0,85-29,69
Carrefoursa44,38-0,63-38,19
Casa Emtia Petrol128,000,0020,75
Ceo Event Medya8,580,3533,44
Coca Cola İçecek82,95-1,1930,61
Cosmos Yat. Holding10,480,8730,02
Credıtwest Faktorıng4,67-1,06-20,44
Çan2 Termik14,20-1,66

Çelebi158,003,88-13,44
Çelik Halat6,240,97-31,41
Çemaş Döküm1,162,65-31,87
Çemtaş12,834,06-18,34
Çimbeton207,203,39-30,12
Çimentaş27,060,22-25,17
Çimsa31,620,8977,64
Çuhadaroğlu Metal8,260,988,58
Dagi Giyim3,305,10-3,12
Dagi Yatırım Holding12,470,48-3,33
Dardanel2,560,39-51,92
Datagate Bilgisayar13,963,64-13,35
Demısaş Döküm6,731,053,93
Denge Holding1,490,68-50,94
Deniz GMYO1,691,81-8,25
Derimod9,500,42-2,46
Derlüks Yatırım Holding5,283,33-40,14
Desa Deri7,95-0,13-18,38
Despec Bilgisayar9,211,54-29,48
Deva Holding23,084,43-4,07
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,042,512,46
Diriteks Diriliş Tekstil4,802,1328,69
Ditaş Doğan16,401,8626,10
DO-CO782,803,5024,25
Doğan Burda35,129,9656,51
Doğan Holding2,580,00-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,150,00-7,68
Doğusan4,59-0,864,79
Doğuş GMYO9,753,7219,34
Doğuş Otomotiv31,26-1,0820,59
Döktaş Dökümcülük28,72-9,97-6,21
Duran Doğan Basım14,803,2141,09
Dyo Boya10,263,32-8,78
Eczacıbaşı İlaç5,820,87-19,19
Eczacıbaşı Yatırım37,101,7037,82
E-Data Teknoloji9,98-0,99

Edip Gayrimenkul3,479,814,52
Ege Endüstri1.139,001,70-31,59
Ege Gübre174,504,3021,64
Ege Profil27,261,72-28,71
Ege Seramik14,280,9247,79
Egeplast23,76-0,59-28,65
Ekiz Kimya6,070,17-14,87
Emek Elektrik2,854,78-0,19
Eminiş Ambalaj18,80-1,78-48,97
Emlak Konut GMYO1,790,56-15,35
Enerjisa Enerji10,540,48-8,59
Enka İnşaat10,150,5944,14
Erbosan89,202,94119,95
Ereğli Demir Çelik17,562,8733,67
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,260,62

Ersu Gıda4,89-4,31-1,01
Escar Turizm Taşımacılık22,42-1,23

Escort Teknoloji5,310,38-19,18
Esenboğa Elektrik28,60-0,4950,32
Etiler Gıda5,20-5,2830,65
Euro Kapital Yat. Ort.5,21-4,5836,41
Euro Trend Yat. Ort.3,45-0,29-2,50
Euro Yat. Ort.3,496,40-21,42
Euro Yatırım Holding1,962,62-30,99
Europap Tezol Kağıt14,705,60

Fade Gıda8,13-0,4956,30
Fenerbahçe Futbol31,000,134,87
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,321,75-21,30
F-M İzmit Piston102,900,88-16,07
Fonet Bilgi Teknolojileri12,161,33-6,68
Ford Otosan161,404,6032,14
Formet Metal ve Cam1,28-0,78-47,82
Frigo Pak Gıda21,042,240,29
Galata Wind Enerji4,201,69

Galatasaray Sportif3,502,94-13,58
Garanti Bankası9,441,51-7,00
Garanti Faktoring12,46-7,7711,95
Garanti Yat. Ort.2,261,35-29,72
Gedik Y. Men. Değ.6,75-0,1513,90
Gediz Ambalaj15,07-0,9912,46
Gen İlaç13,50-1,96

Gentaş3,092,66-31,54
Gersan Elektrik5,301,15-13,68
Girişim Elektrik Sanayi21,60-10,00

Global Men. Değ.6,05-0,330,67
Global Yat. Holding1,910,53-45,63
Good-Year7,891,02-0,98
Göltaş Çimento37,820,32-7,86
Gözde Girişim5,701,24-28,57
GSD Denizcilik3,91-8,0060,56
GSD Holding2,72-2,168,37
Gübre Fabrik.49,641,43-42,31
Güler Yat. Holding2,470,41-28,67
Halk GMYO2,330,00-23,56
Hatay Tekstil16,854,3323,57
Hedef Girişim2,63-0,384,17
Hektaş8,370,1256,67
HUB Girişim9,801,98-46,15
Hürriyet Gzt.2,150,472,38
ICBC Turkey Bank5,530,18-14,92
İdeal Finansal Teknolojiler44,523,15230,76
İdealist GMYO2,36-1,67-0,55
İhlas Ev Aletleri0,950,00-49,01
İhlas Gayrimenkul0,841,20-32,80
İhlas Gazetecilik0,920,00-62,65
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,801,27-29,82
İndeks Bilgisayar6,561,3941,20
Info Yatırım3,942,60-15,64
İntema33,820,77-15,24
Inveo Yatırım Holding97,15-0,05119,70
İpek Doğal Enerji12,301,07-5,96
İskenderun Demir Çelik12,184,1034,79
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????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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