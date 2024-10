Otomotiv İhracatında Rekor ve Gelecek Öngörüleri

Ekonomi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, bu yılı yaklaşık 37 milyar dolarlık otomotiv ihracatıyla kapatacaklarını ve rekor kıracaklarını belirterek, "Önümüzdeki 3 ve 5 yıllık projeksiyonda ihracattaki büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi (MUST) devam ediyor.

"Sanayi için Hamle Yap" temasıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen zirvede konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, son 17-18 yıldır ihracatta lider sektör olduklarını belirterek, geçen yıl 35 milyar dolarla rekor kırdıklarını söyledi.

Geçen sene Türkiye ihracatının yüzde 15'ini otomotiv endüstrisinin yaptığını dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 de zor başladı ve zorluklarla mücadele içinde geçen bir yıl yaşıyoruz. En önemli kısıtımız maliyet kıskacı. Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyonist düzen ve bunu zapturapt altına alınmak için uygulanan program imalat sanayisinin bir miktar zorlanmasına neden oluyor. Yıl başında 2024'te 39 milyar dolar ihracat yapacağımızı düşünüyorduk. Yaptığımız yatırımlar, içinde bulunduğumuz projeler ve pazar çeşitliliği sayesinde yüzde 10 büyüme öngörüyorduk. Veriler bu yılı 37 milyar doların çok az altında bir ihracatla kapatacağımızı gösteriyor. Her şeye rağmen 35 milyar doların üzerinde ancak hedefin altında. Çeşitli açıklamalarımızda ihracattaki sıkıntılardan bahsediyoruz ama buna rağmen günün sonunda rekor açıklıyoruz. Yaptığımız yatırımlar sonrası kapasitemizi daha iyi kullansak rekabetçiliğimiz sayesinde geleceğimiz nokta 40 milyar doların üzeri."

Çelik, her şeye rağmen Türkiye'nin en çok ihracat yapan sektörü olmaya devam ettiklerini kaydederek, "Önümüzdeki 3 ve 5 yıllık projeksiyonda ihracattaki büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Elektrikli araç pazarında agresif büyüme yok"

Baran Çelik, otomotiv sanayisindeki dönüşümün Türkiye'ye ne gibi fırsatlar sunduğuna ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin bu dönüşümde henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin 2035'ten sonra içten yanmalı yeni aracın piyasaya çıkmasına izin vermeyeceğini anımsatan Çelik, bununla paralel elektrikli araçlara yoğun yatırım olduğunu, ancak kamunun zorlamasıyla iteklenen pazarın istenilen seviyede olmadığını bildirdi.

Çelik, Avrupa'da 2023'te yüzde 15 olan elektrikli araç pazarının 2024'te yüzde 13-14 seviyelerine gerilediğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani 2024 yılı Avrupa'da elektrikli araca daha fazla talebin olduğu bir yıl. Yüzde 20'lerde olması bekleniyordu. Bizde de 2023'te yüzde 7'deydi şu anda yüzde 7'lerde. Türkiye'de de elektrikli araçların pazarda agresif büyümesi yok. Bunun iki sebebi var. Elektrikli araçların şarj etme süresi tüm ihtiyaçları karşılamıyor, altyapı sorunu var. İkinci sorun menzil. Ancak bu sorunlar dönüşümün devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. İklim değişikliğinden kaynaklı karbon sınırlamaları dolayısıyla elektrikli araç dönüşümü eninde sonunda gerçekleşecek."

"Asya, Afrika ve Avrupa'da varız, başka coğrafyalarda da olacağız"

Çalık Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Temel Kotil de uzun yıllar süren kamu deneyiminden sonra adım attığı özel sektördeki deneyimlerini paylaştı.

Avrupa'daki elektrik üretim tesislerinin doğal gazdan üretim yaptığını ancak çok eski olduğunu dile getiren Kotil, şu bilgileri verdi:

"İstenilen verimi alamayabiliyorsunuz. Avrupa'da çok iş var. Romanya'da bulunuyoruz. Avrupa'nın çok ciddi miktarda yeni enerji tesisine ihtiyacı var sürdürülebilirlik için. Romanya'da kurduğumuz kombine çevrim sistemi oradaki rafinerinin atık gazlarını kombine edip çevreci hale getiriyor. Çalık Holding altında yenilenebilir enerji konusunda büyük yatırımlarımız var. Hem güneş enerjisinde hem rüzgarda hem de biyojet yakıtı konusunda. Önümüz çok açık. Dünyada etkin durumdayız. Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da varız, başka coğrafyalarda da olacağız. Dünya değişince bize fırsatlar geliyor."

"Çok önemli bir yatırımımız var"

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, hazır giyim sektörünün dünü, bugünü ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

30 yıl önce sektörün uluslararası alanda iletişim kurmakta çok zorlanır durumda olduğunu anımsatan Orakçıoğlu, verilen mücadelelerle gelinen noktada çok önemli gelişmeler kaydedildiğini anlattı.

Orakçıoğlu, sektörün gelişimi için STK'ların çok aktif olması, projelerle siyasetin ve bürokrasinin önünü açması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Sektöre büyük haksızlık yapılıyor. Şu an 52 sektör içinde katmadeğer üretme konusunda hazırgiyim sektörü üçüncü sırada ama sanki görevini tamamlamış çıkılması gereken bir sektör gibi bir algı var. Şirketimize baktığımızda, Grup olarak kilogram başı 75-80 dolara ihracat yapıyoruz. 4 ay önce İtalya'nın merkezinde Bolonya'da tüm Avrupa'yı hedef alan showroomlarımızı açtık. Aynı zamanda yine İtalya'da, tüm Avrupa'da online satışı gerçekleştirebileceğimiz lojistik merkezimizi açtık. Bunların hepsini değişen ve dönüşen ekonomi içinde kendi adımıza nasıl yer alabiliriz diye yaptık. 2024'te 9'u yurt içinde 11'i yurt dışında olmak üzere 20 yeni mağaza açtık. Teknoloji, değişim dönüşüm, dijitalleşme sektörümüz için çok önemli. Şu an fabrikalarımızda kullandığımız teknolojileri görünce otomotiv fabrikası zannediliyor. Bu değişimi görmek ve bir adım sonrasını görmek çok önemli. Bir adım sonrasında yapacağımız çok önemli bir yatırım var, şubatta faaliyete geçireceğiz. Bu yatırım yapay zekayı kullanarak, seri üretimle kişiye özel üretimi birleştiren bir sistem. Seri üretimi özel üretimle birleştirmek çok özel bir know how. Bunu dünyada ikinci olarak biz gerçekleştireceğiz."