Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,49
|-0,72
|-29,07
|Acıpayam Selüloz
|16,89
|0,54
|-0,81
|Adel Kalemcilik
|25,44
|0,24
|-23,81
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,65
|9,94
|-28,57
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,26
|2,84
|18,23
|Ak Enerji
|1,89
|1,07
|-14,48
|Akbank
|5,32
|1,14
|-21,28
|Akçansa
|15,22
|-0,20
|-5,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,92
|-1,03
|-20,10
|Akfen GMYO
|6,43
|9,91
|146,28
|Akın Tekstil
|30,90
|0,52
|-2,71
|Akiş GMYO
|1,75
|0,57
|-37,33
|Akmerkez GMYO
|36,74
|0,22
|-40,57
|Aksa
|20,30
|0,40
|46,95
|Aksa Enerji
|6,50
|1,72
|74,73
|Aksigorta
|7,01
|0,72
|-15,63
|Aksu Enerji
|15,34
|9,96
|103,25
|Alarko Carrıer
|293,90
|1,31
|-19,15
|Alarko GMYO
|22,10
|1,38
|-12,75
|Alarko Holding
|8,29
|-0,36
|-2,72
|Albaraka Türk
|1,81
|0,00
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,30
|0,00
|-21,44
|Alkim Kağıt
|14,69
|2,87
|13,49
|Alkim Kimya
|16,69
|1,58
|18,48
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,46
|2,10
|-0,40
|Altınyunus Çeşme
|57,00
|3,64
|14,09
|Anadolu Efes
|21,10
|-0,09
|-1,22
|Anadolu Grubu Holding
|24,32
|0,83
|-6,91
|Anadolu Hayat Emek.
|10,10
|-1,94
|25,69
|Anadolu Isuzu
|17,84
|0,62
|-0,89
|Anadolu Sigorta
|6,39
|0,95
|-11,50
|Anel Elektrik
|2,48
|2,48
|-21,77
|Arçelik
|32,02
|0,13
|12,51
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,06
|0,05
|-8,36
|Arena Bilgisayar
|9,59
|2,13
|-12,04
|Armada Bilgisayar
|49,36
|2,19
|0,57
|Arsan Tekstil
|4,39
|0,00
|10,14
|Arzum Ev Aletleri
|17,18
|-0,98
|-28,90
|Aselsan
|15,82
|0,32
|-13,32
|Ata GMYO
|3,86
|-2,03
|-29,95
|Atakule GMYO
|2,80
|1,82
|19,60
|Atlantis Yatırım Holding
|5,58
|-0,36
|0,36
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|0,00
|-20,00
|ATP Bilgisayar
|33,90
|-1,28
|Avrasya GMYO
|2,05
|-0,97
|-21,74
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,54
|-1,55
|-20,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,67
|1,52
|11,17
|Aydem Enerji
|6,79
|-1,31
|Ayen Enerji
|5,00
|2,46
|-7,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,54
|0,76
|64,37
|Aygaz
|16,86
|3,44
|18,85
|Bagfaş
|22,00
|-3,08
|10,00
|Bak Ambalaj
|19,07
|0,10
|-3,57
|Balatacılar Balatacılık
|9,51
|9,94
|15,41
|Bantaş Ambalaj
|3,35
|3,72
|7,14
|Banvit
|64,00
|0,00
|23,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|29,90
|4,47
|Baştaş Başkent Çimento
|9,16
|-1,51
|-47,27
|Batı Çimento
|13,66
|-2,84
|190,02
|Batısöke Çimento
|2,49
|-2,35
|2,05
|Bayrak Taban Sanayi
|10,62
|2,21
|0,09
|Bera Holding
|10,18
|0,69
|-49,80
|Berkosan Yalıtım
|7,77
|-1,65
|-12,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,94
|-0,34
|47,03
|Beyaz Filo
|9,39
|4,57
|-6,84
|Bilici Yatırım
|14,90
|-3,75
|169,28
|Bim Mağazalar
|62,85
|1,62
|-11,85
|Biotrend Çevre ve Enerji
|25,40
|2,09
|Birko Mensucat
|1,06
|0,00
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|9,10
|-0,33
|Birlik Mensucat
|2,15
|-0,92
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|12,87
|2,96
|-14,05
|BMS Çelik Hasır
|8,42
|0,12
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,48
|-1,32
|Borusan Mannesmann
|23,26
|1,39
|-16,33
|Borusan Yat. Paz.
|333,00
|2,75
|-26,70
|Bosch Fren Sistemleri
|818,40
|3,70
|-33,45
|Bossa
|27,00
|1,12
|51,26
|Brisa
|21,64
|0,56
|11,76
|Burçelik
|22,68
|0,09
|7,90
|Burçelik Vana
|21,50
|0,94
|-56,71
|Bursa Çimento
|3,50
|-0,85
|-29,69
|Carrefoursa
|44,38
|-0,63
|-38,19
|Casa Emtia Petrol
|128,00
|0,00
|20,75
|Ceo Event Medya
|8,58
|0,35
|33,44
|Coca Cola İçecek
|82,95
|-1,19
|30,61
|Cosmos Yat. Holding
|10,48
|0,87
|30,02
|Credıtwest Faktorıng
|4,67
|-1,06
|-20,44
|Çan2 Termik
|14,20
|-1,66
|Çelebi
|158,00
|3,88
|-13,44
|Çelik Halat
|6,24
|0,97
|-31,41
|Çemaş Döküm
|1,16
|2,65
|-31,87
|Çemtaş
|12,83
|4,06
|-18,34
|Çimbeton
|207,20
|3,39
|-30,12
|Çimentaş
|27,06
|0,22
|-25,17
|Çimsa
|31,62
|0,89
|77,64
|Çuhadaroğlu Metal
|8,26
|0,98
|8,58
|Dagi Giyim
|3,30
|5,10
|-3,12
|Dagi Yatırım Holding
|12,47
|0,48
|-3,33
|Dardanel
|2,56
|0,39
|-51,92
|Datagate Bilgisayar
|13,96
|3,64
|-13,35
|Demısaş Döküm
|6,73
|1,05
|3,93
|Denge Holding
|1,49
|0,68
|-50,94
|Deniz GMYO
|1,69
|1,81
|-8,25
|Derimod
|9,50
|0,42
|-2,46
|Derlüks Yatırım Holding
|5,28
|3,33
|-40,14
|Desa Deri
|7,95
|-0,13
|-18,38
|Despec Bilgisayar
|9,21
|1,54
|-29,48
|Deva Holding
|23,08
|4,43
|-4,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,04
|2,51
|2,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,80
|2,13
|28,69
|Ditaş Doğan
|16,40
|1,86
|26,10
|DO-CO
|782,80
|3,50
|24,25
|Doğan Burda
|35,12
|9,96
|56,51
|Doğan Holding
|2,58
|0,00
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|0,00
|-7,68
|Doğusan
|4,59
|-0,86
|4,79
|Doğuş GMYO
|9,75
|3,72
|19,34
|Doğuş Otomotiv
|31,26
|-1,08
|20,59
|Döktaş Dökümcülük
|28,72
|-9,97
|-6,21
|Duran Doğan Basım
|14,80
|3,21
|41,09
|Dyo Boya
|10,26
|3,32
|-8,78
|Eczacıbaşı İlaç
|5,82
|0,87
|-19,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,10
|1,70
|37,82
|E-Data Teknoloji
|9,98
|-0,99
|Edip Gayrimenkul
|3,47
|9,81
|4,52
|Ege Endüstri
|1.139,00
|1,70
|-31,59
|Ege Gübre
|174,50
|4,30
|21,64
|Ege Profil
|27,26
|1,72
|-28,71
|Ege Seramik
|14,28
|0,92
|47,79
|Egeplast
|23,76
|-0,59
|-28,65
|Ekiz Kimya
|6,07
|0,17
|-14,87
|Emek Elektrik
|2,85
|4,78
|-0,19
|Eminiş Ambalaj
|18,80
|-1,78
|-48,97
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|0,56
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|10,54
|0,48
|-8,59
|Enka İnşaat
|10,15
|0,59
|44,14
|Erbosan
|89,20
|2,94
|119,95
|Ereğli Demir Çelik
|17,56
|2,87
|33,67
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,26
|0,62
|Ersu Gıda
|4,89
|-4,31
|-1,01
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,42
|-1,23
|Escort Teknoloji
|5,31
|0,38
|-19,18
|Esenboğa Elektrik
|28,60
|-0,49
|50,32
|Etiler Gıda
|5,20
|-5,28
|30,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,21
|-4,58
|36,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,45
|-0,29
|-2,50
|Euro Yat. Ort.
|3,49
|6,40
|-21,42
|Euro Yatırım Holding
|1,96
|2,62
|-30,99
|Europap Tezol Kağıt
|14,70
|5,60
|Fade Gıda
|8,13
|-0,49
|56,30
|Fenerbahçe Futbol
|31,00
|0,13
|4,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,32
|1,75
|-21,30
|F-M İzmit Piston
|102,90
|0,88
|-16,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,16
|1,33
|-6,68
|Ford Otosan
|161,40
|4,60
|32,14
|Formet Metal ve Cam
|1,28
|-0,78
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|21,04
|2,24
|0,29
|Galata Wind Enerji
|4,20
|1,69
|Galatasaray Sportif
|3,50
|2,94
|-13,58
|Garanti Bankası
|9,44
|1,51
|-7,00
|Garanti Faktoring
|12,46
|-7,77
|11,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,26
|1,35
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,75
|-0,15
|13,90
|Gediz Ambalaj
|15,07
|-0,99
|12,46
|Gen İlaç
|13,50
|-1,96
|Gentaş
|3,09
|2,66
|-31,54
|Gersan Elektrik
|5,30
|1,15
|-13,68
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,60
|-10,00
|Global Men. Değ.
|6,05
|-0,33
|0,67
|Global Yat. Holding
|1,91
|0,53
|-45,63
|Good-Year
|7,89
|1,02
|-0,98
|Göltaş Çimento
|37,82
|0,32
|-7,86
|Gözde Girişim
|5,70
|1,24
|-28,57
|GSD Denizcilik
|3,91
|-8,00
|60,56
|GSD Holding
|2,72
|-2,16
|8,37
|Gübre Fabrik.
|49,64
|1,43
|-42,31
|Güler Yat. Holding
|2,47
|0,41
|-28,67
|Halk GMYO
|2,33
|0,00
|-23,56
|Hatay Tekstil
|16,85
|4,33
|23,57
|Hedef Girişim
|2,63
|-0,38
|4,17
|Hektaş
|8,37
|0,12
|56,67
|HUB Girişim
|9,80
|1,98
|-46,15
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|0,47
|2,38
|ICBC Turkey Bank
|5,53
|0,18
|-14,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|44,52
|3,15
|230,76
|İdealist GMYO
|2,36
|-1,67
|-0,55
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|0,00
|-62,65
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|1,27
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,56
|1,39
|41,20
|Info Yatırım
|3,94
|2,60
|-15,64
|İntema
|33,82
|0,77
|-15,24
|Inveo Yatırım Holding
|97,15
|-0,05
|119,70
|İpek Doğal Enerji
|12,30
|1,07
|-5,96
|İskenderun Demir Çelik
|12,18
|4,10
|34,79
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????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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