Enerjisa 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

ELEKTRİK dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, 2025 yılının ilk yarısındaki finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yenilikçi ve akıllı teknolojileri odağına aldığı elektrik dağıtım altyapı yatırımları ve Türkiye'nin enerji dönüşümüne hız kazandıracak yenilenebilir enerji uygulamalarıyla birlikte büyüme hedefini sürdürdüğünü belirtti.

Enerjisa Enerji, 2025 yılının ilk yarısında finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yatırım odaklı büyüme stratejisini başarılı bir şekilde devam ettirdiğini bildirdi. Yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON'un ortaklığıyla Türkiye'nin enerji altyapısındaki dönüşümüne liderlik etmeyi sürdüren Enerjisa Enerji, yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin enerji altyapısına katkı sağlamayı amaçlıyor.

2025 ilk 6 ay finansal sonuçlarını yatırımcılarıyla paylaşan Enerjisa Enerji, faaliyet gelirlerini reel olarak yaklaşık yüzde 9 oranında artırarak güçlü bir büyüme sağladı. Bu büyüme, özellikle elektrik dağıtım iş kolundaki güçlü artışla desteklendi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olan Ayedaş, Başkent Edaş ve Toroslar Edaş tarafından yapılan dijitalleşme ve akıllı şebeke yatırımları, şirketin toplam faaliyet gelirine yüzde 83 katkı sağladı. Enerji verimliliğini artırmayı ve ülkemize doğrudan fayda yaratmayı amaçlayan şirket, finansal performansını iyileştirmeye devam ediyor.

TEKNOLOJİ ODAKLI YATIRIMLAR

Perakende satış segmentindeki müşteri deneyimini merkeze alan ve satış yetkinliğini artıran teknoloji odaklı yatırımlar kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Müşteri Çözümleri iş kolunda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarında hizmet veren Enerjisa Enerji, hisselerinin tamamına sahip olduğu Eşarj markası ile e-mobilite sektöründe en fazla hızlı şarj istasyonlarına sahip şirketlerden biri olma hedefini sürdürüyor.

ENERJİ ALTYAPISINA 21-24 MİLYAR TL YATIRIM

Enerjisa Enerji, 2025 yılına dair öngörülerini tam olarak onaylayarak, güçlü operasyonları sayesinde finansal sağlamlığını sürdürmeyi öngörüyor. Bu kapsamda şirket, faaliyet gelirlerini 52-57 milyar TL aralığına artırmayı hedefliyor. Ayrıca, 21-24 milyar TL arasında yatırım yapmayı ve yıl sonuna kadar Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı'nı 80-90 milyar TL seviyesine çıkarmayı bekliyor. Şirket, sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda yatırımlarına devam etmeyi ve Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik etmeyi amaçlıyor. Bu yatırımlar, sadece Enerjisa Enerji'nin finansal büyüklüğüne katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam edecek.

'ENERJİ GELECEĞİNİ, GELECEK NESİLLERİ GÜVENCE ALTINA ALAN YATIRIMLARLA KURUYORUZ'

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken yatırım odaklı büyüme stratejisinin Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandıran, toplumsal faydayı artıran ve gelecek nesillere güçlü bir enerji altyapısı bırakmayı hedefleyen vizyonuna hizmet ettiğini vurguladı ve şöyle devam etti: "Türkiye'nin enerji geleceği, yalnızca bugün attığımız adımlarla değil, on yıllar sonrasını güvence altına alan stratejik yatırımlarla şekillenecek. Enerjisa Enerji olarak biz, sadece altyapı yatırımları yapan bir enerji şirketi değil, aynı zamanda ülkemizin enerji dönüşümünün omurgasını inşa eden bir aktörüz. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi merkezine alan yatırım stratejimiz; akıllı şebekeler ve yenilikçi çözümler ile sadece Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun her kesimi için daha erişilebilir ve kapsayıcı bir enerji altyapısı oluşturuyor. Enerji, yalnızca ekonomiyi değil, sosyal refahı da dönüştüren stratejik bir güç. Bu nedenle yatırımlarımızı, geleceğin Türkiye'sinde enerji güvenliğini sağlayan, çevreye duyarlı ve toplumsal fayda yaratan projeler üzerine kuruyoruz. Bizim vizyonumuz, Enerjisa Enerji'yi bir şirket olmanın ötesine taşıyarak, Türkiye'nin enerji dönüşümünde liderlik ederken gelecek nesillere daha güçlü, sürdürülebilir ve adil bir enerji ekosistemi bırakmaktır."

ULBRICH: BU GÜÇLÜ BÜYÜME, YATIRIMLARIMIZIN DOĞRULUĞUNU VE FİNANSAL İSTİKRARIMIZI GÖSTERİYOR

2025 yılı ilk yarısında, gösterilen performansla, makroekonomik baskılara rağmen stratejik yatırımlarndan güçlü getiriler elde ettiklerini belirten Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, "Net finansal borç, son 12 aylık faaliyet geliri oranı ve disiplinli borç yönetimi sayesinde 1,0x seviyesinde düşük kalmaya devam etti. Ayrıca, operasyonel performanstaki iyileşme ve enflasyon muhasebesinin etkisinin azalması da bu sonucu destekledi. Bu güçlü büyüme ile uzun vadeli sürdürülebilir hedeflerimiz ve tüm mali yıla ilişkin ortaya koyduğumuz öngörülerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Faiz oranlarındaki beklenen düşüşün, şu anda gecikmeli olsa da gelecekte performansımızı daha da desteklemesi ve güçlendirmesini öngörüyoruz. 2026 yılında ekonomik büyüme ve karbon-nötr enerji sistemine geçiş için hayati öneme sahip elektrik dağıtım şebekelerine yatırımları teşvik eden destekleyici politikaların uygulanmasına devam etmesini beklemekteyiz" dedi.