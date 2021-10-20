Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,14
|-0,77
|-33,59
|Acıpayam Selüloz
|16,09
|0,81
|-5,51
|Adel Kalemcilik
|25,18
|-0,71
|-24,59
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|0,00
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,43
|-0,58
|-32,88
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,96
|0,37
|28,15
|Ak Enerji
|1,88
|1,08
|-14,93
|Akbank
|5,25
|0,38
|-22,31
|Akçansa
|15,16
|-0,39
|-5,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,95
|4,84
|-18,86
|Akfen GMYO
|5,38
|-3,76
|106,07
|Akın Tekstil
|31,22
|-0,32
|-1,70
|Akiş GMYO
|1,71
|0,00
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|36,20
|-1,25
|-41,44
|Aksa
|20,74
|0,19
|50,13
|Aksa Enerji
|6,70
|0,45
|80,11
|Aksigorta
|6,93
|0,00
|-16,60
|Aksu Enerji
|17,39
|0,64
|130,42
|Alarko Carrıer
|285,50
|-0,94
|-21,46
|Alarko GMYO
|22,18
|0,00
|-12,44
|Alarko Holding
|8,91
|0,79
|4,56
|Albaraka Türk
|1,81
|0,00
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,88
|-1,43
|-16,12
|Alkim Kağıt
|14,83
|0,47
|14,57
|Alkim Kimya
|17,26
|-0,58
|22,53
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,41
|0,00
|-3,81
|Altınyunus Çeşme
|52,55
|-0,85
|5,18
|Anadolu Efes
|21,10
|-1,12
|-1,22
|Anadolu Grubu Holding
|24,46
|-0,41
|-6,37
|Anadolu Hayat Emek.
|9,73
|0,52
|21,09
|Anadolu Isuzu
|18,00
|0,56
|0,00
|Anadolu Sigorta
|6,08
|-0,16
|-15,79
|Anel Elektrik
|2,92
|3,55
|-7,89
|Arçelik
|32,90
|0,43
|15,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,06
|1,06
|-8,36
|Arena Bilgisayar
|9,15
|-0,44
|-16,07
|Armada Bilgisayar
|48,76
|0,87
|-0,65
|Arsan Tekstil
|4,37
|-0,46
|9,64
|Arzum Ev Aletleri
|16,97
|-0,06
|-29,77
|Aselsan
|16,25
|-0,91
|-10,96
|Ata GMYO
|3,66
|0,27
|-33,58
|Atakule GMYO
|2,70
|1,50
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|5,70
|-0,18
|2,52
|Atlas Yat. Ort.
|1,35
|0,00
|-22,86
|ATP Bilgisayar
|35,98
|-0,61
|Avrasya GMYO
|1,87
|-1,58
|-28,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,37
|-0,42
|-25,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,54
|-0,46
|9,00
|Aydem Enerji
|6,86
|-1,44
|Ayen Enerji
|5,15
|-1,34
|-4,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,95
|-0,05
|68,00
|Aygaz
|18,03
|-0,06
|27,09
|Bagfaş
|20,00
|-0,70
|0,00
|Bak Ambalaj
|19,24
|0,26
|-2,71
|Balatacılar Balatacılık
|8,89
|-1,11
|7,89
|Bantaş Ambalaj
|3,21
|0,63
|2,67
|Banvit
|64,15
|0,00
|23,37
|Başkent Doğalgaz GMYO
|33,90
|0,24
|Baştaş Başkent Çimento
|9,65
|1,90
|-44,44
|Batı Çimento
|15,28
|2,07
|224,42
|Batısöke Çimento
|2,53
|0,40
|3,69
|Bayrak Taban Sanayi
|8,54
|-3,17
|-19,51
|Bera Holding
|10,08
|-0,10
|-50,30
|Berkosan Yalıtım
|7,33
|-0,27
|-17,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,71
|-2,39
|41,34
|Beyaz Filo
|9,01
|-0,33
|-10,61
|Bilici Yatırım
|13,94
|0,43
|151,93
|Bim Mağazalar
|61,10
|-0,33
|-14,30
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,00
|-10,00
|Birko Mensucat
|1,03
|0,00
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|9,32
|1,30
|Birlik Mensucat
|2,04
|1,49
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,17
|-0,65
|-18,73
|BMS Çelik Hasır
|8,12
|-1,22
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,53
|-0,88
|Borusan Mannesmann
|22,92
|-0,78
|-17,55
|Borusan Yat. Paz.
|330,40
|-0,63
|-27,27
|Bosch Fren Sistemleri
|809,90
|-0,04
|-34,14
|Bossa
|26,58
|-1,56
|48,91
|Brisa
|22,84
|0,44
|17,96
|Burçelik
|21,94
|-0,72
|4,38
|Burçelik Vana
|20,88
|-0,38
|-57,95
|Bursa Çimento
|3,78
|1,34
|-24,06
|Carrefoursa
|40,90
|-0,44
|-43,04
|Casa Emtia Petrol
|122,00
|-0,81
|15,09
|Ceo Event Medya
|8,62
|-1,49
|34,06
|Coca Cola İçecek
|79,65
|1,27
|25,42
|Cosmos Yat. Holding
|10,82
|0,28
|34,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,82
|0,84
|-17,89
|Çan2 Termik
|14,77
|0,41
|Çelebi
|154,60
|0,13
|-15,30
|Çelik Halat
|6,19
|0,32
|-31,96
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,88
|-32,46
|Çemtaş
|13,97
|0,43
|-11,08
|Çimbeton
|203,80
|0,20
|-31,26
|Çimentaş
|26,26
|0,15
|-27,38
|Çimsa
|30,38
|-0,13
|70,67
|Çuhadaroğlu Metal
|8,51
|-0,35
|11,87
|Dagi Giyim
|3,03
|-0,98
|-11,05
|Dagi Yatırım Holding
|12,05
|-0,08
|-6,59
|Dardanel
|2,61
|-0,76
|-50,99
|Datagate Bilgisayar
|12,60
|-1,02
|-21,79
|Demısaş Döküm
|7,45
|1,36
|15,05
|Denge Holding
|1,45
|1,40
|-52,26
|Deniz GMYO
|1,59
|-0,63
|-13,68
|Derimod
|8,92
|-1,55
|-8,42
|Derlüks Yatırım Holding
|5,19
|1,57
|-41,16
|Desa Deri
|7,94
|-1,61
|-18,48
|Despec Bilgisayar
|9,26
|1,76
|-29,10
|Deva Holding
|23,96
|-0,99
|-0,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,12
|-1,42
|3,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,19
|0,00
|12,33
|Ditaş Doğan
|18,47
|-3,85
|42,01
|DO-CO
|850,00
|-1,47
|34,92
|Doğan Burda
|34,02
|4,23
|51,60
|Doğan Holding
|2,57
|-0,39
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|0,94
|-7,68
|Doğusan
|4,42
|4,00
|0,91
|Doğuş GMYO
|9,05
|-0,11
|10,77
|Doğuş Otomotiv
|30,90
|-1,21
|19,20
|Döktaş Dökümcülük
|23,00
|-5,51
|-24,89
|Duran Doğan Basım
|15,48
|-1,96
|47,57
|Dyo Boya
|9,81
|1,13
|-12,78
|Eczacıbaşı İlaç
|5,82
|0,87
|-19,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,08
|2,04
|34,03
|E-Data Teknoloji
|9,80
|-0,91
|Edip Gayrimenkul
|3,66
|-0,54
|10,24
|Ege Endüstri
|1.179,50
|0,44
|-29,15
|Ege Gübre
|178,60
|1,77
|24,50
|Ege Profil
|28,90
|-0,34
|-23,23
|Ege Seramik
|14,97
|0,81
|54,93
|Egeplast
|23,44
|1,21
|-29,61
|Ekiz Kimya
|6,05
|0,00
|-15,15
|Emek Elektrik
|2,82
|0,00
|-1,24
|Eminiş Ambalaj
|19,15
|1,32
|-48,02
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|1,57
|-8,26
|Enerjisa Enerji
|11,33
|1,80
|-1,74
|Enka İnşaat
|10,09
|-0,39
|43,29
|Erbosan
|86,75
|-0,06
|113,91
|Ereğli Demir Çelik
|18,14
|0,17
|38,09
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,22
|-0,31
|Ersu Gıda
|4,99
|-0,40
|1,01
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,70
|1,31
|Escort Teknoloji
|5,06
|-0,20
|-22,98
|Esenboğa Elektrik
|27,34
|-0,07
|43,70
|Etiler Gıda
|5,10
|-1,73
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,84
|0,62
|26,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|-0,30
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,94
|1,81
|-11,29
|Euro Yatırım Holding
|1,90
|-1,55
|-33,10
|Europap Tezol Kağıt
|13,99
|0,07
|Fade Gıda
|9,13
|5,06
|75,52
|Fenerbahçe Futbol
|30,96
|1,24
|4,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|-1,26
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|103,30
|-0,58
|-15,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,64
|0,24
|-2,99
|Ford Otosan
|169,30
|-0,53
|38,61
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|0,00
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|21,54
|-2,09
|2,67
|Galata Wind Enerji
|4,37
|-3,10
|Galatasaray Sportif
|3,37
|0,60
|-16,79
|Garanti Bankası
|9,08
|0,55
|-10,55
|Garanti Faktoring
|15,00
|2,95
|34,77
|Garanti Yat. Ort.
|2,40
|3,90
|-25,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,69
|0,90
|12,89
|Gediz Ambalaj
|16,05
|2,23
|19,78
|Gen İlaç
|12,42
|-1,51
|Gentaş
|3,06
|-0,65
|-32,20
|Gersan Elektrik
|5,36
|0,94
|-12,70
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,94
|0,17
|Global Men. Değ.
|6,06
|0,66
|0,83
|Global Yat. Holding
|1,89
|1,07
|-46,20
|Good-Year
|8,51
|0,47
|6,80
|Göltaş Çimento
|36,96
|-1,70
|-9,95
|Gözde Girişim
|5,64
|-0,18
|-29,32
|GSD Denizcilik
|4,63
|-1,49
|90,13
|GSD Holding
|2,74
|-1,44
|9,16
|Gübre Fabrik.
|58,30
|7,96
|-32,25
|Güler Yat. Holding
|2,54
|1,60
|-26,65
|Halk GMYO
|2,38
|0,00
|-21,91
|Hatay Tekstil
|16,20
|0,75
|18,81
|Hedef Girişim
|2,71
|-0,73
|7,34
|Hektaş
|8,18
|-0,49
|53,12
|HUB Girişim
|9,93
|0,10
|-45,44
|Hürriyet Gzt.
|2,24
|3,70
|6,67
|ICBC Turkey Bank
|5,28
|-0,56
|-18,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,94
|-0,14
|226,45
|İdealist GMYO
|2,23
|-1,33
|-6,03
|İhlas Ev Aletleri
|0,93
|-1,06
|-50,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,87
|0,00
|-64,68
|İhlas Holding
|0,55
|1,85
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|3,75
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,49
|-0,61
|39,69
|Info Yatırım
|4,53
|0,67
|-3,01
|İntema
|33,82
|-0,53
|-15,24
|Inveo Yatırım Holding
|30,98
|1,73
|114,07
|İpek Doğal Enerji
|12,76
|-0,08
|-2,45
|İskenderun Demir Çelik
|12,41
|-0,32
|37,34
(Sürecek)
Kaynak: AA
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