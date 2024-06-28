Erzurum Türkiye\'de vergi tahsilatında ilk 10 il arasında

Ekonomi

Erzurum vergi tahsilat oranı yüksekliği ekseninde Türkiye illeri sıralamasında ilk 10 il arasına girdi.

Erzurum vergi tahsilat oranı yüksekliği ekseninde Türkiye illeri sıralamasında ilk 10 il arasına girdi. Vergi tahsilat oranının en yüksek çıktığı 15 il, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Mersin, Aksaray, Erzurum, Samsun, Kırşehir, İzmir, Çanakkale, Kastamonu, Bayburt, Balıkesir, Rize, Tunceli olarak açıklandı.

Türkiye Ortalaması

Erzurum Mayıs ayı düzeyinde vergi tahsilatının tahakkuka oranı bakımından yüzde 70,64 olan Türkiye ortalamasını yüzde 73,92'lik tahsilat oranıyla geri bıraktı. Bölgenin ekonomisi en gelişmiş illeri arasında bulunan Malatya Mayıs ayında da tahsilat oranı bazında son sırada kaldı.

Erzurum Vergide Lider

Erzurum vergi tahsilatının tahakkuka oranı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesinde nüfus yoğunluğunun en yüksek kaydedildiği Elazığ, Malatya ve Van illerini geride bırakmayı sürdürdü. İl tahakkuk eden vergi yüksekliği kaydında 3'üncü, vergi tahsilatında ise ilk sırada yer aldı. Erzurum tahsilat oranında 1'inci sıradaki yerini korudu

Erzurum Mayıs Ayı Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2024 Mayıs ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın ilk 5 ayında tahakkuk eden 6 milyar 14 milyon TL tutarındaki verginin 34 milyar 446 milyon TL'lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 73,92 olarak gerçekleşti.

Mayıs Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs 2024 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 73,92, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 72,35 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 68,97, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 55,82 oldu.

Mayıs Ayı Bölgesel Tahakkuk Verileri ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 6,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 7,8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 13,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 37,8 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,89'luk dilim gösterdi

Mayıs Ayı Bölgesel Tahsilat Verileri

Bu yılın 5 aylık diliminde tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 4,4 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 5,6 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 9,4 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 21,1 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 21,0 olarak hesaplandı.

Mayıs Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 68,85, Kars'ta yüzde 68,24, Erzurum'da yüzde 73,92, Ardahan'da yüzde 49,54, Bingöl'de yüzde 60,82, Muş'ta yüzde 66,42, Erzincan'da yüzde 66,52, Bitlis'te yüzde 58,88, Iğdır'da yüzde 65,37, Ağrı'da yüzde 65,45, Elazığ'da yüzde 64,76, Malatya'da yüzde 31,42, Van'da yüzde 47,04, Hakkari'de yüzde 42,17 olarak açıklandı. - ERZURUM