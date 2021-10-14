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Dünyaca ünlü şefler ve yeme-içme tutkunları İstanbul'da buluşacak - Son Dakika

Dünyaca ünlü şefler ve yeme-içme tutkunları İstanbul'da buluşacak

14.10.2021 14:19
Dünyaca ünlü şefler ve yeme-içme tutkunları İstanbul'da buluşacak

Gastromasa, 7 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Gastromasa, 7 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Organizasyon öncesi düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; "Dünya barışı, gelir eşitsizliğini göstermek için gastronomi çok önemli. Bölgesel yeni nesil aşçılarla yapılması gereken önemli çalışmalar var" dedi.

Dünyaca ünlü şefleri ve gastronomi meraklılarını her yıl İstanbul'da buluşturan Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın lansman toplantısı yapıldı. Organizasyon öncesinde yapılan etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gastromasa Konferansı Genel Müdürü Gökmen Sözen, Türk Mutfağı Araştırmacısı Vedat Başaran katıldı. Gastronomi dünyasını şekillendirecek Gastromasa, 7 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

"Dünya barışı, gelir eşitsizliğini göstermek için gastronomi çok önemli"

Etkinliğe katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; "Bizi bir araya getiren Gökmen Bey'e teşekkür ederim. Güçlü ülke tanıtımın sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. Akıllı tarım, akıllı gıda bu bir noktaya nereden nereye geldiğimizde daha önceden de sizinle paylaşmıştım. Dünya barışı, gelir eşitsizliğini göstermek için gastronomi çok önemli. Bölgesel yeni nesil aşçılarla yapılması gereken önemli çalışmalar var. Elimizde büyük bir kültürel miras var fakat bunu ekonomiye dönüştüremiyorsunuz. Bu iş tek başına yeme-içme konusu değil. Beraberinde kimlik demektir. Farklılıklar yerellikle başlar. Yerelliği uluslararası alana çevirdiğimiz anda tanıtabiliyoruz. Aslında zenginliğin olduğu yerde gastronomi konuşuluyor. Daha da önemlisi sürdürülebilirlik bizim her yıl bunu yapmamız gerekiyor.

Pandemi süreci bize şunu gösterdi ki güvende değilseniz, sağlıklı değilseniz hiçbir şey ifade etmiyor. Antep'te güven var. Üzerimizde öyle bir emanet var ki etrafımız ateş çemberi ama güvenli limanız hem büyük bir köprü hem de büyük emanete sahibiz. Dünyanın doğduğu merkezdeyiz. Mezopotamya göbeğindeyiz. 100 milyon turist geldiği zaman ne terör kalır ne de ekonomik sıkıntı. Zenginlik beraberinde sıkıntıları bitirir. Ne kadar çok insan bize gelirse kültür elçimiz oluyor. Bu bağlamda köprü görevi üstlenen Gastromasa paydaşlarına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Ülkemiz için köprü olmaya devam edeceğiz"

Gastromasa'nın 6 yıldır olduğu gibi bu yıl da Türk mutfağının dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğini söyleyen Gökmen Sözen, organizasyona ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Danimarka, Belçika, Portekiz, Rusya ve Almanya başta olmak üzere ödüllü şeflerin yanı sıra The Best Chef Awards tarafından Yılın Şefi seçilen Dabiz Munoz'un katılacağını belirtti.

Sözen, "Destekçilerimizle aynı vizyonu ve hayali paylaşıyoruz. Bu masadaki herkes Türk Mutfağı ve ürünlerine sahip çıkmak için yola çıktı. Ülkemizin dünyaya ve geleceğe uyum sağlayabilmesi için Şefler ve Gastronomi yazarları yetiştirmesi gerekiyor. Bugün Gastromasa bir Sözen grup markası değil ülkemizin markası, bugün Defne Hoca ve öğrencileri nasıl destek olabiliriz diye geliyorlar, bugün Antep'ten Hatay'dan şefler ne gerekli diyor, Gastromasa artık hepimizin markası. Şu anda başka ülkelerin turizm ajanslarından teklifler var, global ofisimizi de açtık. Ülkemiz için köprü olmaya devam edeceğiz. 7 Kasım'da gerçekleşecek Gastromasa etkinliğine vatandaşlarımız Biletix üzerinden biletlerini satın alarak katılabilecek. Buradan bu organizasyonun düzenlenmesine büyük destek veren Metro Türkiye'ye de teşekkürlerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Dünyaca ünlü şefler ve yeme-içme tutkunları İstanbul'da buluşacak
Dünyaca ünlü şefler ve yeme-içme tutkunları İstanbul'da buluşacak
Dünyaca ünlü şefler ve yeme-içme tutkunları İstanbul'da buluşacak
Dünyaca ünlü şefler ve yeme-içme tutkunları İstanbul'da buluşacak

Togo Cumhuriyeti, Gastronomi, İstanbul, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü şefler ve yeme-içme tutkunları İstanbul'da buluşacak - Son Dakika Ekonomi


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