Marble İzmir Fuarı 30. Kez Kapılarını Açtı

(İZMİR) - İzmir'de bu yıl 30'uncusu düzenlenen Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu fuara herkes sahip çıkmak zorunda. İnşallah 50'ncisi 100'üncüsü de yapılsın. Türkiye'de bu kadar değerli başka bir fuar olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin doğal taş alanındaki 2 milyar dolarlık ihracatının 5 milyar dolara çıkmaması için hiçbir neden yok. Yeter ki katma değerini de artırarak bu işin pazarlamasını da yapabilelim. Bunu başarabileceğimizi de inanıyorum" dedi.

Doğaltaş sektörünün dünyadaki en büyük üç fuarından biri olan Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 30'uncu kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, 9-12 Nisan tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getiren Marble İzmir Fuarının açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Çekiç, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Tüm Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ile yerli ve yabancı birçok sektör temsilcisi, bürokrat ve belediye yöneticileri katıldı.

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın sadece sektör için değil, İzmir ve Türkiye için de büyük bir değer taşıdığını belirterek "30 yıldır düzenlenen bu fuarın, sektör temsilcileri dışında değeri yeterince anlaşılamamış bir fuar bu. Oysa Türkiye'nin ihracatı için lokomotif sektörlerinden biri. Dışarıdaki insanlar burada ne kadar önemli bir organizasyon gerçekleştiğini tam fark edemiyorlar. Bizim Marble İzmir'i daha iyi tanıtmamız lazım. Dünyanın doğal taş kaynaklarının neredeyse üçte birine sahip bir ülke olarak Türkiye'nin çok daha fazla sahiplenmesi gereken, üretiminde, tasarım kısmında ve ihracatında çok daha fazla desteklemesi gereken bir sektör. Bu nedenlerle bu fuarın anlamı çok büyük" dedi.

"Kiminle iletişim kurmamız gerekiyorsa kuracağız"

İzmir'in ülkenin ticaret tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Başkan Tugay, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İktisat Kongresi'ni yaparak ticaret anlamında özel görevler verdiği bir şehir. Daha sonra İzmir Enternasyonal Fuarı geliyor. O dönemden bu döneme Türkiye'nin ihracatta ve ticarette dışarıya açılan penceresi olarak görülen bir şehir. Biz bu rollerin gereğini yerine getirmek için şehir olarak tüm dinamiklerimizle çok daha fazla çalışmalıyız. Tüm fuarların çok daha başarılı geçmesi için Türkiye'de kiminle nasıl bir iletişim kurmamız gerekiyorsa onu da yapmalıyız" dedi.

"Çalışmamız, iş birliği yapmamız gerekiyor"

Oda, derneklere fuarlara destekleri için teşekkür eden Başkan Tugay, "Eğer sorunları birbirimizi anlayacak şekilde konuşabilirsek, her türlü siyasi çıkarın üzerine çıkarak birlik beraberlik içinde mücadele etmeyi başarabilirsek her şeyi çok daha iyiye götürebiliriz. Bu ülkenin, milletin daha iyi noktalara gelmesi için iş birliği yapmamız gerekiyor. Dünyada ve Türkiye'deki sıkıntılar ortadayken, en çok ihtiyacımız olan şey kendi ülkemizin menfaatini her şeyin üzerinde tutarak sektörleri temsil eden insanlara bütüncül bir bakışla destek olmaktır. Destek olacağız ki insanlarımız iş bulsun, bu ülkeye para girsin. Yatırım için yürekten çaba gösteren pek çok insan istedikleri desteği bir türlü göremiyor. Bir yerlerde hata yaptığımız çok açık. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Türkiye'nin refah içinde yaşayan insanların ülkesi olması lazım" şeklinde konuştu.

"5 milyar dolara çıkabilir"

Başkan Tugay, Türkiye'deki doğal taşların renkleri ve desenleriyle dünyada eşi benzeri olmadığını belirterek "Ancak hak ettikleri değeri bulmuş değiller. Birincisi pazarlamayı bilmiyoruz, ikincisi işlenmesiyle ilgili sorun var. Bu fuara herkes sahip çıkmak zorunda. İnşallah 50'ncisi 100'üncüsü de yapılsın. Türkiye'de bu kadar değerli başka bir fuar olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin doğal taş alanındaki 2 milyar dolarlık ihracatının 5 milyar dolara çıkmaması için hiçbir neden yok. Yeter ki katma değerini de artırarak bu işin pazarlamasını da yapabilelim. Bunu başarabileceğimizi de inanıyorum" dedi.

Tarcan: Doğal taş sektörünün geleceğine yön veren önemli bir platform

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Marble İzmir Fuarı'nın sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini bir araya getirerek doğal taş sektörünün geleceğine yön veren önemli bir platform haline dönüştüğünü belirtti. Tancan, "Ülkemiz yaklaşık 50 milyar ton doğal taş potansiyeli ve 650'den fazla farklı renk ve desene sahip mermer çeşidi ile küresel pazarda güçlü bir oyuncu konumudan olup sektördeki etkinliğini de her geçen gün artırmaktadır. Estetik ve kalite açısından fark yaratan mermerlerimizle global pazarda güçlü bir konuma sahibiz. Dünya doğal taş rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ı ülkemizdedir. Bu büyük potansiyel sadece hammadde olarak değil, aynı zamanda işlenmiş ürünler ve doğal taş teknolojileri açısından da ülkemizi ön sıralara taşımaktadır. Günümüzde doğal taş sektörü artık ocaktan çıkarılan bloklardan ibaret değildir. Bu taşların işlenmesi, tasarımı, dijital takibi, kalite kontrolü ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle bütüncül bir yapıya kavuşmuştur. Doğal taş teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde artık daha az atıkla, daha yüksek verimle ve çevreci yöntemlerle üretim yapılabilmektedir. Otomasyon sistemleri, ileri seviye kesim teknolojileri, yapay zeka destekli kalite kontrol mekanizmaları ve sürdürülebilir taş işleme yöntemleri sektörümüze çağ atlatmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bu dönüşümün farkındayız ve destekçisiyiz. Sektörümüzün teknolojiye entegre olmasını teşvik ediyor, dijitalleşme odaklı projeleri destekliyoruz" dedi.

"Türk doğal taş sektörü, dünya pazarında hak ettiği yeri almaya devam edecek"

Tancan sözlerinin devamında ise "Sektörümüzün kalkınmasına, Türkiye ekonomisinin büyümesine ve global ticaretin gelişmesine katkı sağlayan bu önemli fuarın, katılımcılar için yeni iş birlikleri, güçlü ticari bağlantılar ve önemli fırsatlar yaratacağına olan inancımı özellikle ifade etmek isterim. Her geçen yıl daha da güçlenen Türk doğal taş sektörü, dünya pazarında hak ettiği yeri almaya devam edecektir. Fuarımız yalnızca ürünlerin değil, teknolojilerin de sergilendiği, bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı çok önemli bir platformdur. Bu fuarın sektördeki yeniliklerin tanıtılması ve yeni iş birliklerinin kurulması açısından verimli geçmesini temenni ediyor, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğal taş ihracatının itici gücü

Fuarın açılışında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Çekiç, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Tüm Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek ise fuarın doğaltaş sektörünün katkısına değinerek Marble İzmir'in Türkiye'nin doğal taş ihracatının itici gücü olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyetle fuar katılımcılarını ziyaret etti.