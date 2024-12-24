Enerjide 2024 böyle geçti: Ocak-haziran

Ekonomi

Enerji sektöründe yılın ilk yarısında nükleer enerjiye destek veren 30'un üzerinde ülke, nükleer reaktörlerin enerji sektöründe daha fazla kullanılması amacıyla birlikte çalışmayı taahhüt ederken, Türkiye, yenilenebilir enerjinin kurulu güç ve üretiminde rekorlara imza attı ayrıca doğal gaz işbirlikleriyle Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılması için anlaşma imzalandı.

Gabar'da 33 kuyuda ulaşılan günlük 40 bin varil petrol üretimi ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Karadeniz'de petrol emaresi olduğu düşünülen bir alanda keşif kuyusu için ilerleyen zamanlarda sondaj yapılması planlandı.

Yenilenebilir enerji alanında hız kesmeyen Türkiye'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir kaynaklardan karşılanarak rekor kırıldı. Güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi nisanda 2,4 milyar kilovatsaate ulaşarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. 16 Haziran'da ise gün içinde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 44'ü aşarak bu alanda rekora imza attı.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 29 Haziran'da 228 bin 604 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'de, hidroelektrik santrali (HES) kurulu gücünde 399 megavatlık yeni HES kapasitesi devreye alınarak bu alanda kapasite artışında Avrupa'da ilk sıraya yerleşti. Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına yönelik 2 milyar dolarlık girişimi onayladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, enerjide söz konusu dönemde öne çıkan bazı gelişmeler şöyle:

18 OCAK

Çin'in kuzeybatısındaki Sıçuan eyaletine bağlı Garze Tibet özerk ilinde yaklaşık 1 milyon tonluk lityum rezervi keşfedildiği bildirildi.

26 OCAK

ABD'de Joe Biden yönetimi, çevreci grupların baskıları sonucu sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatına yönelik onay sürecini geçici olarak durdurma kararı aldı.

3 ŞUBAT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi amacıyla toplamda 17,5 milyar liralık destekte bulunulduğunu bildirdi.

9 ŞUBAT

Taha Meli Arvas, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürlüğüne atandı.

10 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabar'da günlük petrol üretiminin 35 bin varili geçtiğini bildirdi.

13 ŞUBAT

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucunda 9 maden çalışanı toprak altında kaldı.

15 ŞUBAT

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yenilenebilir hidrojen tedarikini artırmaya yönelik altyapı projelerine 6,9 milyar avroluk kamu desteği verilmesine onay verdi.

16 ŞUBAT

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye üzerinden Azerbaycan'dan gaz tedarikinin nisanın ilk gününden itibaren başlayacağını belirterek, "Türkiye ilk kez doğrudan komşusu olmayan bir ülkeye gaz ihraç edecek." dedi.

23 ŞUBAT

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerine Ahmet Türkoğlu atandı.

26 ŞUBAT

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

1 MART

Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz ve hidrokarbon alanında anlaşmalar imzalandı.

5 MART

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz getirildi.

21 MART

Nükleer enerjiye destek veren 30'un üzerinde ülke, mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması, yatırımları finanse edecek koşulların sağlanması, yeni nükleer enerji santrallerinin inşası ve küçük modüler reaktörlerin kurulmasında birlikte çalışmayı taahhüt etti.

28 MART

Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünün ilk kez 12 bin megavatı aşarak 12 bin 425 megavata ulaştığı bildirildi.

1 NİSAN

Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına yönelik 2 milyar dolarlık girişimi onayladı.

2 NİSAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Elektromekanik AŞ'de (TEMSAN) görev yapan mühendisler tarafından 1 megavata kadar kurulu güce ulaşan kompakt mini HES geliştirildi.

11 NİSAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da 33 kuyuda ulaşılan günlük petrol üretimine ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin bir rekoruyla buradayız. Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz." dedi.

16 NİSAN

Türkiye'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir kaynaklardan karşılanarak rekor kırıldı.

19 NİSAN

Bayraktar, Karadeniz'de petrol emaresi olduğu düşünülen bir alanda keşif kuyusu için ilerleyen aylarda sondaj çalışması yapılacağını bildirdi.

22 NİSAN

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında "Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandığını belirtti.

28 NİSAN

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500", Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42'nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.

Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton LNG için görüşüldüğünü açıkladı.

1 MAYIS

Enenji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Türkiye'nin 2028'de yaklaşık 12 milyar metreküplük doğal gaz depolama kapasitesi olacak. Bu da tüketimimizin yüzde 20'sini açıkçası depolayabileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

2 MAYIS

Rus enerji şirketi Gazprom, 2023'te 629 milyar ruble (yaklaşık 6,8 milyar dolar) zarar etti. Şirket gelirleri geçen yıl 2022'ye göre 11,7 trilyon rubleden 8,5 trilyon rubleye düştü.

8 MAYIS

Küresel elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2023'te ilk kez yüzde 30'u aşarken, Türkiye, elektriğinin yüzde 42'sini bu kaynaklardan üreterek küresel ortalamanın üzerine çıktı.

Bakan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

12 MAYIS

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü nisanda önceki aya göre yaklaşık 1,3 gigavat artış kaydederek rekor kırdı.

14 MAYIS

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan yasa tasarısını imzaladı.

Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan doğal gaz işbirliği anlaşmasıyla ilişkilerin yeni bir boyuta ulaştığını belirterek, "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz." dedi.

16 MAYIS

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, 2030'a kadar kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu ve 1,2 milyon sokak aydınlatmasını LED'e dönüştürmeyi hedefliyor.

Dünya Bankası ve Türkiye, yenilenebilir enerji kullanımını artırma çabalarını destekleyecek 1 milyar dolarlık program için anlaşma imzaladı.

17 MAYIS

Bayraktar, nisanda güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklı elektrik üretiminin rekor kırdığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretiminin nisanda 2,4 milyar kilovatsaate ulaşarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdığını ifade etti.

21 MAYIS

Bayraktar'ın ziyareti kapsamında Çin ve Türkiye arasında "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

23 MAYIS

Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki yeni lokasyonu Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını bildirdi.

6 HAZİRAN

Bakan Bayraktar ile Özbekistan Enerji Bakanı Curabek Mirzamahmudov, enerji dönüşümünde işbirliğine ilişkin protokol imzaladı.

8 HAZİRAN

Bayraktar, Türkiye'de doğal gaz ticaret merkezi kurulmasına yönelik son yıllarda önemli altyapı yatırımları yapıldığını belirterek, "Şimdi İstanbul Finans Merkezi'nde BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında bir işletme şirketi kurmayı planlıyoruz." dedi.

13 HAZİRAN

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ile Macaristan'ın enerji alanında stratejik işbirliği yaptığını belirterek, "Türkiye olmasaydı enerji arzımız güvenli olmazdı. (TürkAkım) Bu boru hattı olmasaydı şimdi çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olurduk." dedi.

Türkiye ile İspanya arasında imzalanan Enerji Dönüşümü Mutabakat Zaptı'yla iki ülkenin enerji alanındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri için ortak bir zemin oluşturulması amaçlanıyor.

18 HAZİRAN

Bakan Bayraktar, 16 Haziran'da gün içinde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 44'ü aşarak rekor kırdığını bildirdi.

24 HAZİRAN

EPİAŞ, Şangay Petrol ve Doğal Gaz Borsası (SHPGX) ile mutabakat belgesi imzaladı.

26 HAZİRAN

Türkiye, geçen yıl 399 megavatlık yeni HES kapasitesi devreye alarak bu alanda yeni kapasite kurulumunda Avrupa'da ilk sıraya yerleşti.

30 HAZİRAN

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı. Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 29 Haziran'da 228 bin 604 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki rekor, 218 bin megavatsaatle 7 Ocak'ta gerçekleşmişti.