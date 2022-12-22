CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücretle ilgili ilk açıklama: Ne çalışanın hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücretle ilgili ilk açıklama: Ne çalışanın hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü

22.12.2022 14:58

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8.506 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmeler yaptı. CHP lideri, "Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye'yi yaratabilmektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için asgari ücretin 8.506 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Toplantıya işveren ve hükümet temsilcileri katılırken, işçi kesimini temsil eden Türk-İş, ücrette uzlaşılmadığı gerekçesiyle toplantıya katılmadı. Asgari ücretle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ilk yorum geldi.

"ASIL MESELE, ASGARİ ÜCRETE TENEZZÜL ETMEYEN BİR TÜRKİYE YARATABİLMEK"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Saray, TÜİK'in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine "biri istedi" diye, öyle oldu. Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye'yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK: KÜFE EDEBİYATINI BIRAKSINLAR

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da yaptığı açıklamada, "İbretlik 'masada emekçi olmadan' asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, "küfe" edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın" dedi.

CHP, 10 BİN 128 TL TEKLİF ETMİŞTİ

CHP'li Veli Ağbaba geçtiğimiz günlerde CHP'nin 2023 yılı asgari ücret teklifinin 10 bin 128 TL olduğunu açıklamıştı. Ağbaba, "Asgari ücret belirlenirken resmi enflasyon dışında büyüme oranları göz önüne alınmalı, ekonomik büyümeden asgari ücretliye pay verilmelidir" demişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücretle ilgili ilk açıklama: Ne çalışanın hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü - Son Dakika


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