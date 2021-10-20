Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,13
|-0,97
|-33,72
|Acıpayam Selüloz
|16,03
|0,44
|-5,86
|Adel Kalemcilik
|24,94
|-1,66
|-25,30
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|0,00
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,41
|-1,16
|-33,27
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,98
|0,46
|28,27
|Ak Enerji
|1,88
|1,08
|-14,93
|Akbank
|5,30
|1,34
|-21,57
|Akçansa
|15,10
|-0,79
|-6,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,95
|4,84
|-18,86
|Akfen GMYO
|5,31
|-5,01
|103,38
|Akın Tekstil
|31,48
|0,51
|-0,88
|Akiş GMYO
|1,72
|0,58
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|36,40
|-0,71
|-41,12
|Aksa
|21,26
|2,71
|53,90
|Aksa Enerji
|6,84
|2,55
|83,87
|Aksigorta
|6,95
|0,29
|-16,36
|Aksu Enerji
|17,50
|1,27
|131,87
|Alarko Carrıer
|285,00
|-1,11
|-21,60
|Alarko GMYO
|22,00
|-0,81
|-13,15
|Alarko Holding
|8,87
|0,34
|4,09
|Albaraka Türk
|1,79
|-1,10
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,80
|-1,74
|-16,39
|Alkim Kağıt
|14,77
|0,07
|14,11
|Alkim Kimya
|17,09
|-1,56
|21,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,41
|0,00
|-3,81
|Altınyunus Çeşme
|52,30
|-1,32
|4,68
|Anadolu Efes
|21,18
|-0,75
|-0,85
|Anadolu Grubu Holding
|24,14
|-1,71
|-7,60
|Anadolu Hayat Emek.
|9,57
|-1,14
|19,10
|Anadolu Isuzu
|17,84
|-0,34
|-0,89
|Anadolu Sigorta
|6,09
|0,00
|-15,66
|Anel Elektrik
|2,87
|1,77
|-9,46
|Arçelik
|32,88
|0,37
|15,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,36
|-0,55
|-9,82
|Arena Bilgisayar
|9,14
|-0,54
|-16,16
|Armada Bilgisayar
|48,74
|0,83
|-0,69
|Arsan Tekstil
|4,40
|0,23
|10,39
|Arzum Ev Aletleri
|16,96
|-0,12
|-29,81
|Aselsan
|16,30
|-0,61
|-10,68
|Ata GMYO
|3,89
|6,58
|-29,40
|Atakule GMYO
|2,70
|1,50
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|5,60
|-1,93
|0,72
|Atlas Yat. Ort.
|1,36
|0,74
|-22,29
|ATP Bilgisayar
|35,88
|-0,88
|Avrasya GMYO
|1,87
|-1,58
|-28,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,37
|-0,42
|-25,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,79
|3,35
|13,17
|Aydem Enerji
|6,86
|-1,44
|Ayen Enerji
|5,15
|-1,34
|-4,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,94
|-0,11
|67,91
|Aygaz
|17,85
|-1,05
|25,82
|Bagfaş
|20,98
|4,17
|4,90
|Bak Ambalaj
|19,16
|-0,16
|-3,12
|Balatacılar Balatacılık
|8,84
|-1,67
|7,28
|Bantaş Ambalaj
|3,21
|0,63
|2,67
|Banvit
|64,05
|-0,16
|23,17
|Başkent Doğalgaz GMYO
|34,10
|0,83
|Baştaş Başkent Çimento
|9,59
|1,27
|-44,79
|Batı Çimento
|15,70
|4,88
|233,33
|Batısöke Çimento
|2,54
|0,79
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|8,52
|-3,40
|-19,70
|Bera Holding
|10,05
|-0,40
|-50,44
|Berkosan Yalıtım
|7,55
|2,72
|-15,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,69
|-2,74
|40,84
|Beyaz Filo
|8,96
|-0,88
|-11,10
|Bilici Yatırım
|13,87
|-0,07
|150,66
|Bim Mağazalar
|60,90
|-0,65
|-14,58
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,00
|-10,00
|Birko Mensucat
|1,04
|0,97
|-6,31
|Birleşim Mühendislik
|9,16
|-0,43
|Birlik Mensucat
|2,04
|1,49
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,06
|-1,55
|-19,46
|BMS Çelik Hasır
|8,04
|-2,19
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,50
|-1,53
|Borusan Mannesmann
|22,86
|-1,04
|-17,77
|Borusan Yat. Paz.
|329,50
|-0,90
|-27,47
|Bosch Fren Sistemleri
|808,00
|-0,27
|-34,29
|Bossa
|26,68
|-1,19
|49,47
|Brisa
|22,60
|-0,62
|16,72
|Burçelik
|22,10
|0,00
|5,14
|Burçelik Vana
|20,90
|-0,29
|-57,91
|Bursa Çimento
|3,73
|0,00
|-25,06
|Carrefoursa
|40,58
|-1,22
|-43,48
|Casa Emtia Petrol
|121,90
|-0,89
|15,00
|Ceo Event Medya
|8,51
|-2,74
|32,35
|Coca Cola İçecek
|78,15
|-0,64
|23,05
|Cosmos Yat. Holding
|10,70
|-0,83
|32,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,77
|-0,21
|-18,74
|Çan2 Termik
|14,72
|0,07
|Çelebi
|153,30
|-0,71
|-16,01
|Çelik Halat
|6,20
|0,49
|-31,85
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,88
|-32,46
|Çemtaş
|13,96
|0,36
|-11,15
|Çimbeton
|204,80
|0,69
|-30,93
|Çimentaş
|26,28
|0,23
|-27,32
|Çimsa
|30,16
|-0,85
|69,44
|Çuhadaroğlu Metal
|8,23
|-3,63
|8,19
|Dagi Giyim
|3,01
|-1,63
|-11,64
|Dagi Yatırım Holding
|12,13
|0,58
|-5,97
|Dardanel
|2,57
|-2,28
|-51,74
|Datagate Bilgisayar
|12,48
|-1,96
|-22,53
|Demısaş Döküm
|8,07
|9,80
|24,62
|Denge Holding
|1,43
|0,00
|-52,92
|Deniz GMYO
|1,57
|-1,88
|-14,77
|Derimod
|8,89
|-1,88
|-8,73
|Derlüks Yatırım Holding
|5,02
|-1,76
|-43,08
|Desa Deri
|7,93
|-1,73
|-18,58
|Despec Bilgisayar
|9,15
|0,55
|-29,94
|Deva Holding
|23,86
|-1,40
|-0,82
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,13
|-1,33
|3,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,18
|-0,24
|12,06
|Ditaş Doğan
|18,18
|-5,36
|39,78
|DO-CO
|845,20
|-2,03
|34,16
|Doğan Burda
|34,00
|4,17
|51,52
|Doğan Holding
|2,56
|-0,78
|-14,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,14
|0,47
|-8,11
|Doğusan
|4,38
|3,06
|0,00
|Doğuş GMYO
|9,02
|-0,44
|10,40
|Doğuş Otomotiv
|30,66
|-1,98
|18,27
|Döktaş Dökümcülük
|24,24
|-0,41
|-20,84
|Duran Doğan Basım
|15,69
|-0,63
|49,57
|Dyo Boya
|9,80
|1,03
|-12,87
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|0,00
|-19,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,60
|0,68
|32,25
|E-Data Teknoloji
|9,66
|-2,33
|Edip Gayrimenkul
|3,57
|-2,99
|7,53
|Ege Endüstri
|1.189,10
|1,26
|-28,58
|Ege Gübre
|178,20
|1,54
|24,22
|Ege Profil
|28,46
|-1,86
|-24,40
|Ege Seramik
|15,03
|1,21
|55,55
|Egeplast
|23,10
|-0,26
|-30,63
|Ekiz Kimya
|6,04
|-0,17
|-15,29
|Emek Elektrik
|2,88
|2,13
|0,87
|Eminiş Ambalaj
|19,00
|0,53
|-48,43
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|0,52
|-9,20
|Enerjisa Enerji
|11,24
|0,99
|-2,52
|Enka İnşaat
|10,05
|-0,79
|42,72
|Erbosan
|85,75
|-1,21
|111,44
|Ereğli Demir Çelik
|18,24
|0,72
|38,85
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,22
|-0,31
|Ersu Gıda
|5,07
|1,20
|2,63
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,70
|1,31
|Escort Teknoloji
|5,06
|-0,20
|-22,98
|Esenboğa Elektrik
|27,76
|1,46
|45,90
|Etiler Gıda
|5,09
|-1,93
|27,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,66
|-3,12
|22,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|-0,59
|-5,04
|Euro Yat. Ort.
|3,76
|-2,84
|-15,34
|Euro Yatırım Holding
|1,89
|-2,07
|-33,45
|Europap Tezol Kağıt
|13,95
|-0,21
|Fade Gıda
|9,55
|9,90
|83,59
|Fenerbahçe Futbol
|31,12
|1,77
|5,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,34
|-2,09
|-20,62
|F-M İzmit Piston
|101,90
|-1,92
|-16,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,35
|-2,06
|-5,22
|Ford Otosan
|176,80
|3,88
|44,75
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|-0,79
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|21,58
|-1,91
|2,86
|Galata Wind Enerji
|4,41
|-2,22
|Galatasaray Sportif
|3,38
|0,90
|-16,54
|Garanti Bankası
|9,11
|0,89
|-10,25
|Garanti Faktoring
|14,90
|2,26
|33,87
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|3,03
|-25,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,68
|0,75
|12,72
|Gediz Ambalaj
|16,24
|3,44
|21,19
|Gen İlaç
|12,90
|2,30
|Gentaş
|3,07
|-0,32
|-31,98
|Gersan Elektrik
|5,37
|1,13
|-12,54
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,40
|-2,18
|Global Men. Değ.
|6,14
|1,99
|2,16
|Global Yat. Holding
|1,90
|1,60
|-45,92
|Good-Year
|8,51
|0,47
|6,80
|Göltaş Çimento
|36,92
|-1,81
|-10,05
|Gözde Girişim
|5,80
|2,65
|-27,32
|GSD Denizcilik
|4,62
|-1,70
|89,72
|GSD Holding
|2,69
|-3,24
|7,17
|Gübre Fabrik.
|57,55
|6,57
|-33,12
|Güler Yat. Holding
|2,52
|0,80
|-27,22
|Halk GMYO
|2,39
|0,42
|-21,59
|Hatay Tekstil
|16,06
|-0,12
|17,78
|Hedef Girişim
|2,74
|0,37
|8,52
|Hektaş
|8,22
|0,00
|53,87
|HUB Girişim
|9,89
|-0,30
|-45,66
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|1,85
|4,76
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|-1,32
|-19,38
|İdeal Finansal Teknolojiler
|44,10
|0,23
|227,64
|İdealist GMYO
|2,24
|-0,88
|-5,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,87
|0,00
|-64,68
|İhlas Holding
|0,55
|1,85
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|10,00
|-22,81
|İndeks Bilgisayar
|6,53
|0,00
|40,55
|Info Yatırım
|4,52
|0,44
|-3,22
|İntema
|34,18
|0,53
|-14,34
|Inveo Yatırım Holding
|29,92
|-1,75
|106,74
|İpek Doğal Enerji
|12,65
|-0,94
|-3,29
|İskenderun Demir Çelik
|12,41
|-0,32
|37,34
(Sürecek)
Kaynak: AA
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