Son dakika: Ağustos ayında konut satışları %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Bu dönemde Türkiye'den en çok konut alan yabancı Ruslar oldu.

Ülkemizde Ağustos ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve %14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 733 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı.

EN AZ SATIŞ ARDAHAN'DA

Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.

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