Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,18
|1,97
|-33,07
|Acıpayam Selüloz
|15,96
|0,06
|-6,27
|Adel Kalemcilik
|25,36
|1,28
|-24,05
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|0,86
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,45
|1,17
|-32,49
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,88
|2,34
|27,68
|Ak Enerji
|1,86
|-0,53
|-15,84
|Akbank
|5,23
|2,95
|-22,61
|Akçansa
|15,22
|1,20
|-5,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|0,54
|-22,60
|Akfen GMYO
|5,59
|-4,44
|114,11
|Akın Tekstil
|31,32
|5,95
|-1,39
|Akiş GMYO
|1,71
|0,00
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|36,66
|1,38
|-40,70
|Aksa
|20,70
|3,29
|49,84
|Aksa Enerji
|6,67
|1,21
|79,30
|Aksigorta
|6,93
|0,29
|-16,60
|Aksu Enerji
|17,28
|2,37
|128,96
|Alarko Carrıer
|288,20
|1,30
|-20,72
|Alarko GMYO
|22,18
|1,19
|-12,44
|Alarko Holding
|8,84
|4,00
|3,74
|Albaraka Türk
|1,81
|0,56
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,24
|-0,16
|-14,90
|Alkim Kağıt
|14,76
|1,79
|14,03
|Alkim Kimya
|17,36
|-2,14
|23,24
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,41
|0,00
|-3,81
|Altınyunus Çeşme
|53,00
|0,95
|6,08
|Anadolu Efes
|21,34
|0,95
|-0,10
|Anadolu Grubu Holding
|24,56
|6,04
|-5,99
|Anadolu Hayat Emek.
|9,68
|-0,21
|20,47
|Anadolu Isuzu
|17,90
|2,76
|-0,56
|Anadolu Sigorta
|6,09
|0,00
|-15,66
|Anel Elektrik
|2,82
|4,83
|-11,04
|Arçelik
|32,76
|0,18
|15,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,60
|1,87
|-9,32
|Arena Bilgisayar
|9,19
|0,55
|-15,71
|Armada Bilgisayar
|48,34
|-1,02
|-1,51
|Arsan Tekstil
|4,39
|2,81
|10,14
|Arzum Ev Aletleri
|16,98
|-1,28
|-29,73
|Aselsan
|16,40
|0,80
|-10,14
|Ata GMYO
|3,65
|-1,62
|-33,76
|Atakule GMYO
|2,66
|-0,37
|13,62
|Atlantis Yatırım Holding
|5,71
|0,71
|2,70
|Atlas Yat. Ort.
|1,35
|-0,74
|-22,86
|ATP Bilgisayar
|36,20
|2,84
|Avrasya GMYO
|1,90
|1,06
|-27,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,38
|0,85
|-25,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,57
|1,39
|9,50
|Aydem Enerji
|6,96
|2,96
|Ayen Enerji
|5,22
|4,82
|-3,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,96
|3,04
|68,09
|Aygaz
|18,04
|3,09
|27,16
|Bagfaş
|20,14
|-1,27
|0,70
|Bak Ambalaj
|19,19
|1,97
|-2,97
|Balatacılar Balatacılık
|8,99
|0,11
|9,10
|Bantaş Ambalaj
|3,19
|1,27
|2,03
|Banvit
|64,15
|-0,23
|23,37
|Başkent Doğalgaz GMYO
|33,82
|0,65
|Baştaş Başkent Çimento
|9,47
|1,18
|-45,48
|Batı Çimento
|14,97
|4,69
|217,83
|Batısöke Çimento
|2,52
|2,86
|3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|8,82
|5,00
|-16,87
|Bera Holding
|10,09
|3,49
|-50,25
|Berkosan Yalıtım
|7,35
|0,82
|-17,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,85
|1,56
|44,80
|Beyaz Filo
|9,04
|0,22
|-10,31
|Bilici Yatırım
|13,88
|-0,43
|150,84
|Bim Mağazalar
|61,30
|0,99
|-14,02
|Biotrend Çevre ve Enerji
|30,00
|5,63
|Birko Mensucat
|1,03
|-1,90
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|9,20
|-1,39
|Birlik Mensucat
|2,01
|-1,95
|-41,91
|Bizim Mağazaları
|12,25
|0,99
|-18,19
|BMS Çelik Hasır
|8,22
|-0,36
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,57
|2,93
|Borusan Mannesmann
|23,10
|2,39
|-16,91
|Borusan Yat. Paz.
|332,50
|1,99
|-26,81
|Bosch Fren Sistemleri
|810,20
|0,30
|-34,11
|Bossa
|27,00
|1,50
|51,26
|Brisa
|22,74
|-0,44
|17,44
|Burçelik
|22,10
|0,55
|5,14
|Burçelik Vana
|20,96
|0,67
|-57,79
|Bursa Çimento
|3,73
|-0,27
|-25,06
|Carrefoursa
|41,08
|0,93
|-42,79
|Casa Emtia Petrol
|123,00
|0,00
|16,04
|Ceo Event Medya
|8,75
|-9,98
|36,08
|Coca Cola İçecek
|78,65
|0,90
|23,84
|Cosmos Yat. Holding
|10,79
|2,37
|33,87
|Credıtwest Faktorıng
|4,78
|1,49
|-18,57
|Çan2 Termik
|14,71
|1,45
|Çelebi
|154,40
|0,98
|-15,41
|Çelik Halat
|6,17
|-0,16
|-32,18
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,88
|-33,04
|Çemtaş
|13,91
|0,43
|-11,46
|Çimbeton
|203,40
|1,09
|-31,40
|Çimentaş
|26,22
|0,77
|-27,49
|Çimsa
|30,42
|0,00
|70,90
|Çuhadaroğlu Metal
|8,54
|0,71
|12,26
|Dagi Giyim
|3,06
|-0,33
|-10,17
|Dagi Yatırım Holding
|12,06
|-0,41
|-6,51
|Dardanel
|2,63
|1,94
|-50,61
|Datagate Bilgisayar
|12,73
|-1,32
|-20,98
|Demısaş Döküm
|7,35
|9,87
|13,51
|Denge Holding
|1,43
|-1,38
|-52,92
|Deniz GMYO
|1,60
|0,63
|-13,14
|Derimod
|9,06
|2,49
|-6,98
|Derlüks Yatırım Holding
|5,11
|2,00
|-42,06
|Desa Deri
|8,07
|1,25
|-17,15
|Despec Bilgisayar
|9,10
|-0,98
|-30,32
|Deva Holding
|24,20
|2,63
|0,59
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,28
|2,64
|4,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,19
|2,20
|12,33
|Ditaş Doğan
|19,21
|4,69
|47,70
|DO-CO
|862,70
|-0,63
|36,94
|Doğan Burda
|32,64
|9,97
|45,45
|Doğan Holding
|2,58
|0,78
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|0,00
|-8,54
|Doğusan
|4,25
|-2,07
|-2,97
|Doğuş GMYO
|9,06
|0,11
|10,89
|Doğuş Otomotiv
|31,28
|-0,38
|20,66
|Döktaş Dökümcülük
|24,34
|-9,18
|-20,51
|Duran Doğan Basım
|15,79
|-0,06
|50,52
|Dyo Boya
|9,70
|-0,21
|-13,76
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|0,87
|-19,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,36
|1,03
|31,36
|E-Data Teknoloji
|9,89
|-0,80
|Edip Gayrimenkul
|3,68
|0,82
|10,84
|Ege Endüstri
|1.174,30
|0,07
|-29,47
|Ege Gübre
|175,50
|-0,28
|22,34
|Ege Profil
|29,00
|2,11
|-22,97
|Ege Seramik
|14,85
|0,07
|53,69
|Egeplast
|23,16
|-0,86
|-30,45
|Ekiz Kimya
|6,05
|-1,94
|-15,15
|Emek Elektrik
|2,82
|-2,76
|-1,24
|Eminiş Ambalaj
|18,90
|0,53
|-48,70
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|-0,52
|-9,68
|Enerjisa Enerji
|11,13
|-0,71
|-3,47
|Enka İnşaat
|10,13
|-0,39
|43,86
|Erbosan
|86,80
|0,17
|114,03
|Ereğli Demir Çelik
|18,11
|-0,49
|37,86
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,23
|0,31
|Ersu Gıda
|5,01
|1,42
|1,42
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,42
|-1,20
|Escort Teknoloji
|5,07
|0,00
|-22,83
|Esenboğa Elektrik
|27,36
|-0,44
|43,80
|Etiler Gıda
|5,19
|0,78
|30,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,81
|-1,43
|25,93
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|0,90
|-4,47
|Euro Yat. Ort.
|3,87
|-10,00
|-12,87
|Euro Yatırım Holding
|1,93
|3,21
|-32,04
|Europap Tezol Kağıt
|13,98
|0,07
|Fade Gıda
|8,69
|10,00
|67,06
|Fenerbahçe Futbol
|30,58
|0,66
|3,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,39
|-7,00
|-18,93
|F-M İzmit Piston
|103,90
|3,59
|-15,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,61
|1,61
|-3,22
|Ford Otosan
|170,20
|2,28
|39,35
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|0,00
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|22,00
|3,09
|4,86
|Galata Wind Enerji
|4,51
|4,88
|Galatasaray Sportif
|3,35
|-0,30
|-17,28
|Garanti Bankası
|9,03
|2,61
|-11,04
|Garanti Faktoring
|14,57
|9,96
|30,91
|Garanti Yat. Ort.
|2,31
|0,87
|-28,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,63
|0,00
|11,88
|Gediz Ambalaj
|15,70
|2,95
|17,16
|Gen İlaç
|12,61
|0,24
|Gentaş
|3,08
|0,65
|-31,76
|Gersan Elektrik
|5,31
|0,57
|-13,52
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,90
|-1,38
|Global Men. Değ.
|6,02
|2,91
|0,17
|Global Yat. Holding
|1,87
|0,00
|-46,77
|Good-Year
|8,47
|-0,94
|6,30
|Göltaş Çimento
|37,60
|1,35
|-8,39
|Gözde Girişim
|5,65
|0,53
|-29,20
|GSD Denizcilik
|4,70
|0,86
|93,01
|GSD Holding
|2,78
|0,36
|10,76
|Gübre Fabrik.
|54,00
|-0,18
|-37,25
|Güler Yat. Holding
|2,50
|0,00
|-27,80
|Halk GMYO
|2,38
|3,93
|-21,91
|Hatay Tekstil
|16,08
|2,55
|17,93
|Hedef Girişim
|2,73
|-0,73
|8,13
|Hektaş
|8,22
|0,00
|53,87
|HUB Girişim
|9,92
|-0,90
|-45,49
|Hürriyet Gzt.
|2,16
|9,09
|2,86
|ICBC Turkey Bank
|5,31
|2,12
|-18,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|44,00
|2,33
|226,89
|İdealist GMYO
|2,26
|-1,31
|-4,76
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|1,08
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|1,22
|-33,60
|İhlas Gazetecilik
|0,87
|0,00
|-64,68
|İhlas Holding
|0,54
|-1,82
|-51,90
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|-2,44
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,53
|1,87
|40,55
|Info Yatırım
|4,50
|1,35
|-3,65
|İntema
|34,00
|1,49
|-14,79
|Inveo Yatırım Holding
|93,05
|-0,91
|110,43
|İpek Doğal Enerji
|12,77
|1,59
|-2,37
|İskenderun Demir Çelik
|12,45
|0,57
|37,78
(Sürecek)
Kaynak: AA
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