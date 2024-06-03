Otomotiv endüstrisi mayısta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv endüstrisi mayısta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi mayısta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

03.06.2024 13:31
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Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu sektörü, 3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Mayıs ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 65 ile fındık ve mamulleri oldu.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 71'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay 11,5 artışla 17,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Mayısta, toplam ihracatın yüzde 13,1'ini oluşturan tarım grubunda 9,6'lık artışla 3,2 milyar dolarlık, toplam ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise herhangi bir yüzdesel değişim olmayarak 546,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Geçen ay 55 kent ihracatını artırdı.

Öte yandan, Ankara, Sakarya, Konya, Tekirdağ, Eskişehir, Giresun, Erzurum ve Bartın tarihlerinin en yüksek ihracatını yaptı.

Mayısta 1334 firma ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar, ihracata 109 milyon dolarlık katkı sundu. Birim ihracat değeri ise 1,43 dolar oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 MAYıSSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM2.885.0863.161.8489,613,134.819.39236.124.7243,713,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.845.9512.103.25513,98,722.603.82724.529.9238,59,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 936.7721.066.25013,84,411.767.23912.666.7437,64,9
Yaş Meyve ve Sebze 248.942284.06614,11,23.212.4293.525.5429,71,4
Meyve Sebze Mamulleri 185.264218.09917,70,92.457.3542.630.6297,11,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 119.573137.23214,80,61.546.6271.737.82512,40,7
Fındık ve Mamulleri 142.784235.28264,81,01.747.7252.161.40123,70,8
Zeytin ve Zeytinyağı 103.62670.013-32,40,3809.436754.994-6,70,3
Tütün 94.99277.623-18,30,3924.912916.196-0,90,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri13.99814.6904,90,1138.105136.594-1,10,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER310.016318.6312,81,33.787.2033.672.411-3,01,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller310.016318.6312,81,33.787.2033.672.411-3,01,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ729.119739.9611,53,18.428.3627.922.390-6,03,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri729.119739.9611,53,18.428.3627.922.390-6,03,0
II. SANAYİ15.338.94917.097.35811,571,0182.075.316182.377.2170,270,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.229.4401.263.6252,85,214.770.37114.040.064-4,95,4
Tekstil ve Hammaddeleri846.705865.9332,33,69.978.9419.496.035-4,83,7
Deri ve Deri Mamulleri 149.197136.864-8,30,62.114.7091.646.789-22,10,6
Halı 233.539260.82811,71,12.676.7212.897.2408,21,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.440.2803.032.55624,312,632.066.28131.818.399-0,812,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.440.2803.032.55624,312,632.066.28131.818.399-0,812,2
C. SANAYİ MAMULLERİ11.669.22912.801.1779,753,2135.238.664136.518.7540,952,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.647.3371.646.187-0,16,820.710.01918.318.420-11,57,0
Otomotiv Endüstrisi3.025.8313.216.1476,313,432.816.29035.753.0708,913,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri203.809168.327-17,40,71.365.8672.151.10457,50,8
Elektrik ve Elektronik1.379.7031.499.1278,76,215.769.92016.275.1413,26,3
Makine ve Aksamları922.0031.068.83915,94,410.847.57711.464.0815,74,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.142.7741.209.2005,85,013.326.93012.182.144-8,64,7
Çelik1.249.2291.465.65417,36,117.343.88215.622.192-9,96,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri450.030424.593-5,71,85.118.6284.452.410-13,01,7
Mücevher461.386575.24324,72,46.306.6657.432.22517,82,9
Savunma ve Havacılık Sanayii549.892876.04659,33,64.735.0465.721.21220,82,2
İklimlendirme Sanayii637.235651.8152,32,76.897.8387.146.7553,62,7
III. MADENCİLİK546.212546.3860,02,36.024.1865.824.995-3,32,2
Madencilik Ürünleri546.212546.3860,02,36.024.1865.824.995-3,32,2
T O P L A M (TİM*)18.770.24720.805.59210,886,4222.999.922224.326.9360,686,3
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.850.5983.269.56514,713,631.121.59535.725.14714,813,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI21.620.84424.075.15711,4100,0254.121.517260.052.0842,3100,0

Kaynak: AA

İhracat, İhracat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv endüstrisi mayısta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu - Son Dakika

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