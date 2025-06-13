Kurban Bayramı Bilet Fiyatları Enflasyonun Altında

Çevrim içi seyahat ve turizm platformu Obilet, Kurban Bayramı döneminde bilet fiyatlarındaki artışın genel enflasyonun altında kaldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Obilet, Kurban Bayramı döneminde gerçekleşen yolculuklara dair rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 4 önemli rotada 2024 ve 2025 Kurban Bayramı dönemlerine ait ortalama bilet fiyatları karşılaştırıldı. Buna göre, bilet fiyatlarındaki artışlar genel enflasyonun altında kaldı.

Bayram döneminde yurt içinde otobüsle yapılan yolculuklarda Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya, uçakla gerçekleştirilen seyahatlerde ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana öne çıktı.

Yurt içinde otobüsle yapılan seyahatlerde Hakkari, Çankırı, Nevşehir, Iğdır ve Erzincan'a; uçakla yapılan seyahatlerde ise Siirt, Sivas, Hakkari, Kahramanmaraşve Bursa'ya olan talep geçen yıla göre arttı.

Tablo, bu yılki Kurban Bayramı tatilinin kısa olması nedeniyle turizmden ziyade memleket ziyareti amaçlı yapılan seyahatlerin öne çıktığını gösterdi.

Otobüsle yurt dışına yapılan yolculuklarda en sık gidilen şehirler arasında Bulgaristan'ın Kırcaali, Burgaz, Sofya şehirleriyle Gürcistan'ın Batum, Yunanistan'ın Selanik ve Romanya'nın başkenti Bükreş şehirleri yer aldı.

Uçakla yapılan yurt dışı seyahatlerde ise Azerbaycan, Özbekistan, İran, Lübnan, Fas, Arnavutluk ve Mısır gibi kolay ulaşım ve vizesiz seyahat avantajı sunan ülkelere yönelik talepte artış yaşandı.

Yakınlığı ve vizesiz geçiş imkanları sayesinde Ege adalarına ziyaret, bu sene de seyahat tercihleri arasında üst sıralarda yer aldı.

Feribot ile seyahatin en çok tercih edilen ulaşım olduğu Ege adaları seyahatlerinde, en çok tercih edilen rotaları sırasıyla Çeşme-Sakız, Bodrum- Kos, Ayvalık-Midilli, Kuşadası-Samos ve Fethiye-Rodos oldu.

En pahalı uçak bileti 53 bin 880 lira

Kurban Bayramı döneminde Obilet üzerinden yapılan işlemler baz alınarak, derlenen verilerde yurt içinde en pahalı otobüs bileti 3 bin 50 lira ile Muğla- Van rotasında satıldı. En pahalı uçak bileti ise 13 bin 283 lira ile İstanbul-Antalya hattında gerçekleşti.

Yurt dışında ise en pahalı otobüs bileti 7 bin 310 lira ile Köln-İstanbul rotasında satılırken, en pahalı uçak bileti 53 bin 880 lira ile Los Angeles-İstanbul hattında gerçekleşti.

Obilet platformu üzerinden yapılan işlemlerde, bayram planları ağırlıklı olarak mayısın son günlerinde yapıldı. Otobüs biletlemelerinde en yoğun gün 30 Mayıs, uçak bileti alımlarında ise en yoğun gün 29 Mayıs oldu.

Konaklama tarafında da benzer bir eğilim gözlemlenerek otel rezervasyonlarında yoğunlukta zirve 30 Mayıs'ta yaşandı.

Yaz tatili döneminde de özellikle belirli rotalarda hızlı doluluklar ve ani fiyat artışlarının yaşanabileceği öngörülüyor. Temmuz ve ağustost aylarında, okulların kapanması ve izin döneminin başlamasıyla birlikte ulaşım ve konaklama sektörlerinde yeni zirveler görülmesi bekleniyor.