GAFSHOES Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

GAFSHOES Fuarı'na Yoğun İlgi

GAFSHOES Fuarı\'na Yoğun İlgi

36. GAFSHOES Fuarı, 30 binin üzerinde ziyaretçiyle Gaziantep'te başarıyla gerçekleştirildi.

09.12.2024 16:33
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36. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nı 30 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

36. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nı (GAFSHOES), Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası, Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği'nin (TAYSAN) tarafından 3-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

28 yıldır kesintisiz düzenlenen fuar, özellikle terlik sektörüne odaklanan dünyadaki tek fuar ve Anadolu'da uluslararası marka unvanına sahip tek organizasyon olarak da öne çıkarken, Gaziantep'in ayakkabı ve terlik sektöründeki gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu.

Fuara, Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından Polonya, Almanya Mısır, Dubai, Gürcistan, Fransa, İtalya, Irak, İran, Somali, Libya, Özbekistan, Rusya, Suudi Rabistan, Cezayir, Ürdün, Tacikistan, Filistin, Tunus, Kosova, Makedonya, Çin, Lübnan, Marakeş, Türkmenistan, Ukrayna, Sudan, Azerbaycan, Chad, Fas, Yemen, Kamerun, Nijerya ve Beyrut gibi ülkelerden profesyoneller katıldı.

Ayakkabı üreticilerinin erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet ve askeri ayakkabı, terlik üreticilerinin, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri üreticilerinin büyükbaş, kösele, Eva, PVC ham madde üreticileri, makine ve yardımcı ürünleri, kimyasal yardımcı ürünler, poliüretan ham madde, suni deri imalatçıları, kurumlar, dergiler ve toptancıların ürünlerini sergilediği fuarda dört gün boyunca yeni sezon ürünlerini alıcılara tanıtma fırsatı bulduklarını dile getiren firma yetkilileri, fuarın sektöre, kente ve ülkeye büyük moral olduğunu, yoğun katılımcı ve talep ile fuarı tamamladıklarını belirterek bütün emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "GAFSHOES fuarı sadece Gaziantep için değil, Türkiye'nin ayakkabı sektöründeki gücünü sergilemesi açısından önemli bir platform. Gaziantep, ayakkabı üretiminde ülkemizin öncü şehirlerinden biri olarak dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor. GAFSHOES Fuarı da sektörümüzün gelişimine katkı sunuyor ve firmalarımızı uluslararası pazarlara daha etkin bir şekilde taşıyor. Başarı ile bir kez daha gerçekleştirmiş olduğumuz fuarımıza katılım sağlayan ziyaretçilerimize, firmalarımıza ve organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, gaziantep, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAFSHOES Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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