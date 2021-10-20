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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

20.10.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,13-0,97-33,72
Acıpayam Selüloz16,030,44-5,86
Adel Kalemcilik24,94-1,66-25,30
Adese Gayrimenkul1,170,00-58,21
Afyon Çimento3,41-1,16-33,27
AGESA Hayat Emeklilik21,980,4628,27
Ak Enerji1,881,08-14,93
Akbank5,301,34-21,57
Akçansa15,10-0,79-6,22
Akdeniz Yatırım Hold.1,954,84-18,86
Akfen GMYO5,31-5,01103,38
Akın Tekstil31,480,51-0,88
Akiş GMYO1,720,58-38,40
Akmerkez GMYO36,40-0,71-41,12
Aksa21,262,7153,90
Aksa Enerji6,842,5583,87
Aksigorta6,950,29-16,36
Aksu Enerji17,501,27131,87
Alarko Carrıer285,00-1,11-21,60
Alarko GMYO22,00-0,81-13,15
Alarko Holding8,870,344,09
Albaraka Türk1,79-1,10-7,73
Alcatel Lucent Teletaş24,80-1,74-16,39
Alkim Kağıt14,770,0714,11
Alkim Kimya17,09-1,5621,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,410,00-3,81
Altınyunus Çeşme52,30-1,324,68
Anadolu Efes21,18-0,75-0,85
Anadolu Grubu Holding24,14-1,71-7,60
Anadolu Hayat Emek.9,57-1,1419,10
Anadolu Isuzu17,84-0,34-0,89
Anadolu Sigorta6,090,00-15,66
Anel Elektrik2,871,77-9,46
Arçelik32,880,3715,54
ARD Bilişim Teknolojileri43,36-0,55-9,82
Arena Bilgisayar9,14-0,54-16,16
Armada Bilgisayar48,740,83-0,69
Arsan Tekstil4,400,2310,39
Arzum Ev Aletleri16,96-0,12-29,81
Aselsan16,30-0,61-10,68
Ata GMYO3,896,58-29,40
Atakule GMYO2,701,5015,33
Atlantis Yatırım Holding5,60-1,930,72
Atlas Yat. Ort.1,360,74-22,29
ATP Bilgisayar35,88-0,88

Avrasya GMYO1,87-1,58-28,61
Avrasya Petrol ve Tur.2,37-0,42-25,94
Avrupa Yatırım Holding6,793,3513,17
Aydem Enerji6,86-1,44

Ayen Enerji5,15-1,34-4,81
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,94-0,1167,91
Aygaz17,85-1,0525,82
Bagfaş20,984,174,90
Bak Ambalaj19,16-0,16-3,12
Balatacılar Balatacılık8,84-1,677,28
Bantaş Ambalaj3,210,632,67
Banvit64,05-0,1623,17
Başkent Doğalgaz GMYO34,100,83

Baştaş Başkent Çimento9,591,27-44,79
Batı Çimento15,704,88233,33
Batısöke Çimento2,540,794,10
Bayrak Taban Sanayi8,52-3,40-19,70
Bera Holding10,05-0,40-50,44
Berkosan Yalıtım7,552,72-15,36
Beşiktaş Futbol Yat.5,69-2,7440,84
Beyaz Filo8,96-0,88-11,10
Bilici Yatırım13,87-0,07150,66
Bim Mağazalar60,90-0,65-14,58
Biotrend Çevre ve Enerji27,00-10,00

Birko Mensucat1,040,97-6,31
Birleşim Mühendislik9,16-0,43

Birlik Mensucat2,041,49-41,04
Bizim Mağazaları12,06-1,55-19,46
BMS Çelik Hasır8,04-2,19

Boğaziçi Beton Sanayi4,50-1,53

Borusan Mannesmann22,86-1,04-17,77
Borusan Yat. Paz.329,50-0,90-27,47
Bosch Fren Sistemleri808,00-0,27-34,29
Bossa26,68-1,1949,47
Brisa22,60-0,6216,72
Burçelik22,100,005,14
Burçelik Vana20,90-0,29-57,91
Bursa Çimento3,730,00-25,06
Carrefoursa40,58-1,22-43,48
Casa Emtia Petrol121,90-0,8915,00
Ceo Event Medya8,51-2,7432,35
Coca Cola İçecek78,15-0,6423,05
Cosmos Yat. Holding10,70-0,8332,75
Credıtwest Faktorıng4,77-0,21-18,74
Çan2 Termik14,720,07

Çelebi153,30-0,71-16,01
Çelik Halat6,200,49-31,85
Çemaş Döküm1,150,88-32,46
Çemtaş13,960,36-11,15
Çimbeton204,800,69-30,93
Çimentaş26,280,23-27,32
Çimsa30,16-0,8569,44
Çuhadaroğlu Metal8,23-3,638,19
Dagi Giyim3,01-1,63-11,64
Dagi Yatırım Holding12,130,58-5,97
Dardanel2,57-2,28-51,74
Datagate Bilgisayar12,48-1,96-22,53
Demısaş Döküm8,079,8024,62
Denge Holding1,430,00-52,92
Deniz GMYO1,57-1,88-14,77
Derimod8,89-1,88-8,73
Derlüks Yatırım Holding5,02-1,76-43,08
Desa Deri7,93-1,73-18,58
Despec Bilgisayar9,150,55-29,94
Deva Holding23,86-1,40-0,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,13-1,333,29
Diriteks Diriliş Tekstil4,18-0,2412,06
Ditaş Doğan18,18-5,3639,78
DO-CO845,20-2,0334,16
Doğan Burda34,004,1751,52
Doğan Holding2,56-0,78-14,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,140,47-8,11
Doğusan4,383,060,00
Doğuş GMYO9,02-0,4410,40
Doğuş Otomotiv30,66-1,9818,27
Döktaş Dökümcülük24,24-0,41-20,84
Duran Doğan Basım15,69-0,6349,57
Dyo Boya9,801,03-12,87
Eczacıbaşı İlaç5,770,00-19,88
Eczacıbaşı Yatırım35,600,6832,25
E-Data Teknoloji9,66-2,33

Edip Gayrimenkul3,57-2,997,53
Ege Endüstri1.189,101,26-28,58
Ege Gübre178,201,5424,22
Ege Profil28,46-1,86-24,40
Ege Seramik15,031,2155,55
Egeplast23,10-0,26-30,63
Ekiz Kimya6,04-0,17-15,29
Emek Elektrik2,882,130,87
Eminiş Ambalaj19,000,53-48,43
Emlak Konut GMYO1,920,52-9,20
Enerjisa Enerji11,240,99-2,52
Enka İnşaat10,05-0,7942,72
Erbosan85,75-1,21111,44
Ereğli Demir Çelik18,240,7238,85
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,22-0,31

Ersu Gıda5,071,202,63
Escar Turizm Taşımacılık21,701,31

Escort Teknoloji5,06-0,20-22,98
Esenboğa Elektrik27,761,4645,90
Etiler Gıda5,09-1,9327,89
Euro Kapital Yat. Ort.4,66-3,1222,01
Euro Trend Yat. Ort.3,36-0,59-5,04
Euro Yat. Ort.3,76-2,84-15,34
Euro Yatırım Holding1,89-2,07-33,45
Europap Tezol Kağıt13,95-0,21

Fade Gıda9,559,9083,59
Fenerbahçe Futbol31,121,775,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,34-2,09-20,62
F-M İzmit Piston101,90-1,92-16,88
Fonet Bilgi Teknolojileri12,35-2,06-5,22
Ford Otosan176,803,8844,75
Formet Metal ve Cam1,26-0,79-48,64
Frigo Pak Gıda21,58-1,912,86
Galata Wind Enerji4,41-2,22

Galatasaray Sportif3,380,90-16,54
Garanti Bankası9,110,89-10,25
Garanti Faktoring14,902,2633,87
Garanti Yat. Ort.2,383,03-25,99
Gedik Y. Men. Değ.6,680,7512,72
Gediz Ambalaj16,243,4421,19
Gen İlaç12,902,30

Gentaş3,07-0,32-31,98
Gersan Elektrik5,371,13-12,54
Girişim Elektrik Sanayi22,40-2,18

Global Men. Değ.6,141,992,16
Global Yat. Holding1,901,60-45,92
Good-Year8,510,476,80
Göltaş Çimento36,92-1,81-10,05
Gözde Girişim5,802,65-27,32
GSD Denizcilik4,62-1,7089,72
GSD Holding2,69-3,247,17
Gübre Fabrik.57,556,57-33,12
Güler Yat. Holding2,520,80-27,22
Halk GMYO2,390,42-21,59
Hatay Tekstil16,06-0,1217,78
Hedef Girişim2,740,378,52
Hektaş8,220,0053,87
HUB Girişim9,89-0,30-45,66
Hürriyet Gzt.2,201,854,76
ICBC Turkey Bank5,24-1,32-19,38
İdeal Finansal Teknolojiler44,100,23227,64
İdealist GMYO2,24-0,88-5,61
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,841,20-32,80
İhlas Gazetecilik0,870,00-64,68
İhlas Holding0,551,85-51,01
İhlas Yayın Holding0,8810,00-22,81
İndeks Bilgisayar6,530,0040,55
Info Yatırım4,520,44-3,22
İntema34,180,53-14,34
Inveo Yatırım Holding29,92-1,75106,74
İpek Doğal Enerji12,65-0,94-3,29
İskenderun Demir Çelik12,41-0,3237,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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