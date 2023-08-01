Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi

01.08.2023 17:50

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi. Bu toplantı, memur ve memur emeklilerinin önümüzdeki yıllarda alacakları maaş ve haklarını belirleyecek olan sürecin ilk adımı oldu.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı başladı.Toplantının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaklaşık bir ay sürecek kamu görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimizin ilk toplantısını memur konfederasyonlarımızın genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikalarımızın temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik. Müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülkemiz ve milletimiz adına hayırla sonuçlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İLK TOPLANTI SONA ERDİ

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi

"TÜM TARAFLARI MEMNUN EDECEK ŞEKİLDE SONUÇLANMASINI DİLİYORUM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaklaşık bir ay sürecek kamu görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimizin ilk toplantısını memur konfederasyonlarımızın genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikalarımızın temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik. Müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülkemiz ve milletimiz adına hayırla sonuçlanmasını diliyorum" dedi.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

2024 İÇİN YÜZDE 78, 2025 İÇİN YÜZDE 40 TALEP EDİYORLAR

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

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Memur, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi - Son Dakika
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