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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

19.10.2021 18:33
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,181,97-33,07
Acıpayam Selüloz15,960,06-6,27
Adel Kalemcilik25,361,28-24,05
Adese Gayrimenkul1,170,86-58,21
Afyon Çimento3,451,17-32,49
AGESA Hayat Emeklilik21,882,3427,68
Ak Enerji1,86-0,53-15,84
Akbank5,232,95-22,61
Akçansa15,221,20-5,48
Akdeniz Yatırım Hold.1,860,54-22,60
Akfen GMYO5,59-4,44114,11
Akın Tekstil31,325,95-1,39
Akiş GMYO1,710,00-38,76
Akmerkez GMYO36,661,38-40,70
Aksa20,703,2949,84
Aksa Enerji6,671,2179,30
Aksigorta6,930,29-16,60
Aksu Enerji17,282,37128,96
Alarko Carrıer288,201,30-20,72
Alarko GMYO22,181,19-12,44
Alarko Holding8,844,003,74
Albaraka Türk1,810,56-6,70
Alcatel Lucent Teletaş25,24-0,16-14,90
Alkim Kağıt14,761,7914,03
Alkim Kimya17,36-2,1423,24
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,410,00-3,81
Altınyunus Çeşme53,000,956,08
Anadolu Efes21,340,95-0,10
Anadolu Grubu Holding24,566,04-5,99
Anadolu Hayat Emek.9,68-0,2120,47
Anadolu Isuzu17,902,76-0,56
Anadolu Sigorta6,090,00-15,66
Anel Elektrik2,824,83-11,04
Arçelik32,760,1815,11
ARD Bilişim Teknolojileri43,601,87-9,32
Arena Bilgisayar9,190,55-15,71
Armada Bilgisayar48,34-1,02-1,51
Arsan Tekstil4,392,8110,14
Arzum Ev Aletleri16,98-1,28-29,73
Aselsan16,400,80-10,14
Ata GMYO3,65-1,62-33,76
Atakule GMYO2,66-0,3713,62
Atlantis Yatırım Holding5,710,712,70
Atlas Yat. Ort.1,35-0,74-22,86
ATP Bilgisayar36,202,84

Avrasya GMYO1,901,06-27,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,380,85-25,63
Avrupa Yatırım Holding6,571,399,50
Aydem Enerji6,962,96

Ayen Enerji5,224,82-3,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,963,0468,09
Aygaz18,043,0927,16
Bagfaş20,14-1,270,70
Bak Ambalaj19,191,97-2,97
Balatacılar Balatacılık8,990,119,10
Bantaş Ambalaj3,191,272,03
Banvit64,15-0,2323,37
Başkent Doğalgaz GMYO33,820,65

Baştaş Başkent Çimento9,471,18-45,48
Batı Çimento14,974,69217,83
Batısöke Çimento2,522,863,28
Bayrak Taban Sanayi8,825,00-16,87
Bera Holding10,093,49-50,25
Berkosan Yalıtım7,350,82-17,60
Beşiktaş Futbol Yat.5,851,5644,80
Beyaz Filo9,040,22-10,31
Bilici Yatırım13,88-0,43150,84
Bim Mağazalar61,300,99-14,02
Biotrend Çevre ve Enerji30,005,63

Birko Mensucat1,03-1,90-7,21
Birleşim Mühendislik9,20-1,39

Birlik Mensucat2,01-1,95-41,91
Bizim Mağazaları12,250,99-18,19
BMS Çelik Hasır8,22-0,36

Boğaziçi Beton Sanayi4,572,93

Borusan Mannesmann23,102,39-16,91
Borusan Yat. Paz.332,501,99-26,81
Bosch Fren Sistemleri810,200,30-34,11
Bossa27,001,5051,26
Brisa22,74-0,4417,44
Burçelik22,100,555,14
Burçelik Vana20,960,67-57,79
Bursa Çimento3,73-0,27-25,06
Carrefoursa41,080,93-42,79
Casa Emtia Petrol123,000,0016,04
Ceo Event Medya8,75-9,9836,08
Coca Cola İçecek78,650,9023,84
Cosmos Yat. Holding10,792,3733,87
Credıtwest Faktorıng4,781,49-18,57
Çan2 Termik14,711,45

Çelebi154,400,98-15,41
Çelik Halat6,17-0,16-32,18
Çemaş Döküm1,140,88-33,04
Çemtaş13,910,43-11,46
Çimbeton203,401,09-31,40
Çimentaş26,220,77-27,49
Çimsa30,420,0070,90
Çuhadaroğlu Metal8,540,7112,26
Dagi Giyim3,06-0,33-10,17
Dagi Yatırım Holding12,06-0,41-6,51
Dardanel2,631,94-50,61
Datagate Bilgisayar12,73-1,32-20,98
Demısaş Döküm7,359,8713,51
Denge Holding1,43-1,38-52,92
Deniz GMYO1,600,63-13,14
Derimod9,062,49-6,98
Derlüks Yatırım Holding5,112,00-42,06
Desa Deri8,071,25-17,15
Despec Bilgisayar9,10-0,98-30,32
Deva Holding24,202,630,59
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,282,644,69
Diriteks Diriliş Tekstil4,192,2012,33
Ditaş Doğan19,214,6947,70
DO-CO862,70-0,6336,94
Doğan Burda32,649,9745,45
Doğan Holding2,580,78-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,130,00-8,54
Doğusan4,25-2,07-2,97
Doğuş GMYO9,060,1110,89
Doğuş Otomotiv31,28-0,3820,66
Döktaş Dökümcülük24,34-9,18-20,51
Duran Doğan Basım15,79-0,0650,52
Dyo Boya9,70-0,21-13,76
Eczacıbaşı İlaç5,770,87-19,88
Eczacıbaşı Yatırım35,361,0331,36
E-Data Teknoloji9,89-0,80

Edip Gayrimenkul3,680,8210,84
Ege Endüstri1.174,300,07-29,47
Ege Gübre175,50-0,2822,34
Ege Profil29,002,11-22,97
Ege Seramik14,850,0753,69
Egeplast23,16-0,86-30,45
Ekiz Kimya6,05-1,94-15,15
Emek Elektrik2,82-2,76-1,24
Eminiş Ambalaj18,900,53-48,70
Emlak Konut GMYO1,91-0,52-9,68
Enerjisa Enerji11,13-0,71-3,47
Enka İnşaat10,13-0,3943,86
Erbosan86,800,17114,03
Ereğli Demir Çelik18,11-0,4937,86
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,230,31

Ersu Gıda5,011,421,42
Escar Turizm Taşımacılık21,42-1,20

Escort Teknoloji5,070,00-22,83
Esenboğa Elektrik27,36-0,4443,80
Etiler Gıda5,190,7830,40
Euro Kapital Yat. Ort.4,81-1,4325,93
Euro Trend Yat. Ort.3,380,90-4,47
Euro Yat. Ort.3,87-10,00-12,87
Euro Yatırım Holding1,933,21-32,04
Europap Tezol Kağıt13,980,07

Fade Gıda8,6910,0067,06
Fenerbahçe Futbol30,580,663,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,39-7,00-18,93
F-M İzmit Piston103,903,59-15,25
Fonet Bilgi Teknolojileri12,611,61-3,22
Ford Otosan170,202,2839,35
Formet Metal ve Cam1,270,00-48,23
Frigo Pak Gıda22,003,094,86
Galata Wind Enerji4,514,88

Galatasaray Sportif3,35-0,30-17,28
Garanti Bankası9,032,61-11,04
Garanti Faktoring14,579,9630,91
Garanti Yat. Ort.2,310,87-28,17
Gedik Y. Men. Değ.6,630,0011,88
Gediz Ambalaj15,702,9517,16
Gen İlaç12,610,24

Gentaş3,080,65-31,76
Gersan Elektrik5,310,57-13,52
Girişim Elektrik Sanayi22,90-1,38

Global Men. Değ.6,022,910,17
Global Yat. Holding1,870,00-46,77
Good-Year8,47-0,946,30
Göltaş Çimento37,601,35-8,39
Gözde Girişim5,650,53-29,20
GSD Denizcilik4,700,8693,01
GSD Holding2,780,3610,76
Gübre Fabrik.54,00-0,18-37,25
Güler Yat. Holding2,500,00-27,80
Halk GMYO2,383,93-21,91
Hatay Tekstil16,082,5517,93
Hedef Girişim2,73-0,738,13
Hektaş8,220,0053,87
HUB Girişim9,92-0,90-45,49
Hürriyet Gzt.2,169,092,86
ICBC Turkey Bank5,312,12-18,31
İdeal Finansal Teknolojiler44,002,33226,89
İdealist GMYO2,26-1,31-4,76
İhlas Ev Aletleri0,941,08-49,55
İhlas Gayrimenkul0,831,22-33,60
İhlas Gazetecilik0,870,00-64,68
İhlas Holding0,54-1,82-51,90
İhlas Yayın Holding0,80-2,44-29,82
İndeks Bilgisayar6,531,8740,55
Info Yatırım4,501,35-3,65
İntema34,001,49-14,79
Inveo Yatırım Holding93,05-0,91110,43
İpek Doğal Enerji12,771,59-2,37
İskenderun Demir Çelik12,450,5737,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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