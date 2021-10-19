Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,13 0,98 -33,72 Acıpayam Selüloz 16,03 0,50 -5,86 Adel Kalemcilik 25,24 0,80 -24,41 Adese Gayrimenkul 1,16 0,00 -58,57 Afyon Çimento 3,44 0,88 -32,68 AGESA Hayat Emeklilik 21,60 1,03 26,05 Ak Enerji 1,87 0,00 -15,38 Akbank 5,18 1,97 -23,35 Akçansa 15,19 1,00 -5,67 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 0,00 -23,02 Akfen GMYO 5,61 -4,10 114,88 Akın Tekstil 31,30 5,89 -1,45 Akiş GMYO 1,72 0,58 -38,40 Akmerkez GMYO 36,24 0,22 -41,38 Aksa 20,66 3,09 49,55 Aksa Enerji 6,60 0,15 77,42 Aksigorta 6,99 1,16 -15,88 Aksu Enerji 16,97 0,53 124,85 Alarko Carrıer 286,90 0,84 -21,08 Alarko GMYO 22,08 0,73 -12,83 Alarko Holding 8,60 1,18 0,92 Albaraka Türk 1,80 0,00 -7,22 Alcatel Lucent Teletaş 25,38 0,40 -14,43 Alkim Kağıt 14,94 3,03 15,42 Alkim Kimya 17,74 0,00 25,93 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,42 0,71 -3,13 Altınyunus Çeşme 53,05 1,05 6,18 Anadolu Efes 21,34 0,95 -0,10 Anadolu Grubu Holding 23,76 2,59 -9,05 Anadolu Hayat Emek. 9,71 0,10 20,84 Anadolu Isuzu 18,23 4,65 1,28 Anadolu Sigorta 6,13 0,66 -15,10 Anel Elektrik 2,70 0,37 -14,83 Arçelik 32,70 0,00 14,90 ARD Bilişim Teknolojileri 43,36 1,31 -9,82 Arena Bilgisayar 9,15 0,11 -16,07 Armada Bilgisayar 48,80 -0,08 -0,57 Arsan Tekstil 4,35 1,87 9,13 Arzum Ev Aletleri 17,19 -0,06 -28,86 Aselsan 16,41 0,86 -10,08 Ata GMYO 3,67 -1,08 -33,39 Atakule GMYO 2,68 0,37 14,48 Atlantis Yatırım Holding 5,71 0,71 2,70 Atlas Yat. Ort. 1,35 -0,74 -22,86 ATP Bilgisayar 35,54 0,97 Avrasya GMYO 1,89 0,53 -27,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,40 1,69 -25,00 Avrupa Yatırım Holding 6,55 1,08 9,17 Aydem Enerji 6,86 1,48 Ayen Enerji 5,12 2,81 -5,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,60 1,09 64,90 Aygaz 17,94 2,51 26,46 Bagfaş 20,26 -0,69 1,30 Bak Ambalaj 19,17 1,86 -3,07 Balatacılar Balatacılık 8,99 0,11 9,10 Bantaş Ambalaj 3,22 2,22 2,99 Banvit 64,20 -0,16 23,46 Başkent Doğalgaz GMYO 33,80 0,60 Baştaş Başkent Çimento 9,36 0,00 -46,11 Batı Çimento 14,79 3,43 214,01 Batısöke Çimento 2,50 2,04 2,46 Bayrak Taban Sanayi 8,89 5,83 -16,21 Bera Holding 9,93 1,85 -51,04 Berkosan Yalıtım 7,35 0,82 -17,60 Beşiktaş Futbol Yat. 5,80 0,69 43,56 Beyaz Filo 9,07 0,55 -10,01 Bilici Yatırım 14,18 1,72 156,27 Bim Mağazalar 61,50 1,32 -13,74 Biotrend Çevre ve Enerji 29,36 3,38 Birko Mensucat 1,05 0,00 -5,41 Birleşim Mühendislik 9,29 -0,43 Birlik Mensucat 2,06 0,49 -40,46 Bizim Mağazaları 12,23 0,82 -18,33 BMS Çelik Hasır 8,29 0,48 Boğaziçi Beton Sanayi 4,46 0,45 Borusan Mannesmann 22,96 1,77 -17,41 Borusan Yat. Paz. 331,20 1,60 -27,09 Bosch Fren Sistemleri 814,90 0,88 -33,73 Bossa 26,94 1,28 50,92 Brisa 22,96 0,53 18,58 Burçelik 22,22 1,09 5,71 Burçelik Vana 21,00 0,86 -57,71 Bursa Çimento 3,78 1,07 -24,06 Carrefoursa 41,10 0,98 -42,76 Casa Emtia Petrol 123,50 0,41 16,51 Ceo Event Medya 8,95 -7,92 39,19 Coca Cola İçecek 79,85 2,44 25,73 Cosmos Yat. Holding 10,70 1,52 32,75 Credıtwest Faktorıng 4,76 1,06 -18,91 Çan2 Termik 14,66 1,10 Çelebi 154,00 0,72 -15,63 Çelik Halat 6,18 0,00 -32,07 Çemaş Döküm 1,14 0,88 -33,04 Çemtaş 13,77 -0,58 -12,36 Çimbeton 203,30 1,04 -31,43 Çimentaş 26,14 0,46 -27,71 Çimsa 30,44 0,07 71,01 Çuhadaroğlu Metal 8,47 -0,12 11,34 Dagi Giyim 3,08 0,33 -9,58 Dagi Yatırım Holding 12,08 -0,25 -6,36 Dardanel 2,62 1,55 -50,80 Datagate Bilgisayar 12,85 -0,39 -20,24 Demısaş Döküm 6,78 1,35 4,70 Denge Holding 1,45 0,00 -52,26 Deniz GMYO 1,60 0,63 -13,14 Derimod 8,85 0,11 -9,14 Derlüks Yatırım Holding 5,04 0,60 -42,86 Desa Deri 8,01 0,50 -17,76 Despec Bilgisayar 9,18 -0,11 -29,71 Deva Holding 24,14 2,37 0,34 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,10 1,00 3,02 Diriteks Diriliş Tekstil 4,10 0,00 9,92 Ditaş Doğan 18,55 1,09 42,63 DO-CO 865,50 -0,31 37,38 Doğan Burda 32,64 9,97 45,45 Doğan Holding 2,57 0,39 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,14 0,47 -8,11 Doğusan 4,31 -0,69 -1,60 Doğuş GMYO 9,04 -0,11 10,65 Doğuş Otomotiv 31,60 0,64 21,90 Döktaş Dökümcülük 24,12 -10,00 -21,23 Duran Doğan Basım 15,97 1,08 52,24 Dyo Boya 9,74 0,21 -13,40 Eczacıbaşı İlaç 5,78 1,05 -19,74 Eczacıbaşı Yatırım 35,28 0,80 31,06 E-Data Teknoloji 9,99 0,20 Edip Gayrimenkul 3,64 -0,27 9,64 Ege Endüstri 1.176,10 0,22 -29,36 Ege Gübre 175,50 -0,28 22,34 Ege Profil 28,70 1,06 -23,76 Ege Seramik 14,99 1,01 55,14 Egeplast 23,44 0,34 -29,61 Ekiz Kimya 6,17 0,00 -13,46 Emek Elektrik 2,85 -1,72 -0,19 Eminiş Ambalaj 18,86 0,32 -48,81 Emlak Konut GMYO 1,92 0,00 -9,20 Enerjisa Enerji 11,19 -0,18 -2,95 Enka İnşaat 10,19 0,20 44,71 Erbosan 87,15 0,58 114,89 Ereğli Demir Çelik 18,31 0,60 39,38 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,23 0,31 Ersu Gıda 4,93 -0,20 -0,20 Escar Turizm Taşımacılık 21,88 0,92 Escort Teknoloji 5,08 0,20 -22,68 Esenboğa Elektrik 27,62 0,51 45,17 Etiler Gıda 5,19 0,78 30,40 Euro Kapital Yat. Ort. 4,86 -0,41 27,24 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 0,60 -4,76 Euro Yat. Ort. 4,72 9,77 6,27 Euro Yatırım Holding 1,89 1,07 -33,45 Europap Tezol Kağıt 14,03 0,43 Fade Gıda 8,42 6,58 61,87 Fenerbahçe Futbol 30,44 0,20 2,98 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 -4,28 -16,55 F-M İzmit Piston 102,70 2,39 -16,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,58 1,37 -3,45 Ford Otosan 173,50 4,27 42,05 Formet Metal ve Cam 1,27 0,00 -48,23 Frigo Pak Gıda 21,76 1,97 3,72 Galata Wind Enerji 4,48 4,19 Galatasaray Sportif 3,36 0,00 -17,04 Garanti Bankası 9,01 2,39 -11,24 Garanti Faktoring 14,00 5,66 25,79 Garanti Yat. Ort. 2,25 -1,75 -30,04 Gedik Y. Men. Değ. 6,67 0,60 12,55 Gediz Ambalaj 15,37 0,79 14,70 Gen İlaç 12,66 0,64 Gentaş 3,08 0,65 -31,76 Gersan Elektrik 5,30 0,38 -13,68 Girişim Elektrik Sanayi 23,42 0,86 Global Men. Değ. 5,94 1,54 -1,16 Global Yat. Holding 1,88 0,53 -46,49 Good-Year 8,59 0,47 7,80 Göltaş Çimento 37,56 1,24 -8,49 Gözde Girişim 5,66 0,71 -29,07 GSD Denizcilik 4,69 0,64 92,59 GSD Holding 2,76 -0,36 9,96 Gübre Fabrik. 54,10 0,00 -37,13 Güler Yat. Holding 2,54 1,60 -26,65 Halk GMYO 2,31 0,87 -24,21 Hatay Tekstil 16,03 2,23 17,56 Hedef Girişim 2,75 0,00 8,92 Hektaş 8,23 0,12 54,05 HUB Girişim 9,93 -0,80 -45,44 Hürriyet Gzt. 2,10 6,06 0,00 ICBC Turkey Bank 5,27 1,35 -18,92 İdeal Finansal Teknolojiler 42,94 -0,14 219,02 İdealist GMYO 2,28 -0,44 -3,92 İhlas Ev Aletleri 0,94 1,08 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,83 1,22 -33,60 İhlas Gazetecilik 0,86 -1,15 -65,09 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,82 0,00 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,48 1,09 39,47 Info Yatırım 4,56 2,70 -2,37 İntema 33,50 0,00 -16,04 Inveo Yatırım Holding 94,00 0,11 112,57 İpek Doğal Enerji 12,67 0,80 -3,13 İskenderun Demir Çelik 12,63 2,02 39,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı

Milli futbolcunun babası tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi

TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor

Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?

Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor

Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor

Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı