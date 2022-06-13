Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 4. sondaj gemisinin adının Abdülhamid Han olduğunu duyururken Türkiye'nin kaderini değiştirecek gazın sisteme gireceği tarihi de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemiz, açıkladığımızda yerli gazımızın 2023'te milletimizin hizmetine sunacağımızı ifade etmiştik. Gemilerimiz Fatih'in açtığı sondaj kuyularının alt ve üst sondaj çalışmalarını gerçekleştirdiler. Geçen yıl temelini attığımız doğalgaz işleme tesisimizin inşası süratle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmını boru serimi ve montajını yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı.

"DENİZ TARAFINDA İLK KAYNAK ÖNÜMÜZDEKİ AY"

Bugün ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. Derin denizde inşa edeceğimiz boru hattıyla eş zamanla doğalgazı milli iletişim şebekesine başlayacak olan karadaki boru hattının yapımına da başlıyoruz.

"GAZ KAPASİTEMİZİ 40 MİLYON METREKÜPE ÇIKARACAĞIZ"

Buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. 2023'te günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek. Sakarya Gaz Sahası pik üretime 2026'da ulaşacak. Sahada açılacak 40 kuyuyla birlikte günlük gaz kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği her kazanımın gerisinde, tıpkı buradaki gibi çok büyük emek ve sabır vardır. Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık. Dünyanın satın almak için sıraya girdiği İHA'larımızı, akıl sahibi herkesin gıptayla baktığı otoyolları, tünelleri, barajları velhasıl bütün projeleri milletimizin hizmetine geçirdik. Kimi zaman vesayet odaklarıyla, kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman istemezükçü muhalefet ile mücadele ettik.

"ARTIK BU GEMİLER BİZE AİT"

Yurt dışındaki odaklardan önce içimizdeki muhalefet partileri gösterdi. Ne dediler: Yapamazsınız. Bize 'Ülkenin kaynaklarını heba ediyorsunuz' dediler. Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar. Değerli kardeşlerim şu anda bizim kendimize ait 4 tane sondaj gemimiz var. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunlar öyle kolay kiralanan gemiler değil. Artık bu gemiler bize ait. Ülkenin ve milletin menfaatin söz konusu olduğu milli bir mesele, Türkiye'nin hak ve hukuku koruyacak bir duruş sergileyemediler. 'Her seçim öncesinde gaz keşfediyor' diyen aklı evveller oldu. Daha bunun gibi ahlak ve vicdan dışı ithamla karşılaştık. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Atalarımızın sen doğru ol, kem belasını bulur" sözünden güç olarak çalışmalarımızı sürdürdük.

"TÜM DÜNYADA PETROL FİYATLARI ARTTI"

Bugün o gün dirayetle duruşun ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz. Rusya- Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle tüm dünyada petrol fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan ABD'de fiyatlar kimi eyaletlerde 3 katı oranına yükseldi. Gelişmiş ülkelerde enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Biz de ülke olarak fiyatların küresel ölçekte bu denli arttığı dönemde vatandaşlarımızı korumak için destek mekanizmalarını devreye aldık. Konutlarda %70 oranında sübvansiyon sağladık. Ayrıca küresel riskleri minimalize etmek için yoğun çaba sağlıyoruz. Daha önce kiralama ve benzer yöntemlerle yürüttüğümüz arama ve sondaj çalışmalarımızı kendi imkanlarımızla sürdürmeye karar verdik.

"DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİSİNİN ADI: ABDÜLHAMİD HAN"

Sondaj gemilerimizi son dönemde attığımız bir adımla 4'e çıkardık. Böylece kendi sondaj filosuna sahip sayılı ülkelerden biri haline geldik. Az önce arkadaşlarımızla şöyle bir değerlendirme yaptık. 4. sondaj gemimizin adını ne verelim? Ve yaptığımız değerlendirme neticesinde bu bölgede Sultan Abdülhamid yapmış olduğu çalışmalarla bir döneme aslında ismini vermiş. Dedik ki bu geminin adını Abdülhamid Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Bu gemimizin göreve başlamasıyla, çalışmaları daha hızlı, verimli gerçekleştireceğiz.

"BİZİM OLANIN ALINMASINA İZİN VERMEYİZ"

Biz ne kimsenin hakkına el uzatırız, ne de haramilere hakkımızı yediririz. Bizim olanın zorbalıkla, tehditle bizden kopartılmasına asla izin vermeyiz. Biz enerjiyi bir gerilim değil bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirdiğimiz temasların neticesini göreceğiz. Unutmamalıdır ki Karadeniz gazının miktarı kadar bizim böyle tarihi keşfe imza atmamız önemlidir.2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğalgazın hanelerde kullanılmasının ardından önemli bir eşik daha aşılacaktır. Törenimizin hayırlı olmasını diliyorum. En başından projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum."