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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

02.11.2021 13:26
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,11-0,78-33,98
Acıpayam Selüloz15,70-1,01-7,80
Adel Kalemcilik24,94-2,65-25,30
Adese Gayrimenkul1,150,00-58,93
Afyon Çimento3,560,28-30,33
AGESA Hayat Emeklilik20,001,0116,71
Ak Enerji1,950,52-11,76
Akbank6,082,18-10,03
Akçansa15,42-0,71-4,24
Akdeniz Yatırım Hold.1,88-0,53-21,77
Akfen GMYO5,59-8,21114,11
Akın Tekstil31,86-1,670,31
Akiş GMYO1,840,55-34,10
Akmerkez GMYO37,860,26-38,76
Aksa23,720,5171,70
Aksa Enerji7,340,9697,31
Aksigorta7,030,29-15,39
Aksu Enerji18,290,44142,34
Alarko Carrıer291,10-0,78-19,92
Alarko GMYO23,080,61-8,88
Alarko Holding9,72-1,3214,06
Albaraka Türk1,800,56-7,22
Alcatel Lucent Teletaş27,002,12-8,97
Alkim Kağıt14,59-4,6412,72
Alkim Kimya17,160,0621,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,47-1,340,28
Altınyunus Çeşme53,40-0,196,89
Anadolu Efes23,04-0,787,86
Anadolu Grubu Holding27,10-0,293,73
Anadolu Hayat Emek.9,94-0,3023,70
Anadolu Isuzu20,42-0,8713,44
Anadolu Sigorta5,960,51-17,46
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji21,12-0,94

Anel Elektrik2,300,00-14,30
Arçelik34,642,3021,72
ARD Bilişim Teknolojileri48,881,541,66
Arena Bilgisayar9,700,62-11,03
Armada Bilgisayar54,40-0,5510,84
Arsan Tekstil4,76-2,0619,42
Arzum Ev Aletleri17,28-0,46-28,49
Aselsan16,47-0,06-9,75
Ata GMYO3,88-3,00-29,58
Atakule GMYO2,70-1,1015,33
Atlantis Yatırım Holding6,100,009,71
Atlas Yat. Ort.1,31-1,50-25,14
ATP Bilgisayar44,14-7,85

Avrasya GMYO1,870,00-28,61
Avrasya Petrol ve Tur.2,361,29-26,25
Avrupa Yatırım Holding6,23-0,323,83
Aydem Enerji7,021,30

Ayen Enerji6,24-0,3215,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,306,2879,97
Aygaz17,99-0,7726,81
Bagfaş21,00-0,665,00
Bak Ambalaj19,42-0,72-1,80
Balatacılar Balatacılık7,701,72-6,55
Bantaş Ambalaj3,260,934,26
Banvit64,85-0,7724,71
Başkent Doğalgaz GMYO36,98-3,75

Baştaş Başkent Çimento9,17-2,24-47,21
Batı Çimento15,04-0,53219,32
Batısöke Çimento2,500,812,46
Bayrak Taban Sanayi7,42-1,72-30,07
Bera Holding9,46-0,84-53,35
Berkosan Yalıtım7,73-0,26-13,34
Beşiktaş Futbol Yat.6,07-2,4150,25
Beyaz Filo9,040,00-10,31
Bilici Yatırım14,921,84169,64
Bim Mağazalar63,85-0,23-10,44
Biotrend Çevre ve Enerji22,24-9,96

Birko Mensucat1,020,99-8,11
Birleşim Mühendislik10,261,89

Birlik Mensucat2,03-0,49-41,33
Bizim Mağazaları12,750,79-14,85
BMS Çelik Hasır8,04-1,23

Boğaziçi Beton Sanayi4,56-1,94

Borusan Mannesmann24,20-0,74-12,95
Borusan Yat. Paz.334,70-1,44-26,32
Bosch Fren Sistemleri832,30-0,56-32,32
Bossa27,38-1,0153,39
Brisa22,92-1,2118,37
Burçelik22,100,455,14
Burçelik Vana21,900,46-55,90
Bursa Çimento3,83-0,26-23,06
Carrefoursa39,46-0,85-45,04
Casa Emtia Petrol120,901,6014,06
Ceo Event Medya8,280,0028,77
Coca Cola İçecek87,052,0537,07
Cosmos Yat. Holding10,962,8135,98
Credıtwest Faktorıng4,87-0,61-17,04
Çan2 Termik14,79-0,40

Çelebi171,40-0,06-6,10
Çelik Halat6,460,16-28,99
Çemaş Döküm1,17-1,68-31,28
Çemtaş14,87-1,26-5,35
Çimbeton212,30-0,23-28,40
Çimentaş26,480,46-26,77
Çimsa29,22-4,8264,16
Çuhadaroğlu Metal9,07-1,5219,23
Dagi Giyim2,82-1,74-17,21
Dagi Yatırım Holding11,85-0,59-8,14
Dardanel2,93-2,01-44,98
Datagate Bilgisayar13,33-4,92-17,26
Demısaş Döküm9,250,4342,85
Denge Holding1,390,72-54,24
Deniz GMYO1,67-1,76-9,34
Derimod8,881,14-8,83
Derlüks Yatırım Holding4,98-0,60-43,54
Desa Deri8,423,95-13,55
Despec Bilgisayar9,48-1,76-27,41
Deva Holding23,681,02-1,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,03-0,272,37
Diriteks Diriliş Tekstil3,95-0,755,90
Ditaş Doğan17,75-0,5636,48
DO-CO863,90-0,1637,13
Doğan Burda64,309,82186,54
Doğan Holding2,740,74-8,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,26-0,44-2,96
Doğusan4,40-3,300,46
Doğuş GMYO8,95-0,679,55
Doğuş Otomotiv34,90-1,1334,63
Döktaş Dökümcülük31,500,002,87
Duran Doğan Basım16,04-0,1952,91
Dyo Boya9,75-0,41-13,31
Eczacıbaşı İlaç5,92-2,47-17,80
Eczacıbaşı Yatırım37,54-1,2139,46
E-Data Teknoloji9,65-1,53

Edip Gayrimenkul3,80-1,5514,46
Ege Endüstri1.308,50-0,34-21,41
Ege Gübre183,00-0,9727,56
Ege Profil33,50-0,83-11,01
Ege Seramik13,78-3,4342,61
Egeplast23,16-0,26-30,45
Ekiz Kimya6,304,13-11,64
Emek Elektrik3,06-0,337,17
Eminiş Ambalaj18,05-2,43-51,00
Emlak Konut GMYO2,040,49-3,53
Enerjisa Enerji11,65-1,441,04
Enka İnşaat10,840,2853,94
Erbosan122,809,94202,80
Ereğli Demir Çelik19,59-0,5649,13
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,34-1,76

Ersu Gıda4,861,04-1,62
Escar Turizm Taşımacılık22,861,60

Escort Teknoloji4,99-5,13-24,05
Esenboğa Elektrik28,90-0,4151,90
Etiler Gıda4,991,0125,38
Euro Kapital Yat. Ort.4,37-2,8914,41
Euro Trend Yat. Ort.3,29-0,60-7,02
Euro Yat. Ort.3,510,00-20,97
Euro Yatırım Holding1,79-1,65-36,97
Europap Tezol Kağıt14,202,97

Fade Gıda7,71-4,1048,22
Fenerbahçe Futbol30,30-1,302,50
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,35-0,42-20,28
F-M İzmit Piston111,20-1,16-9,30
Fonet Bilgi Teknolojileri13,050,380,15
Ford Otosan193,500,5258,43
Formet Metal ve Cam1,29-1,53-47,42
Frigo Pak Gıda22,605,517,72
Galata Wind Enerji4,470,90

Galatasaray Sportif3,87-2,52-4,44
Garanti Bankası10,251,180,98
Garanti Faktoring12,60-3,8213,21
Garanti Yat. Ort.2,780,72-13,55
Gedik Y. Men. Değ.6,980,7217,78
Gediz Ambalaj16,500,3623,13
Gelecek Varlık Yönetimi13,30-0,89

Gen İlaç12,680,16

Gentaş3,250,62-27,99
Gersan Elektrik5,97-0,33-2,77
Girişim Elektrik Sanayi22,50-0,53

Global Men. Değ.6,000,67-0,17
Global Yat. Holding1,840,00-47,63
Good-Year8,01-0,620,52
Göltaş Çimento39,26-0,05-4,35
Gözde Girişim6,92-0,43-13,28
GSD Denizcilik4,16-2,3570,83
GSD Holding2,510,400,00
Gübre Fabrik.69,65-0,36-19,06
Güler Yat. Holding2,570,00-25,78
Halk GMYO2,670,38-12,40
Hatay Tekstil17,20-1,0926,14
Hedef Girişim2,81-1,0611,30
Hedef Holding3,779,91

Hektaş9,08-1,6369,96
HUB Girişim9,75-1,02-46,43
Hürriyet Gzt.2,372,1612,86
ICBC Turkey Bank5,39-0,37-17,08
İdeal Finansal Teknolojiler42,100,00212,78
İdealist GMYO2,11-1,86-11,08
İhlas Ev Aletleri0,961,05-48,47
İhlas Gayrimenkul0,861,18-31,20
İhlas Gazetecilik0,890,00-63,87
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,830,00-27,19
İndeks Bilgisayar6,750,6045,29
Info Yatırım4,67-0,21-0,01
İntema36,000,84-9,77
Inveo Yatırım Holding28,94-0,2199,97
İpek Doğal Enerji12,85-4,03-1,76
İskenderun Demir Çelik13,830,5853,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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