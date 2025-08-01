Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Merkez Bankası\'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları
01.08.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası taşıt kredisi faiz oranları merak konusu oldu. Hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğu, tüketicilerin ve yatırımcıların gündemine oturdu. İşte banka banka güncel taşıt kredisi faiz oranları...

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi, kredi piyasasında hareketliliğe yol açtı. Özellikle otomobil sahibi olmak isteyenler için taşıt kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. Bankalar, farklı vadelerde ve ödeme planlarında çeşitli faiz oranları sunarken, tüketiciler en uygun kredi teklifini araştırmaya başladı. İhtiyaç doğrultusunda krediyle araç almayı planlayan vatandaşlar, faiz indirimi beklentisiyle beklemede kalırken, Temmuz ayı itibarıyla taşıt kredilerinde hareketlilik başladı. Bankalar, ay başında %3,45 seviyesinde olan taşıt kredisi faiz oranlarını, Temmuz ortasına doğru %3,20 – %3,25 aralığına kadar çekti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizinde 300 baz puanlık indirime giderek oranı %46'dan %43'e düşürmesi, kredi piyasasında etkisini göstermeye başladı. Merkez Bankası'nın bu adımı, taşıt kredisi dahil olmak üzere birçok kredi türünde faizlerin kademeli olarak geri çekilmesine yol açtı.

36 AY VADELİ 400.000 TL TAŞIT KREDİSİ FAİZİ NE KADAR OLDU?

36 ay vadeyle 0 km araç almak için 400.000 bin TL'lik taşıt kredisi istediğinizde bankaya göre faiz oranları değişiyor. Peki güncel verilere göre hangi banka taşıt kredisi için ne kadar faiz oranı uyguluyor? İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları…

Araç alacaklar dikkat! Banka banka faiz oranları güncellendi

KUVEYT TÜRK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Kuveyt Türk, araç finansmanında %3,00 kâr payı oranı sunuyor. 36 ay vadeli ödeme planına göre aylık taksit tutarı 20.862 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 753.358 TL olarak hesaplanıyor.

Araç alacaklar dikkat! Banka banka faiz oranları güncellendi

AKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Taşıt almayı planlayanlar için Akbank, %3,25 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. 36 ay vadeli örnek hesaplamaya göre, aylık taksit tutarı 21.818 TL olurken, kredinin toplam geri ödemesi ise 787.767 TL'ye ulaşıyor. Bankanın sunduğu kredi, yüksek faiz ortamında taşıt sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor.

Araç alacaklar dikkat! Banka banka faiz oranları güncellendi

VAKIF KATILIM TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Vakıf Katılım, 3 ay ertelemeli taşıt finansmanı kapsamında %3,35 kâr payı oranı sunuyor. 36 ay vadeli ödeme planında aylık taksitler 22.206 TL seviyesinde hesaplanırken, toplam geri ödeme tutarı ise 801.426 TL olarak gerçekleşiyor.

Araç alacaklar dikkat! Banka banka faiz oranları güncellendi

ALTERNATİF BANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Alternatif Bank, taşıt kredisi kullanmak isteyen müşterilerine %3,59 faiz oranıyla finansman sağlıyor. 36 ay vadeli kredi kullanımında aylık taksit tutarı 23.149 TL olarak hesaplanırken, toplam geri ödeme tutarı ise 835.366 TL'ye ulaşıyor.

Araç alacaklar dikkat! Banka banka faiz oranları güncellendi

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

İş Bankası, sıfır ya da ikinci el araç almak isteyen bireysel müşterilerine %3,70 faiz oranıyla taşıt kredisi sunuyor. 36 ay vadeli ödeme planına göre aylık taksit tutarı 23.586 TL olarak belirlenirken, toplam geri ödeme tutarı 851.125 TL'ye ulaşıyor.

Araç alacaklar dikkat! Banka banka faiz oranları güncellendi

GARANTİ BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Garanti BBVA, taşıt kredisi kapsamında %3,79 faiz oranıyla finansman desteği sağlıyor. 36 ay vadeli ödeme planında aylık taksit tutarı 23.947 TL olarak hesaplanırken, toplam geri ödeme tutarı 864.111 TL'ye ulaşıyor.

Bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranlarını inceleyen tüketiciler, özellikle aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarlarını kıyaslayarak en uygun teklife ulaşmaya çalışıyor. Uzmanlar, faizlerdeki düşüşün sınırlı ve kademeli olacağını belirtirken, araç almayı düşünenlerin güncel oranları yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Merkez Bankası, Otomobil, Ekonomi, Finans, Gündem, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı

11:34
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
10:49
Elazığ’da maden ocağında göçük Çok sayıda ekip olay yerinde
Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde
16:48
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah’a şükür olmadı
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah'a şükür olmadı
16:35
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
16:30
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
16:15
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol
16:12
CHP lideri Özel ’Sınırlarını aştı’ dedi, Tanju Özcan’dan jet yanıt geldi
CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
16:07
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti Gerekçesi oldukça ilginç
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
16:07
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
16:04
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı! Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
16:00
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı
Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı
15:54
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
15:50
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 12:15:33. #7.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.