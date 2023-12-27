Finansal piyasalarda 2023 böyle geçti: Ocak-Şubat-Mart

Finansal piyasalarda, yılın ilk çeyreğinde yurt içinde 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketiyle birlikte dalgalı bir seyir izlenirken, yurt dışında önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların etkisi ve bazı bankaların iflasıyla resesyon endişeleri zirveye çıktı.

2022 Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artırdığı jeopolitik risklere ilişkin endişeler 2023'te de finansal piyasaların odağında yer alırken, dünya çapında önde gelen merkez bankalarının faiz artırımlarına devam etmesiyle ABD ve Avrupa'da banka iflasları yılın ilk çeyreğine damga vurdu.

Özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" adımları, resesyon riskini gündeme getirdi. Bununla birlikte, ülkede açıklanan makroekonomik veriler durgunluk endişelerini desteklemeye yönelik sinyalleri artırmasına karşın iş gücü piyasasındaki güçlü duruş resesyon endişesi kaynaklı riskleri sınırladı.

Bu süreçte, para piyasalarında Fed'in politika faizini beklentilerin üzerinde bir seviyeye kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamalar sonrası bazı bankalar, tahvil pozisyonlarında oluşan zararları realize etmek zorunda kaldı.

Yılın ilk çeyreğinde bankaların likiditeye sıkıştığına ilişkin artan endişeler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörü öncülüğünde sert satışlara neden oldu. Devamında ise ABD'de önce Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve ardından Signature Bank'ın iflas etmesi pay piyasalarında satışları derinleştirdi. First Republic Bank'ın yanı sıra İsviçre'de Credit Suisse'in de likidite sorunu yaşaması, küresel bir bankacılık krizi korkusunu yatırımcıların odağına taşıdı.

ABD ve Avrupa'da bankacılık regülatörlerinden yapılan açıklamalar ve alınan önlemlerle krizin büyümeyeceğine yönelik beklentilerin artması, pay piyasalarında da kayıpların telafi edilmesine imkan sağladı.

ABD'nin SVB ve Signature Bank'ın tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacağı duyurulurken, First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığı bildirildi.

Avrupa tarafında, İsviçre'nin en büyük bankası olan UBS'nin, Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangı karşılığında satın alacağını duyurması piyasalardaki olumsuz havayı dağıttı.

Bu gelişmelerin öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 50 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, bankaların iflasının ardından Fed'in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi "bankanın temkinli karar aldığı" şeklinde yorumlandı.

Fed, 2022'nin sonunda politika faizini yüzde 4,25-4,50 ile son 15 yılın, Avrupa Merkez Bankası (ECB) da refinansman faizini yüzde 2,50 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise Fed, düzenlediği iki toplantıda politika faizini 25'er baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltirken, ECB de aynı dönemde gerçekleştirdiği iki toplantıda politika faizini 50'şer baz puan artırarak, refinansman faizini yüzde 3,50'ye çıkardı.

ABD'de 2022 sonunda yüzde 6,5 olan yıllık enflasyon 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de yüzde 5,7'den, yüzde 5,6'ya geriledi.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olarak önce çıkan Avrupa'da ülkeler, teknik olarak resesyondan kıl payı kurtulurken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2023'te Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinde daralma beklediğini bildirdi.

IMF de aynı dönemde küresel ekonomik büyüme hızının Rusya-Ukrayna Savaşı ve devam eden enflasyonla mücadelenin etkisiyle yüzde 3,4'ten bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti.

Söz konusu gelişmelerle, geçen yılın sonunda 84,3 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, bu yılın ilk çeyreğinde 70,1 dolara kadar gerileyerek yaklaşık son 1,5 yılın en düşük seviyesini test etti. Brent petrolün varil fiyatı, 2023'ün ilk çeyreğini, önceki yılın kapanış seviyesine göre yüzde 5,3 azalışla 79,8 dolardan tamamladı.

2022'yi 1.824 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise 2023'ün birinci çeyreğinde 2 bin 10 dolara kadar çıkarak yaklaşık son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı bu dönemi, geçen yılın kapanış seviyesinin yüzde 7,9 üzerine çıkarak 1.969 dolardan kapattı.

Yılın ilk çeyreğinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 40 baz puan gerileyerek yüzde 3,48'e inerken, yılın başında 103,5 seviyesinde bulunan dolar endeksi, birinci çeyrek sonunda bu seviyeye göre yüzde 0,9 düşüşle 102,6 oldu.

Türkiye'de piyasalar depremlerle sarsıldı

Yurt içinde piyasalar ve makroekonomik veriler yıla iyi sayılabilecek bir başlangıç yapıldığına dair sinyaller verirken, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler finansal piyasaları ve şirketleri etkisi altına aldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektör de bu dönemde yoğun mesai harcarken, depremden etkilenen bölgelere özel çeşitli çalışmalar ön plana çıktı.

Borsa İstanbul AŞ, depremin yaşandığı gün açığa satış işlemlerini yasaklarken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), deprem bölgesinde bulunan müşterilerin kredili işlemler, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP) ve kaldıraçlı işlemlerine esneklik getirildiğini açıkladı.

Borsa İstanbul, depremlerin ardından pazartesi günü söz konusu önlemlerle işlemlere başladı.

Depremin ilk gününde yüzde 1,35 değer kaybeden, ikinci gününde artan satış baskısıyla yüzde 8,62 gerileyen BIST 100 endeksi, çarşamba günü açılışın ardından oluşan sağlıksız fiyat hareketleri nedeniyle 5 işlem günü tatil edildi.

Borsa İstanbul 15 Şubat'ta işlemlere tekrar başlamadan önce SPK, Borsa İstanbul, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) aldığı bir dizi ek tedbir açıklandı.

SPK, yüzde 35 olarak belirlenen başlangıç öz kaynak koruma oranının 10 Nisan'a kadar yüzde 20 olarak uygulanmasına karar verirken, tam mükellef sermaye şirketlerinin hisse geri alımlarında vergi tevkifat oranlarının sıfırlanması kararlaştırıldı.

BDDK, payları borsada işlem gören halka açık bankaların 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını duyurdu.

Borsa İstanbul, açılış seansında pay piyasalarında ve VİOP emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Alınan tedbirlerde, hisse geri alımında bürokratik süreçler kısaltıldı, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı fonlarının asgari hisse bulundurma yükümlülükleri artırıldı.

Depremler piyasalarda oynaklığın had safhaya çıkmasına sebep olurken, şirketlerin bu zorlu dönemde ellerini taşın altına koymaktan çekinmemesi dikkati çekti.

Tedbir kararlarının alınmasının ardından Halkbank ve VakıfBank hisse geri alımı için belirledikleri azami tutarları artırırken, İş Bankası, THY ve SASA Polyester başta olmak üzere birçok şirket de geri alım programı duyurdu. Böylece, 80'nin üzerinde şirket, toplam büyüklüğü 25 milyar lirayı aşan tutarda hisse geri alım programı açıklamış oldu.

15 Şubat Çarşamba günü tekrar işleme açılan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 9,88 değer kazandı, o haftayı da yüzde 11,57 artışla tamamlayarak depremden önceki seviyesinin üzerine çıktı.

Bu dönemde, deprem bölgesinde bulunan şirketler söz konusu durumdan görece daha fazla etkilenirken, hasar tespit çalışmaları sona erene kadar ilgili şirketlerin borsada işlem görmesine ara verildi.

Bu kapsamda Sasa Polyester, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Bilici Yatırım, Sanko Pazarlama ve Rubenis Tekstil, fabrikalarında önemli bir hasar oluşmadığını ve üretimin devam ettiğini duyururken, şirketlerin işlem sıraları aynı gün açıldı.

6 Şubat'taki asrın felaketi, makroekonomik verilerdeki toparlanma beklentilerini ötelerken, devamında seçim sürecinin yaklaşmasının getirdiği belirsizlikler yurt içi pay piyasalarının toparlanma çabasını zayıflatan bir diğer unsur oldu.

BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler ve seçim öncesi artan belirsizliklerin de etkisiyle yılın ilk çeyreğinde, 4.479,69 ile 5.704,83 puan arasında dalgalı bir seyir izlerken, 2023'ün birinci çeyreğini yüzde 12,6 azalışla 4.812,93 puandan tamamladı.

Yılın ilk çeyreğinde finansal piyasalarda öne çıkan gelişmeler şöyle:

2 Ocak:

Türkiye'nin ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 210 milyon dolar, ithalatı yüzde 34,3 artarak 364 milyar 395 milyon dolar oldu. 2022 yılında ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

3 Ocak:

Enflasyon Aralık 2022'de aylık yüzde 1,18 ve yıllık yüzde 64,27 oldu.

Almanya'da Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ısınma bedellerinin devlet tarafından ödenmesinin de etkisiyle Aralık 2022'de yüzde 8,6'ya geriledi. Böylece ülkede 2022 yılında ortalama enflasyon yüzde 7,9 oldu. Söz konusu oran, 1951'den sonraki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

6 Ocak:

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle 2022'de FAO Gıda Fiyat Endeksi ortalamasının yıllık yüzde 14,7 artarak kayıtların tutulmaya başlandığı 1990'dan bu zamana kadarki en yüksek seviyeye çıktığını açıkladı.

Fitch, Almanya, İngiltere ve İtalya dahil olmak üzere büyük Avrupa ekonomilerinde 2023 yılında reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam, beklentileri aşarak Aralık 2022'de 223 bin kişi arttı, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e düştü.

7 Ocak:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Şubat'tan itibaren menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmesine, yüzde 60 mevduatta liralaşma hedefini aşan bankalara söz konusu oranın indirimli uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

11 Ocak:

Cari işlemler hesabı, kasımda 3 milyar 666 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 265 milyon dolar fazla oluştu.

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alım satımlarına 13 Ocak itibarıyla yuan üzerinden tekrar başlanacağını açıkladı.

12 Ocak:

ABD'de TÜFE, Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı. Böylece TÜFE, aralıkta Mayıs 2020'den beri ilk kez aylık bazda gerilemiş oldu.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 4 katına çıkarak 85 milyar dolara yükseldi.

Çin'de TÜFE, Aralık 2022'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,7 geriledi.

13 Ocak:

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından hazırlanan 2022 yılı finansal piyasa özet verilerine göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2022'de yüzde 250 artarak rekor bir büyüme gösterdi ve 1 trilyon 836 milyar liraya çıktı.

17 Ocak:

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankalara ruble karşılığı yuan temin etmek için 19 Ocak itibarıyla yeni bir swap enstrümanı devreye alınacağı duyuruldu.

İtalya'da 2022'de ortalama yıllık enflasyon yüzde 8,1 ile 1985'ten sonraki en yüksek seviyesini gördü.

18 Ocak:

Japonya Merkez Bankası (BoJ), ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Aralık 2022'de yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere'de TÜFE, Aralık 2022'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artış kaydetti.

19 Ocak:

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 9'da bıraktı.

İngiltere'de gıda fiyatlarının Aralık 2022'de yüzde 16,8 ile son 45 yılın en sert artışını kaydettiği bildirildi.

26 Ocak:

ABD ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyüdü.

27 Ocak:

Avrupa Birliği (AB), savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

31 Ocak:

Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

IMF, küresel ekonomik büyüme hızının, Rusya-Ukrayna Savaşı ve devam eden enflasyonla mücadelenin etkisiyle yüzde 3,4'ten bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti.

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yüksek enflasyonun piyasalarda oynaklığa neden olmasının etkisiyle geçen yıl 1 trilyon 637 milyar Norveç kronu (164,4 milyar dolar) yatırım zararı açıkladı.

1 Şubat:

Avro Bölgesi'nde TÜFE ocakta aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,5 yükseldi.

2 Şubat:

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 50 baz puan artırılarak yüzde 4 seviyesine çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

ECB, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den sonraki en yüksek seviyesine çıkardı.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta beklentilerin aksine 517 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,4 ile son 53 yılın en düşük seviyesine geriledi.

3 Şubat:

Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,65 ve yıllık yüzde 57,68 oldu.

6 Şubat:

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde prensip kararları aldı.

7 Şubat:

SPK, deprem bölgesinde bulunan müşterilerin kredili işlemler, VİOP ve kaldıraçlı işlemlerine esneklik getirirken, bugün açığa satış yasağının devam edeceğini, satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulamasının ise sonlandırıldığını duyurdu.

BDDK tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı sağlandı.

8 Şubat:

Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verdi.

SPK, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu işlemleri ile Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

BDDK, depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik kredi kartı limitlerinin artırılması, asgari borçların ve kredi vadelerinin ötelenmesi dahil birçok ilave karar aldı.

9 Şubat:

Almanya'da 2022 Aralık ayında yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,7 olarak gerçekleşti.

10 Şubat:

Fed, büyük bankaların ciddi resesyonda bile hane halkları ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2023 stres testi senaryolarını yayımladı.

İngiltere'nin GSYH'si 2022'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek ekonominin teknik resesyondan kıl payı kurtulduğuna işaret etti.

Çin'de TÜFE, ocakta yıllık bazda yüzde 2,1 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,8 geriledi.

Dünya Bankası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını açıkladı.

BDDK, depremlerden etkilenen vatandaşların kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımının kaldırılmasına, müşterilerin talebi halinde anapara ve faiz ödemelerinin asgari 6 ay süreyle ötelenmesine karar verdi.

11 Şubat:

ABD yönetimi, ABD hava sahasında tespit edilen ve 4 Şubat'ta ABD ordusunca düşürülen "casus balon" olayının ardından Pekin yönetiminin gözetleme balonu programını destekledikleri gerekçesiyle Pekin Nanjiang Havacılık ve Uzay Teknolojisi, Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi 48. Araştırma Enstitüsü, Dongguan Lingkong Uzaktan Algılama Teknolojisi, Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Havacılık Teknolojisi ile Shanxi Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu'nu "kara liste"ye aldı.

Şirketler, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye nakdi yardımlarını AFAD aracılığıyla yapıyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için AFAD'a, Baykar 550 milyon lira, Cengiz Holding 400 milyon lira, TMSF 102 milyon lira, Samsung 1,5 milyon dolar ve Akfen Holding 10 milyon lira nakdi bağış yaptı.

13 Şubat:

Cari işlemler hesabı, aralıkta 5 milyar 910 milyon dolar açık verdi. Böylece, 2022'de cari işlemler açığı 48 milyar 769 milyon dolar oldu.

TCMB, deprem bölgesinde yerleşik kişilerin, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, bu kredilerin 6 ay boyunca menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklardan muaf tutulacağını, ayrıca söz konusu kredilerin aynı süre içinde harcama mukabili belge uygulamasına tabi olmayacağını bildirdi.

BDDK, temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika ile Avrupa Yatırım Bankası gelecek vadeden teknoloji şirketlerini desteklemek üzere toplam 3 milyar 750 milyon avroluk fon kurdu.

14 Şubat:

ABD'de TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 6,4 artışla beklentileri aşmasına karşın ülkede yıllık enflasyon Ekim 2021'den sonraki en düşük seviyesine indi.

Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerinde yeni benzinli ve dizel otomobil satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını onayladı.

TCMB, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yerleşik kişilere kullandırılacak yeni kredilere de menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti getirdi.

BES'te devlet katkısı fonlarının tahvil alma yükümlülükleri azaltılırken, hisse senedi alma yükümlülükleri artırıldı. Buna göre, devlet katkısı fonlarının hisse senedine yapacağı yatırımlarda "asgari yüzde 10'u" olan oran "asgari yüzde 30'u" şekilde değiştirildi.

SEDDK tarafından yapılan, BES Devlet Katkısı Hakkındaki Yönetmelik'teki değişikliğe ilişkin, kurum tarafından yapılan açıklamada, "Gerek sektör gerekse de katılımcılarımızdan kurumumuza ulaşan talepler dikkate alınarak, devlet katkısı fon portföyünde asgari yüzde 70 olarak belirlenmiş olan kamu borçlanma araçları oranının azaltılması ve hisse senedi oranının artırılmasının fon performansını olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir." bilgisi verildi.

Borsa İstanbul, açılış seansında pay piyasalarında ve VİOP'ta emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

BDDK, payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirdi.

SPK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilmesi için bir dizi önlem açıkladı. Alınan kararlarla, özellikle deprem bölgesinde bulunan yatırımcıların yükümlülüklerini yerine getirememeleri sonucunda temerrüde düşmeleri hazirana kadar ertelenirken, kredili işlemlerde bulundurulması gereken öz kaynak oranlarında gevşemeye gidildi.

15 Şubat:

Borsa İstanbul, kendi paylarını satın almak üzere geri alım programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşan yeni bir pay endeksi hesaplanmasını planlıyor.

TBB, depremlerden etkilenen 5 il ve Gaziantep'in 2 ilçesindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin borçlarını 6 ay faizsiz öteleme yönünde tavsiye kararı aldı.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, 31,4 trilyon dolarlık borç limitinin artırılmaması halinde hükümetin olağanüstü önlemler kullanarak sağladığı borçlanma kabiliyetinin temmuz ile eylül arasında tükeneceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılma niyetini açıkladı. Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Malpass'ın icra direktörleri kuruluna 30 Haziran'daki mali yılın sonuna kadar görevinden ayrılma niyetini bildirdiği kaydedildi.

İngiltere'de TÜFE ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 gerilerken, yıllık bazda yüzde 10,1 artış kaydetti.

16 Şubat:

ECB Başkanı Christine Lagarde, çekirdek enflasyonun hala yüksek olması nedeniyle bankanın faiz oranlarını martta yükseltmeye devam etmeyi planladığını belirtti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik 9 Mart'ta sona ermesi beklenen kısıtlamaların devam edeceğini bildirdi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, depremlerden etkilenen 5 il ve Gaziantep'in 2 ilçesindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin borçlarını 6 ay kar paysız öteleme yönünde tavsiye kararı aldı.

Fitch, ABD'deki borç limiti açmazının ülke bankaları için faaliyet ortamında baskıya neden olabileceğini bildirdi.

17 Şubat:

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal kapsamında bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi.

İstanbul Altın Rafinerisinin yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla devreye aldığı Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi'ne Türkiye Finans Katılım Bankasının da eklenmesiyle sistemdeki banka sayısı 10'a çıktı.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, deprem bölgesine 40 milyar lirası nakdi bağış olmak üzere 72 milyar liralık destek sağladı.

18 Şubat:

SPK'nin portföy yönetim şirketlerinin güçlendirilmesine yönelik tebliğ değişikliği kapsamında, portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin 7 milyon 500 bin liradan 30 milyon liraya, faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin ise 3 milyon 750 bin liradan 15 milyon liraya çıkarılmasına, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olunması gereken asgari öz sermaye tutarlarının 30 milyon lira ila 100 milyon lira olarak belirlenmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

20 Şubat:

Rus ekonomisi, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarının etkisiyle 2022'de yüzde 2,1 küçüldü.

21 Şubat:

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Rusya'ya uygulanan yaptırım ve ihracat kontrolleriyle Rus ekonomisinin kötüleşmeye devam ettiğini belirterek, savaş sona erene kadar daha fazlasını yapmayı sürdüreceklerini bildirdi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'nın yeni bir program kapsamında IMF'den "büyük" bir destek alabileceğini belirterek, Ukrayna ekonomisinde bu yıl boyunca kademeli bir toparlanma beklendiğini ifade etti.

Fitch, Çin'de beklenenden daha güçlü toparlanmanın küresel büyümeye de fayda sağlayacağını bildirdi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın binlerce kişiyi daha işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

Uluslararası Finans Enstitüsü, "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel borç tutarı, geçen yılın sonu itibarıyla 2021'e kıyasla 4 trilyon dolar azalışla 299 dolara trilyon dolara geriledi. Bu düşüş, 2015'ten bu yana kaydedilen ilk yıllık bazda azalış olarak dikkati çekti.

23 Şubat:

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürdü.

ABD ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 2,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti.

ABD'de düzenleyici kuruluşlar, kripto varlıklarla ilgili likidite riskleri konusunda bankaları uyardı.

ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdiğini bildirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, 30 yıldan fazla deneyime sahip Banga'nın Dünya Bankasına liderlik edecek donanımda olduğunu ifade etti.

24 Şubat:

Almanya ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 küçüldü.

BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90 kredi kullanım üst sınırını, 5 milyon lira ve altındaki konutlar olacak şekilde revize etti.

ABD yönetimi, Rusya'dan ithal edilen alüminyum ürünleri ve türevlerine 10 Mart'tan itibaren yüzde 200 gümrük tarifesi uygulanacağını bildirdi.

Dünya Bankası Grubu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında Ukrayna için 2,5 milyar dolarlık ek hibe açıkladı.

25 Şubat:

Japonya'da ocakta çekirdek TÜFE, yıllık bazda yüzde 4,2 arttı. Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Japonya'da son 41 yıldır kaydedilen en yüksek enflasyon hızı olarak dikkati çekti.

28 Şubat:

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yetki ve hizmetlerine dair hükümleri belirlediği yönetmelik ve tebliğde süre uzatımına gitti.

Sigorta Tahkim Komisyonu'na uyuşmazlık başvurularında parasal sınır artırıldı. Buna göre, Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurusu yapılan 15 bin Türk lirasının altındaki uyuşmazlıklara ilişkin verilen hakem kararları kesin kabul edilirken, 15 bin Türk lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklarda verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilecek.

Moskova Borsası, artan müşteri talebiyle Türk lirası ve Hong Kong doları cinsinden vadeli işlem kontratlarının işleme açılacağını bildirdi.

1 Mart:

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 2023 yılı için yüzde 2'den yüzde 2,3'e, 2024 için ise yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti.

Almanya'da TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 8,7 artış kaydetti.

Almanya Merkez Bankası, artan faiz oranlarının tahvil varlıklarının değerini düşürmesiyle geçen yıl 172 milyon avroyla 1979'dan beri ilk defa zarar etti.

Dünya Ticaret Örgütü, küresel mal ticareti büyümesinin 2022'nin son çeyreğinde ivme kaybetmiş gibi göründüğünü, bu yılın ilk çeyreğinde de zayıf kalmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

2 Mart:

Avro Bölgesi'nde TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 8,5 artışla beklentileri aştı.

3 Mart:

Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 3,15 ve yıllık bazda yüzde 55,18 oldu.

Fed, enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığını yineleyerek faiz oranında artışların uygun olacağının öngörüldüğünü bildirdi.

6 Mart:

SNB, döviz pozisyonlarındaki kaybın etkisiyle geçen yıl nihai verilerle 132,5 milyar İsviçre frangı (141,5 milyar dolar) zarar açıkladı.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.

7 Mart:

Fed Başkanı Jerome Powell, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliği yoğunlaştıkça doğal afetler ve artan sıcaklıkların finansal sistemde art arda gelebilecek varlık değerlerinde düşüşe yol açabileceği uyarısında bulundu.

8 Mart:

Fed Başkanı Powell, ABD Kongresi'nde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Powell, Bankanın 21-22 Mart'ta yapılacak toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, bu ve gelecek hafta açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Fed'in Bej Kitabı'nda, ABD'de ekonomik faaliyetin bu yılın başında "biraz" arttığı bildirildi.

ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye sunacağı 2024 mali yılı bütçesi kapsamında, gelecek 10 yılda ülkenin bütçe açığının yaklaşık 3 trilyon dolar azaltılması hedefleniyor.

AB ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 daraldı.

Fitch, iklim değişikliği nedeniyle 2035 yılına kadar küresel şirketlerin yüzde 20'sinin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.

9 Mart:

Çin'de TÜFE, şubatta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artarken, ÜFE yüzde 1,4 geriledi.

BDDK, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde 1,5 milyar avroya varan yatırım yapılmasına karar verdi.

10 Mart:

Japonya Merkez Bankası, politika faizini yüzde eksi 0,1 düzeyinde korurken, artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde bulunan getiri eğrisi hedef aralığını da değiştirmedi.

FDIC, piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirdi.

İngiltere ekonomisi, ocakta yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından kurulan ve 10 Avrupa ülkesinin katıldığı ticaret mekanizması INSTEX'in tasfiyesine karar verildi.

SPK, emeklilik yatırım fonlarının izahnameleri ve izahname tadil metinlerinin ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yükümlülüklerinin kaldırıldığını açıkladı.

11 Mart:

Fitch, küresel ekonomiye ilişkin 2023 büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye çıkardı.

Moody's, iflas eden SVB'nin kredi notunu düşürdüğünü bildirdi.

13 Mart:

BoE, ABD'de iflas eden SVB'nin İngiltere'deki iştirakinin HSBC tarafından satın alınması konusunda tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu.

Moody's, Avrupa bankalarının tahvil portföyleri açısından zarara uğrama olasılığının bulunmadığını bildirdi.

Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SVB'nin Almanya şubesi için moratoryum ilan etti.

ABD Başkanı Biden, "Kongre'den ve bankacılık düzenleyicilerinden, banka iflaslarının tekrar yaşanma olasılığını azaltmak, Amerikalıların işlerini ve küçük işletmeleri korumak için bankalara yönelik kuralları güçlendirmelerini isteyeceğim." dedi.

DFS'den yapılan açıklamada, FDIC tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a kayyum atandığı bildirildi.

İflas eden SVB'nin ana şirketi SVB Financial Group ile iki üst düzey yöneticisine hissedarlar tarafından "dolandırıcılık" davası açıldı.

14 Mart:

ABD'de TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

AB, SVB'nin Birlik düzeyinde çok sınırlı bir varlığı bulunduğunu, ABD'deki banka iflaslarının yayılmasının beklenmediğini bildirdi.

AB Komisyonu Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness, AB bankacılık sektörünün genel olarak iyi durumda olduğunu, ABD'deki banka iflaslarının Avrupa'yı doğrudan etkilemesini beklemediklerini söyledi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 10 bin çalışanının daha işine son vermeyi planlıyor.

15 Mart:

S&P ve Fitch, Kaliforniya merkezli First Republic Bank'ın kredi notunu düşürdü.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurdu.

İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu ve İsviçre Merkez Bankası (SNB), gerekirse Credit Suisse'e likidite sağlanacağını bildirdi.

16 Mart:

ECB, 3 temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine çıkardı. Refinansman faizi yüzde 3,50'ye, mevduat faizi yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizi yüzde 3,75'e yükseltildi.

ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun çok uzun süre yüksek kalacağının tahmin edildiğini, bu nedenle de Bankanın faiz artış kararı aldığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini dile getirerek, bu hafta atılan adımların, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende kalmasını sağlama kararlığını gösterdiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC, bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bankın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını açıkladı.

S&P, gelişen piyasalarda finansal koşulların sıkılaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası SNB'den 50 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 54 milyar dolar) yakın borçlanacağını bildirdi.

17 Mart:

Borsa İstanbul, Pay Piyasası bünyesinde Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem gören yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarında hatalı fiyat oluşumunun ve hatalı işlem yapılmasının önlenebilmesi amacıyla işlem esaslarında değişikliğe gitti. Buna göre, varant ve sertifikaların işlem gördükleri seans çizelgesi içinde 10.00-10.02 saatlerinde yalnızca piyasa yapıcı kotasyonlarının iletilebileceği yeni bir seans bölümü uygulanmaya başlanacak.

OECD, küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltti.

Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. Bankadan yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranının 27 Mayıs'tan itibaren 25 baz puan azaltılacağı bildirildi.

S&P, SVB'nin geçen haftaki hızlı çöküşünün finans piyasalarında sarsıntılara yol açtığını belirterek, çöküşün tam etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olmasına rağmen şimdilik makro etkilerinin sınırlı olacağının düşünüldüğünü bildirdi.

Moody's, ABD'de iflas eden bankaların gelişen ülke bankaları üzerindeki etkisinin sınırlı olmasının beklendiğini bildirdi.

18 Mart:

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti.

19 Mart:

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, kriz yaşayan Credit Suisse'in 3 milyar İsviçre frangı karşılığında satın alınmasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın almasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Orta Ölçekli Banka Koalisyonu, FDIC sigortasının gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

20 Mart:

ECB Başkanı Lagarde, ECB'nin piyasalardaki durumu yakından izlediğini ve gerekirse Avro Bölgesi'nde fiyat ve finansal istikrarı korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları, ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı aldı.

BaFin ile Almanya Maliye Bakanlığı, Credit Suisse'i kurtarma operasyonundan sonra Alman mali sisteminin şoklara karşı "dirençli" olduğunu belirtti.

Rus mahkemesi, Rusya'daki tüm Volkswagen varlıklarını dondurdu.

Bankalar, raporlama standartları kapsamında 5 milyon lira ve üzerinde kredi bakiyesi olan tüzel müşterilerinin döviz pozisyon raporlarını TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne iletmelerini isteyecek.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, gelecek haftalarda 9 bin çalışanını daha işten çıkaracağını duyurdu.

FDIC, iflas eden Signature Bankın New York Community Bankası'nın yan kuruluşu tarafından satın alınmasına ilişkin anlaşma yapıldığını bildirdi.

21 Mart:

ABD Hazine Bakanı Yellen, küçük bankaların yayılma riski olan mevduat çıkışlarıyla karşılaşmaları halinde müdahale edebileceklerini belirtti.

IMF, Sri Lanka'nın talep ettiği 2,9 milyar dolarlık (yaklaşık 55 milyar lira) kurtarma paketini onayladı. IMF'den yapılan açıklamada da yönetim kurulunun Genişletilmiş Fon Kolaylığı kapsamında 48 ay süreli programı onayladığı kaydedildi.

22 Mart:

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti. Fed, ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğunu belirterek, son gelişmelerin hane halkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanması ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Fed Başkanı Powell, bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi. Powell, "Faiz artış ihtiyacını değerlendirirken verilere, değişen görünüme ve özellikle kredi sıkılaşmasının etkilerine odaklanacağız." dedi.

ECB Başkanı Lagarde, son dönemde bankacılık sektöründe yaşanan kargaşaya rağmen ECB'nin Avro Bölgesi'ndeki yüksek enflasyonla mücadeledeki kararlılığını yeniden teyit etti. Lagarde, "Halk bir şeyden emin olabilir; fiyat istikrarını sağlayacağız ve enflasyonu orta vadede yüzde 2'ye geri getirmek pazarlık edilemez." dedi.

İngiltere'de TÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,1, yıllık bazda ise yüzde 10,4 artış kaydetti.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, yaklaşık 15,6 milyar dolarlık finansman paketi için IMF ile anlaşma sağladı.

23 Mart:

BoE, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

SNB, ülkenin en büyük bankalarından Credit Suisse ile bankacılık sektöründe yaşanan son çalkantılara karşın politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,5'e çıkardı. Böylece analist beklentileri ile uyumlu hareket eden SNB, enflasyon baskısında politika faizini art arda dördüncü kez artırmış oldu.

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Para Politikası Kurulu duyurusunda, "Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir." ifadesi kullanıldı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, bankacılık sisteminde yaşanan sıkıntıların yayılmasını önlemek amacıyla hızlı hareket etmek için önemli araçlar kullandıklarını ve bunları tekrar kullanabileceklerini belirterek, "gerekirse ek önlemler" almaya hazır olacaklarını söyledi.

IMF Sözcüsü Julie Kozack, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası hızla alınan önlemlerin piyasa stresini bir ölçüde hafiflettiğini ancak belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini dile getirerek, "sürekli teyakkuzda olunması" gerektiğini vurguladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şubat ayında ihale yoluyla satışa çıkardığı Türk Ticaret Bankasının yüzde 98,5 hissesini, verdiği 455 milyon liralık en yüksek bedelle Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Eximbank, 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme AŞ aldı.

24 Mart:

AB ülkelerinin liderleri, Birlik bankacılık sektörünün sermaye ve likidite pozisyonlarının güçlü olduğunu, krizlere dayanacağını bildirdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Fed'in hafta içinde politika faiz oranını 25 baz puan artırmasının ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda artışa gitti.

Japonya, enerji ve gıdada artan maliyetlerin oluşturduğu enflasyona karşı toplamda 2 trilyon yenlik (15 milyar dolar) finansman desteği verecek.

Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, SVB iflasının "kötü yönetim vakası" olduğunu, banka yönetiminin faiz oranı ve likidite riskini etkin bir şekilde yönetemediğini kaydetti.

28 Mart:

Asya İçin Boao Forumu, Çin'de düzenlenen yıllık konferansında yayımladığı raporda, Asya ülkelerinin toplam GSYH'sinin 2023'te yüzde 4,5 artış kaydedeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

29 Mart:

Japonya'da meclis 2023 mali yılı kapsamlı 114,3 trilyon yenlik (870 milyar dolar) bütçeyi yasalaştırdı.

Fitch Ratings, son dönemde bankacılık sektöründeki çalkantının, ABD'deki büyük bölgesel bankalar için düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabileceğini bildirdi. Fitch'in yaptığı açıklamada, söz konusu iflasların, politika faizlerinin yükseldiği bir dönemde faiz oranı-risk yönetimi uygulamalarının önemini vurguladığı belirtildi.

S&P yüksek faiz oranlarının, kredi finansman maliyetleri ve varlık fiyatları üzerinde ek baskı oluşturabileceğini belirterek, daha sıkı finansman koşullarının birçok ekonomiyi "sert iniş"e yaklaştırabileceğini bildirdi.

Merkezi İsviçre'de bulunan Credit Suisse bankasının, ABD'li zenginlerin vergi kaçırmak için kullandıkları denizaşırı hesapları bildirmeyerek ABD makamlarıyla yapılan bir anlaşmayı ihlal ettiği bildirildi. Açıklamada, Credit Suisse'in 2014'teki bu anlaşmaya aykırı olarak toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Almanya'da yıllık enflasyon, martta beklentilere paralel şekilde yüzde 7,4 olarak ölçüldü. Ülkede TÜFE, martta bir önceki aya göre ise yüzde 0,8 artış kaydetti.

TCMB, döviz yükümlülüğü olan şirketlere en az 1 ay vadeli olmak üzere döviz veya Türk lirası mevduat ve katılım hesabı açma imkanı getirdi.

31 Mart:

Japonya'da mart ayında Tokyo TÜFE yıllık yüzde 3,3 artışla beklentileri aştı.

Avro Bölgesi'nde TÜFE, martta aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6,9 artış gösterdi.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.