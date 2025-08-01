Merkez Bankası\'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi, kredi piyasasında hareketliliğe yol açtı. Özellikle otomobil sahibi olmak isteyenler için taşıt kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. Bankalar, farklı vadelerde ve ödeme planlarında çeşitli faiz oranları sunarken, tüketiciler en uygun kredi teklifini araştırmaya başladı. İhtiyaç doğrultusunda krediyle araç almayı planlayan vatandaşlar, faiz indirimi beklentisiyle beklemede kalırken, Temmuz ayı itibarıyla taşıt kredilerinde hareketlilik başladı. Bankalar, ay başında %3,45 seviyesinde olan taşıt kredisi faiz oranlarını, Temmuz ortasına doğru %3,20 – %3,25 aralığına kadar çekti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizinde 300 baz puanlık indirime giderek oranı %46'dan %43'e düşürmesi, kredi piyasasında etkisini göstermeye başladı. Merkez Bankası'nın bu adımı, taşıt kredisi dahil olmak üzere birçok kredi türünde faizlerin kademeli olarak geri çekilmesine yol açtı.

36 AY VADELİ 400.000 TL TAŞIT KREDİSİ FAİZİ NE KADAR OLDU?

36 ay vadeyle 0 km araç almak için 400.000 bin TL'lik taşıt kredisi istediğinizde bankaya göre faiz oranları değişiyor. Peki güncel verilere göre hangi banka taşıt kredisi için ne kadar faiz oranı uyguluyor? İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları…

KUVEYT TÜRK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Kuveyt Türk, araç finansmanında %3,00 kâr payı oranı sunuyor. 36 ay vadeli ödeme planına göre aylık taksit tutarı 20.862 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 753.358 TL olarak hesaplanıyor.

AKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Taşıt almayı planlayanlar için Akbank, %3,25 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. 36 ay vadeli örnek hesaplamaya göre, aylık taksit tutarı 21.818 TL olurken, kredinin toplam geri ödemesi ise 787.767 TL'ye ulaşıyor. Bankanın sunduğu kredi, yüksek faiz ortamında taşıt sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor.

VAKIF KATILIM TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Vakıf Katılım, 3 ay ertelemeli taşıt finansmanı kapsamında %3,35 kâr payı oranı sunuyor. 36 ay vadeli ödeme planında aylık taksitler 22.206 TL seviyesinde hesaplanırken, toplam geri ödeme tutarı ise 801.426 TL olarak gerçekleşiyor.

ALTERNATİF BANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Alternatif Bank, taşıt kredisi kullanmak isteyen müşterilerine %3,59 faiz oranıyla finansman sağlıyor. 36 ay vadeli kredi kullanımında aylık taksit tutarı 23.149 TL olarak hesaplanırken, toplam geri ödeme tutarı ise 835.366 TL'ye ulaşıyor.

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

İş Bankası, sıfır ya da ikinci el araç almak isteyen bireysel müşterilerine %3,70 faiz oranıyla taşıt kredisi sunuyor. 36 ay vadeli ödeme planına göre aylık taksit tutarı 23.586 TL olarak belirlenirken, toplam geri ödeme tutarı 851.125 TL'ye ulaşıyor.

GARANTİ BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Garanti BBVA, taşıt kredisi kapsamında %3,79 faiz oranıyla finansman desteği sağlıyor. 36 ay vadeli ödeme planında aylık taksit tutarı 23.947 TL olarak hesaplanırken, toplam geri ödeme tutarı 864.111 TL'ye ulaşıyor.

Bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranlarını inceleyen tüketiciler, özellikle aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarlarını kıyaslayarak en uygun teklife ulaşmaya çalışıyor. Uzmanlar, faizlerdeki düşüşün sınırlı ve kademeli olacağını belirtirken, araç almayı düşünenlerin güncel oranları yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.