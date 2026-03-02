Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

Haberin Videosunu İzleyin
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
02.03.2026 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası artan jeopolitik risklerle birlikte altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Spot altın yüzde 1,9 artışla 5 bin 364 dolara yükseldi. Gram altın fiyatları ise yüzde 1,98 primle 7 bin 598 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 8120 TL'ye yükseldi.

Altın fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemesi ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası artan jeopolitik risklerle birlikte haftaya sert yükselişle başladı.

ALTIN 4 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Spot altın yüzde 1,9 artışla 5 bin 364 dolara yükseldi ve son dört haftanın en yüksek seviyesini test etti. Seansın erken saatlerinde değerli metaldeki yükseliş yüzde 2'ye kadar ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,8 artışla 5 bin 342,80 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN 7 BİN 600 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Gram altın fiyatları ise yüzde 1,98 primle 7 bin 598 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da gram altın 8120 TL'ye yükseldi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 312 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 303 dolar, en yüksek de 5 bin 393 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 361 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Grama altın güne 7 bin 442 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 439 lira, en yüksek de 7 bin 623 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 598 liradan alıcı buluyor. Gram altının tarihi rekoru 7 bin 810 lirayla 29 Ocak 2026 tarihinde kırılmıştı. Böylece tarihi rekora yüzde 3'lük yükseliş kaldı.

  • Güncel altın satış fiyatları
  • Gram altın satış fiyatı: 7.598 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 13.291,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 26.566,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 51.215,43 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.881,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 128.431,34 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.357,81 dolar

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE

Gümüş fiyatları da Ortadoğu'daki gelişmeler ışığında yükseliş gösteriyor. Altın kadar olmasa da gümüş fiyatları da yükselişe geçti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 95,06 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 92,04 dolar, en yüksek de 96,41 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 93,51 liradan alıcı buluyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 134,02 liradan başladı. Gün içinde en düşük 129,76 lira, en yüksek de 135,91 lirayı gördü. Şu sıralar 132,08 liradan alıcı buluyor.

6 BİN DOLAR SENARYOSU MASADA

Geçen hafta J.P. Morgan ve Bank of America, altının 6 bin dolar seviyesine doğru yükselebileceği yönündeki beklentilerini yineledi. J.P. Morgan, merkez bankaları ve yatırımcılardan gelecek talebin 2026 sonuna kadar ons fiyatını 6 bin 300 dolara taşıyabileceğini öngörüyor.

Bağımsız analist Ross Norman ise altının küresel belirsizliğin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, "Jeopolitik risklerde yeni bir döneme girerken altının taze rekorlara doğru yeniden fiyatlanmasını beklemeliyiz" dedi.

Ayetullah Ali Hamaney, Kapalıçarşı, Ekonomi, İsrail, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev - Son Dakika

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Hasan Şaş, Galatasaray’ın 3 yıldızını hedef aldı Hasan Şaş, Galatasaray'ın 3 yıldızını hedef aldı
İran, Abu Dabi’de Fransız askeri üssünü vurdu İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
Kante’nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı
İran’ın Beit Şemeş’te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler İran'ın Beit Şemeş'te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler
Zeki Murat Göle: Değişikliklerin gecikme sebebi hoca ile olan iletişimden kaynaklandı Zeki Murat Göle: Değişikliklerin gecikme sebebi hoca ile olan iletişimden kaynaklandı

10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:02
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:45
Ortadoğu’daki savaş futbolu da vurdu
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
09:10
Cristiano Ronaldo’dan 1 milyar dolarlık imza
Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza
09:02
11 yıldır Liverpool’da ama tek golü yok
11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
07:40
Dünya Trump’ın bu sözlerini konuşuyor: İran’da düşündüğümüz herkes öldü
Dünya Trump'ın bu sözlerini konuşuyor: İran'da düşündüğümüz herkes öldü
06:53
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA saldırısı Patlama sonrası uçaklar havalandı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı
06:52
Savaş piyasaları fena vurdu Petrol ve altın fiyatları yükseldi
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrol ve altın fiyatları yükseldi
06:45
İran’dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:48:44. #7.13#
SON DAKİKA: Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.