Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,13 -0,97 -33,72 Acıpayam Selüloz 16,03 0,44 -5,86 Adel Kalemcilik 24,94 -1,66 -25,30 Adese Gayrimenkul 1,17 0,00 -58,21 Afyon Çimento 3,41 -1,16 -33,27 AGESA Hayat Emeklilik 21,98 0,46 28,27 Ak Enerji 1,88 1,08 -14,93 Akbank 5,30 1,34 -21,57 Akçansa 15,10 -0,79 -6,22 Akdeniz Yatırım Hold. 1,95 4,84 -18,86 Akfen GMYO 5,31 -5,01 103,38 Akın Tekstil 31,48 0,51 -0,88 Akiş GMYO 1,72 0,58 -38,40 Akmerkez GMYO 36,40 -0,71 -41,12 Aksa 21,26 2,71 53,90 Aksa Enerji 6,84 2,55 83,87 Aksigorta 6,95 0,29 -16,36 Aksu Enerji 17,50 1,27 131,87 Alarko Carrıer 285,00 -1,11 -21,60 Alarko GMYO 22,00 -0,81 -13,15 Alarko Holding 8,87 0,34 4,09 Albaraka Türk 1,79 -1,10 -7,73 Alcatel Lucent Teletaş 24,80 -1,74 -16,39 Alkim Kağıt 14,77 0,07 14,11 Alkim Kimya 17,09 -1,56 21,32 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,41 0,00 -3,81 Altınyunus Çeşme 52,30 -1,32 4,68 Anadolu Efes 21,18 -0,75 -0,85 Anadolu Grubu Holding 24,14 -1,71 -7,60 Anadolu Hayat Emek. 9,57 -1,14 19,10 Anadolu Isuzu 17,84 -0,34 -0,89 Anadolu Sigorta 6,09 0,00 -15,66 Anel Elektrik 2,87 1,77 -9,46 Arçelik 32,88 0,37 15,54 ARD Bilişim Teknolojileri 43,36 -0,55 -9,82 Arena Bilgisayar 9,14 -0,54 -16,16 Armada Bilgisayar 48,74 0,83 -0,69 Arsan Tekstil 4,40 0,23 10,39 Arzum Ev Aletleri 16,96 -0,12 -29,81 Aselsan 16,30 -0,61 -10,68 Ata GMYO 3,89 6,58 -29,40 Atakule GMYO 2,70 1,50 15,33 Atlantis Yatırım Holding 5,60 -1,93 0,72 Atlas Yat. Ort. 1,36 0,74 -22,29 ATP Bilgisayar 35,88 -0,88 Avrasya GMYO 1,87 -1,58 -28,61 Avrasya Petrol ve Tur. 2,37 -0,42 -25,94 Avrupa Yatırım Holding 6,79 3,35 13,17 Aydem Enerji 6,86 -1,44 Ayen Enerji 5,15 -1,34 -4,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,94 -0,11 67,91 Aygaz 17,85 -1,05 25,82 Bagfaş 20,98 4,17 4,90 Bak Ambalaj 19,16 -0,16 -3,12 Balatacılar Balatacılık 8,84 -1,67 7,28 Bantaş Ambalaj 3,21 0,63 2,67 Banvit 64,05 -0,16 23,17 Başkent Doğalgaz GMYO 34,10 0,83 Baştaş Başkent Çimento 9,59 1,27 -44,79 Batı Çimento 15,70 4,88 233,33 Batısöke Çimento 2,54 0,79 4,10 Bayrak Taban Sanayi 8,52 -3,40 -19,70 Bera Holding 10,05 -0,40 -50,44 Berkosan Yalıtım 7,55 2,72 -15,36 Beşiktaş Futbol Yat. 5,69 -2,74 40,84 Beyaz Filo 8,96 -0,88 -11,10 Bilici Yatırım 13,87 -0,07 150,66 Bim Mağazalar 60,90 -0,65 -14,58 Biotrend Çevre ve Enerji 27,00 -10,00 Birko Mensucat 1,04 0,97 -6,31 Birleşim Mühendislik 9,16 -0,43 Birlik Mensucat 2,04 1,49 -41,04 Bizim Mağazaları 12,06 -1,55 -19,46 BMS Çelik Hasır 8,04 -2,19 Boğaziçi Beton Sanayi 4,50 -1,53 Borusan Mannesmann 22,86 -1,04 -17,77 Borusan Yat. Paz. 329,50 -0,90 -27,47 Bosch Fren Sistemleri 808,00 -0,27 -34,29 Bossa 26,68 -1,19 49,47 Brisa 22,60 -0,62 16,72 Burçelik 22,10 0,00 5,14 Burçelik Vana 20,90 -0,29 -57,91 Bursa Çimento 3,73 0,00 -25,06 Carrefoursa 40,58 -1,22 -43,48 Casa Emtia Petrol 121,90 -0,89 15,00 Ceo Event Medya 8,51 -2,74 32,35 Coca Cola İçecek 78,15 -0,64 23,05 Cosmos Yat. Holding 10,70 -0,83 32,75 Credıtwest Faktorıng 4,77 -0,21 -18,74 Çan2 Termik 14,72 0,07 Çelebi 153,30 -0,71 -16,01 Çelik Halat 6,20 0,49 -31,85 Çemaş Döküm 1,15 0,88 -32,46 Çemtaş 13,96 0,36 -11,15 Çimbeton 204,80 0,69 -30,93 Çimentaş 26,28 0,23 -27,32 Çimsa 30,16 -0,85 69,44 Çuhadaroğlu Metal 8,23 -3,63 8,19 Dagi Giyim 3,01 -1,63 -11,64 Dagi Yatırım Holding 12,13 0,58 -5,97 Dardanel 2,57 -2,28 -51,74 Datagate Bilgisayar 12,48 -1,96 -22,53 Demısaş Döküm 8,07 9,80 24,62 Denge Holding 1,43 0,00 -52,92 Deniz GMYO 1,57 -1,88 -14,77 Derimod 8,89 -1,88 -8,73 Derlüks Yatırım Holding 5,02 -1,76 -43,08 Desa Deri 7,93 -1,73 -18,58 Despec Bilgisayar 9,15 0,55 -29,94 Deva Holding 23,86 -1,40 -0,82 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,13 -1,33 3,29 Diriteks Diriliş Tekstil 4,18 -0,24 12,06 Ditaş Doğan 18,18 -5,36 39,78 DO-CO 845,20 -2,03 34,16 Doğan Burda 34,00 4,17 51,52 Doğan Holding 2,56 -0,78 -14,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,14 0,47 -8,11 Doğusan 4,38 3,06 0,00 Doğuş GMYO 9,02 -0,44 10,40 Doğuş Otomotiv 30,66 -1,98 18,27 Döktaş Dökümcülük 24,24 -0,41 -20,84 Duran Doğan Basım 15,69 -0,63 49,57 Dyo Boya 9,80 1,03 -12,87 Eczacıbaşı İlaç 5,77 0,00 -19,88 Eczacıbaşı Yatırım 35,60 0,68 32,25 E-Data Teknoloji 9,66 -2,33 Edip Gayrimenkul 3,57 -2,99 7,53 Ege Endüstri 1.189,10 1,26 -28,58 Ege Gübre 178,20 1,54 24,22 Ege Profil 28,46 -1,86 -24,40 Ege Seramik 15,03 1,21 55,55 Egeplast 23,10 -0,26 -30,63 Ekiz Kimya 6,04 -0,17 -15,29 Emek Elektrik 2,88 2,13 0,87 Eminiş Ambalaj 19,00 0,53 -48,43 Emlak Konut GMYO 1,92 0,52 -9,20 Enerjisa Enerji 11,24 0,99 -2,52 Enka İnşaat 10,05 -0,79 42,72 Erbosan 85,75 -1,21 111,44 Ereğli Demir Çelik 18,24 0,72 38,85 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,22 -0,31 Ersu Gıda 5,07 1,20 2,63 Escar Turizm Taşımacılık 21,70 1,31 Escort Teknoloji 5,06 -0,20 -22,98 Esenboğa Elektrik 27,76 1,46 45,90 Etiler Gıda 5,09 -1,93 27,89 Euro Kapital Yat. Ort. 4,66 -3,12 22,01 Euro Trend Yat. Ort. 3,36 -0,59 -5,04 Euro Yat. Ort. 3,76 -2,84 -15,34 Euro Yatırım Holding 1,89 -2,07 -33,45 Europap Tezol Kağıt 13,95 -0,21 Fade Gıda 9,55 9,90 83,59 Fenerbahçe Futbol 31,12 1,77 5,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,34 -2,09 -20,62 F-M İzmit Piston 101,90 -1,92 -16,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,35 -2,06 -5,22 Ford Otosan 176,80 3,88 44,75 Formet Metal ve Cam 1,26 -0,79 -48,64 Frigo Pak Gıda 21,58 -1,91 2,86 Galata Wind Enerji 4,41 -2,22 Galatasaray Sportif 3,38 0,90 -16,54 Garanti Bankası 9,11 0,89 -10,25 Garanti Faktoring 14,90 2,26 33,87 Garanti Yat. Ort. 2,38 3,03 -25,99 Gedik Y. Men. Değ. 6,68 0,75 12,72 Gediz Ambalaj 16,24 3,44 21,19 Gen İlaç 12,90 2,30 Gentaş 3,07 -0,32 -31,98 Gersan Elektrik 5,37 1,13 -12,54 Girişim Elektrik Sanayi 22,40 -2,18 Global Men. Değ. 6,14 1,99 2,16 Global Yat. Holding 1,90 1,60 -45,92 Good-Year 8,51 0,47 6,80 Göltaş Çimento 36,92 -1,81 -10,05 Gözde Girişim 5,80 2,65 -27,32 GSD Denizcilik 4,62 -1,70 89,72 GSD Holding 2,69 -3,24 7,17 Gübre Fabrik. 57,55 6,57 -33,12 Güler Yat. Holding 2,52 0,80 -27,22 Halk GMYO 2,39 0,42 -21,59 Hatay Tekstil 16,06 -0,12 17,78 Hedef Girişim 2,74 0,37 8,52 Hektaş 8,22 0,00 53,87 HUB Girişim 9,89 -0,30 -45,66 Hürriyet Gzt. 2,20 1,85 4,76 ICBC Turkey Bank 5,24 -1,32 -19,38 İdeal Finansal Teknolojiler 44,10 0,23 227,64 İdealist GMYO 2,24 -0,88 -5,61 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,84 1,20 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,87 0,00 -64,68 İhlas Holding 0,55 1,85 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,88 10,00 -22,81 İndeks Bilgisayar 6,53 0,00 40,55 Info Yatırım 4,52 0,44 -3,22 İntema 34,18 0,53 -14,34 Inveo Yatırım Holding 29,92 -1,75 106,74 İpek Doğal Enerji 12,65 -0,94 -3,29 İskenderun Demir Çelik 12,41 -0,32 37,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Haluk Bayraktar'dan, duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak sıklıkla anlattığı hikayeyi paylaştı

Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü: Özcan Deniz eski eşinden tekme tokat dayak yedi

Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi

Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı

Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı

Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi

Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı