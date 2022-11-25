Doğal gaz faturaları can sıkıyor! İşte faturayı yarı yarıya düşürebilen ipuçları... - Son Dakika
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Doğal gaz faturaları can sıkıyor! İşte faturayı yarı yarıya düşürebilen ipuçları...

25.11.2022 13:43

Isınmak için yükseltilen doğal gaz ayarları ile birlikte faturalar da kabarıyor. Bütçesini sarsmadan bu kışı nasıl atlatacağını düşünenler faturanın nasıl düşürüleceğini araştırıyor. İşte işinize yarayacak bazı bilgiler...

Son gelen zamların ardından vatandaş kara kara gelecek faturaları düşünmeye başladı. Peki alacağınız basit önlemlerle faturadan tasarruf yapacağınızı biliyor muydunuz? İşte o bilgiler.

Öncelikle uzmanlar kombi bakımının ve doğal gaz faturasını düşürmek için yapılacak birkaç yöntemin doğal gaz faturalarınızı düşüreceğinizi belirtiyor.

Bunu kimse bilmiyor! Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor

ISI YALITIMI VE LEVHALARI KULLANIN

Radyatörden çıkan ısı, arkasındaki duvarı ısıtır, ısı kaybını önlemek için radyatörün arkasına yalıtım levhaları yerleştirin. Yalıtımsız evde gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20'si tek camlı pencerelerden kaynaklanır, çift cam isi kaybını önemli ölçüde azaltır.

Bunu kimse bilmiyor! Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor

DOĞRU KOMBİ TESİSATI

Kombinin iyi olması gerektiği kadar, tesisatının da doğru şekilde yapılmış olması oldukça önemlidir. Boşa enerji harcamamak için bu konuya özen göstermek gerekiyor. Peteklerin eşit şekilde ısındığından emin olmak gerekir. Bazı odalar ısınırken, bazı odalar ısınmıyorsa peteklerde bir sorun var demektir. Tesisat boruları çok dirsekliyse de enerji kaybı yaşanır. Tesisatta mümkün olduğunca düz borular kullanılmalıdır. Kombi seçimi ve petek sayısında evin ölçülerine uygun bir seçim yapmak gerekir.

Bunu kimse bilmiyor! Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor

DOĞALGAZ PETEĞİNDE ÇAMAŞIR KURUTMAYIN

Kapı ve pencere çerçevesi etrafındaki çatlakları onarın, hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın. Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın.

Bunu kimse bilmiyor! Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor

ISI PAY ÖLÇER KULLANIN

Eğer konutunuz merkezi sistemle ısıtılıyorsa öncelikle sitenin veya apartmanın ilk olarak ısı yalıtımını yaptırması ve akabinde ısı pay ölçer sistemine geçmesi faydalı olacaktır. Böylece ortak kullanım alanlarının dışında, ısınmak için sadece kendi dairenizin harcadığı doğalgazın bedelini ödemiş olursunuz.

Bunu kimse bilmiyor! Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor

TERMOSTATİK VANALAR

Odaların sıcaklıklarını farklı tutabilirsiniz. Bunu ayarlayabilmenin en sağlıklı yöntemi termostatik vanalar.

Bunu kimse bilmiyor! Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor

EV DEKORE EDERKEN PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPAMAYIN

Isıtıcınızın, kalorifer peteğinizin önünde kesinlikle koltuk, dolap gibi eşyalara yer vermemelisiniz; çünkü bu hareket ile eve yayılması gereken ısıyı eşya arkasına hapsetmiş olur bu durumdan pek de memnun kalmazsınız.

Bunu kimse bilmiyor! Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor

PERDELER İLE RADYATÖR BİRLEŞMEMELİ

Perdelerin radyatör üzerinde sonlandırılması gerek. Zemine kadar inip, radyatörün önünü kapatmamasına dikkat edilmeli.

Bunu kimse bilmiyor! Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor


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Son Dakika Ekonomi Doğal gaz faturaları can sıkıyor! İşte faturayı yarı yarıya düşürebilen ipuçları... - Son Dakika


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