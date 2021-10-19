Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,13
|0,98
|-33,72
|Acıpayam Selüloz
|16,03
|0,50
|-5,86
|Adel Kalemcilik
|25,24
|0,80
|-24,41
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|0,00
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,44
|0,88
|-32,68
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,60
|1,03
|26,05
|Ak Enerji
|1,87
|0,00
|-15,38
|Akbank
|5,18
|1,97
|-23,35
|Akçansa
|15,19
|1,00
|-5,67
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|0,00
|-23,02
|Akfen GMYO
|5,61
|-4,10
|114,88
|Akın Tekstil
|31,30
|5,89
|-1,45
|Akiş GMYO
|1,72
|0,58
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|36,24
|0,22
|-41,38
|Aksa
|20,66
|3,09
|49,55
|Aksa Enerji
|6,60
|0,15
|77,42
|Aksigorta
|6,99
|1,16
|-15,88
|Aksu Enerji
|16,97
|0,53
|124,85
|Alarko Carrıer
|286,90
|0,84
|-21,08
|Alarko GMYO
|22,08
|0,73
|-12,83
|Alarko Holding
|8,60
|1,18
|0,92
|Albaraka Türk
|1,80
|0,00
|-7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,38
|0,40
|-14,43
|Alkim Kağıt
|14,94
|3,03
|15,42
|Alkim Kimya
|17,74
|0,00
|25,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,42
|0,71
|-3,13
|Altınyunus Çeşme
|53,05
|1,05
|6,18
|Anadolu Efes
|21,34
|0,95
|-0,10
|Anadolu Grubu Holding
|23,76
|2,59
|-9,05
|Anadolu Hayat Emek.
|9,71
|0,10
|20,84
|Anadolu Isuzu
|18,23
|4,65
|1,28
|Anadolu Sigorta
|6,13
|0,66
|-15,10
|Anel Elektrik
|2,70
|0,37
|-14,83
|Arçelik
|32,70
|0,00
|14,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,36
|1,31
|-9,82
|Arena Bilgisayar
|9,15
|0,11
|-16,07
|Armada Bilgisayar
|48,80
|-0,08
|-0,57
|Arsan Tekstil
|4,35
|1,87
|9,13
|Arzum Ev Aletleri
|17,19
|-0,06
|-28,86
|Aselsan
|16,41
|0,86
|-10,08
|Ata GMYO
|3,67
|-1,08
|-33,39
|Atakule GMYO
|2,68
|0,37
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|5,71
|0,71
|2,70
|Atlas Yat. Ort.
|1,35
|-0,74
|-22,86
|ATP Bilgisayar
|35,54
|0,97
|Avrasya GMYO
|1,89
|0,53
|-27,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,40
|1,69
|-25,00
|Avrupa Yatırım Holding
|6,55
|1,08
|9,17
|Aydem Enerji
|6,86
|1,48
|Ayen Enerji
|5,12
|2,81
|-5,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,60
|1,09
|64,90
|Aygaz
|17,94
|2,51
|26,46
|Bagfaş
|20,26
|-0,69
|1,30
|Bak Ambalaj
|19,17
|1,86
|-3,07
|Balatacılar Balatacılık
|8,99
|0,11
|9,10
|Bantaş Ambalaj
|3,22
|2,22
|2,99
|Banvit
|64,20
|-0,16
|23,46
|Başkent Doğalgaz GMYO
|33,80
|0,60
|Baştaş Başkent Çimento
|9,36
|0,00
|-46,11
|Batı Çimento
|14,79
|3,43
|214,01
|Batısöke Çimento
|2,50
|2,04
|2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|8,89
|5,83
|-16,21
|Bera Holding
|9,93
|1,85
|-51,04
|Berkosan Yalıtım
|7,35
|0,82
|-17,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,80
|0,69
|43,56
|Beyaz Filo
|9,07
|0,55
|-10,01
|Bilici Yatırım
|14,18
|1,72
|156,27
|Bim Mağazalar
|61,50
|1,32
|-13,74
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,36
|3,38
|Birko Mensucat
|1,05
|0,00
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|9,29
|-0,43
|Birlik Mensucat
|2,06
|0,49
|-40,46
|Bizim Mağazaları
|12,23
|0,82
|-18,33
|BMS Çelik Hasır
|8,29
|0,48
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,46
|0,45
|Borusan Mannesmann
|22,96
|1,77
|-17,41
|Borusan Yat. Paz.
|331,20
|1,60
|-27,09
|Bosch Fren Sistemleri
|814,90
|0,88
|-33,73
|Bossa
|26,94
|1,28
|50,92
|Brisa
|22,96
|0,53
|18,58
|Burçelik
|22,22
|1,09
|5,71
|Burçelik Vana
|21,00
|0,86
|-57,71
|Bursa Çimento
|3,78
|1,07
|-24,06
|Carrefoursa
|41,10
|0,98
|-42,76
|Casa Emtia Petrol
|123,50
|0,41
|16,51
|Ceo Event Medya
|8,95
|-7,92
|39,19
|Coca Cola İçecek
|79,85
|2,44
|25,73
|Cosmos Yat. Holding
|10,70
|1,52
|32,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,76
|1,06
|-18,91
|Çan2 Termik
|14,66
|1,10
|Çelebi
|154,00
|0,72
|-15,63
|Çelik Halat
|6,18
|0,00
|-32,07
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,88
|-33,04
|Çemtaş
|13,77
|-0,58
|-12,36
|Çimbeton
|203,30
|1,04
|-31,43
|Çimentaş
|26,14
|0,46
|-27,71
|Çimsa
|30,44
|0,07
|71,01
|Çuhadaroğlu Metal
|8,47
|-0,12
|11,34
|Dagi Giyim
|3,08
|0,33
|-9,58
|Dagi Yatırım Holding
|12,08
|-0,25
|-6,36
|Dardanel
|2,62
|1,55
|-50,80
|Datagate Bilgisayar
|12,85
|-0,39
|-20,24
|Demısaş Döküm
|6,78
|1,35
|4,70
|Denge Holding
|1,45
|0,00
|-52,26
|Deniz GMYO
|1,60
|0,63
|-13,14
|Derimod
|8,85
|0,11
|-9,14
|Derlüks Yatırım Holding
|5,04
|0,60
|-42,86
|Desa Deri
|8,01
|0,50
|-17,76
|Despec Bilgisayar
|9,18
|-0,11
|-29,71
|Deva Holding
|24,14
|2,37
|0,34
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,10
|1,00
|3,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,10
|0,00
|9,92
|Ditaş Doğan
|18,55
|1,09
|42,63
|DO-CO
|865,50
|-0,31
|37,38
|Doğan Burda
|32,64
|9,97
|45,45
|Doğan Holding
|2,57
|0,39
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,14
|0,47
|-8,11
|Doğusan
|4,31
|-0,69
|-1,60
|Doğuş GMYO
|9,04
|-0,11
|10,65
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|0,64
|21,90
|Döktaş Dökümcülük
|24,12
|-10,00
|-21,23
|Duran Doğan Basım
|15,97
|1,08
|52,24
|Dyo Boya
|9,74
|0,21
|-13,40
|Eczacıbaşı İlaç
|5,78
|1,05
|-19,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,28
|0,80
|31,06
|E-Data Teknoloji
|9,99
|0,20
|Edip Gayrimenkul
|3,64
|-0,27
|9,64
|Ege Endüstri
|1.176,10
|0,22
|-29,36
|Ege Gübre
|175,50
|-0,28
|22,34
|Ege Profil
|28,70
|1,06
|-23,76
|Ege Seramik
|14,99
|1,01
|55,14
|Egeplast
|23,44
|0,34
|-29,61
|Ekiz Kimya
|6,17
|0,00
|-13,46
|Emek Elektrik
|2,85
|-1,72
|-0,19
|Eminiş Ambalaj
|18,86
|0,32
|-48,81
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|0,00
|-9,20
|Enerjisa Enerji
|11,19
|-0,18
|-2,95
|Enka İnşaat
|10,19
|0,20
|44,71
|Erbosan
|87,15
|0,58
|114,89
|Ereğli Demir Çelik
|18,31
|0,60
|39,38
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,23
|0,31
|Ersu Gıda
|4,93
|-0,20
|-0,20
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,88
|0,92
|Escort Teknoloji
|5,08
|0,20
|-22,68
|Esenboğa Elektrik
|27,62
|0,51
|45,17
|Etiler Gıda
|5,19
|0,78
|30,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,86
|-0,41
|27,24
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|0,60
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|4,72
|9,77
|6,27
|Euro Yatırım Holding
|1,89
|1,07
|-33,45
|Europap Tezol Kağıt
|14,03
|0,43
|Fade Gıda
|8,42
|6,58
|61,87
|Fenerbahçe Futbol
|30,44
|0,20
|2,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,46
|-4,28
|-16,55
|F-M İzmit Piston
|102,70
|2,39
|-16,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,58
|1,37
|-3,45
|Ford Otosan
|173,50
|4,27
|42,05
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|0,00
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|21,76
|1,97
|3,72
|Galata Wind Enerji
|4,48
|4,19
|Galatasaray Sportif
|3,36
|0,00
|-17,04
|Garanti Bankası
|9,01
|2,39
|-11,24
|Garanti Faktoring
|14,00
|5,66
|25,79
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|-1,75
|-30,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,67
|0,60
|12,55
|Gediz Ambalaj
|15,37
|0,79
|14,70
|Gen İlaç
|12,66
|0,64
|Gentaş
|3,08
|0,65
|-31,76
|Gersan Elektrik
|5,30
|0,38
|-13,68
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,42
|0,86
|Global Men. Değ.
|5,94
|1,54
|-1,16
|Global Yat. Holding
|1,88
|0,53
|-46,49
|Good-Year
|8,59
|0,47
|7,80
|Göltaş Çimento
|37,56
|1,24
|-8,49
|Gözde Girişim
|5,66
|0,71
|-29,07
|GSD Denizcilik
|4,69
|0,64
|92,59
|GSD Holding
|2,76
|-0,36
|9,96
|Gübre Fabrik.
|54,10
|0,00
|-37,13
|Güler Yat. Holding
|2,54
|1,60
|-26,65
|Halk GMYO
|2,31
|0,87
|-24,21
|Hatay Tekstil
|16,03
|2,23
|17,56
|Hedef Girişim
|2,75
|0,00
|8,92
|Hektaş
|8,23
|0,12
|54,05
|HUB Girişim
|9,93
|-0,80
|-45,44
|Hürriyet Gzt.
|2,10
|6,06
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|5,27
|1,35
|-18,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,94
|-0,14
|219,02
|İdealist GMYO
|2,28
|-0,44
|-3,92
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|1,08
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|1,22
|-33,60
|İhlas Gazetecilik
|0,86
|-1,15
|-65,09
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|0,00
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,48
|1,09
|39,47
|Info Yatırım
|4,56
|2,70
|-2,37
|İntema
|33,50
|0,00
|-16,04
|Inveo Yatırım Holding
|94,00
|0,11
|112,57
|İpek Doğal Enerji
|12,67
|0,80
|-3,13
|İskenderun Demir Çelik
|12,63
|2,02
|39,77
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi