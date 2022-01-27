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İGA CEO'sundan açıklama geldi! İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil - Son Dakika

İGA CEO'sundan açıklama geldi! İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil

27.01.2022 11:11

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, yoğun kar yağışı sonrası havalimanında yaşananlar hakkında açıklama yaptı. Mahsur kalanların rahatsızlıklarını gidermek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Samsunlu, "İnsanların yerde yatmasından mutlu değiliz ancak 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil." dedi. İnsanların karton üstünde yatmasını da değerlendiren Samsunlu, "Biz kimseye karton dağıtmadık. İşletmelerden alıp altlarına koymuş olabilirler" dedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmiş, çok sayıda kişi havaalanında mahsur kalmıştı. Kartonlarla yerde yatan turistler ise otellere yerleştirilemedikleri için durumu protesto etmişti. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, Habertürk TV'de İstanbul'u vuran kar fırtınasında İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı.

"BU NORMAL BİR KAR YAĞIŞI DEĞİL"

Samsunlu, "Biz bu karın geldiğini bir hafta öncesinden Meteoroloji ile birlikte takip ediyorduk. Bu kar fırtınası şeklinde geldi. Beklentimiz 10-12 cm'lik kar oluşmasıydı. Bu normal bir kar yağışı değil. İstanbul bu kar yağışını geçmişte yaşadı. O zaman da havalimanı sıkıntı yaşadı" dedi.

Samsunlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işin özünde doğaya karşı iş yaptığınız için kar yağdığı zaman mücadele var. Havalimanları buna hazırlıklı, biz de hazırlıklıyız. Bu olağanüstü bir kar yağışı. Bu kar yağışı İstanbul'un batısını vurdu. Bunun sonucunda da bizim havalimanımızda da ciddi bir kar birikmesi oldu. Bu yağan karı kaldırmamız için 100 binden fazla kamyon hareketi gerekiyor. Bu 7 saat demek. Kar size fırsat vermiyor, görüş mesafesi konusu var. Fırtına içinde saatlerce geçiriyorsanız sizin müdahale şansınız kalmıyor. Hava 1-1,5 saat müsaade etseydi bunun sonucunu görürdük. 7 saat aralıksız kar yağdı ve 40 cm kar birikti."

"20 BİN KİŞİYİ AĞIRLAMAK KOLAY DEĞİL"

Mağduriyet yaşayan yolcuların sıkıntılarının giderilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığı konusunu açıklayan Samsunlu, "Bu kar operasyonu cuma günü başladı. O gün bu havalimanından 400'e yakın uçak kalktı. 12 saat içerisinde düşseydi bu kardan sorun çıkmazdı. Uçaklar iptal edilince terminalde 20 bin kişi kaldı. 20 bin kişi için birkaç fotoğraf üzerinden yorum yapmak doğru olmaz. Buradaki insanlardan herhangi birinin aç kaldığını, battaniye verilmediğini, üşüdüğünü, internette sorun yaşadığını söyleyecekse elbette dava açabilir. Biz de yaptıklarımızı anlatırız" diye konuştu.

Samsunlu, "Birinci hedefimiz hiç kimse dışarıda kalmasın. 1000'e yakın aracı kendi imkanlarımızla aldık ve tüm ihtiyaçları karşıladı. Otele gitmek isteyen yolcular oldu. En proaktif çözümleri getirmeye çalıştık. İnsanların yerde yatmasından mutlu değiliz ancak 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil. Biz onların rahatsızlıklarını azaltmak için her şeyi yaptığımızı, elimizden gelenin en iyisinin yapıldığını, herkesin ihtiyacının görüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZ KİMSEYE KARTON DAĞITMADIK"

Yolcuların kartonlar üzerinde yattığı görüntüleri değerlendiren Kadri Samsunlu, "Biz kimseye karton dağıtmadık. İşletmelerdeki kartonları alıp altlarına koymuş olabilirler" dedi.

Çevik kuvvetin havalimanına girmesini hakkında konuşan Samsunlu, "Orada beklediler. Burada düzeni ve güvenliği herkes için sağlamamız lazım. Oradaki tepkileri duyduk ve çözüm üretildi. Emniyette üzerine düşen görevi yaptı" diye konuştu.

"4 YILDIZLI BİR OTEL YAPILACAK"

Otel yapılıp yapılmayacağı hakkında da konuşan Samsunlu, "Biz dünya üzerindeki en büyük otele sahibiz. 450 odası full doldu. Burada metro olsaydı dahi, 'Burada güvendesiniz, bir çatı altındasınız. İhtiyaçlarınıza cevap verecek imkan var' derdim. Burada kalan yolcular yabancı yolcu. Biz de bu konuda herkese en düz şekilde mesajımızı verdik. Biz 3 ay önce ikinci bir oteli yapma kararı aldık. 4 yıldızlı bir otel yapılacak. 2023'ün sonuna doğru bitirmiş oluruz" dedi.

Samsunlu havalimanı çevresindeki otel sayısının da artmasını beklediğini söyledi.

ÇATI ÇÖKMESİ

İGA CEO'su Samsunlu, kar yağışı nedeniyle havalimanında yaşanan çökme konusunu ise şöyle değerlendirdi:

"Bizim havalimanı içerisinde birçok paydaşımız var. Bu binalarda sorunlar yaşanabilir. Bunların sorumluluğunun İGA'ymış gibi algılamamak lazım. Bizim lokasyonlarımızda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Geçici olarak yapılan THY kargo alanında bir çökme oldu. Ciddi bir kar birikmesi oldu."

KARIN MALİYETİ NE KADAR?

Yaşanan kar felaketinin İstanbul Havalimanı'na maliyetini değerlendiren Samsunlu, "Belli bir fatura var ama bu fatura bizi yıkacak bir fatura değil. Bir kere yolcu kaybımız var. Burada yolcunun İstanbul'da yaşadığı deneyimden sonra 'Ben sıkıntı yaşamadım, emniyet içinde kaldım' demesi. Buradaki müşteri memnuniyetini pozitif tutmak önemli. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Parasal karşılığını hesaplamadık" dedi.

HAVALİMANINDA SON DURUM

Samsunlu, havalimanındaki son durum hakkında bilgi verirken, "Havalimanında 500'den fazla uçuş yapıldı. Bizim bugün 800'e yakın uçuş planlaması var. Kargo operasyonları başladı. 2 pistimiz açık, 3'üncü pistimiz de açılacak. Bugün akşama doğru normal hacimlerimizi yapar duruma geleceğiz. Havalimanında da yoğunluk yok. Normale döndük diyebilirim" diye konuştu.

İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) kendilerine ulaşmadıklarını söyledi.

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SON DAKİKA: İGA CEO'sundan açıklama geldi! İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil - Son Dakika
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