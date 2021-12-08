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İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

08.12.2021 23:34
İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, batarya, şarj ve otonom araç teknolojilerinde mevcut kapasite ve yetkinliklerin geliştirildiğini belirterek "Elektrikli araçların kalbi olan bataryaya yönelik dünya devi Farasis ile yapılan iş birliği sayesinde yakın zamanda Gemlik'te bir...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, batarya, şarj ve otonom araç teknolojilerinde mevcut kapasite ve yetkinliklerin geliştirildiğini belirterek "Elektrikli araçların kalbi olan bataryaya yönelik dünya devi Farasis ile yapılan iş birliği sayesinde yakın zamanda Gemlik'te bir batarya fabrikasının temeli atılacak." dedi.

Varank, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, dünyanın Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ülkelerin on yıllardır karşılaşmadıkları enflasyon artışlarına karşı çözüm üretmekte zorlandığını dile getiren Varank, "Global ekonomiye entegre olmuş Türkiye'nin bu küresel buhrandan etkilenmemesi mümkün değil. Ancak yakın tarihte maruz kaldığımız müdahaleler, gizli-açık ambargolar devletimizi de milletimizi de böyle sınamalara karşı güçlendirmiştir." dedi.

Varank, ülkenin büyüme oranlarının betonla inşaatla ve sıcak para ile elde edilmediğini vurgulayarak bunda en büyük payın sanayi sektörüne ait olduğunu kaydetti.

Türkiye'de küçük sanayi esnafından büyük işletmelere kadar 15 bin yeni tesisin üretime başladığına dikkati çeken Varank, "21 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olan 18 şehirdeki 168 fabrikanın açılışına bizzat ben katıldım." ifadesini kullandı.

"Kayıtlı istihdam SGK verilerine göre 700 bin arttı"

Varank 12 aylık ihracatın 220 milyar doları aştığını vurgulayarak Kovid-19 salgınının başından bu yana sanayide kayıtlı istihdamın SGK verilerine göre 700 bin artarak 4 milyon 700 bine ulaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin son sürat devam ettiğini dile getiren Varank, "Sadece elektrikli araç üretmekten çok daha fazlası olan bu projeyle otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşümde yerimizi aldık. Batarya, şarj ve otonom araç teknolojilerinde mevcut kapasite ve yetkinliklerimizi geliştiriyoruz. Elektrikli araçların kalbi olan bataryaya yönelik dünya devi Farasis ile yapılan iş birliği sayesinde yakın zamanda Gemlik'te bir batarya fabrikasının temeli atılacak." diye konuştu.

Varank, yerli ve milli imkanlarla üretilen, sürücünün yorgunluğunu görüntü işleme teknolojisiyle tespit ederek sürüş güvenliğini sağlayan bir yüksek-teknoloji ürünü kamerayı göstererek, "Bu kamerayı TOGG kullanacak. Eğer TOGG'un fikri mülkiyet hakları bize ait olmasaydı, Türk mühendislerinin geliştirdiği bu kamerayı böyle bir araca entegre edemezdik. Global markaların peşinden koşmak zorunda kalırdık." şeklinde konuştu.

Bilişim Vadisi'nde bir Uzakdoğu ülkesinin milli otomobil projesinin de Bilişim Vadisi'ndeki Türk mühendislere emanet edilmiş durumda olduğunun altını çizen Varank, "Türkiye artık otomotivde mühendislik ihraç eder hale gelmiştir. Bilişim Vadisi'ndeki üçüncü örneğimiz AirCar uçan araba projesi." bilgisini paylaştı.

"Teknopark sayısını 89'a çıkardık"

Bakan Varank, AR-GE ve inovasyonun mutfağı niteliğindeki teknoparkların sayısını 5'ten 89'a çıkardıklarını bildirdi. TÜBİTAK'la kritik birçok AR-GE ve teknoloji projesine öncülük edildiğini aktaran Varank, "Hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'ın atışlı testlerine başladık. Seri üretime geçtiğimizde bu teknolojiye sahip 7 ülkeden biri olacağız. Savaş konseptlerini değiştiren sıvı yakıtlı Ramjet projesinde son safhaya geldik. Süpersonik hızlarda çalışan bir Ramjet motor prototipini 2022'de ortaya çıkaracağız." bilgisini paylaştı.

Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yapılan sermaye yatırımlarının 1,5 milyar doları geçtiğini anlatan Varank 2023 yılı için koyulan hedefin şimdiden yakalandığını söyledi.

Varank, bu sene Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i Samsun'a taşıyacaklarını kaydetti.

"Diyarbakır'ın çocukları bilim üretsin diye ellerine teleskop veriyoruz"

Gökyüzü Gözlem Etkinliğinin bu sene ilk kez Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirdiklerini anımsatan Varank, "Diyarbakır'ın gençleri bizi ellerinde Türk bayraklarıyla çiçeklerle karşıladı. O gençlerle birlikte samanyolu galaksisini, gezegenleri, yıldızları izledik… Birileri parti binalarından dağa gönderdiği çocukların ellerine kalaşnikof verirken biz Diyarbakır'ın çocukları bilim üretsin diye ellerine teleskop veriyoruz. İşte bizim farkımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Türkiye'nin ekonomisini sadece kur ve faiz üzerinden ölçüp değerlendirmenin ülkeyi alın teriyle büyüten emekçilere, her türlü riske rağmen yatırımlarına devam eden müteşebbislere haksızlık olduğuna işaret ederek, "Biz ülkemizi sağlam rotada tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman diyoruz; Türkiye'nin rotası üretimdir, yatırımdır, istihdamdır, ihracattır. Hedefimiz milli teknoloji hamlesi ruhuyla üreterek büyüyen Türkiye'yi inşa etmektir." şeklinde konuştu.

Öte yandan Varank'ın konuşması sonrasında, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin ile ilgili oylamaya sunulan ceza kararının "yok hükmünde" olduğunu iddia ederek demokratik, barışçıl ifade edilmesi halinde "Kürdistan'a özgürlük" ifadesinin idari aykırılık olarak algılanamayacağını öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, konuşması sırasında benzer ifadeler kullandığı ve bu ifadeleri onayladığı için Beştaş'a da aynı cezanın uygulanmasını talep etti. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuyla ilgili olarak tutanakları inceleyeceğini belirtti. ???????

İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Mustafa Varank, Türkiye, Tragger, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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