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Giresun'da yaşanan zehirlenme sonrası üreticiler ve işçiler konuştu: Zehirli olan ıspanak değil - Son Dakika

Giresun'da yaşanan zehirlenme sonrası üreticiler ve işçiler konuştu: Zehirli olan ıspanak değil

19.10.2021 16:08

İzmir Menemenli ıspanak üreticileri ve işçiler, Giresun'daki zehirlenme vakaları sonrası hallerin ıspanak almaktan çekindiğini ve pek çok işçinin evlerine gönderildiğini dile getirerek, "Zehirli olan ıspanak değil. Tek bir yerde çıkan haber için tün ıspanaklar zehirli sayılmasın" sözlerine yer verdi.

İzmir Menemen'deki ıspanak üreticileri ve işçiler, Giresun'da yedikleri ıspanakların arasında karışan avrat otu nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen 6 kişinin haberinin ardından sıkıntıya düştüklerini söyledi. Ürettikleri ıspanakların haller tarafından alınmadığını, günde yaklaşık 100 işçinin çalıştığı tarlalarda bugün sadece 10 işçinin çalışabildiğini ifade eden üreticiler, Türkiye'ki tüm ıspanakların zehirli olmadığını dile getirdi.

Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: Haller ıspanak almıyor

"HALLER ISPANAKLARIMIZI ALMADI"

Bu yıl kuraklıktan dolayı zor bir sene yaşadıklarını belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, "Çiftçimiz zor şartlarda ıspanak yetiştirdi. Bu yılki verim, zaten geçen senelere göre daha az oldu. Geçen yıl da tam bu zamanlarda zehirlenmelerle ilgili böyle spekülasyonlar çıktı. Bu haberlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Menemen Ovası'nda ıspanak hasat eden bir tarla bulabildik. Bu söylentiler çıktığı için satış yok. Çiftçiler, hallerde 'ıspanak almıyoruz' dendiğini ve birçok aracın geri döndüğünü söyledi. İşçiler de tarlalardan geri döndü" dedi.

Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: Haller ıspanak almıyor

"15 SENEDİR BU BÖLGEDE HİÇBİR ZEHİRLENME VAKASI DUYMADIM"

Menemenin, ıspanak konusunda uzman bir yer olduğunu ifade eden Karagöl, "Bizim işçilerimiz, demetlerin içine bir tane yabancı ot karıştırmaz. Çiftçilerimiz de otla mücadele eder. Bizim burada yabancı otla ilgili bir sıkıntımız yok. 15 yıldır bu bölgede oda başkanlığı yapıyorum. Çiftçiler eve giderken onar demet evlerine götürür. Biz de yeriz. 15 senedir bu bölgede hiçbir zehirlenme vakası duymadım. Çiftçiler olarak bu konudan artık çok sıkıldık. Böyle olaylar çıkınca malımızı satamıyoruz, tarlada kalıyor.

Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: Haller ıspanak almıyor

"IPSANAĞIN ZEHİRLİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Ziraat Yüksek Mühendisi Ergün Bakacak da, Menemen'in ıspanak üretiminde Türkiye'deki belli başlı merkezlerden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Menemen'de normal zamanlarda 20 bin dekar civarında ekiliş olur. Kış boyunca Menemen'den 40 bin ton ıspanak İstanbul'a gider. 40 bin tonda herhangi bir zehirlenme söz konusu değil. Burada her kış binlerce kadın ıspanak kazmaya gelir ve her gün evine ekmek götürür. 'Ispanak zehirli' dediğiniz zaman Türkiye'nin bütün ıspanakları zehirli sayılıyor. Bu mantıksızca bir şey. Ben aynı zamanda zirai ilaç da satıyorum. Ispanağın zehirli olması mümkün değil. Kullanılan ilaçlardan dolayı zehirliliğin söz konusu olması da doğru değil. 2 yıl önce de zehirlenme vakaları oldu ve sorumlu ıspanak oldu. Türkiye'nin bütün ıspanakları zehirli sayıldı ve bizim ovamızda binlerce ıspanak sürüldü. Bu insanlar ıspanağın kendisinden mi zehirlendi, ıspanağın içine karışan zehirli bir ottan mı zehirlendi, yoksa yemekhanede yemek yapılırken içine karıştırılan başka şeylerden dolayı mı zehirlendi? Ispanakta kullanılan ilaçlar; domateste, patateste, lahana gibi birçok üründe kullanılıyor. O zaman onlar da mı zehirli? Bu konunun halka doğru anlatılması lazım."

Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: Haller ıspanak almıyor

"İŞÇİLERİ GERİ GÖNDERDİK"

Ispanak üreticisi Özgür Peker, "Bin dekar arazide üretim yapıyorum. Üretim ekim ayında başlar ve mayıs ayının sonuna kadar devam eder. Normal şartlarda günlük yaklaşık 100 kişi ile çalışırız ama bugün 10 işçiye düştük. Ürünler hallerde kaldı. Biz toptancı hallerine mal gönderiyoruz. Alım olmadığı için mallar kaldı. Bu söylentiler işimizi etkiledi. İşçileri de geri gönderdik. Biz günde tonlarca ürün üretiyoruz. Bölgede günde 200 ton ıspanak sevki oluyor. Hal kayıt sisteminde bütün üreticiler kayıtlıdır. Malın kimden çıktığı bellidir. Bir kişinin hatasını tüm Türkiye'ye yaymamak gerekiyor. Şu safhadan sonra ne olacağı belli değil" sözlerine yer verdi.

Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: Haller ıspanak almıyor

"ISPANAK YİYORUZ, ZEHİRLENMEDİK"

Ispanak üretiminde çalışan işçi Suna Yıldırım, "Kendimi bildim bileli ıspanak işinde çalışıyoruz. Zehirlenme olayı ile hiç karşılaşmadık. İşçiler de mağdur oldu. Bu olay çıktıktan sonra işçilerin çoğu ekmeğinden oldu. Bizim hazırladığımız demetlerde yabancı ot yok" derken, Elmas Erben isimli işçi de, "Biz yabancı otlara dikkat ediyoruz. Haberleri görünce şoke olduk. İşçilerin çoğu evde. Ben akşam ıspanak yedim, zehirlenmedim. Bu bölgede zaten bahsedilen otlardan yok" ifadelerini kullandı.

Giresun'da yaşanan zehirlenme sonrası üreticiler ve işçiler konuştu: Zehirli olan ıspanak değil

Menemen, Türkiye, Giresun, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Giresun'da yaşanan zehirlenme sonrası üreticiler ve işçiler konuştu: Zehirli olan ıspanak değil - Son Dakika Ekonomi


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