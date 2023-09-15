Son Dakika: Ağustos ayında konut satışları %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Bu dönemde Türkiye'den en çok konut alan yabancı Ruslar oldu. - Son Dakika

Son Dakika: Ağustos ayında konut satışları %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Bu dönemde Türkiye'den en çok konut alan yabancı Ruslar oldu.

Son Güncelleme: 15.09.2023 10:09

Son dakika: Ağustos ayında konut satışları %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Bu dönemde Türkiye'den en çok konut alan yabancı Ruslar oldu.

Ülkemizde Ağustos ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve %14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 733 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı.

EN AZ SATIŞ ARDAHAN'DA

Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Ağustos ayında konut satışları %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Bu dönemde Türkiye'den en çok konut alan yabancı Ruslar oldu. - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Son Dakika: Ağustos ayında konut satışları %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Bu dönemde Türkiye'den en çok konut alan yabancı Ruslar oldu.
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SON DAKİKA: Son Dakika: Ağustos ayında konut satışları %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Bu dönemde Türkiye'den en çok konut alan yabancı Ruslar oldu. - Son Dakika
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